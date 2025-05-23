94-річний підпільник ОУН Ігор Олещук отримав нагороду від ССО: "Тоді нас було тисячі. Тепер мільйони". ВIДЕО
Командування Сил Спеціальних операцій ЗСУ нагородило члена підпілля ОУН, колишнього політв'язня Ігоря Олещука. Це відбулося з нагоди Дня Героїв за внесок в опір окупаційним силам.
Про це повідомила пресслужба ССО, передає Цензор.НЕТ.
На відео Олещук показав "в'язницю" НКДБ, в якій перебував, зокрема, й він.
Він розповів, що в цьому місці одночасно перебували близько 22-25 осіб. У невеликих камерах було по кілька осіб, доводилося спати всім "валетом".
Також він продемонстрував карцери, куди відправляли тих, хто не хотів зізнаватись, коли з них вибивали свідчення.
Він сидів у цій в’язниці 1948 року, як "малолітній в’язень". Чоловіка засудили тоді до 25 років.
Зараз в'язниця стала музеєм, де Олещук проводить екскурсії та розповідає про злочини, які творилися і стінах будівлі.
"Тоді нас було тисячі. Тепер нас мільйони. Вони заповідали нам сміливість. Ми увінчаємо її перемогою", - сказав він під час нагородження.
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До речі, ти вже практично сидиш
Народні депутати підтримали закон про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
або
моϟϟква - третій рейх(рим)..
а де той сϟϟр?
Кожен соціально-політичний... - є абсолютно логічним!!!
Єдине про що можна молити Бога,- це якнайшвидше розсекречення арахівів КГБ, ФСБ, і т.д., та їх оприлюдення!
Насправді, правда, зовсім інакша, ніж більшість її уявляє...
Якщо що - сам він не міг воювати в ОУН бо був інвалідом з Першої світової війни.
Зараз його внуки і правнуки воюють.
Так що - він був зрадником? Не паплюжте пам'ять героїв.
Так, були всякі випадки - але в більшості якщо відбули десятки років таборів - то це точно не зрадники.
кожен, хто живий - агент
таке може писати тільки той,
кого, чи чиїх батьків, не розстріляли,
тобто агент моϟϟкви..