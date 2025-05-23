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94-летний подпольщик ОУН Игорь Олещук получил награду от ССО: "Тогда нас были тысячи. Теперь миллионы". ВИДЕО

Командование Сил Специальных операций ВСУ наградило члена подполья ОУН, бывшего политзаключенного Игоря Олещука. Это произошло по случаю Дня Героев за вклад в сопротивление оккупационным силам.

Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает Цензор.НЕТ.

На видео Олещук показал "тюрьму" НКГБ, в которой находился, в частности, и он.

Он рассказал, что в этом месте одновременно находились около 22-25 человек. В небольших камерах было по несколько человек, приходилось спать всем "валетом".

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Также он продемонстрировал карцеры, куда отправляли тех, кто не хотел признаваться, когда из них выбивали показания.

Он сидел в этой тюрьме в 1948 году, как "малолетний узник". Мужчину приговорили тогда к 25 годам.

Сейчас тюрьма стала музеем, где Олещук проводит экскурсии и рассказывает о преступлениях, которые творились и стенах здания.

"Тогда нас было тысячи. Теперь нас миллионы. Они завещали нам смелость. Мы увенчаем ее победой", - сказал он во время награждения.

Смотрите: Японская певица Оно Аки исполняет на украинском языке гимн ОУН "Зродились ми великої години...". ВИДЕО

Автор: 

награда (1810) ОУН (155) ССО (531)


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Топ комментарии
+27
Слава герою!
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23.05.2025 12:25
+23
Батьки наші Бандера, Мельник, Шухевич
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23.05.2025 12:22
+22
Україна понад усе !!!❤️
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23.05.2025 12:28
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Батьки наші Бандера, Мельник, Шухевич
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23.05.2025 12:22 Ответить
Слава герою!
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23.05.2025 12:25 Ответить
Смерть ворогам!
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23.05.2025 12:26 Ответить
Україна понад усе !!!❤️
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23.05.2025 12:28 Ответить
А може все ж таки - Deutschland über alles?
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23.05.2025 13:35 Ответить
все шо без совка та ссср ,там де свобода та добробут , alles ist gut !!!
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23.05.2025 13:43 Ответить
Тобто, Шикльгрубер теж alles ist gut? Ну, тоді вам, для початку, до євреєв, зможете про холокост подискутувати, вони вам багато приємного скажуть)) Чи у себе в Німеччині зіганути, десь на Октоберфесті, наслідки ви краще за мене знаєте
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23.05.2025 14:35 Ответить
...
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23.05.2025 14:57 Ответить
Оппа, і куди це фрау пішли?
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23.05.2025 17:09 Ответить
шо хочеш ? цукеру ? НЕМА ,от там знайдеш ...
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23.05.2025 17:18 Ответить
Чого? Це дуже добре)) Можеш це розказати своєму Президентові та Верховному головнокомандувачу.
До речі, ти вже практично сидиш

Народні депутати підтримали закон про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
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23.05.2025 21:53 Ответить
Твої більш віддалені предки ще й людей їли. Так, це погано.
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24.05.2025 01:39 Ответить
Amerika First ..
або
моϟϟква - третій рейх(рим)..
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23.05.2025 14:28 Ответить
Тоді демократичний Захід залишив українців наодинці з озвірілими московитами та й тепер не горить бажанням надати необхідну допомогу. Найімовірніше і фінал цього нерівного герцю буде тотожний. Як не прикро...
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23.05.2025 12:48 Ответить
Україна існує.. і існуватиме..
а де той сϟϟр?
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23.05.2025 14:29 Ответить
Великий Чоловік!
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23.05.2025 12:56 Ответить
таких людей треба берегти як скарб.вони і є скарб нашого народу,генетичний міст між минулим і нинішним.Слава Герою.і подяка силам Спецоперацій.
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23.05.2025 13:05 Ответить
Кожен соціально-політичний процес закінчується (цитую) "покаранням невинних і нагородженням непричетних".Покарання відбулось ще за совітів,коли з двохміліонної Галичини виселили,розстріляли і закатували чотириста тисяч невинних жителів,а от нагородження відбулось вже за незалежності.Ні на що не натякаю...але живими з енкаведистських тюрем виходили лише їх агенти...
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23.05.2025 13:12 Ответить
Дуже прикро! Але, таки так! Зазначений вище пост - Юрій Туркеш

Кожен соціально-політичний... - є абсолютно логічним!!!

Єдине про що можна молити Бога,- це якнайшвидше розсекречення арахівів КГБ, ФСБ, і т.д., та їх оприлюдення!

Насправді, правда, зовсім інакша, ніж більшість її уявляє...
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23.05.2025 13:37 Ответить
Не меліть дурниці - мій дід відбув 10 років покарання в таборах за співпрацю з ОУН без права повернення на малу батьківщину (в Галичину) і до смерті проживав в Донецькій області.
Якщо що - сам він не міг воювати в ОУН бо був інвалідом з Першої світової війни.
Зараз його внуки і правнуки воюють.

Так що - він був зрадником? Не паплюжте пам'ять героїв.
Так, були всякі випадки - але в більшості якщо відбули десятки років таборів - то це точно не зрадники.
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23.05.2025 14:06 Ответить
Казала моя покійна теща (до речі малою була зв"зковою в оунівської партизанки) - ті герої мали м"яку задницю...
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23.05.2025 17:13 Ответить
За свою сраку переймайся. Мудило.
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24.05.2025 01:42 Ответить
У Вас "вус відклеївся" - ..зв"зковою... пишеться з апострофом ' а не з "лапками"
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24.05.2025 14:03 Ответить
ага, всі агенти..
кожен, хто живий - агент
таке може писати тільки той,
кого, чи чиїх батьків, не розстріляли,
тобто агент моϟϟкви..
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23.05.2025 14:38 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКОМУ ГЕРОЮ!
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23.05.2025 17:37 Ответить
 
 