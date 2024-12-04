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В Польше хотят приравнять "пропаганду ОУН и УПА" к нацизму и коммунизму

В Сейм Польши внесли законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за пропаганду Организации украинских националистов фракции Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии. То же самое уже предусмотрено за пропаганду нацизма и коммунизма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший глава Украинского института национальной памяти и нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Польские политики решили сделать "шаг навстречу" в ответ на заявление украинского МИДа. Вчера в Сейм был подан проект закона о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссию по преследованию преступлений против польского народа и Уголовный кодекс", - написал он.

Польща хоче запровадити покарання за пропаганду ОУН та УПА

Нардеп добавил, что в Уголовном кодексе Польши есть статья, которая предусматривает наказание за публичную пропаганду нацизма, коммунизма, фашизма или иного тоталитарного режима.

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Что предлагается в проекте закона?

Согласно сайту польского Сейма, документ на рассмотрение внесли депутаты от партии "Право и справедливость".

Законопроект предлагает изменения в Уголовный кодекс, где в статью о наказании за нацистскую, коммунистическую, фашистскую идеологию также хотят добавить упоминание об ОУН и УПА.

Новая редакция должна предусматривать такое же наказание за пропаганду идеологии, "призывающей к применению насилия с целью влияния на политическую или общественную жизнь, в частности идеологии Организации Украинских Националистов фракции Бандеры (ОУН-Б) и Украинской Повстанческой Армии (УПА), что привело к геноциду на Волыни и в соседних областях в 1943-1945 годах".

В документе проекта закона говорится, что цель таких изменений - "предотвращение распространения лжи о преступлении геноцида на Волыни и в соседних регионах в рамках действия польского законодательства, а также прекращение героизации идеологии фракции Организации Украинских Националистов Бандеры (ОУН-Б) и Украинской Повстанческой Армии (УПА)".

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В документе также считают "возмутительным, ошеломляющим и вредным" то, что в Польше "произносят речи и поют песни, восхваляя преступников из ОУН-Б и УПА, в частности Степана Бандеру".

По мнению польских депутатов, это якобы еще более возмутительно, поскольку "поляки, в частности потомки жестоко убитых на Волыни, Люблинщине и в других регионах, дали убежище миллионам беженцев, которые бежали от смерти от российских бомб и ракет, а также от жестокого поведения войск Путина".

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

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Автор: 

Бандера Степан (751) ОУН (154) Польша (8405) УПА (629) Вятрович Владимир (275) Волынская трагедия (200)


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Топ комментарии
+50
А Армію Крайову, нам прирівняти до нацистів винних у геноциді українців, польську поліцію під час окупації винних у Холокості?
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04.12.2024 18:15
+40
Що на сході, що на Заході, одні друзі України
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04.12.2024 18:14
+30
З поляками ніколи не буде ладно, недарма їх назвали гієна Європи
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04.12.2024 18:19
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Страница 2 из 2
А всього лиш треба було поставити питання полякам:"Про який геноцид завезеного окупантського польського біосміття на етнічних українських землях ви пшекаєте ?" Так і німці дійдуть до того, що звинуватять українців у геноциді своїх нацистів на українських землях у 1939-1944
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04.12.2024 19:47 Ответить
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04.12.2024 19:59 Ответить
Спочатку нехай покаються за операцію "вісла".
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04.12.2024 19:49 Ответить
"браття" поляки гадають що вони на коні..?!
За наш рахунок у рай війдуть..?!
Дарма...час ще все покаже...
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04.12.2024 19:50 Ответить
Потрібно зробити гуманітарний коридор і пропустити руских виродків до польських і нехай цілуються в ясна. НАТО їхній любові не поміщає, не буде вмішуватись, щоб не нагнітати.
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04.12.2024 19:50 Ответить
Хочу натомість прирівняти Армію Крайову та Армію Людову до воєнних злочинців та виконавців геноциду проти українського населення Волині та Холмщині... Та зелена влада клоуна не хоче пам'ятати історію
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04.12.2024 19:51 Ответить
Зешобла не знає нашу історію, бо вони антимайдан .
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04.12.2024 20:40 Ответить
Ну Сібіга дозволив їм копирсатися в українській землі без відновлення зруйнованих пам'ятників, то тепер вже можна.
Доволі передбачуваного. А я попереджав! Далі буде....
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04.12.2024 20:01 Ответить
Друзі,я цілком розумію ваше невдоволення т.з. українською владою. Але треба ж дивитися фактам в лице: "українська " влада це Зеленський,Єрмачило,Буданов,Пінчук,Ахмєтов,Васілєвская-Смаглюк,Арахамія,Суто Мамоян,Гетманцев,Буданов,Баканов,Шефір,Бєня....де ви там побачили українців? Ну чого ви вирішили ,що ці чуваки і чувіхи будуть боротися за національні інтереси якихось українців,за їх історичні права і за все інше?????
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04.12.2024 20:25 Ответить
Коротка історія "валинськой рєзні":

1. Пілсудський почав роздавати ветеранам "осаднікам" земельні наділи на захопленій під час війни1918-20рр українській землі.

2. "осаднікі" почали зганяти з землі українських селян.

3. селяни чинили опір при допомозі УВО (майб. ОУН)-І Польща вдалась до силової спецперації-т.зв."пацифікації" з арештами,виселеннями і вбивствами.

4.при німецьій окупації "осаднікі" масово служили у поліції і виловлювали "націоналістів" по лісах.

5. влітку 1943р радянські партизани,що здійснювали рейд,зкориставшись ворожнечею в регіоні і декларованим наміром Савура очистити українську землю від польських окупантів,під виглядом вояків УПАзнищили пару польських поселень.

6. армія крайова отримала наказ знищувати українські поселення.

7. Ситуацією скористались кримінальники,що створили банди-і під виглядом помсти-банально грабували і вбивали-"сокирники".

8. Все це придушила "доблєстная совєтская армія",яка все і почала.

Пшеки все це прекрасно знають,але кидати пред'яви москалям-сцикотно,а щодо України-то на похилу вербу й кози стрибають. Тому пшеки видумали собі щось по типу пшецького "голокосту",ліплячи з себе невинних "жертв" і сподіваючись на майбутній зиск від цього.
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04.12.2024 20:57 Ответить
То з книжки вичитане
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04.12.2024 21:21 Ответить
ну давай свою версію, або "реальну"
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04.12.2024 21:48 Ответить
А що за книжка? Пшеки її вже заборонили?
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04.12.2024 22:03 Ответить
Приходили вночі, грюкали в вікно: хазяїна. Хазяїн знав, прощався з жінкою, дітьми, виходив. Куди мав тікати, кричати чи що мав робити, ніч, село. Душили удавкою, ззаду (щоб куль не було?). На порозі лишали записку: можна поховати. Або: не ховати три дні. Не мала права рідня хоронити, мусив лежати три дні. Хто вбивав? А хто то знав, казала бабуся, бо мала критичний розум. А чутки йшли: то бандери, бандери. А раз чутки, значить, бандери. А совєти про себе таких чуток не розпускали. А кого вбивали і за що? В тому то весь страх, що ні за що, весь терор в тому.
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04.12.2024 21:08 Ответить
Ранком встали люди: страшне - вирізали вночі сім'ю поляків. Всіх убили, дитину в колисці і ту, "кругом ротика чорне було" - то, мабуть, порох, якщо впритул. Хто вбив, хто бачив то, вночі! "Крові було по кісточки". Винесено все з хати, все, люди збирали одяг приносили, щоб похоронити в чистому, не скривавленому. Тих убитих поляків
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04.12.2024 21:16 Ответить
А як ті поляки опинилися на українській землі, хто їх запрошував? Бо мені вже жалко бурят, що переїхали до Маріка
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04.12.2024 21:42 Ответить
Це сюжет фантастичного блокбастеру "ВОЛИНЬ"?
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04.12.2024 22:06 Ответить
не бреши,мерзенна пшецька потворо з українським прапорцем.
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04.12.2024 22:07 Ответить
Кончені ляхи.
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04.12.2024 21:20 Ответить
Значить у нас треба прирівняти "армію крайову" до злочинних організацій, з метою запобігання поширенню брехні про злочин геноциду українців поляками на на Волині та в сусідніх регіонах у межах дії українського законодавства, а також припинення героїзації пілсудського і інших співучасників геноциду.
Заборонити ексгумацію поляків, так як вони окупанти. Тоді пшеки швидко вкурять, можливо.
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04.12.2024 21:56 Ответить
W sprawie rzezi wołyńskiej.
На мою думку треба визначитися з фундаментальними поняттями.
Якщо Поляки вважали Волинь територією своєї держави, ІІ РП, то війна однієї частини громадян держави проти іншої називається Громадянською Війною. І Україна тут ніяким боком не причетна, бо на той час її вже не існувало. Друга РП до цього теж доклала певних зусиль, розчленувавши Україну разом з раісєй.
"Жежь волинска" то вже наслідок не дуже розумної національної политики ІІ РП.
Якщо Україна все ж таки звинувачується в "жежі волинскєй" то, тим самим Волинь визнається територією України. Тобто Поляки на чужій території виявляються окупантами.
Боротьба проти окупантів є національно визвольною боротьбою, з метою визволення своєї країни від чужоземного панування.
Якось так. Може хтось точніше це сформулює.
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04.12.2024 22:39 Ответить
Все вірно. Точніше не скажеш.
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04.12.2024 23:11 Ответить
не здивувався..все йде по сценарію який зветься Кремлівський гамбіт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Залишилося розпочати Варшавське СВО!!! Згадайте як Залужний зі своєї сторінки убрав Бандеру, коли премьєр-міністр Польші присікався до нього... Чують у Варшаві слабинку України сьогодні....і так як в Польші найбільший хаб поповненя зброї, *********** та техніки,то розпочати своє гібридне СВО раз плюнути....Фермери пока відпочивають......???? Хто ще сумнівавється що фермери не самі згуртувалися рік назад і перекрили кордон а не варшаву??????????????????????????? ЧмОрбан, ВошФіцо ,,, залишилося Румунію перевзути і Польшу.... а там перемовини на 9 травня у Мацкві ...і ешелони йдуть в Сибір і табори на кордонах ЄС.... Потрібна операція по дискридитації Київа....тут Гебельсня Мацкви вже все намалює!!!!
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05.12.2024 05:14 Ответить
у 22 році заважав Байден... сьогодні все в порядку... У Варшаві задумалися над бажанням Кремля подарувати Заходу землі України... Сьогодні Вашаві вуха ріжуть пісні УПА то завтра вуха повянуть від пісень про Сталіна
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05.12.2024 05:35 Ответить
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