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Украина не возражает относительно проведения эксгумации жертв Волынской трагедии на своей территории, - Сикорский

Радослав Сікорський та Андрій Сибіга

Глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

Об этом Сикорский сказал на пресс-конференции в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

По словам главы польского МИД, он обсудил с Сибигой будущее Украины в ЕС, и по итогам встречи будет принята декларация по эксгумации на Волыни.

Украина подтверждает, что не существует никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах", - подчеркнул Сикорский.

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В свою очередь Сибига заявил, что и Киев, и Варшава заинтересованы в устранении недоразумений в исторических вопросах.

"Каждая семья имеет право достойно чтить память о своих предках, и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", - заявил глава украинского МИД.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

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2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Автор: 

Польша (8405) Сикорский Радослав (402) Украина (44930) Волынская трагедия (200)


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Топ комментарии
+9
пшеки буди загарбниками-колоністами, які знищували українське населення. Це ми повинні ексгумовувати жертв польської окупації і документувати всі злостни
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26.11.2024 21:52
+7
Потрібно ще провести ексгумацію жертв армії Крайова. Поляки не хочуть розуміти що це явище було двостороннім. В рамках боротьби за території, після розпаду російської імперії, поляки вбивали українців, українці вбивали поляків. Якщо поляки хочуть зробити із УПА злочинців, то і із війська Крайова мають зробити злочинців. Також багато поляків були поліцаями при владі Гітлера під час німецької окупації Польщі і цілі загони були відправлені на Захід України для підтримання порядку і ці загони проти українців діяли жорсткіше від СС

Є над чим працювати і якщо вже полякам захотілося поглянути на минуле через призму часу, то хай готуються до найгіршого для польського народу сценарію
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26.11.2024 21:59
+4
та заборони і не було на ексгумацію, була заборона на пошук поховань, через те що пшеки знищували українські могили на території Польщі
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26.11.2024 21:53
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Трохи заспокоівся? - чи ще шось не так?
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26.11.2024 21:47 Ответить
...баний іх рот!!!!!!!
це зараз на часі???
горить????
ну запустіть їх на волинь...
лиш заберіть звідти людей, війська та прикордонників,
мусара самі здриснуть...
хай працюють.
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26.11.2024 21:51 Ответить
Ты чё дурак?
Они напрацюють. 5 тысяч детских скелетиков обвязанных колючей проволокой. Они найдут всё что захотят найти. Нам останется только протоколы подписать.
Раз такое было. Иран сам расследовал крушение нашего самолёта.
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26.11.2024 22:05 Ответить
а ти чьо????
не дурак???
нарити можна лиш те що там є
чи хто там є...
скелетиків з собою не привезуть...
і те що знайдуть, потрібно дослідити.
це були УНА УНСО чи НКВД..
наполягають зараз, а у нас не на часі!
хай риють при умовах які я написав.
але ти не дурак...
до кінця не читав
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26.11.2024 22:42 Ответить
пшеки буди загарбниками-колоністами, які знищували українське населення. Це ми повинні ексгумовувати жертв польської окупації і документувати всі злостни
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26.11.2024 21:52 Ответить
+ геноцид українців під час 'Операції Вісла' 1947 року
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27.11.2024 01:27 Ответить
та заборони і не було на ексгумацію, була заборона на пошук поховань, через те що пшеки знищували українські могили на території Польщі
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26.11.2024 21:53 Ответить
Чудово, але прикрити ці наукові експедиції мають експедиційне військо Польське. Як з повітря, так і на землі. Бо від ДРГ ніхто не застрахований під час війни, і від Шахедів теж.
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26.11.2024 21:56 Ответить
От саме для цього і поставили Сібігу. Нарешті ще одні імперці досягли мети. Далі буде...
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26.11.2024 21:57 Ответить
А якщо туди прилетить,хфермери кордони заблокують
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26.11.2024 21:58 Ответить
Господи, поясніть мені, чи це дійсно так важливо? Чи це дійсно впливає на розвиток економіки, на благополуччя звичайних людей? Чи може саме ексгумація допоможе закінчити війну на континенті? Яким боком нинішнє покоління українців і поляків до волинської трагедії? Знаєте, з таким підходом, нас в ЄС ніколи не приймуть. Після поляків мадяри почнуть щось вимагати, після мадярів німці щось придумають. Великобританія не даремно вийшла з того болота, ох не даремно.
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26.11.2024 21:59 Ответить
Потрібно ще провести ексгумацію жертв армії Крайова. Поляки не хочуть розуміти що це явище було двостороннім. В рамках боротьби за території, після розпаду російської імперії, поляки вбивали українців, українці вбивали поляків. Якщо поляки хочуть зробити із УПА злочинців, то і із війська Крайова мають зробити злочинців. Також багато поляків були поліцаями при владі Гітлера під час німецької окупації Польщі і цілі загони були відправлені на Захід України для підтримання порядку і ці загони проти українців діяли жорсткіше від СС

Є над чим працювати і якщо вже полякам захотілося поглянути на минуле через призму часу, то хай готуються до найгіршого для польського народу сценарію
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26.11.2024 21:59 Ответить
Дійсно, краще зробити цю ексгумацію як просять поляки, можливо це знімить багато питань..
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26.11.2024 23:02 Ответить
Маніяк-ексгуматор все ніяк не заспокоїться. Сказали ж, приходь після війни!
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26.11.2024 22:03 Ответить
яка ганьба. Вже не знаєш, від якої новнини більше засмутитися. Сил немає це бачити
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26.11.2024 22:35 Ответить
О так, вони проведуть ексгумацію, а потім виставлять репарації. Зі сторони України це наче " явка з повиним". Десь тут собака точно зарита, що за терміновість під час війни цю тему мусолити.
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26.11.2024 22:47 Ответить
Вони нічого не можуть виставити Україні, бо на той час Волинь була у складі Польщі і Україна не може нести відповідальність, бо ті етнічні українці, якщо і створили злочини були тоді громадянами Польші і мали польскі паспорти. До цієї трагедії Українська держава не має ніякого відношення.
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26.11.2024 23:07 Ответить
Та польські фермери вимагають щось від ЄС та своєї влади, а блокують наш кордон.
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26.11.2024 23:14 Ответить
Цих фермерів організувала проросійська партія
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26.11.2024 23:24 Ответить
Temat Wołynia jest w Polsce kwestią prawie fundamentalną. I jest takich kwestii nadal wiele. Ot choćby ludobójstwo na warszawskiej Woli w czasie Powstania Warszawskiego w 1944r. Polityka historyczna Polski i Ukrainy są bardzo rozbieżne i stanowią podstawę do wzajemnych animozji. W odróżnieniu od Ukrainy kwestia "wołyńska", "operacji Wisła" czy działań "własowców" w polskiej oświacie jest bezstronnie, jasno i wyraźnie przedstawiana.
Nawet okres 1917-1939 w relacjach ukraińsko-polskich jest czytelnie przedstawiany uczniom w szkołach.
Zaś wszystkim którym brak elementarnej wiedzy pragnę przypomnieć że to nie Polska zajęła terytoria Rusi białej, czerwonej, halickiej czy kijowskiej. Te tereny zostały podbojem wcielone do W. X Litwy w XIV-XV wieku przez Litwinów i na mocy traktatów stały się częścią Rzeczypospolitej. Animozje społeczne i narodowościowe wynikały w wielu przypadkach z obcych i wrogich działań.
Stanowisko prezentowane przez wielu Ukraińców, nienawistne wobec Polski i Polaków i to pomimo faktów jak Polska i Polacy potraktowali Ukrainę i jej obywateli w czas obecnej wojny z Rosją, jest nieprawdopodobnie szkodliwe dla samej Ukrainy.
Im bardziej będą atakować Polskę, tym bardziej Ukrainie zaszkodzą.
Zalecam dokształcanie, logikę i zdrowo-rozsądkowe podejście do relacji polsko-ukraińskich.
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27.11.2024 09:48 Ответить
 
 