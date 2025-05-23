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94-річний підпільник ОУН Ігор Олещук отримав нагороду від ССО: "Тоді нас було тисячі. Тепер мільйони". ВIДЕО

Командування Сил Спеціальних операцій ЗСУ нагородило члена підпілля ОУН, колишнього політв'язня Ігоря Олещука. Це відбулося з нагоди Дня Героїв за внесок в опір окупаційним силам.

Про це повідомила пресслужба ССО, передає Цензор.НЕТ.

На відео Олещук показав "в'язницю" НКДБ, в якій перебував, зокрема, й він.

Він розповів, що в цьому місці одночасно перебували близько 22-25 осіб. У невеликих камерах було по кілька осіб, доводилося спати всім "валетом". 

Також читайте: Зв'язківець ОУН Семеляк отримав статус і посвідчення учасника бойових дій

Також він продемонстрував карцери, куди відправляли тих, хто не хотів зізнаватись, коли з них вибивали свідчення. 

Він сидів у цій в’язниці 1948 року, як "малолітній в’язень". Чоловіка засудили тоді до 25 років.

Зараз в'язниця стала музеєм, де Олещук проводить екскурсії та розповідає про злочини, які творилися і стінах будівлі.

"Тоді нас було тисячі. Тепер нас мільйони. Вони заповідали нам сміливість. Ми увінчаємо її перемогою", - сказав він під час нагородження.

Дивіться: Японська співачка Оно Акі виконує українською мовою гімн ОУН "Зродились ми великої години...". ВIДЕО

Автор: 

нагорода (1272) ОУН (48) ССО (523)


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Топ коментарі
+27
Слава герою!
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23.05.2025 12:25
+23
Батьки наші Бандера, Мельник, Шухевич
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23.05.2025 12:22
+22
Україна понад усе !!!❤️
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23.05.2025 12:28
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Батьки наші Бандера, Мельник, Шухевич
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23.05.2025 12:22 Відповісти
Слава герою!
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23.05.2025 12:25 Відповісти
Смерть ворогам!
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23.05.2025 12:26 Відповісти
Україна понад усе !!!❤️
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23.05.2025 12:28 Відповісти
А може все ж таки - Deutschland über alles?
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23.05.2025 13:35 Відповісти
все шо без совка та ссср ,там де свобода та добробут , alles ist gut !!!
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23.05.2025 13:43 Відповісти
Тобто, Шикльгрубер теж alles ist gut? Ну, тоді вам, для початку, до євреєв, зможете про холокост подискутувати, вони вам багато приємного скажуть)) Чи у себе в Німеччині зіганути, десь на Октоберфесті, наслідки ви краще за мене знаєте
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23.05.2025 14:35 Відповісти
...
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23.05.2025 14:57 Відповісти
Оппа, і куди це фрау пішли?
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23.05.2025 17:09 Відповісти
шо хочеш ? цукеру ? НЕМА ,от там знайдеш ...
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23.05.2025 17:18 Відповісти
Чого? Це дуже добре)) Можеш це розказати своєму Президентові та Верховному головнокомандувачу.
До речі, ти вже практично сидиш

Народні депутати підтримали закон про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
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23.05.2025 21:53 Відповісти
Твої більш віддалені предки ще й людей їли. Так, це погано.
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24.05.2025 01:39 Відповісти
Amerika First ..
або
моϟϟква - третій рейх(рим)..
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23.05.2025 14:28 Відповісти
Тоді демократичний Захід залишив українців наодинці з озвірілими московитами та й тепер не горить бажанням надати необхідну допомогу. Найімовірніше і фінал цього нерівного герцю буде тотожний. Як не прикро...
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23.05.2025 12:48 Відповісти
Україна існує.. і існуватиме..
а де той сϟϟр?
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23.05.2025 14:29 Відповісти
Великий Чоловік!
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23.05.2025 12:56 Відповісти
таких людей треба берегти як скарб.вони і є скарб нашого народу,генетичний міст між минулим і нинішним.Слава Герою.і подяка силам Спецоперацій.
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23.05.2025 13:05 Відповісти
Кожен соціально-політичний процес закінчується (цитую) "покаранням невинних і нагородженням непричетних".Покарання відбулось ще за совітів,коли з двохміліонної Галичини виселили,розстріляли і закатували чотириста тисяч невинних жителів,а от нагородження відбулось вже за незалежності.Ні на що не натякаю...але живими з енкаведистських тюрем виходили лише їх агенти...
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23.05.2025 13:12 Відповісти
Дуже прикро! Але, таки так! Зазначений вище пост - Юрій Туркеш

Кожен соціально-політичний... - є абсолютно логічним!!!

Єдине про що можна молити Бога,- це якнайшвидше розсекречення арахівів КГБ, ФСБ, і т.д., та їх оприлюдення!

Насправді, правда, зовсім інакша, ніж більшість її уявляє...
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23.05.2025 13:37 Відповісти
Не меліть дурниці - мій дід відбув 10 років покарання в таборах за співпрацю з ОУН без права повернення на малу батьківщину (в Галичину) і до смерті проживав в Донецькій області.
Якщо що - сам він не міг воювати в ОУН бо був інвалідом з Першої світової війни.
Зараз його внуки і правнуки воюють.

Так що - він був зрадником? Не паплюжте пам'ять героїв.
Так, були всякі випадки - але в більшості якщо відбули десятки років таборів - то це точно не зрадники.
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23.05.2025 14:06 Відповісти
Казала моя покійна теща (до речі малою була зв"зковою в оунівської партизанки) - ті герої мали м"яку задницю...
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23.05.2025 17:13 Відповісти
За свою сраку переймайся. Мудило.
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24.05.2025 01:42 Відповісти
У Вас "вус відклеївся" - ..зв"зковою... пишеться з апострофом ' а не з "лапками"
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24.05.2025 14:03 Відповісти
ага, всі агенти..
кожен, хто живий - агент
таке може писати тільки той,
кого, чи чиїх батьків, не розстріляли,
тобто агент моϟϟкви..
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23.05.2025 14:38 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКОМУ ГЕРОЮ!
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23.05.2025 17:37 Відповісти
 
 