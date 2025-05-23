94-летний подпольщик ОУН Игорь Олещук получил награду от ССО: "Тогда нас были тысячи. Теперь миллионы". ВИДЕО
Командование Сил Специальных операций ВСУ наградило члена подполья ОУН, бывшего политзаключенного Игоря Олещука. Это произошло по случаю Дня Героев за вклад в сопротивление оккупационным силам.
Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает Цензор.НЕТ.
На видео Олещук показал "тюрьму" НКГБ, в которой находился, в частности, и он.
Он рассказал, что в этом месте одновременно находились около 22-25 человек. В небольших камерах было по несколько человек, приходилось спать всем "валетом".
Также он продемонстрировал карцеры, куда отправляли тех, кто не хотел признаваться, когда из них выбивали показания.
Он сидел в этой тюрьме в 1948 году, как "малолетний узник". Мужчину приговорили тогда к 25 годам.
Сейчас тюрьма стала музеем, где Олещук проводит экскурсии и рассказывает о преступлениях, которые творились и стенах здания.
"Тогда нас было тысячи. Теперь нас миллионы. Они завещали нам смелость. Мы увенчаем ее победой", - сказал он во время награждения.
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До речі, ти вже практично сидиш
Народні депутати підтримали закон про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
або
моϟϟква - третій рейх(рим)..
а де той сϟϟр?
Кожен соціально-політичний... - є абсолютно логічним!!!
Єдине про що можна молити Бога,- це якнайшвидше розсекречення арахівів КГБ, ФСБ, і т.д., та їх оприлюдення!
Насправді, правда, зовсім інакша, ніж більшість її уявляє...
Якщо що - сам він не міг воювати в ОУН бо був інвалідом з Першої світової війни.
Зараз його внуки і правнуки воюють.
Так що - він був зрадником? Не паплюжте пам'ять героїв.
Так, були всякі випадки - але в більшості якщо відбули десятки років таборів - то це точно не зрадники.
кожен, хто живий - агент
таке може писати тільки той,
кого, чи чиїх батьків, не розстріляли,
тобто агент моϟϟкви..