РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8880 посетителей онлайн
Новости
6 445 67

Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий

Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий

90-летний ветеран Организации украинских националистов Василь Семеляк, который живет в поселке Балабино под Запорожьем, 4 января получил удостоверение участника боевых действий.

Документ ему торжественно вручили представители запорожского отдела Министерства по делам ветеранов и местного военного комиссариата, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Они также передали ветерану грамоту от председателя Запорожского областного совета.

"Где-то в середине октября мы подали и в конце декабря поступили документы. Учли все ошибки, которые допустили в случае с Мелитополем, и на этот раз все так быстро прошло. Василию Семеляку 90 лет исполнилось 29 октября. Был в составе походных групп ОУН. Была вооруженная группа ОУН. Их накрыли советские КГБисты. Арестовали его в 1949 году. С 1950-го по 1956-й он отбывал наказание в лагерях в Жезказгане (сейчас - Карагандинская область, Казахстан. - Ред.). Затем был реабилитирован в 1992 году как жертва политических репрессий. И соответственно в 2020 году признан участником боевых действий за независимость Украины в ХХ веке в составе вооруженных подразделений ОУН", - рассказал представитель Министерства по делам ветеранов в Запорожской области Константин Денисов.

Василь Семеляк родом с Тернопольщины. Был связистом ОУН. С 1965 года живет в Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из лидеров ОУН(б), узник лагеря Аушвиц Омелян Коваль скончался во Львове

"Я с 10 лет пошел по нашей Тернопольской области. Доставлял, куда напишут мне разнести листовки. Меня поймали, когда развешивал листовки против советской власти. Вот тогда и попал в тюрьму. На 25 лет. Был в самом Жезказгане. В шахты нас загнали. 100 грамм хлеба и стакан воды - обед в шахте давали. Сталин умер и начали немного снимать осужденных, а то и 25 лет. В Карагандинской области сидел. И еще 22 года проработал в шахте на медных рудниках", - поделился своей историей Василь Семеляк.

Издание отмечает, что в 2020 году статус и удостоверение участника боевых действий получил ветеран УПА Константин Слипецкий, который живет в поселке Мирное Запорожской области. Это был первый случай, когда ветерана ОУН-УПА, который живет в Запорожской области, официально признали участником боевых действий. Тогда оформления статуса участника боевых действий для ветерана УПА заняло около 2 лет.

Автор: 

ветераны (1118) ОУН (155) УБД (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий - Цензор.НЕТ 6493
показать весь комментарий
04.01.2021 18:52
+30
Настоящий ветеран. А не те 60-летние, которые георгиевской лентой обматывались и 9 мая праздновали...
показать весь комментарий
04.01.2021 18:51
+19
Скромный честный воин Василь Семеляк официально признан борцом за свободу Украины:
глубокое уважение патриоту, с юных лет служившего Отечеству, перенесшему ад советских концлагерей.
показать весь комментарий
04.01.2021 19:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Совсем пацанчиком воевал...

-- моему Папане 92... -- в 14 лет призвался...
показать весь комментарий
04.01.2021 18:45 Ответить
Пионером чо ли? Последний воюющий год- это 1927,1928 уже не воевал,только подходил подготовку,или немного японскую?
показать весь комментарий
04.01.2021 19:06 Ответить
Связист ОУН.... пацаном носил из отряда в отряд какие то записки.
показать весь комментарий
04.01.2021 19:43 Ответить
В мене був знайомий ,Донат,теж зв"язковим був,в 1945 р. посадили в 1988 р. в Україну повернувся !!!)))
показать весь комментарий
04.01.2021 22:26 Ответить
Юнги флота...тем в 45 было 14, а некоторым и 12...те действительно воевали...там не отвертишся...а вот сухопутные сыны полка уже нет...тех берегли...
показать весь комментарий
04.01.2021 20:48 Ответить
Це він 1928 р.н.,як мій покійний батько,помер рік тому ,02.12.19 р. .він не воював,а мати воювала!!))
показать весь комментарий
04.01.2021 19:09 Ответить
1929 -- в день будущей Космонавтики родился...*)
показать весь комментарий
04.01.2021 19:11 Ответить
У мого баті-01.03.28 р. , а мати 11.07.23 р.. мати воювала -командир стрілкового віддділеня ,в 91 Добровольчій бригаді сибіряків під Ржевом,це доречі її Батьківщина м. Ржев !!!))
показать весь комментарий
04.01.2021 19:18 Ответить
Мой в Германии старался... -- мы из Фольксдойч -- он там побегал на совков -- как почтовый голубь полетал... *)
показать весь комментарий
04.01.2021 19:23 Ответить
Мій батя служив в Заксенхаузе ,відразу після війни ,взривали концлагерь !!))
показать весь комментарий
04.01.2021 19:26 Ответить
«...Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
...
показать весь комментарий
04.01.2021 19:49 Ответить
Біля 2 млн. Червона армія поклала !!)))
показать весь комментарий
04.01.2021 20:37 Ответить
і все заради амбіцій військового злочинця і тупого генерала жукова... вусатий таракан теж причетний.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:45 Ответить
Не забувай, ми воювали проти совєтів, активно до 52 року, окремі осередки до 61 року...
показать весь комментарий
04.01.2021 19:13 Ответить
Моя мама 04.02.1926 р. н. (померла 20.02.2016) також учасниця війни. На складі військового аеродрому вони підлітки 14 - 15 років вантажили бомби на кари, 18-літні підвозили до літаків, а вже дорослі завантажували бомби в літаки.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:31 Ответить
чекаємо чергового смороду з боку ісраєлю
показать весь комментарий
04.01.2021 18:45 Ответить
Чому?
В чотах УПА, воювало багато євреїв.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:03 Ответить
читав багато документів УПА, але, про євреїв воїнів - це з розряду фантастики.... євреї були лікарями в підрозділах УПА, але не воювали
показать весь комментарий
05.01.2021 19:08 Ответить
Гірш Кіллер!!!
показать весь комментарий
06.01.2021 00:17 Ответить
читай уважно:
Борець за незалежну Україну Гірш Келлер. У 1944 році цей партизан опинився в сталінському концтаборі. Про нього, до речі, була велика стаття в «Московских новостях» у 2004 році - саме Келлер на прізвисько Жид був ватажком повстання в Кенгірі.Михайло Келлер. У документах слідства проходить під ім'ям Герша Келлера, народився у селі Аненберг Славського району Дрогобицької області. За деякими даними дослідників повстання він - Василь Пендрак, народився у селі Огерці район Ліско (нині територія Польщі), українець, член ОУН і УПА. При полоненні радянською владою, його прийняли за єврея, і, скориставшись можливістю вижити, він вирішив не повідомляти своє ім'я і національність; так вберіг від репресій рідних і знайомих та побратимів, які його за таким іменем не знали.
показать весь комментарий
06.01.2021 16:17 Ответить
харашо, что ссылка на первоисточник есть. Ув.Цензор, у вас україномовні редактори є? Гугл-перекладач рулить, але ...
показать весь комментарий
04.01.2021 18:46 Ответить
Настоящий ветеран. А не те 60-летние, которые георгиевской лентой обматывались и 9 мая праздновали...
показать весь комментарий
04.01.2021 18:51 Ответить
ті звуться ветерани побєдобєсія, та їм медальку за кримса подарували
показать весь комментарий
04.01.2021 19:02 Ответить
Скромный честный воин Василь Семеляк официально признан борцом за свободу Украины:
глубокое уважение патриоту, с юных лет служившего Отечеству, перенесшему ад советских концлагерей.
показать весь комментарий
04.01.2021 19:20 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий - Цензор.НЕТ 6493
показать весь комментарий
04.01.2021 18:52 Ответить
Ветераны Второй Мировой!

Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий - Цензор.НЕТ 8062
показать весь комментарий
04.01.2021 18:59 Ответить
https://racurs.ua/ua/n148608-********-planuie-pidtverdjuvaty-dokumenty-vydani-na-donbasi-reznikov.html Україна планує підтверджувати «документи», видані окупантами - війна на Донбасі
показать весь комментарий
04.01.2021 19:00 Ответить
Ти зробив це разом, Діма!
показать весь комментарий
04.01.2021 19:10 Ответить
Ні,тезко,це ви з зебіками зробили разом і продовжуєте робити ,хто на черзі -ОПЗЖ в ВРУ і Бойко ваш президент !!!)))
показать весь комментарий
04.01.2021 19:15 Ответить
Не приписуй мені свої заслуги. Я намагався зберегти країну, але ж за тобою та тобі подібними були кращі російські фотошопери та пропагандисти.
показать весь комментарий
04.01.2021 19:16 Ответить
Не треба ля-ля !! Про агентів кремля та шатунів ,ми ще за Пороха проходили !!)))
показать весь комментарий
04.01.2021 19:23 Ответить
Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий - Цензор.НЕТ 8917
показать весь комментарий
04.01.2021 19:03 Ответить
вот ты Дмытрик, правильные картинки постишь, а ведь сам сегодня весь день лайкал комменты залетной ваты.. в частности, ты лайкал комменты ватника https://censor.net/ru/user/480972..
ну и кто ты теперь Дмытрик?!.. ты название сам себе придумаешь или тебе помочь?!
показать весь комментарий
04.01.2021 19:11 Ответить
..ПРидумай собі ..малорос !
показать весь комментарий
04.01.2021 19:12 Ответить
я Дмытрик, вату не лайкаю.. я её баню..
видимо задница у тебя Дмитрик очень большая, хочешь сразу на двух стульях усидеть..
смотри не не порвись посередине..
показать весь комментарий
04.01.2021 19:16 Ответить
..Ще раз ..малорос ! Ти навіть мовою окупанта пишеш !
показать весь комментарий
04.01.2021 19:18 Ответить
украинофоб Табачник прекрасно говорит на классическом украинском языке, и при этом он навязывал в украинских ВУЗах и школах расиянскую культуру и ненавидел украинство и Украину..
а ты Дмитрик, просто мозгами не вышел.. ты где-то на уровне головастка квакаешь..
показать весь комментарий
04.01.2021 19:22 Ответить
ты Дмытрик валенком мордовским не прикидывайся!.. говори, почему ты вату залетную лайкаешь?!
показать весь комментарий
04.01.2021 19:30 Ответить
Може відповісте, чому наймиролюбніший не давав статуса воїну?
показать весь комментарий
04.01.2021 19:20 Ответить
Типу оголосити війну Россії?
показать весь комментарий
04.01.2021 19:58 Ответить
Нє, Дімачка, я по ссилях нє ходок! Я тікі на лавочці біля під"їзду...в хустинці , з паличкою та сємкамі!
показать весь комментарий
04.01.2021 19:34 Ответить
А «паличка» 7,62 чи 5,45 ?
показать весь комментарий
04.01.2021 19:55 Ответить
А ви, однако, знаєтесь на розмірах паличок! Співчуваю.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:13 Ответить
Дехто з коментаторів напевне забув,що українські патріоти воювали проти совка до 1956 року. Вже й Йосип Сталін копита відкинув,а українські вояки ще трималися.Потім були розбиті у нерівних боях...
показать весь комментарий
04.01.2021 19:38 Ответить
Останній схрон здається ще у 1961 році ..!
показать весь комментарий
04.01.2021 20:46 Ответить
Ти, свинорусе фотошопиш, а от вас кассабів, РЕАЛЬНО кличуть у Світі: «Руссішешвайнами».
показать весь комментарий
04.01.2021 20:01 Ответить
Дякую діду!Здоров'я Вам і ще багато років щасливого життя.

Щиро Ваш .Бандерівець.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:11 Ответить
гарне діло, здоров'я Герою.....
на раша тв скабеева соловиным пометом изойдёт......
показать весь комментарий
04.01.2021 20:45 Ответить
..і посол Ізраїля !?
показать весь комментарий
04.01.2021 20:55 Ответить
Сейчас Посольство Исраэль завопит и поедет в Кемль на марш бессмертный Полк как Нетаньяху а его жена в очередной раз потопчет украинский каравай.
показать весь комментарий
04.01.2021 21:21 Ответить
в 2020 му отримав свідоцтво. швидко працює наша державна машина. Зеклован винуватий 1000 %
показать весь комментарий
04.01.2021 21:58 Ответить
І де таких тупих редакторів на Цензорі набрали: пишеться не "..Связист ОУН " а " связной ОУН" (українською не "звязківець ОУН" а "звязковий ОУН"
показать весь комментарий
04.01.2021 23:14 Ответить
Респект!Слава Герою!
показать весь комментарий
05.01.2021 00:24 Ответить
Вытырана Хыву Иллю нуна проверить,где " воевал" и лишить УБД!
показать весь комментарий
05.01.2021 13:54 Ответить
 
 