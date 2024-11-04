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Новини
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Сікорський заявив про відсутність прогресу в питанні ексгумації жертв Волинської трагедії: Я розчарований

Сікорський про ексгумацію жертв Волинської трагедії

Міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський заявив, що у справі ексгумації жертв Волинської трагедії немає прогресу.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TVN24, інформує Цензор.НЕТ.

За словами польського дипломата, його український колега Андрій Сибіга обіцяв прогрес у питанні ексгумації до листопада.

"Я розчарований, бо міністр закордонних справ України обіцяв мені поступ у цій справі до Дня всіх святих (1 листопада, – ред.), але прогресу немає. Ми вважаємо, що це є частина європейського культурного коду, щоб тіла навіть ворогів поховати згідно з християнським обрядом. І Україна наче з тим погоджується, бо дозволила ексгумацію 100 тисяч солдатів Вермахту, які туди прибули як загарбники", - заявив Сікорський.

Міністр наголосив, що єдине, чого потребує Польща - це згоди України на  повернення до процесу ексгумації, який був призупинений у 2017 році.

"Отже, ще раз звертаюся до української влади. Ми це зробимо за власний кошт, єдине чого потребуємо – це дозволу на відновлення ексгумації, який призупинили у 2017 році", - сказав Сікорський.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо інших спірних питань, які виникають між Україною й Польщею, і чи повинна Варшава ставити якісь умови, допомагаючи Україні, Сікорський сказав, що навіть між дуже добрими сусідами завжди є спірні питання, але питання війни для України є екзистенційним.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Читайте також: Польща не шантажуватиме Україну Волинською трагедією, - Дуда

Автор: 

Польща (8662) Сікорський Радослав (283) Волинська трагедія (139)


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Топ коментарі
+27
Дайте ему лопату, пусть успокоится.
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04.11.2024 23:59 Відповісти
+16
Зупинити війну, кинути штормові бригади на Волинь, щоб копали. Думаю що Сікорському не вистачає клепок в голові.Здається що єдині румуни то найкращі наші сусіди.
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05.11.2024 00:31 Відповісти
+15
Знайшов час про цю тему, закінчиться війна тоді і поговориш!!!
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05.11.2024 00:40 Відповісти
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Не варто так часо говорити про ексгумацію - може зашкодити. Варто більше гуляти на свіжому повітрі, читати класиків, або слухати класичну музику.
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04.11.2024 23:51 Відповісти
Або, якщо тебе так демонстративно ігнорують, перекрити кисень цьому суб'єкту, а вже потім спокійно піти гуляти, читати класиків та слухати музику поки він конає.
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04.11.2024 23:56 Відповісти
"...ексгумації жертв ...немає прогресу". українці закатовані під час польско-совєтської операції "ВІСЛА" вже ексгумовані?
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05.11.2024 06:45 Відповісти
А лемків почали масово переселяти на свої території !!!!
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05.11.2024 07:41 Відповісти
Як же вони задовбали... Капець.😠
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05.11.2024 10:50 Відповісти
Дайте ему лопату, пусть успокоится.
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04.11.2024 23:59 Відповісти
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05.11.2024 10:51 Відповісти
А краще селёдки...🙄😁
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05.11.2024 10:56 Відповісти
Тьфу,***.
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05.11.2024 00:04 Відповісти
Зупинити війну, кинути штормові бригади на Волинь, щоб копали. Думаю що Сікорському не вистачає клепок в голові.Здається що єдині румуни то найкращі наші сусіди.
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05.11.2024 00:31 Відповісти
Ти помиляєшся. Румини ще себе покажуть, то ще ті п...си.
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05.11.2024 07:28 Відповісти
Ось тодi i будемо про них говорит...🙄😏
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05.11.2024 10:53 Відповісти
Рідкісний випадок, коли зелений по×уїзм доречний.
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05.11.2024 00:39 Відповісти
Знайшов час про цю тему, закінчиться війна тоді і поговориш!!!
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05.11.2024 00:40 Відповісти
Для поляків, любителів копатися в історії і згадувати старі образи, майже три роки мовчання це багато. Це як стримувати пронос три роки.
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05.11.2024 03:13 Відповісти
Точно, дайте полякам лопату, нехай займаються ексгумацією.
Не розумію, в чому проблема?
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05.11.2024 01:48 Відповісти
а проблема в тому, що у себе вони українські пам'ятники і пам'ятки нищать і ексгумацій жертв вбивств поляками проводити не дають, і наполегливо просувають думку, що у всьому винна Україна і українці, хоча при ющу здається досягли згоди не робити когось винним, а просто визнати це спільною трагедією.
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05.11.2024 06:18 Відповісти
От почнуть власним коштом переселяти лемків на Лемківщину і облаштовувати життя, тоді можна поговорити.
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05.11.2024 07:44 Відповісти
Дайте тим полякам лопати і хай копають окопи на кордоні Волині і білорашки
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05.11.2024 01:52 Відповісти
У нас,зараз вдень, гине більше людей, ніж під час, не докінця зрозумілого конфлікту, на території "советского
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05.11.2024 06:14 Відповісти
Мені цікаво: хто в Польщі керує державою - Сікорський? Косиняк? Чи Дуда? Адже Дуда офіційно заявив, що "Волинське" питання не впливатиме на сьогоднішні стосунки між Польщею та Україною...
(Більше всього "вбиває" те, що в питанні розгляду "Волинської трагедії" поляки керуються книгою, написаною у радянські часи першим начальником політуправління польських військово-морських сил, який ІІ Світову війну керував польським диверсійним підрозділом при розвідувально-диверсійному з"єднанні НКВС... Саме він, перевдягнутий у фому УПА, здійснив перший напад на польське село і його винищив... За "заслуги" Сталін віддячив цьому НКВСівцю високою посадою... А тепер поляки носяться з його брехнею, "як дурень зі ступою...".
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05.11.2024 07:21 Відповісти
Мені цікаво: хто в Польщі керує державою - Сікорський? Косиняк? Чи Дуда? Адже Дуда офіційно заявив, що "Волинське" питання не впливатиме на сьогоднішні стосунки між Польщею та Україною...
Гра в поганого,та доброго поліцейского.Дуда добрий,Сікорський грає поганого.Це щоб був привід пред'явити претензії та не дати чого небудь.
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05.11.2024 12:03 Відповісти
Можливо...
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05.11.2024 12:07 Відповісти
Не дуже розумію нашу впертість у цьому питанні - хочуть ексгумацію, то най їм буде ексгумація . . .
Історичну оцінку подій з обох боків вона і так не змінить.
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05.11.2024 08:00 Відповісти
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05.11.2024 08:33 Відповісти
А пів-року блокування кордону - то норма?
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05.11.2024 09:05 Відповісти
 
 