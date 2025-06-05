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МИД Украины ответил Путину: Удары по аэродромам РФ - законная самооборона

мзс

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявления президента РФ Владимира Путина, который пожаловался на удары Украины по российским военным аэродромам.

Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.

В комментарии МИД отмечается, что Россия снова "путает причину и последствия, черное и белое".

В ведомстве напомнили, что Генассамблея ООН официально признала РФ государством-агрессором, совершившим вооруженное нападение на Украину, что является нарушением статьи 2(4) Устава ООН. В связи с этим Украина имеет право на самооборону согласно статье 51 того же документа - без территориальных ограничений.

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"Это означает, что удары по законным военным целям в РФ являются разрешенным инструментом защиты от агрессора, в частности - защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора. Стоит также отметить, что самолеты были уязвимыми к ударам еще и потому, что были заправлены и вооружены для очередного обстрела украинских городов и громад, для убийства наших детей, гражданских и военных", - подчеркнули в МИД.

В МИД также отметили, что действия Украины соответствуют международному гуманитарному праву, ведь удары направлены исключительно на военные цели, во избежание вреда гражданским. Российская же сторона, наоборот, преимущественно обстреливает мирное население и гражданскую инфраструктуру.

"Россия - агрессор, который совершил незаконное и неспровоцированное нападение на Украину. Украина - страна, которая защищается от агрессии", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

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Автор: 

МИД (6997) путин владимир (31551) Удары по РФ (350)


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Топ комментарии
+12
забагато честі ***** щось роз'яснювати
відповідь тіко одна - *****, за курсом хрейсера мацква!
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05.06.2025 16:01 Ответить
+10
Кому ви це розповідаєте? Кацапи-абсолютно відірване від реальності плем'я покидьків та наволочі. У них свій пекельний світ.
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05.06.2025 16:05 Ответить
+7
ПФФФФФФ - трамп і пуйло психічно нездорові - нема що з ними говорити
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05.06.2025 16:06 Ответить
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забагато честі ***** щось роз'яснювати
відповідь тіко одна - *****, за курсом хрейсера мацква!
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05.06.2025 16:01 Ответить
Кому ви це розповідаєте? Кацапи-абсолютно відірване від реальності плем'я покидьків та наволочі. У них свій пекельний світ.
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05.06.2025 16:05 Ответить
Це, швидше, для світової спільноти заява...
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05.06.2025 16:13 Ответить
ПФФФФФФ - трамп і пуйло психічно нездорові - нема що з ними говорити
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05.06.2025 16:06 Ответить
Так. Але треба, що поробиш.
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05.06.2025 16:15 Ответить
То шо гдето плачет в бункере моль по этому поводу всем *****, и хватит это обсуждать!
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05.06.2025 16:08 Ответить
Ну от і результат хуцпатих наїздів - жертва починає виправдовуватися, тобто десь відчуває провину.
Все по класиці гоп-стопа...
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05.06.2025 16:09 Ответить
Треба мовчати у знак згоди з кваліфікацією "Павутини" як теракту.
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05.06.2025 16:17 Ответить
Треба не пояснювати очевидні речі, а звинувачувати т.зв. росію в тероризмі, називати російський режим неофашистським, наводити докази злочинів проти людства та геноциду.
Не виправдовуватися а нападати бо оця ялова заява це, хоч по суті вірно, але стратегічно програш...
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05.06.2025 16:23 Ответить
Цих доказів вже тонами надано, толку нуль.
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05.06.2025 16:25 Ответить
Ні разу - ні МЗС ні інші українські відомства не називали ху-йла фашистом а т.зв. росію неофашистським режимом.
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05.06.2025 16:29 Ответить
Ось таке робити не слід. Реакція буде: а гдє ваші доказатєльства? А вот у нас єсть доказатєсльтва ВАШЄГО нєофашізма. І ми зайдемо у багатомісячні гарячі дискусії, від яких втомляться всі, крім русні, і врешті решт дійдуть висновку, що нє всьо так однозначно.
Чи ви тут на Цензорі срачів на цю тему не бачили? Думаєте, такого руснявий МІД не може зробити? Дарма.
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05.06.2025 16:39 Ответить
...ля. Який срач? Ви почитайте сводкі ТАСС - "нєонацисти- баєвікі- терористи рєжим" і без жодних доказів та дискусій.
І шо ми бачимо? А бачимо гехсета-трампа-рубіо-вітькова які повторюють це вже як доведене...
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05.06.2025 16:48 Ответить
Ви почитайте сводкі ТАСС
Нащо мені ця помийниця? Гірше за РІА, яке я теж не читаю.
А те, що Трамп і Ко підспівують *****, не через нахабні заяви *****.
Трамп хоче сам бути як ***** на росії, інші або стеляться під нього, або гроші за це від русні отримують.
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05.06.2025 16:50 Ответить
вірно та не до кінця вірно. нарешті наші дипломати послались на статтю 51. от тільки не до кінця послались, бо ця стаття передбачає право країни на самооборону як індивідуальну так і колективну, тобто згідно цієї статті Україна ще 24.02.22. мала би закликати країн-членів ООН допомогти Україні оборонятися колективно, тобто військами, а не тільки зброєю. натомість про це мовчали, та й сьогодні про це мовчать. і замість того, щоб піднімати це питання на рівні ООН, наші зермаки бігали по світу із якимись самітами миру, з якими пообсирались по повній.
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05.06.2025 16:36 Ответить
Так. Це почалося зі зняттям нашого омбудсмена в 22-му, - яка слів не добирала. Потім посадили оце чмо що зараз, і на орків почали казати дуже толерантно. Тоді ще Люся був в фаворі і проводив компанію по "недопущєнію расчєловєчіванія" братушок...
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05.06.2025 16:43 Ответить
Ліпше би білети на кабздона передали, загострювалися ці виродки на цьому світі.
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05.06.2025 16:09 Ответить
Ми нищимо свої літаки, які віддали росії, яка мала нас захищати. Цими літаками catsapи скидали ракети на мирні міста і ще ці потвори чим- то незадоволені?
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05.06.2025 16:11 Ответить
"Враг вероломно обстрелял наши самолеты, которые мирно бомбили его города".
(К.Чапек)
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05.06.2025 16:16 Ответить
І взагалі: нема чого перед свинями виправдовуватись. Вдарили -- і вдарили. Так треба було.
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05.06.2025 16:18 Ответить
Эта террористическая ***** только городов уже 11 уничтожила.
Нахрен вообще что-то отвечать.
Там роботы по ответам еще непочатый край и она только на низком старте. Дальше больше..
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05.06.2025 16:19 Ответить
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05.06.2025 16:24 Ответить
главному пєтуху Московии, даже если он считается смотрящий в этой "зоне", можно было и не пояснять за что его так опустили, в очередной раз.., а его бесправному быдлу тем более, бо нет смысла..
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05.06.2025 16:24 Ответить
МЗС України: вова пуйло і всі кацапи на нас образились!
Українці: на ображених кладуть і пользують!
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05.06.2025 16:28 Ответить
а потужный мочи в рот набрал, барин не велел вякать про такое
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05.06.2025 16:28 Ответить
А пуйло і не скарживсь на знищений стратегічний авіопарк. Пуйло скарживсь на зміни клімату міністру довкілля
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05.06.2025 16:31 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZWVSUtBTiyDGeTDBJA8n-_5Z0F_6J40ZHvPdim9gE0J-L5ALzpKj3SZLAnmLzIANjUQCmWh7MyyTcb9Ew5XHQ8mtUnx780430UfQwO4jois70XYzdhG5-F7MmQSKFaDfogGxqraSRSb6UIKGBRGC_vRd9w-v-bEFsNi2lWaRSWsUaghdpS1xOVN6oHb-JZqu4QdupoHK-6QyRHExgNQ06P-&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid0P1NEGSq4cMepzQ84Ef4bYvJEjp9ekYJYgm5C8WpvXobybkXMoxyCGeXfhh9ye1eMl?__cft__[0]=AZWVSUtBTiyDGeTDBJA8n-_5Z0F_6J40ZHvPdim9gE0J-L5ALzpKj3SZLAnmLzIANjUQCmWh7MyyTcb9Ew5XHQ8mtUnx780430UfQwO4jois70XYzdhG5-F7MmQSKFaDfogGxqraSRSb6UIKGBRGC_vRd9w-v-bEFsNi2lWaRSWsUaghdpS1xOVN6oHb-JZqu4QdupoHK-6QyRHExgNQ06P-&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·Бубка - пособник окупантів та досі має звання «Героя Украіни»

«Ніколи такого не було, і от знову. Організація, яку очолює Сергій Бубка, дозволила виступ російських спортсменів з національною символікою

Дуже потрібен розголос. Це сором, що Бубка досі має звання «Героя України» і не виключений з НОК.

З 2022 року Сергій Бубка є президентом організації IMGA. Це найбільший у світі мультиспортивний фестиваль для ветеранів спорту, який відбувається кожні чотири роки.

У травні в Тайвані відбулись Всесвітні ігри майстрів, у яких взяли участь понад 25 тисяч спортсменів з 107 країн. Вгадайте, хто був серед учасників?

Про цю історію у своїх соцмережах розповів Владислав Гераскевич.

На змаганнях спортсмени з рф відкрито демонстрували свою національну символіку. А на офіційному акаунті організації купа пропагандистського шлаку про єдність через спорт і російські прапори.
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05.06.2025 16:35 Ответить
https://www.facebook.com/galina.bezuglaa.608238?comment_id=Y29tbWVudDoxMDgxNTE0NDE3MTgxNjIzXzE1NDYxNjQ3Nzk2NzYwNzk%3D&__cft__[0]=AZWVSUtBTiyDGeTDBJA8n-_5Z0F_6J40ZHvPdim9gE0J-L5ALzpKj3SZLAnmLzIANjUQCmWh7MyyTcb9Ew5XHQ8mtUnx780430UfQwO4jois70XYzdhG5-F7MmQSKFaDfogGxqraSRSb6UIKGBRGC_vRd9w-v-bEFsNi2lWaRSWsUaghdpS1xOVN6oHb-JZqu4QdupoHK-6QyRHExgNQ06P-&__tn__=R*F Галина БезуглаяГаньба!Реакція повинна бути миттєвою: "Зрадники,посібники ворога НЕ можуть бути Героями України і навіть мати громадянство
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05.06.2025 16:38 Ответить
Що, і зєля???
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05.06.2025 16:42 Ответить
Ермак точно
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05.06.2025 16:56 Ответить
...вітер змінив напрям і силу, статися проти вітру - мокро
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05.06.2025 16:36 Ответить
Все пучком - чого він кіпишує?
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05.06.2025 16:37 Ответить
***** обіцяє помсту, напасти знов, але якщо б його літаки не були підірвані, то він би бив ще частіше саме цими літаками. ******* гівно агресивне, залишки логіки висомоктав трамп через дупу
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05.06.2025 16:46 Ответить
Сабіга , чого мовчимо ? Кацапи нищать мирні будівлі
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05.06.2025 16:55 Ответить
 
 