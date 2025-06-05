МИД Украины о решении Сейма Польши о "геноциде ОУН и УПА": Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания
Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Сейма Польши установить 11 июля Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА", противоречит духу добрососедских отношений.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве подчеркнули, что такие односторонние действия не способствуют взаимопониманию и примирению, над которыми обе страны долго работали, в частности в рамках Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога.
МИД подчеркнул, что Украина всегда выступала за научный и беспристрастный подход к сложным страницам общей истории. Там убеждены: путь к примирению лежит через диалог, уважение и сотрудничество историков, а не через политические оценки.
Киев призвал польскую сторону воздержаться от действий, которые могут вызвать напряжение в отношениях и свести на нет результаты конструктивного диалога.
Несмотря на политический характер решения Сейма, Украина продолжит поисково-эксгумационные работы на своей и польской территории. МИД напомнил: "Не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам - среди поляков. Враг у нас общий - Россия. Ради общей силы, свободы и безопасности наших двух дружественных стран, должны совместно решать проблемные вопросы, а не обострять их".
Как отмечается, 5 июня Сейм Польши принял закон, которым 11 июля установлен Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".
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У заяві йдеться, що в період з 1939 по 1946 рік організацією українських націоналістів і Українською повстанською армією було вбито понад 100 тисяч поляків. Ще стільки ж були змушені тікати з територій, які тоді входили до складу Польщі.
взагалі то і Краків - це місто Руської країни ще часів Данііла Галицького.
Мовчать про це русіфіціровані історики
А УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗРОБИТИ ДЕНЬ ПАМЯТИ ОПЕРАЦІЇ ВІСЛА, як українців їх земель лишали поляки з россіянами . Це трагедія для українців
Кому выгодно кроме кацапов и их проституток?
Почему не освещается эта трагедия честно - погибшие и геноцид применялся обоими сторонами, так же не забывайте о прямом участии нквд как провокаторов.
Почему эти именно крикливые поляки ничего не кричат расстреле польских офицеров в Катыни?
Почему скромно молчат о практически доказанном убийстве кацапами польского правительства под Смоленском?
Тут багато під польським прапорцем - поясніть , що вони хочуть цим досягти ?