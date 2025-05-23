94-летний подпольщик ОУН Игорь Олещук получил награду от ССО: "Тогда нас были тысячи. Теперь миллионы". ВИДЕО

Командование Сил Специальных операций ВСУ наградило члена подполья ОУН, бывшего политзаключенного Игоря Олещука. Это произошло по случаю Дня Героев за вклад в сопротивление оккупационным силам.

Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает Цензор.НЕТ.

На видео Олещук показал "тюрьму" НКГБ, в которой находился, в частности, и он.

Он рассказал, что в этом месте одновременно находились около 22-25 человек. В небольших камерах было по несколько человек, приходилось спать всем "валетом".

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Также он продемонстрировал карцеры, куда отправляли тех, кто не хотел признаваться, когда из них выбивали показания.

Он сидел в этой тюрьме в 1948 году, как "малолетний узник". Мужчину приговорили тогда к 25 годам.

Сейчас тюрьма стала музеем, где Олещук проводит экскурсии и рассказывает о преступлениях, которые творились и стенах здания.

"Тогда нас было тысячи. Теперь нас миллионы. Они завещали нам смелость. Мы увенчаем ее победой", - сказал он во время награждения.

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