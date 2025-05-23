94-річний підпільник ОУН Ігор Олещук отримав нагороду від ССО: "Тоді нас було тисячі. Тепер мільйони". ВIДЕО

Командування Сил Спеціальних операцій ЗСУ нагородило члена підпілля ОУН, колишнього політв'язня Ігоря Олещука. Це відбулося з нагоди Дня Героїв за внесок в опір окупаційним силам.

Про це повідомила пресслужба ССО, передає Цензор.НЕТ.

На відео Олещук показав "в'язницю" НКДБ, в якій перебував, зокрема, й він.

Він розповів, що в цьому місці одночасно перебували близько 22-25 осіб. У невеликих камерах було по кілька осіб, доводилося спати всім "валетом".

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Також він продемонстрував карцери, куди відправляли тих, хто не хотів зізнаватись, коли з них вибивали свідчення.

Він сидів у цій в’язниці 1948 року, як "малолітній в’язень". Чоловіка засудили тоді до 25 років.

Зараз в'язниця стала музеєм, де Олещук проводить екскурсії та розповідає про злочини, які творилися і стінах будівлі.

"Тоді нас було тисячі. Тепер нас мільйони. Вони заповідали нам сміливість. Ми увінчаємо її перемогою", - сказав він під час нагородження.

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