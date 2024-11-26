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Новини
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Україна не заперечує щодо проведення ексгумації жертв Волинської трагедії на своїй території, - Сікорський

Радослав Сікорський та Андрій Сибіга

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України. 

Про це Сікорський сказав на пресконференції у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

За словами очільника польського МЗС, він обговорив із Сибігою майбутнє України в ЄС, і за підсумками зустрічі буде ухвалена декларація щодо ексгумації на Волині.

Україна підтверджує, що не існує жодних перешкод для польських державних установ та приватних осіб у співпраці з відповідними українськими установами для проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати заявки у цих питаннях", - наголосив Сікорський.

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Своєю чергою Сибіга заявив, що і Київ, і Варшава зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях.

"Кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків і в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт", - заявив глава українського МЗС.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

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2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

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Автор: 

Польща (8471) Сікорський (240) Україна (5857) Волинська трагедія (127)


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Топ коментарі
+9
пшеки буди загарбниками-колоністами, які знищували українське населення. Це ми повинні ексгумовувати жертв польської окупації і документувати всі злостни
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26.11.2024 21:52
+7
Потрібно ще провести ексгумацію жертв армії Крайова. Поляки не хочуть розуміти що це явище було двостороннім. В рамках боротьби за території, після розпаду російської імперії, поляки вбивали українців, українці вбивали поляків. Якщо поляки хочуть зробити із УПА злочинців, то і із війська Крайова мають зробити злочинців. Також багато поляків були поліцаями при владі Гітлера під час німецької окупації Польщі і цілі загони були відправлені на Захід України для підтримання порядку і ці загони проти українців діяли жорсткіше від СС

Є над чим працювати і якщо вже полякам захотілося поглянути на минуле через призму часу, то хай готуються до найгіршого для польського народу сценарію
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26.11.2024 21:59
+4
та заборони і не було на ексгумацію, була заборона на пошук поховань, через те що пшеки знищували українські могили на території Польщі
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26.11.2024 21:53
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Трохи заспокоівся? - чи ще шось не так?
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26.11.2024 21:47 Відповісти
...баний іх рот!!!!!!!
це зараз на часі???
горить????
ну запустіть їх на волинь...
лиш заберіть звідти людей, війська та прикордонників,
мусара самі здриснуть...
хай працюють.
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26.11.2024 21:51 Відповісти
Ты чё дурак?
Они напрацюють. 5 тысяч детских скелетиков обвязанных колючей проволокой. Они найдут всё что захотят найти. Нам останется только протоколы подписать.
Раз такое было. Иран сам расследовал крушение нашего самолёта.
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26.11.2024 22:05 Відповісти
а ти чьо????
не дурак???
нарити можна лиш те що там є
чи хто там є...
скелетиків з собою не привезуть...
і те що знайдуть, потрібно дослідити.
це були УНА УНСО чи НКВД..
наполягають зараз, а у нас не на часі!
хай риють при умовах які я написав.
але ти не дурак...
до кінця не читав
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26.11.2024 22:42 Відповісти
пшеки буди загарбниками-колоністами, які знищували українське населення. Це ми повинні ексгумовувати жертв польської окупації і документувати всі злостни
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26.11.2024 21:52 Відповісти
+ геноцид українців під час 'Операції Вісла' 1947 року
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27.11.2024 01:27 Відповісти
та заборони і не було на ексгумацію, була заборона на пошук поховань, через те що пшеки знищували українські могили на території Польщі
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26.11.2024 21:53 Відповісти
Чудово, але прикрити ці наукові експедиції мають експедиційне військо Польське. Як з повітря, так і на землі. Бо від ДРГ ніхто не застрахований під час війни, і від Шахедів теж.
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26.11.2024 21:56 Відповісти
От саме для цього і поставили Сібігу. Нарешті ще одні імперці досягли мети. Далі буде...
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26.11.2024 21:57 Відповісти
А якщо туди прилетить,хфермери кордони заблокують
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26.11.2024 21:58 Відповісти
Господи, поясніть мені, чи це дійсно так важливо? Чи це дійсно впливає на розвиток економіки, на благополуччя звичайних людей? Чи може саме ексгумація допоможе закінчити війну на континенті? Яким боком нинішнє покоління українців і поляків до волинської трагедії? Знаєте, з таким підходом, нас в ЄС ніколи не приймуть. Після поляків мадяри почнуть щось вимагати, після мадярів німці щось придумають. Великобританія не даремно вийшла з того болота, ох не даремно.
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26.11.2024 21:59 Відповісти
Потрібно ще провести ексгумацію жертв армії Крайова. Поляки не хочуть розуміти що це явище було двостороннім. В рамках боротьби за території, після розпаду російської імперії, поляки вбивали українців, українці вбивали поляків. Якщо поляки хочуть зробити із УПА злочинців, то і із війська Крайова мають зробити злочинців. Також багато поляків були поліцаями при владі Гітлера під час німецької окупації Польщі і цілі загони були відправлені на Захід України для підтримання порядку і ці загони проти українців діяли жорсткіше від СС

Є над чим працювати і якщо вже полякам захотілося поглянути на минуле через призму часу, то хай готуються до найгіршого для польського народу сценарію
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26.11.2024 21:59 Відповісти
Дійсно, краще зробити цю ексгумацію як просять поляки, можливо це знімить багато питань..
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26.11.2024 23:02 Відповісти
Маніяк-ексгуматор все ніяк не заспокоїться. Сказали ж, приходь після війни!
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26.11.2024 22:03 Відповісти
яка ганьба. Вже не знаєш, від якої новнини більше засмутитися. Сил немає це бачити
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26.11.2024 22:35 Відповісти
О так, вони проведуть ексгумацію, а потім виставлять репарації. Зі сторони України це наче " явка з повиним". Десь тут собака точно зарита, що за терміновість під час війни цю тему мусолити.
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26.11.2024 22:47 Відповісти
Вони нічого не можуть виставити Україні, бо на той час Волинь була у складі Польщі і Україна не може нести відповідальність, бо ті етнічні українці, якщо і створили злочини були тоді громадянами Польші і мали польскі паспорти. До цієї трагедії Українська держава не має ніякого відношення.
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26.11.2024 23:07 Відповісти
Та польські фермери вимагають щось від ЄС та своєї влади, а блокують наш кордон.
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26.11.2024 23:14 Відповісти
Цих фермерів організувала проросійська партія
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26.11.2024 23:24 Відповісти
Temat Wołynia jest w Polsce kwestią prawie fundamentalną. I jest takich kwestii nadal wiele. Ot choćby ludobójstwo na warszawskiej Woli w czasie Powstania Warszawskiego w 1944r. Polityka historyczna Polski i Ukrainy są bardzo rozbieżne i stanowią podstawę do wzajemnych animozji. W odróżnieniu od Ukrainy kwestia "wołyńska", "operacji Wisła" czy działań "własowców" w polskiej oświacie jest bezstronnie, jasno i wyraźnie przedstawiana.
Nawet okres 1917-1939 w relacjach ukraińsko-polskich jest czytelnie przedstawiany uczniom w szkołach.
Zaś wszystkim którym brak elementarnej wiedzy pragnę przypomnieć że to nie Polska zajęła terytoria Rusi białej, czerwonej, halickiej czy kijowskiej. Te tereny zostały podbojem wcielone do W. X Litwy w XIV-XV wieku przez Litwinów i na mocy traktatów stały się częścią Rzeczypospolitej. Animozje społeczne i narodowościowe wynikały w wielu przypadkach z obcych i wrogich działań.
Stanowisko prezentowane przez wielu Ukraińców, nienawistne wobec Polski i Polaków i to pomimo faktów jak Polska i Polacy potraktowali Ukrainę i jej obywateli w czas obecnej wojny z Rosją, jest nieprawdopodobnie szkodliwe dla samej Ukrainy.
Im bardziej będą atakować Polskę, tym bardziej Ukrainie zaszkodzą.
Zalecam dokształcanie, logikę i zdrowo-rozsądkowe podejście do relacji polsko-ukraińskich.
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27.11.2024 09:48 Відповісти
 
 