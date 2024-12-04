В Польше хотят приравнять "пропаганду ОУН и УПА" к нацизму и коммунизму
В Сейм Польши внесли законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за пропаганду Организации украинских националистов фракции Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии. То же самое уже предусмотрено за пропаганду нацизма и коммунизма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший глава Украинского института национальной памяти и нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.
"Польские политики решили сделать "шаг навстречу" в ответ на заявление украинского МИДа. Вчера в Сейм был подан проект закона о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссию по преследованию преступлений против польского народа и Уголовный кодекс", - написал он.
Нардеп добавил, что в Уголовном кодексе Польши есть статья, которая предусматривает наказание за публичную пропаганду нацизма, коммунизма, фашизма или иного тоталитарного режима.
Что предлагается в проекте закона?
Согласно сайту польского Сейма, документ на рассмотрение внесли депутаты от партии "Право и справедливость".
Законопроект предлагает изменения в Уголовный кодекс, где в статью о наказании за нацистскую, коммунистическую, фашистскую идеологию также хотят добавить упоминание об ОУН и УПА.
Новая редакция должна предусматривать такое же наказание за пропаганду идеологии, "призывающей к применению насилия с целью влияния на политическую или общественную жизнь, в частности идеологии Организации Украинских Националистов фракции Бандеры (ОУН-Б) и Украинской Повстанческой Армии (УПА), что привело к геноциду на Волыни и в соседних областях в 1943-1945 годах".
В документе проекта закона говорится, что цель таких изменений - "предотвращение распространения лжи о преступлении геноцида на Волыни и в соседних регионах в рамках действия польского законодательства, а также прекращение героизации идеологии фракции Организации Украинских Националистов Бандеры (ОУН-Б) и Украинской Повстанческой Армии (УПА)".
В документе также считают "возмутительным, ошеломляющим и вредным" то, что в Польше "произносят речи и поют песни, восхваляя преступников из ОУН-Б и УПА, в частности Степана Бандеру".
По мнению польских депутатов, это якобы еще более возмутительно, поскольку "поляки, в частности потомки жестоко убитых на Волыни, Люблинщине и в других регионах, дали убежище миллионам беженцев, которые бежали от смерти от российских бомб и ракет, а также от жестокого поведения войск Путина".
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
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За наш рахунок у рай війдуть..?!
Дарма...час ще все покаже...
Доволі передбачуваного. А я попереджав! Далі буде....
1. Пілсудський почав роздавати ветеранам "осаднікам" земельні наділи на захопленій під час війни1918-20рр українській землі.
2. "осаднікі" почали зганяти з землі українських селян.
3. селяни чинили опір при допомозі УВО (майб. ОУН)-І Польща вдалась до силової спецперації-т.зв."пацифікації" з арештами,виселеннями і вбивствами.
4.при німецьій окупації "осаднікі" масово служили у поліції і виловлювали "націоналістів" по лісах.
5. влітку 1943р радянські партизани,що здійснювали рейд,зкориставшись ворожнечею в регіоні і декларованим наміром Савура очистити українську землю від польських окупантів,під виглядом вояків УПАзнищили пару польських поселень.
6. армія крайова отримала наказ знищувати українські поселення.
7. Ситуацією скористались кримінальники,що створили банди-і під виглядом помсти-банально грабували і вбивали-"сокирники".
8. Все це придушила "доблєстная совєтская армія",яка все і почала.
Пшеки все це прекрасно знають,але кидати пред'яви москалям-сцикотно,а щодо України-то на похилу вербу й кози стрибають. Тому пшеки видумали собі щось по типу пшецького "голокосту",ліплячи з себе невинних "жертв" і сподіваючись на майбутній зиск від цього.
Заборонити ексгумацію поляків, так як вони окупанти. Тоді пшеки швидко вкурять, можливо.
На мою думку треба визначитися з фундаментальними поняттями.
Якщо Поляки вважали Волинь територією своєї держави, ІІ РП, то війна однієї частини громадян держави проти іншої називається Громадянською Війною. І Україна тут ніяким боком не причетна, бо на той час її вже не існувало. Друга РП до цього теж доклала певних зусиль, розчленувавши Україну разом з раісєй.
"Жежь волинска" то вже наслідок не дуже розумної національної политики ІІ РП.
Якщо Україна все ж таки звинувачується в "жежі волинскєй" то, тим самим Волинь визнається територією України. Тобто Поляки на чужій території виявляються окупантами.
Боротьба проти окупантів є національно визвольною боротьбою, з метою визволення своєї країни від чужоземного панування.
Якось так. Може хтось точніше це сформулює.