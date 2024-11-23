США, Европа и Украина имеют более сильные карты, чем думает Путин, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается взять на себя роль в гипотетических переговорах, но Соединенные Штаты, Европа и Украина имеют более сильные карты, чем он думает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский заявил в интервью Голосу Америки.

"Все хотят мира. Если бы Украина капитулировала, был бы мир. Поэтому Путин тоже хочет мира. Вопрос в том, на каких условиях", - заявил Сикорский.

Однако, по его словам, вопрос в том, будет ли соблюден Устав ООН, будут ли соблюдены гарантии безопасности и границы, которые Украина уже имела, в том числе и от России. И вопрос в том, как этого достичь.

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"Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать - в этом случае закончится и Украина. Война закончится, когда Путин перестанет воевать. Следовательно, нужно, чтобы Путин пришел к выводу, что война была ошибкой и что ее невозможно выиграть приемлемой ценой", - добавил глава МИД Польши.

По мнению Сикорского, Путин на самом деле ближе к этому, чем притворяется.

"Он - самохвалец. На самом же деле, пока что результат - катастрофический, и он в беде. Он пытается взять на себя роль в гипотетических переговорах. Но Соединенные Штаты, Европа и Украина имеют более сильные карты, чем он думает", - убежден польский министр.

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Напомним, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что использование Россией новой баллистической ракеты для ударов по Украине является проявлением отчаяния российского диктатора Владимира Путина.