Украина не возражает относительно проведения эксгумации жертв Волынской трагедии на своей территории, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
Об этом Сикорский сказал на пресс-конференции в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
По словам главы польского МИД, он обсудил с Сибигой будущее Украины в ЕС, и по итогам встречи будет принята декларация по эксгумации на Волыни.
Украина подтверждает, что не существует никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах", - подчеркнул Сикорский.
В свою очередь Сибига заявил, что и Киев, и Варшава заинтересованы в устранении недоразумений в исторических вопросах.
"Каждая семья имеет право достойно чтить память о своих предках, и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", - заявил глава украинского МИД.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
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це зараз на часі???
горить????
ну запустіть їх на волинь...
лиш заберіть звідти людей, війська та прикордонників,
мусара самі здриснуть...
хай працюють.
Они напрацюють. 5 тысяч детских скелетиков обвязанных колючей проволокой. Они найдут всё что захотят найти. Нам останется только протоколы подписать.
Раз такое было. Иран сам расследовал крушение нашего самолёта.
не дурак???
нарити можна лиш те що там є
чи хто там є...
скелетиків з собою не привезуть...
і те що знайдуть, потрібно дослідити.
це були УНА УНСО чи НКВД..
наполягають зараз, а у нас не на часі!
хай риють при умовах які я написав.
але ти не дурак...
до кінця не читав
Є над чим працювати і якщо вже полякам захотілося поглянути на минуле через призму часу, то хай готуються до найгіршого для польського народу сценарію
Nawet okres 1917-1939 w relacjach ukraińsko-polskich jest czytelnie przedstawiany uczniom w szkołach.
Zaś wszystkim którym brak elementarnej wiedzy pragnę przypomnieć że to nie Polska zajęła terytoria Rusi białej, czerwonej, halickiej czy kijowskiej. Te tereny zostały podbojem wcielone do W. X Litwy w XIV-XV wieku przez Litwinów i na mocy traktatów stały się częścią Rzeczypospolitej. Animozje społeczne i narodowościowe wynikały w wielu przypadkach z obcych i wrogich działań.
Stanowisko prezentowane przez wielu Ukraińców, nienawistne wobec Polski i Polaków i to pomimo faktów jak Polska i Polacy potraktowali Ukrainę i jej obywateli w czas obecnej wojny z Rosją, jest nieprawdopodobnie szkodliwe dla samej Ukrainy.
Im bardziej będą atakować Polskę, tym bardziej Ukrainie zaszkodzą.
Zalecam dokształcanie, logikę i zdrowo-rozsądkowe podejście do relacji polsko-ukraińskich.