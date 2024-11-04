Сікорський заявив про відсутність прогресу в питанні ексгумації жертв Волинської трагедії: Я розчарований

Міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський заявив, що у справі ексгумації жертв Волинської трагедії немає прогресу.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TVN24, інформує Цензор.НЕТ.

За словами польського дипломата, його український колега Андрій Сибіга обіцяв прогрес у питанні ексгумації до листопада.

"Я розчарований, бо міністр закордонних справ України обіцяв мені поступ у цій справі до Дня всіх святих (1 листопада, – ред.), але прогресу немає. Ми вважаємо, що це є частина європейського культурного коду, щоб тіла навіть ворогів поховати згідно з християнським обрядом. І Україна наче з тим погоджується, бо дозволила ексгумацію 100 тисяч солдатів Вермахту, які туди прибули як загарбники", - заявив Сікорський.

Міністр наголосив, що єдине, чого потребує Польща - це згоди України на повернення до процесу ексгумації, який був призупинений у 2017 році.

"Отже, ще раз звертаюся до української влади. Ми це зробимо за власний кошт, єдине чого потребуємо – це дозволу на відновлення ексгумації, який призупинили у 2017 році", - сказав Сікорський.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо інших спірних питань, які виникають між Україною й Польщею, і чи повинна Варшава ставити якісь умови, допомагаючи Україні, Сікорський сказав, що навіть між дуже добрими сусідами завжди є спірні питання, але питання війни для України є екзистенційним.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

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