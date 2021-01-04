УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10037 відвідувачів онлайн
Новини
6 445 67

Зв'язківець ОУН Семеляк отримав статус і посвідчення учасника бойових дій

Зв'язківець ОУН Семеляк отримав статус і посвідчення учасника бойових дій

90-річний ветеран Організації українських націоналістів Василь Семеляк, що мешкає у селищі Балабіно під Запоріжжям, 4 січня отримав посвідчення учасника бойових дій.

Документ йому урочисто вручили представники запорізького відділу Міністерства в справах ветеранів та місцевого військового комісаріату, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Вони також передали ветерану грамоту від голови Запорізької обласної ради.

"Десь в середині жовтня ми подали і в кінці грудня надійшли документи. Врахували всі помилки, які допустили у випадку з Мелітополем, і на цей раз все так швидко пройшло. Василю Семеляку 90 років виповнилося 29 жовтня. Був у складі похідних груп ОУН. Була збройна група ОУН. Їх накрили радянські КГБісти. Заарештували його у 49-му році. З 50-го по 56-ий він відбував покарання у таборах у Джезказгані (Карагандинська область, нині Казахстан – ред.). Потім був реабілітований у 1992 році як жертва політичних репресій. І відповідно у 2020 визнаний учасником бойових дій за незалежність України у ХХ столітті у складі збройних підрозділів ОУН", – розповів представник Міністерства у справах ветеранів у Запорізькій області Костянтин Денисов.

Василь Семеляк родом з Тернопільщині. Був зв’язківцем ОУН. З 1965 року мешкає у Запорізькій області.

"Я з 10 років пішов по нашій Тернопільській області. Доставляв, куди напишуть мені рознести листівки. Мене піймали, коли розвішував листівки проти радянської влади. Ось тоді і потрапив у тюрму. На 25 років. Був у самому Джезказгані. В шахти нас загнали. 100 грам хліба і склянка води – обід у шахті давали. Сталін помер і почали нас трохи знімати засуджених, а то і 25 років. В Карагандинській області сидів. І ще 22 роки проробив у шахті на мідних рудниках", – поділився своєю історією Василь Семеляк.

Видання зазначає, що в 2020 році статус та посвідчення учасника бойових дій отримав ветеран УПА Костянтин Сліпецький, що мешкає у селищі Мирне Запорізької області. Це був перший випадок, коли ветерана ОУН-УПА, що мешкає в Запорізькій області, офіційно визнали учасником бойових дій. Тоді оформлення статусу учасника бойових дій для ветерана УПА зайняло близько 2 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 85 років тому член ОУН Лемик убив енкаведиста Майлова, завдяки чому весь світ дізнався про Голодомор. ВIДЕО

Автор: 

ветерани (1086) ОУН (48) УБД (136)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий - Цензор.НЕТ 6493
показати весь коментар
04.01.2021 18:52
+30
Настоящий ветеран. А не те 60-летние, которые георгиевской лентой обматывались и 9 мая праздновали...
показати весь коментар
04.01.2021 18:51
+19
Скромный честный воин Василь Семеляк официально признан борцом за свободу Украины:
глубокое уважение патриоту, с юных лет служившего Отечеству, перенесшему ад советских концлагерей.
показати весь коментар
04.01.2021 19:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Совсем пацанчиком воевал...

-- моему Папане 92... -- в 14 лет призвался...
показати весь коментар
04.01.2021 18:45 Відповісти
Пионером чо ли? Последний воюющий год- это 1927,1928 уже не воевал,только подходил подготовку,или немного японскую?
показати весь коментар
04.01.2021 19:06 Відповісти
Связист ОУН.... пацаном носил из отряда в отряд какие то записки.
показати весь коментар
04.01.2021 19:43 Відповісти
В мене був знайомий ,Донат,теж зв"язковим був,в 1945 р. посадили в 1988 р. в Україну повернувся !!!)))
показати весь коментар
04.01.2021 22:26 Відповісти
Юнги флота...тем в 45 было 14, а некоторым и 12...те действительно воевали...там не отвертишся...а вот сухопутные сыны полка уже нет...тех берегли...
показати весь коментар
04.01.2021 20:48 Відповісти
Це він 1928 р.н.,як мій покійний батько,помер рік тому ,02.12.19 р. .він не воював,а мати воювала!!))
показати весь коментар
04.01.2021 19:09 Відповісти
1929 -- в день будущей Космонавтики родился...*)
показати весь коментар
04.01.2021 19:11 Відповісти
У мого баті-01.03.28 р. , а мати 11.07.23 р.. мати воювала -командир стрілкового віддділеня ,в 91 Добровольчій бригаді сибіряків під Ржевом,це доречі її Батьківщина м. Ржев !!!))
показати весь коментар
04.01.2021 19:18 Відповісти
Мой в Германии старался... -- мы из Фольксдойч -- он там побегал на совков -- как почтовый голубь полетал... *)
показати весь коментар
04.01.2021 19:23 Відповісти
Мій батя служив в Заксенхаузе ,відразу після війни ,взривали концлагерь !!))
показати весь коментар
04.01.2021 19:26 Відповісти
«...Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
...
показати весь коментар
04.01.2021 19:49 Відповісти
Біля 2 млн. Червона армія поклала !!)))
показати весь коментар
04.01.2021 20:37 Відповісти
і все заради амбіцій військового злочинця і тупого генерала жукова... вусатий таракан теж причетний.
показати весь коментар
04.01.2021 20:45 Відповісти
Не забувай, ми воювали проти совєтів, активно до 52 року, окремі осередки до 61 року...
показати весь коментар
04.01.2021 19:13 Відповісти
Моя мама 04.02.1926 р. н. (померла 20.02.2016) також учасниця війни. На складі військового аеродрому вони підлітки 14 - 15 років вантажили бомби на кари, 18-літні підвозили до літаків, а вже дорослі завантажували бомби в літаки.
показати весь коментар
04.01.2021 20:31 Відповісти
чекаємо чергового смороду з боку ісраєлю
показати весь коментар
04.01.2021 18:45 Відповісти
Чому?
В чотах УПА, воювало багато євреїв.
показати весь коментар
04.01.2021 20:03 Відповісти
читав багато документів УПА, але, про євреїв воїнів - це з розряду фантастики.... євреї були лікарями в підрозділах УПА, але не воювали
показати весь коментар
05.01.2021 19:08 Відповісти
Гірш Кіллер!!!
показати весь коментар
06.01.2021 00:17 Відповісти
читай уважно:
Борець за незалежну Україну Гірш Келлер. У 1944 році цей партизан опинився в сталінському концтаборі. Про нього, до речі, була велика стаття в «Московских новостях» у 2004 році - саме Келлер на прізвисько Жид був ватажком повстання в Кенгірі.Михайло Келлер. У документах слідства проходить під ім'ям Герша Келлера, народився у селі Аненберг Славського району Дрогобицької області. За деякими даними дослідників повстання він - Василь Пендрак, народився у селі Огерці район Ліско (нині територія Польщі), українець, член ОУН і УПА. При полоненні радянською владою, його прийняли за єврея, і, скориставшись можливістю вижити, він вирішив не повідомляти своє ім'я і національність; так вберіг від репресій рідних і знайомих та побратимів, які його за таким іменем не знали.
показати весь коментар
06.01.2021 16:17 Відповісти
харашо, что ссылка на первоисточник есть. Ув.Цензор, у вас україномовні редактори є? Гугл-перекладач рулить, але ...
показати весь коментар
04.01.2021 18:46 Відповісти
Настоящий ветеран. А не те 60-летние, которые георгиевской лентой обматывались и 9 мая праздновали...
показати весь коментар
04.01.2021 18:51 Відповісти
ті звуться ветерани побєдобєсія, та їм медальку за кримса подарували
показати весь коментар
04.01.2021 19:02 Відповісти
Скромный честный воин Василь Семеляк официально признан борцом за свободу Украины:
глубокое уважение патриоту, с юных лет служившего Отечеству, перенесшему ад советских концлагерей.
показати весь коментар
04.01.2021 19:20 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий - Цензор.НЕТ 6493
показати весь коментар
04.01.2021 18:52 Відповісти
Ветераны Второй Мировой!

Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий - Цензор.НЕТ 8062
показати весь коментар
04.01.2021 18:59 Відповісти
https://racurs.ua/ua/n148608-********-planuie-pidtverdjuvaty-dokumenty-vydani-na-donbasi-reznikov.html Україна планує підтверджувати «документи», видані окупантами - війна на Донбасі
показати весь коментар
04.01.2021 19:00 Відповісти
Ти зробив це разом, Діма!
показати весь коментар
04.01.2021 19:10 Відповісти
Ні,тезко,це ви з зебіками зробили разом і продовжуєте робити ,хто на черзі -ОПЗЖ в ВРУ і Бойко ваш президент !!!)))
показати весь коментар
04.01.2021 19:15 Відповісти
Не приписуй мені свої заслуги. Я намагався зберегти країну, але ж за тобою та тобі подібними були кращі російські фотошопери та пропагандисти.
показати весь коментар
04.01.2021 19:16 Відповісти
Не треба ля-ля !! Про агентів кремля та шатунів ,ми ще за Пороха проходили !!)))
показати весь коментар
04.01.2021 19:23 Відповісти
Связист ОУН Семеляк получил статус и удостоверение участника боевых действий - Цензор.НЕТ 8917
показати весь коментар
04.01.2021 19:03 Відповісти
вот ты Дмытрик, правильные картинки постишь, а ведь сам сегодня весь день лайкал комменты залетной ваты.. в частности, ты лайкал комменты ватника https://censor.net/ru/user/480972..
ну и кто ты теперь Дмытрик?!.. ты название сам себе придумаешь или тебе помочь?!
показати весь коментар
04.01.2021 19:11 Відповісти
..ПРидумай собі ..малорос !
показати весь коментар
04.01.2021 19:12 Відповісти
я Дмытрик, вату не лайкаю.. я её баню..
видимо задница у тебя Дмитрик очень большая, хочешь сразу на двух стульях усидеть..
смотри не не порвись посередине..
показати весь коментар
04.01.2021 19:16 Відповісти
..Ще раз ..малорос ! Ти навіть мовою окупанта пишеш !
показати весь коментар
04.01.2021 19:18 Відповісти
украинофоб Табачник прекрасно говорит на классическом украинском языке, и при этом он навязывал в украинских ВУЗах и школах расиянскую культуру и ненавидел украинство и Украину..
а ты Дмитрик, просто мозгами не вышел.. ты где-то на уровне головастка квакаешь..
показати весь коментар
04.01.2021 19:22 Відповісти
ты Дмытрик валенком мордовским не прикидывайся!.. говори, почему ты вату залетную лайкаешь?!
показати весь коментар
04.01.2021 19:30 Відповісти
Може відповісте, чому наймиролюбніший не давав статуса воїну?
показати весь коментар
04.01.2021 19:20 Відповісти
Типу оголосити війну Россії?
показати весь коментар
04.01.2021 19:58 Відповісти
Нє, Дімачка, я по ссилях нє ходок! Я тікі на лавочці біля під"їзду...в хустинці , з паличкою та сємкамі!
показати весь коментар
04.01.2021 19:34 Відповісти
А «паличка» 7,62 чи 5,45 ?
показати весь коментар
04.01.2021 19:55 Відповісти
А ви, однако, знаєтесь на розмірах паличок! Співчуваю.
показати весь коментар
04.01.2021 20:13 Відповісти
Дехто з коментаторів напевне забув,що українські патріоти воювали проти совка до 1956 року. Вже й Йосип Сталін копита відкинув,а українські вояки ще трималися.Потім були розбиті у нерівних боях...
показати весь коментар
04.01.2021 19:38 Відповісти
Останній схрон здається ще у 1961 році ..!
показати весь коментар
04.01.2021 20:46 Відповісти
Ти, свинорусе фотошопиш, а от вас кассабів, РЕАЛЬНО кличуть у Світі: «Руссішешвайнами».
показати весь коментар
04.01.2021 20:01 Відповісти
Дякую діду!Здоров'я Вам і ще багато років щасливого життя.

Щиро Ваш .Бандерівець.
показати весь коментар
04.01.2021 20:11 Відповісти
гарне діло, здоров'я Герою.....
на раша тв скабеева соловиным пометом изойдёт......
показати весь коментар
04.01.2021 20:45 Відповісти
..і посол Ізраїля !?
показати весь коментар
04.01.2021 20:55 Відповісти
Сейчас Посольство Исраэль завопит и поедет в Кемль на марш бессмертный Полк как Нетаньяху а его жена в очередной раз потопчет украинский каравай.
показати весь коментар
04.01.2021 21:21 Відповісти
в 2020 му отримав свідоцтво. швидко працює наша державна машина. Зеклован винуватий 1000 %
показати весь коментар
04.01.2021 21:58 Відповісти
І де таких тупих редакторів на Цензорі набрали: пишеться не "..Связист ОУН " а " связной ОУН" (українською не "звязківець ОУН" а "звязковий ОУН"
показати весь коментар
04.01.2021 23:14 Відповісти
Респект!Слава Герою!
показати весь коментар
05.01.2021 00:24 Відповісти
Вытырана Хыву Иллю нуна проверить,где " воевал" и лишить УБД!
показати весь коментар
05.01.2021 13:54 Відповісти
 
 