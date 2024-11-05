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Сикорский заявил об отсутствии прогресса в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии: я разочарован

Сікорський про ексгумацію жертв Волинської трагедії

Министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский заявил, что в деле эксгумации жертв Волынской трагедии нет прогресса.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TVN24, информирует Цензор.НЕТ.

По словам польского дипломата, его украинский коллега Андрей Сибига обещал прогресс в вопросе эксгумации до ноября.

"Я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины обещал мне прогресс в этом деле ко Дню всех святых (1 ноября, - ред.), но прогресса нет. Мы считаем, что это часть европейского культурного кода, чтобы тела даже врагов похоронить согласно христианскому обряду. И Украина как будто с этим соглашается, потому что позволила эксгумацию 100 тысяч солдат Вермахта, которые туда прибыли как захватчики", - заявил Сикорский.

Министр подчеркнул, что единственное, в чем нуждается Польша - это согласие Украины на возвращение к процессу эксгумации, который был приостановлен в 2017 году.

"Итак, еще раз обращаюсь к украинской власти. Мы это сделаем за свой счет, единственное в чем нуждаемся - это в разрешении на восстановление эксгумации, которое приостановили в 2017 году", - сказал Сикорский.

Отвечая на вопрос журналиста относительно других спорных вопросов, которые возникают между Украиной и Польшей, и должна ли Варшава ставить какие-то условия, помогая Украине, Сикорский сказал, что даже между очень хорошими соседями всегда есть спорные вопросы, но вопрос войны для Украины является экзистенциальным.

Также читайте: Польша не будет шантажировать Украину Волынской трагедией, - Дуда

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Читайте также: Вступление Украины в Евросоюз не является "вопросом выживания", поэтому Польша будет ставить условия, - глава Минобороны Косиняк-Камыш

Автор: 

Польша (8538) Сикорский Радослав (441) Волынская трагедия (209)


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Топ комментарии
+27
Дайте ему лопату, пусть успокоится.
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04.11.2024 23:59 Ответить
+16
Зупинити війну, кинути штормові бригади на Волинь, щоб копали. Думаю що Сікорському не вистачає клепок в голові.Здається що єдині румуни то найкращі наші сусіди.
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05.11.2024 00:31 Ответить
+15
Знайшов час про цю тему, закінчиться війна тоді і поговориш!!!
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05.11.2024 00:40 Ответить
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Не варто так часо говорити про ексгумацію - може зашкодити. Варто більше гуляти на свіжому повітрі, читати класиків, або слухати класичну музику.
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04.11.2024 23:51 Ответить
Або, якщо тебе так демонстративно ігнорують, перекрити кисень цьому суб'єкту, а вже потім спокійно піти гуляти, читати класиків та слухати музику поки він конає.
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04.11.2024 23:56 Ответить
"...ексгумації жертв ...немає прогресу". українці закатовані під час польско-совєтської операції "ВІСЛА" вже ексгумовані?
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05.11.2024 06:45 Ответить
А лемків почали масово переселяти на свої території !!!!
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05.11.2024 07:41 Ответить
Як же вони задовбали... Капець.😠
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05.11.2024 10:50 Ответить
Дайте ему лопату, пусть успокоится.
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04.11.2024 23:59 Ответить
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05.11.2024 10:51 Ответить
А краще селёдки...🙄😁
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05.11.2024 10:56 Ответить
Тьфу,***.
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05.11.2024 00:04 Ответить
Зупинити війну, кинути штормові бригади на Волинь, щоб копали. Думаю що Сікорському не вистачає клепок в голові.Здається що єдині румуни то найкращі наші сусіди.
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05.11.2024 00:31 Ответить
Ти помиляєшся. Румини ще себе покажуть, то ще ті п...си.
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05.11.2024 07:28 Ответить
Ось тодi i будемо про них говорит...🙄😏
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05.11.2024 10:53 Ответить
Рідкісний випадок, коли зелений по×уїзм доречний.
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05.11.2024 00:39 Ответить
Знайшов час про цю тему, закінчиться війна тоді і поговориш!!!
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05.11.2024 00:40 Ответить
Для поляків, любителів копатися в історії і згадувати старі образи, майже три роки мовчання це багато. Це як стримувати пронос три роки.
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05.11.2024 03:13 Ответить
Точно, дайте полякам лопату, нехай займаються ексгумацією.
Не розумію, в чому проблема?
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05.11.2024 01:48 Ответить
а проблема в тому, що у себе вони українські пам'ятники і пам'ятки нищать і ексгумацій жертв вбивств поляками проводити не дають, і наполегливо просувають думку, що у всьому винна Україна і українці, хоча при ющу здається досягли згоди не робити когось винним, а просто визнати це спільною трагедією.
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05.11.2024 06:18 Ответить
От почнуть власним коштом переселяти лемків на Лемківщину і облаштовувати життя, тоді можна поговорити.
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05.11.2024 07:44 Ответить
Дайте тим полякам лопати і хай копають окопи на кордоні Волині і білорашки
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05.11.2024 01:52 Ответить
У нас,зараз вдень, гине більше людей, ніж під час, не докінця зрозумілого конфлікту, на території "советского
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05.11.2024 06:14 Ответить
Мені цікаво: хто в Польщі керує державою - Сікорський? Косиняк? Чи Дуда? Адже Дуда офіційно заявив, що "Волинське" питання не впливатиме на сьогоднішні стосунки між Польщею та Україною...
(Більше всього "вбиває" те, що в питанні розгляду "Волинської трагедії" поляки керуються книгою, написаною у радянські часи першим начальником політуправління польських військово-морських сил, який ІІ Світову війну керував польським диверсійним підрозділом при розвідувально-диверсійному з"єднанні НКВС... Саме він, перевдягнутий у фому УПА, здійснив перший напад на польське село і його винищив... За "заслуги" Сталін віддячив цьому НКВСівцю високою посадою... А тепер поляки носяться з його брехнею, "як дурень зі ступою...".
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05.11.2024 07:21 Ответить
Мені цікаво: хто в Польщі керує державою - Сікорський? Косиняк? Чи Дуда? Адже Дуда офіційно заявив, що "Волинське" питання не впливатиме на сьогоднішні стосунки між Польщею та Україною...
Гра в поганого,та доброго поліцейского.Дуда добрий,Сікорський грає поганого.Це щоб був привід пред'явити претензії та не дати чого небудь.
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05.11.2024 12:03 Ответить
Можливо...
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05.11.2024 12:07 Ответить
Не дуже розумію нашу впертість у цьому питанні - хочуть ексгумацію, то най їм буде ексгумація . . .
Історичну оцінку подій з обох боків вона і так не змінить.
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05.11.2024 08:00 Ответить
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05.11.2024 08:33 Ответить
А пів-року блокування кордону - то норма?
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05.11.2024 09:05 Ответить
 
 