Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий
90-летний ветеран Организации украинских националистов Василь Семеляк, который живет в поселке Балабино под Запорожьем, 4 января получил удостоверение участника боевых действий.
Документ ему торжественно вручили представители запорожского отдела Министерства по делам ветеранов и местного военного комиссариата, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Они также передали ветерану грамоту от председателя Запорожского областного совета.
"Где-то в середине октября мы подали и в конце декабря поступили документы. Учли все ошибки, которые допустили в случае с Мелитополем, и на этот раз все так быстро прошло. Василию Семеляку 90 лет исполнилось 29 октября. Был в составе походных групп ОУН. Была вооруженная группа ОУН. Их накрыли советские КГБисты. Арестовали его в 1949 году. С 1950-го по 1956-й он отбывал наказание в лагерях в Жезказгане (сейчас - Карагандинская область, Казахстан. - Ред.). Затем был реабилитирован в 1992 году как жертва политических репрессий. И соответственно в 2020 году признан участником боевых действий за независимость Украины в ХХ веке в составе вооруженных подразделений ОУН", - рассказал представитель Министерства по делам ветеранов в Запорожской области Константин Денисов.
Василь Семеляк родом с Тернопольщины. Был связистом ОУН. С 1965 года живет в Запорожской области.
"Я с 10 лет пошел по нашей Тернопольской области. Доставлял, куда напишут мне разнести листовки. Меня поймали, когда развешивал листовки против советской власти. Вот тогда и попал в тюрьму. На 25 лет. Был в самом Жезказгане. В шахты нас загнали. 100 грамм хлеба и стакан воды - обед в шахте давали. Сталин умер и начали немного снимать осужденных, а то и 25 лет. В Карагандинской области сидел. И еще 22 года проработал в шахте на медных рудниках", - поделился своей историей Василь Семеляк.
Издание отмечает, что в 2020 году статус и удостоверение участника боевых действий получил ветеран УПА Константин Слипецкий, который живет в поселке Мирное Запорожской области. Это был первый случай, когда ветерана ОУН-УПА, который живет в Запорожской области, официально признали участником боевых действий. Тогда оформления статуса участника боевых действий для ветерана УПА заняло около 2 лет.
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Наш ли Ржев наконец?
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В чотах УПА, воювало багато євреїв.
Борець за незалежну Україну Гірш Келлер. У 1944 році цей партизан опинився в сталінському концтаборі. Про нього, до речі, була велика стаття в «Московских новостях» у 2004 році - саме Келлер на прізвисько Жид був ватажком повстання в Кенгірі.Михайло Келлер. У документах слідства проходить під ім'ям Герша Келлера, народився у селі Аненберг Славського району Дрогобицької області. За деякими даними дослідників повстання він - Василь Пендрак, народився у селі Огерці район Ліско (нині територія Польщі), українець, член ОУН і УПА. При полоненні радянською владою, його прийняли за єврея, і, скориставшись можливістю вижити, він вирішив не повідомляти своє ім'я і національність; так вберіг від репресій рідних і знайомих та побратимів, які його за таким іменем не знали.
глубокое уважение патриоту, с юных лет служившего Отечеству, перенесшему ад советских концлагерей.
ну и кто ты теперь Дмытрик?!.. ты название сам себе придумаешь или тебе помочь?!
видимо задница у тебя Дмитрик очень большая, хочешь сразу на двух стульях усидеть..
смотри не не порвись посередине..
а ты Дмитрик, просто мозгами не вышел.. ты где-то на уровне головастка квакаешь..
Щиро Ваш .Бандерівець.
на раша тв скабеева соловиным пометом изойдёт......