РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11738 посетителей онлайн
Новости Польша установила День памяти "геноцида ОУН и УПА"
2 703 30

МИД Украины о решении Сейма Польши о "геноциде ОУН и УПА": Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания

Украина и Польша ведут

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Сейма Польши установить 11 июля Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА", противоречит духу добрососедских отношений.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве подчеркнули, что такие односторонние действия не способствуют взаимопониманию и примирению, над которыми обе страны долго работали, в частности в рамках Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 94-летний подпольщик ОУН Игорь Олещук получил награду от ССО: "Тогда нас было тысячи. Теперь миллионы". ВИДЕО

МИД подчеркнул, что Украина всегда выступала за научный и беспристрастный подход к сложным страницам общей истории. Там убеждены: путь к примирению лежит через диалог, уважение и сотрудничество историков, а не через политические оценки.

Киев призвал польскую сторону воздержаться от действий, которые могут вызвать напряжение в отношениях и свести на нет результаты конструктивного диалога.

Несмотря на политический характер решения Сейма, Украина продолжит поисково-эксгумационные работы на своей и польской территории. МИД напомнил: "Не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам - среди поляков. Враг у нас общий - Россия. Ради общей силы, свободы и безопасности наших двух дружественных стран, должны совместно решать проблемные вопросы, а не обострять их".

Как отмечается, 5 июня Сейм Польши принял закон, которым 11 июля установлен Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше хотят приравнять "пропаганду ОУН и УПА" к нацизму и коммунизму

Автор: 

МИД (6997) ОУН (156) Польша (8508) УПА (633)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Так, які дні пам'яті жертв російського геноциду є у Польщі зараз?
показать весь комментарий
05.06.2025 14:01 Ответить
+9
Не хочуть поляки повертати землі українські, що їм сталин подарував у 47 році.

взагалі то і Краків - це місто Руської країни ще часів Данііла Галицького.
Мовчать про це русіфіціровані історики
А УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗРОБИТИ ДЕНЬ ПАМЯТИ ОПЕРАЦІЇ ВІСЛА, як українців їх земель лишали поляки з россіянами . Це трагедія для українців
показать весь комментарий
05.06.2025 14:05 Ответить
+9
Треба зробили 11 липня - день геноциду із сторони Польщі - і армія крайова і ще з козацьких часів та й. Прийняти і забути. Є проблеми більші чим історія
показать весь комментарий
05.06.2025 14:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, які дні пам'яті жертв російського геноциду є у Польщі зараз?
показать весь комментарий
05.06.2025 14:01 Ответить
Польща заснувала 11 липня Днем пам'яті "жертв геноциду ОУН і УПА" - - Заява Сейму

У заяві йдеться, що в період з 1939 по 1946 рік організацією українських націоналістів і Українською повстанською армією було вбито понад 100 тисяч поляків. Ще стільки ж були змушені тікати з територій, які тоді входили до складу Польщі.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:03 Ответить
Русня поляків ніколи-ніколи масово не вбивала.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:09 Ответить
Особливо О.Суворов!
показать весь комментарий
05.06.2025 14:23 Ответить
А Качинського кацапня замочила -та й хрен би з ним. Пшекам набагато важливіша історія столітньої давнини.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:13 Ответить
Поляки як і раша, починають дивитись в минуле, а не в майбутнє. Такі нації не мають шансів на виживання.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:04 Ответить
Не хочуть поляки повертати землі українські, що їм сталин подарував у 47 році.

взагалі то і Краків - це місто Руської країни ще часів Данііла Галицького.
Мовчать про це русіфіціровані історики
А УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗРОБИТИ ДЕНЬ ПАМЯТИ ОПЕРАЦІЇ ВІСЛА, як українців їх земель лишали поляки з россіянами . Це трагедія для українців
показать весь комментарий
05.06.2025 14:05 Ответить
Не завадило б добавити до польських злочинів проти українців "Пацифікацію", поділ України навпіл разом з совіцькою рашкою, після того, як армія УНР під командуванням генерал-хорунжого Марка Безручко захистила від чкрвоної окупації Польщу в 1920 році під час так званого "Дива на Віслі".
показать весь комментарий
05.06.2025 14:13 Ответить
Ще простіше: Польща, як агресор в чомусь подібний росії, проводила 300-річну політику геноциду, етноциду, асиміляції, боротьби з українською церквою, мовою і культурою. Жертви: багато мільйонів осіб. Навіть так: саме така політика щодо України призвела до усіх розділів Речі Посполитої, втрати незалежності і подій подібних Волинській трагедії, на жаль. Навіть Другої світової могло б не бути, якби зберігалась потужна Реч Посполита.
показать весь комментарий
05.06.2025 15:10 Ответить
Краків польський, Холм український.
показать весь комментарий
05.06.2025 15:14 Ответить
Треба зробили 11 липня - день геноциду із сторони Польщі - і армія крайова і ще з козацьких часів та й. Прийняти і забути. Є проблеми більші чим історія
показать весь комментарий
05.06.2025 14:05 Ответить
Розоритеся з сусідами, залиште одного Орбана - він нормальний
показать весь комментарий
05.06.2025 14:15 Ответить
Перекладач налаштуй придурку підпшечний.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:26 Ответить
Це дуже слушна і здійсненна пропозиція: встановити День пам'яті геноциду поляками українців. І не тільки за час Другої світової війни, а починаючи від Хмельниччини. У польському державному гімні (Єщє Польска не згінела...) є згадка про Чарнецького- це того самого мерзотника, що розорив хутір Суботів і могилу Богдана Хмельницького. Дивно, що до сьогоднішнього дня українські історики не вказали полякам на таке хамство. Що цікаво, німці знищили 6 млн. поляків (з євреями включно), але жодних Днів пам'яті німецького геноциду поляків у Польщі немає. Давлять на тих, на кого можуть. І це треба зупинити, бо до добра це не приведе. Польські політики будуть змагатися між собою, хто сильніше нагне Україну і їм будуть підвивати польські ЗМІ.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:32 Ответить
Коли Україна стане такою, на яку страшно натиснути, то і тиснути перестануть.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:55 Ответить
Поменше чешіть язиками а краще встановіть день пам'яті жертв геноциду вчиненого армією крайовою.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:09 Ответить
На жаль, з угорських, словацьких та польських нацистів ми можемо запитати тількі після війни. І рижого ******** так просто не пошлешь, бо гроші є тількі у Ріната, у нас немає.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:18 Ответить
не заспокояться ніяк..інші народи давно помирились, хоча були великі жертви і живуть в мирі і спокої, а ці як кацапи що носяться з побєдой, причому чим далі ті події тим більше галасу
показать весь комментарий
05.06.2025 14:18 Ответить
Это не совсем так. Обиды сохраняются столетиями даже у цивилизованных. Одна британская теннисистка недавно заявила что от француженки воняет (у британцев принято считать что у французов, мягко говоря, плохо с гигиеной). В интернете такой трэш начался, что во всех соцсетях и новостных сайтах пришлось закрывать комментарии.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:29 Ответить
Дурницю пишете. Кацапи і українці ніколи не помиряться, поки хоч один живий.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:57 Ответить
поляки мабуть хочуть вчити російску мову, ..
показать весь комментарий
05.06.2025 14:21 Ответить
пшеки є пшеки.....
показать весь комментарий
05.06.2025 14:24 Ответить
У відповідь зелена Верховна рада повинна прийняти якийсь документ про пацифікацію і геноцид українців в Галичині.
показать весь комментарий
05.06.2025 14:26 Ответить
На Галичині, Волині і Холмщині.
показать весь комментарий
05.06.2025 15:18 Ответить
Самое интересное почему этот вопрос начинает подниматься именно сейчас?
Кому выгодно кроме кацапов и их проституток?
Почему не освещается эта трагедия честно - погибшие и геноцид применялся обоими сторонами, так же не забывайте о прямом участии нквд как провокаторов.
Почему эти именно крикливые поляки ничего не кричат расстреле польских офицеров в Катыни?
Почему скромно молчат о практически доказанном убийстве кацапами польского правительства под Смоленском?
показать весь комментарий
05.06.2025 14:55 Ответить
Ці польські політики ідіоти вже втомили саміж і розпалюють непорозуміння
показать весь комментарий
05.06.2025 14:57 Ответить
Цікаво - який у цьому сенс ?
Тут багато під польським прапорцем - поясніть , що вони хочуть цим досягти ?
показать весь комментарий
05.06.2025 15:01 Ответить
Зарабатывание политических очков на низменных инстинктах народа. В Восточной Европе популярный метод.
показать весь комментарий
05.06.2025 15:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B3z_eSqh9pM Орбанізація Польщі. Лех Валенса б'є на сполох!
показать весь комментарий
05.06.2025 15:15 Ответить
Валенса потерял авторитет, после того как выявилось что он был стукачом КГБ.
показать весь комментарий
05.06.2025 15:17 Ответить
 
 