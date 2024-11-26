Україна не заперечує щодо проведення ексгумації жертв Волинської трагедії на своїй території, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

Про це Сікорський сказав на пресконференції у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

За словами очільника польського МЗС, він обговорив із Сибігою майбутнє України в ЄС, і за підсумками зустрічі буде ухвалена декларація щодо ексгумації на Волині.

Україна підтверджує, що не існує жодних перешкод для польських державних установ та приватних осіб у співпраці з відповідними українськими установами для проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати заявки у цих питаннях", - наголосив Сікорський.

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Своєю чергою Сибіга заявив, що і Київ, і Варшава зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях.

"Кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків і в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт", - заявив глава українського МЗС.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

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2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

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