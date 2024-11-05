Сикорский заявил об отсутствии прогресса в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии: я разочарован

Министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский заявил, что в деле эксгумации жертв Волынской трагедии нет прогресса.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TVN24, информирует Цензор.НЕТ.

По словам польского дипломата, его украинский коллега Андрей Сибига обещал прогресс в вопросе эксгумации до ноября.

"Я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины обещал мне прогресс в этом деле ко Дню всех святых (1 ноября, - ред.), но прогресса нет. Мы считаем, что это часть европейского культурного кода, чтобы тела даже врагов похоронить согласно христианскому обряду. И Украина как будто с этим соглашается, потому что позволила эксгумацию 100 тысяч солдат Вермахта, которые туда прибыли как захватчики", - заявил Сикорский.

Министр подчеркнул, что единственное, в чем нуждается Польша - это согласие Украины на возвращение к процессу эксгумации, который был приостановлен в 2017 году.

"Итак, еще раз обращаюсь к украинской власти. Мы это сделаем за свой счет, единственное в чем нуждаемся - это в разрешении на восстановление эксгумации, которое приостановили в 2017 году", - сказал Сикорский.

Отвечая на вопрос журналиста относительно других спорных вопросов, которые возникают между Украиной и Польшей, и должна ли Варшава ставить какие-то условия, помогая Украине, Сикорский сказал, что даже между очень хорошими соседями всегда есть спорные вопросы, но вопрос войны для Украины является экзистенциальным.

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Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

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