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Новости Война
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США, Европа и Украина имеют более сильные карты, чем думает Путин, - Сикорский

Радослав Сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается взять на себя роль в гипотетических переговорах, но Соединенные Штаты, Европа и Украина имеют более сильные карты, чем он думает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский заявил в интервью Голосу Америки.

"Все хотят мира. Если бы Украина капитулировала, был бы мир. Поэтому Путин тоже хочет мира. Вопрос в том, на каких условиях", - заявил Сикорский.

Однако, по его словам, вопрос в том, будет ли соблюден Устав ООН, будут ли соблюдены гарантии безопасности и границы, которые Украина уже имела, в том числе и от России. И вопрос в том, как этого достичь.

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"Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать - в этом случае закончится и Украина. Война закончится, когда Путин перестанет воевать. Следовательно, нужно, чтобы Путин пришел к выводу, что война была ошибкой и что ее невозможно выиграть приемлемой ценой", - добавил глава МИД Польши.

По мнению Сикорского, Путин на самом деле ближе к этому, чем притворяется.

"Он - самохвалец. На самом же деле, пока что результат - катастрофический, и он в беде. Он пытается взять на себя роль в гипотетических переговорах. Но Соединенные Штаты, Европа и Украина имеют более сильные карты, чем он думает", - убежден польский министр.

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Напомним, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что использование Россией новой баллистической ракеты для ударов по Украине является проявлением отчаяния российского диктатора Владимира Путина.

Автор: 

Европа (1841) путин владимир (31219) Сикорский Радослав (401) США (26489)


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Топ комментарии
+5
Це саме зараз ці карти розкладають фермери на нашому кордоні? З козирів заходять??
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23.11.2024 13:34
+4
Одна з карт-це рольнікі?
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23.11.2024 13:30
+1
У путлєра краплені - іму пох
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23.11.2024 14:06
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Правила форума Совет форумчан
Одна з карт-це рольнікі?
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23.11.2024 13:30 Ответить
Це саме зараз ці карти розкладають фермери на нашому кордоні? З козирів заходять??
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23.11.2024 13:34 Ответить
Дайте вгадаю, це карти Таро в руках циганської гадалки? Вгадав?
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23.11.2024 13:40 Ответить
У путлєра краплені - іму пох
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23.11.2024 14:06 Ответить
Невже це лопати кулеби???
До речі де той ухилянт ??
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23.11.2024 14:07 Ответить
Але не має яєць, щоб розіграти їх.
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23.11.2024 14:09 Ответить
важко грати з шулером особливо коли змінюються правила гри.
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23.11.2024 14:10 Ответить
Ви б сцикуни хоч одну ракету російську збили чи шахеда???
Де ембарго на російський газ, нафту, та й узагалі на усе продовольство???
Де відправлення на територію України 20 000 солдат НАТО у відповідь на участь у війні корейських підерів.
Могли хоча б цими солдатами прикрити Північ України і вивільнити кілька бригад для стримування кацапні на Донбасі і Харківщині!!
Тільки бла бла і окозамилення, краще йди з рольниками плрішай підер дволикий🤬
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23.11.2024 19:10 Ответить
Чого бачили що летіло,і ніхто навіть не наважився збити?
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24.11.2024 11:59 Ответить
 
 