МИД Украины ответил Путину: Удары по аэродромам РФ - законная самооборона

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявления президента РФ Владимира Путина, который пожаловался на удары Украины по российским военным аэродромам.

Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.

В комментарии МИД отмечается, что Россия снова "путает причину и последствия, черное и белое".

В ведомстве напомнили, что Генассамблея ООН официально признала РФ государством-агрессором, совершившим вооруженное нападение на Украину, что является нарушением статьи 2(4) Устава ООН. В связи с этим Украина имеет право на самооборону согласно статье 51 того же документа - без территориальных ограничений.

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"Это означает, что удары по законным военным целям в РФ являются разрешенным инструментом защиты от агрессора, в частности - защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора. Стоит также отметить, что самолеты были уязвимыми к ударам еще и потому, что были заправлены и вооружены для очередного обстрела украинских городов и громад, для убийства наших детей, гражданских и военных", - подчеркнули в МИД.

В МИД также отметили, что действия Украины соответствуют международному гуманитарному праву, ведь удары направлены исключительно на военные цели, во избежание вреда гражданским. Российская же сторона, наоборот, преимущественно обстреливает мирное население и гражданскую инфраструктуру.

"Россия - агрессор, который совершил незаконное и неспровоцированное нападение на Украину. Украина - страна, которая защищается от агрессии", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

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