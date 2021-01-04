Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий

90-летний ветеран Организации украинских националистов Василь Семеляк, который живет в поселке Балабино под Запорожьем, 4 января получил удостоверение участника боевых действий.

Документ ему торжественно вручили представители запорожского отдела Министерства по делам ветеранов и местного военного комиссариата, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Они также передали ветерану грамоту от председателя Запорожского областного совета.

"Где-то в середине октября мы подали и в конце декабря поступили документы. Учли все ошибки, которые допустили в случае с Мелитополем, и на этот раз все так быстро прошло. Василию Семеляку 90 лет исполнилось 29 октября. Был в составе походных групп ОУН. Была вооруженная группа ОУН. Их накрыли советские КГБисты. Арестовали его в 1949 году. С 1950-го по 1956-й он отбывал наказание в лагерях в Жезказгане (сейчас - Карагандинская область, Казахстан. - Ред.). Затем был реабилитирован в 1992 году как жертва политических репрессий. И соответственно в 2020 году признан участником боевых действий за независимость Украины в ХХ веке в составе вооруженных подразделений ОУН", - рассказал представитель Министерства по делам ветеранов в Запорожской области Константин Денисов.

Василь Семеляк родом с Тернопольщины. Был связистом ОУН. С 1965 года живет в Запорожской области.

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"Я с 10 лет пошел по нашей Тернопольской области. Доставлял, куда напишут мне разнести листовки. Меня поймали, когда развешивал листовки против советской власти. Вот тогда и попал в тюрьму. На 25 лет. Был в самом Жезказгане. В шахты нас загнали. 100 грамм хлеба и стакан воды - обед в шахте давали. Сталин умер и начали немного снимать осужденных, а то и 25 лет. В Карагандинской области сидел. И еще 22 года проработал в шахте на медных рудниках", - поделился своей историей Василь Семеляк.

Издание отмечает, что в 2020 году статус и удостоверение участника боевых действий получил ветеран УПА Константин Слипецкий, который живет в поселке Мирное Запорожской области. Это был первый случай, когда ветерана ОУН-УПА, который живет в Запорожской области, официально признали участником боевых действий. Тогда оформления статуса участника боевых действий для ветерана УПА заняло около 2 лет.