Зв'язківець ОУН Семеляк отримав статус і посвідчення учасника бойових дій
90-річний ветеран Організації українських націоналістів Василь Семеляк, що мешкає у селищі Балабіно під Запоріжжям, 4 січня отримав посвідчення учасника бойових дій.
Документ йому урочисто вручили представники запорізького відділу Міністерства в справах ветеранів та місцевого військового комісаріату, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Вони також передали ветерану грамоту від голови Запорізької обласної ради.
"Десь в середині жовтня ми подали і в кінці грудня надійшли документи. Врахували всі помилки, які допустили у випадку з Мелітополем, і на цей раз все так швидко пройшло. Василю Семеляку 90 років виповнилося 29 жовтня. Був у складі похідних груп ОУН. Була збройна група ОУН. Їх накрили радянські КГБісти. Заарештували його у 49-му році. З 50-го по 56-ий він відбував покарання у таборах у Джезказгані (Карагандинська область, нині Казахстан – ред.). Потім був реабілітований у 1992 році як жертва політичних репресій. І відповідно у 2020 визнаний учасником бойових дій за незалежність України у ХХ столітті у складі збройних підрозділів ОУН", – розповів представник Міністерства у справах ветеранів у Запорізькій області Костянтин Денисов.
Василь Семеляк родом з Тернопільщині. Був зв’язківцем ОУН. З 1965 року мешкає у Запорізькій області.
"Я з 10 років пішов по нашій Тернопільській області. Доставляв, куди напишуть мені рознести листівки. Мене піймали, коли розвішував листівки проти радянської влади. Ось тоді і потрапив у тюрму. На 25 років. Був у самому Джезказгані. В шахти нас загнали. 100 грам хліба і склянка води – обід у шахті давали. Сталін помер і почали нас трохи знімати засуджених, а то і 25 років. В Карагандинській області сидів. І ще 22 роки проробив у шахті на мідних рудниках", – поділився своєю історією Василь Семеляк.
Видання зазначає, що в 2020 році статус та посвідчення учасника бойових дій отримав ветеран УПА Костянтин Сліпецький, що мешкає у селищі Мирне Запорізької області. Це був перший випадок, коли ветерана ОУН-УПА, що мешкає в Запорізькій області, офіційно визнали учасником бойових дій. Тоді оформлення статусу учасника бойових дій для ветерана УПА зайняло близько 2 років.
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Наш ли Ржев наконец?
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В чотах УПА, воювало багато євреїв.
Борець за незалежну Україну Гірш Келлер. У 1944 році цей партизан опинився в сталінському концтаборі. Про нього, до речі, була велика стаття в «Московских новостях» у 2004 році - саме Келлер на прізвисько Жид був ватажком повстання в Кенгірі.Михайло Келлер. У документах слідства проходить під ім'ям Герша Келлера, народився у селі Аненберг Славського району Дрогобицької області. За деякими даними дослідників повстання він - Василь Пендрак, народився у селі Огерці район Ліско (нині територія Польщі), українець, член ОУН і УПА. При полоненні радянською владою, його прийняли за єврея, і, скориставшись можливістю вижити, він вирішив не повідомляти своє ім'я і національність; так вберіг від репресій рідних і знайомих та побратимів, які його за таким іменем не знали.
глубокое уважение патриоту, с юных лет служившего Отечеству, перенесшему ад советских концлагерей.
ну и кто ты теперь Дмытрик?!.. ты название сам себе придумаешь или тебе помочь?!
видимо задница у тебя Дмитрик очень большая, хочешь сразу на двух стульях усидеть..
смотри не не порвись посередине..
а ты Дмитрик, просто мозгами не вышел.. ты где-то на уровне головастка квакаешь..
Щиро Ваш .Бандерівець.
на раша тв скабеева соловиным пометом изойдёт......