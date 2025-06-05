МИД Украины ответил Путину: Удары по аэродромам РФ - законная самооборона
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявления президента РФ Владимира Путина, который пожаловался на удары Украины по российским военным аэродромам.
Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.
В комментарии МИД отмечается, что Россия снова "путает причину и последствия, черное и белое".
В ведомстве напомнили, что Генассамблея ООН официально признала РФ государством-агрессором, совершившим вооруженное нападение на Украину, что является нарушением статьи 2(4) Устава ООН. В связи с этим Украина имеет право на самооборону согласно статье 51 того же документа - без территориальных ограничений.
"Это означает, что удары по законным военным целям в РФ являются разрешенным инструментом защиты от агрессора, в частности - защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора. Стоит также отметить, что самолеты были уязвимыми к ударам еще и потому, что были заправлены и вооружены для очередного обстрела украинских городов и громад, для убийства наших детей, гражданских и военных", - подчеркнули в МИД.
В МИД также отметили, что действия Украины соответствуют международному гуманитарному праву, ведь удары направлены исключительно на военные цели, во избежание вреда гражданским. Российская же сторона, наоборот, преимущественно обстреливает мирное население и гражданскую инфраструктуру.
"Россия - агрессор, который совершил незаконное и неспровоцированное нападение на Украину. Украина - страна, которая защищается от агрессии", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.
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відповідь тіко одна - *****, за курсом хрейсера мацква!
Все по класиці гоп-стопа...
Не виправдовуватися а нападати бо оця ялова заява це, хоч по суті вірно, але стратегічно програш...
Чи ви тут на Цензорі срачів на цю тему не бачили? Думаєте, такого руснявий МІД не може зробити? Дарма.
І шо ми бачимо? А бачимо гехсета-трампа-рубіо-вітькова які повторюють це вже як доведене...
Нащо мені ця помийниця? Гірше за РІА, яке я теж не читаю.
А те, що Трамп і Ко підспівують *****, не через нахабні заяви *****.
Трамп хоче сам бути як ***** на росії, інші або стеляться під нього, або гроші за це від русні отримують.
(К.Чапек)
Нахрен вообще что-то отвечать.
Там роботы по ответам еще непочатый край и она только на низком старте. Дальше больше..
Українці: на ображених кладуть і пользують!
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