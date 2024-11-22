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Применение Россией новой баллистической ракеты – проявление отчаяния Путина, - Сикорский

Сікорський про застосування Росією нової балістичної ракети

Использование Россией новой баллистической ракеты для ударов по Украине является проявлением отчаяния российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ.

У Сикорского спросили, считает ли он очередной эскалацией в войне недавнее использование Россией нового баллистического ракетного вооружения средней дальности для ударов по Украине.

"Есть много шума вокруг того, что именно ударило по Украине. Россия использует баллистические ракеты в ходе всей войны. Но, по сообщениям, эта могла быть межконтинентальной баллистической ракетой, которая обычно предназначена для другого применения. И если это так, то это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой - проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну", - считает польский министр.

Сикорский также отметил, что сейчас российская экономика "переживает стресс". Кроме этого, он отметил, что в российской армии наблюдается дезертирство.

Кроме этого, дипломат добавил, что привлечение Россией северокорейских войск не является проявлением силы.

Читайте также: Министр обороны Нидерландов Брекельманс об ударе РФ по Украине новой ракетой: Очередной эскалационный шаг

РФ применила против Украины новую баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

В Кремле сказали, что за полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

26 ноября совет Украина-НАТО соберется на встречу из-за первого применения РФ для удара по Украине экспериментальной баллистической ракеты.

Впоследствии СМИ сообщили, что из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.

В ГУР МО сообщили, что российские войска 21 ноября атаковали город Днепр баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".

Читайте также: Удар баллистической ракетой "Орешник" по Украине был "политическим сигналом" РФ, - Минобороны Эстонии

Автор: 

путин владимир (31219) россия (95402) Сикорский Радослав (401) баллистические ракеты (369)


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Топ комментарии
+14
Бункерный просчитался с менталитетом украинцев и русских. Он неоднократно повторял свою неадекватную мысль что украинцы и русские это один народ, а значит и один менталитет и в этом его роковая ошибка.

Он думал что украинцев, как и русских достаточно пару раз хлеснуть плёткой и они упадут на колени и будут скулить. А оказалось, чем больше ты украинцев бьешь, тем агрессивнее и опаснее они становятся.

Украинцы это боевая нация. Нация которая тысячи лет закалялась в огнях сражений. Нация которая прошла атомный взрыв и росла дыша радиацией. В мире не существует такого оружия которое остановит украинский народ на пути к Свободе и желании Мести
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22.11.2024 23:41
+6
Человек который отдал приказ взрывать дома в рашке, и приказ запустить в густонаселенный город экспериментальную тяжелую ракету, это наверняка один и тот же человек.
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22.11.2024 23:30
+6
Мусимо віддати належне витримці цього «доброго» пана: п ро ексгумацію жодного слова.
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22.11.2024 23:42
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Человек который отдал приказ взрывать дома в рашке, и приказ запустить в густонаселенный город экспериментальную тяжелую ракету, это наверняка один и тот же человек.
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22.11.2024 23:30 Ответить
та там любий упоротий чекіст віддасть такий наказ. тут не варто виокремлювати якийсь один організм із цієї кліки.
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23.11.2024 00:07 Ответить
А шо думають польські ХВермери які збираються знову блокувати пункти пропуску?
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22.11.2024 23:30 Ответить
А вони не думають. Ті хто думають вже почали тікати до Іспанії...
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23.11.2024 07:34 Ответить
Зараз простітукткі ролнікі почнуть екскаліровать ситуацію. Так пане Сікорський?
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22.11.2024 23:39 Ответить
Бункерный просчитался с менталитетом украинцев и русских. Он неоднократно повторял свою неадекватную мысль что украинцы и русские это один народ, а значит и один менталитет и в этом его роковая ошибка.

Он думал что украинцев, как и русских достаточно пару раз хлеснуть плёткой и они упадут на колени и будут скулить. А оказалось, чем больше ты украинцев бьешь, тем агрессивнее и опаснее они становятся.

Украинцы это боевая нация. Нация которая тысячи лет закалялась в огнях сражений. Нация которая прошла атомный взрыв и росла дыша радиацией. В мире не существует такого оружия которое остановит украинский народ на пути к Свободе и желании Мести
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22.11.2024 23:41 Ответить
а чи не занадсто багато пафосу про бойову націю? було би так, то бойова нація не жила би сотні років під монголами, поляками, а потім сотні років ще й під московитами...
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23.11.2024 00:14 Ответить
Ви так кажете наче українці тихо мирно жили століттями під монголами, поляками, московитами і нікуди не рипались
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23.11.2024 00:54 Ответить
та ні. зовсім ні. так точно не кажу. українці, як і євреї - багатостраждальний вольовий народ, який довгі роки не мав своєї власної країни і за створення якої боровся із різними ворогами і загарбниками. проте коли нам випала нарешті нагода створити свою власну незалежну країну, ми за 30 років, щоб її зміцнювати і розбудовувати - маємо зараз те, що маємо. крім бойовитості нації не менш важлива ще і згуртованість нації, як у поляків, наприклад... хоча тут вини нашої нема. вина лише на тій орді московитській. яка змішувала народи, переселяла, депортувала, винищувала неугодні одинським московитам цілі етноси. на українцях такі діяння найбільше позначилися, ніж на поляках чи прибалтах. тому десятки мільйонів українців, які не хотіли коритися московитам змушені були емігрувати у світ - Канаду, США, Аргентину, Бразилію, інші країни.. і коли десятки мільйонів українців емігрувало, десяток мільйонів українців було виморено Голодоморами і на їхнє місце з боліт завозилося савєцкоє насілєніє, то і вихід України з совка з такою структурою населення (де на час розвалу совка в Україні проживало близько 22% етнічних кацапів з боліт), не вселяв твердих надій на згуртованість нації.. бо та завезена сюди бидлота з боліт почала кликати руський мір. і яка б не була бойовитість нації під час Помаранчевої революції, все одно потім все профукали через незгуртованість нації і привели до влади адепта руського міра - шапкокрада.. хто нам винен в цьому?
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23.11.2024 01:54 Ответить
от ви праві, кацапів потрібно було одразу депортувати, різати, як в інших республіках, а ми рукою на них махнули. В Туркестані чи Узбекистані вони досі бояться жити, а ми їм санаторій в себе вдома зробили, всі зручності, ще на їхню мову більшість дебільних переходило. Хоча б паспорт не видавали, поки ті собаки нашу мову не вивчили!!!!тому що зараз повно тих псів з українським паспортом за кордоном приїхало. І гавкають, і гавкають росмовою. Всі в шоці- мої знайомі німці вже свято впевнені, що всі в Україні росмовою говорять. І спробуй їх переконай- коли , де не плюнеш тут серед біженців- рослайно зустрінеш. І паттерн з собою привезли- от спробуй тепер європейців переконай, що українці- не алкаші, не наркомани, не нероби і не повії , і не тупі, а німецьку мову, як і багато інших мов, вчать швидше і успішніше.
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23.11.2024 07:15 Ответить
та не потрібно було нікого депортовувати, а тим більше різати. ми ж не варвари і не в середньовіччі живемо. етнічних цапів в Україні було 20%.. а за шапкокрада зековського проголосувало 52%. виходить, що багато і українців проголосувало за того шапкокрада. тож не кацапи не проголосували за Чорновола, щоб він став президентом, а й самі українці багато хто за нього не голосував, а голосували за різних комуняків, Кравчуків, Кучмів, Вітренків, Симоненків.... не мало би так бути. проте так сталось. і навіть в 2004-му, коли нація висловила рішучий протест проти того, як у них вкрали європейський вибір, пізніше все одно потім євроінтегратори пересобачились між собою і тими чварами похоронили європейську інтеграцію України до Європи. ладно там в 90-х, ще від того совка не відійшли і голосували за Кравчуків і Кучмів, но бл... в 10-му як можна було проголосувати за того шапкокрада? Як?? ось тепер і маємо....
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23.11.2024 07:41 Ответить
20% - це від загальної кількості населення. А 52% - від тих, хто прийшов голосувати. Це могли бути й 100% цапи чи їм **********. Не можна ці цифри зрівнювати.
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23.11.2024 08:32 Ответить
що ви тут постійно про вибори мелете? Аж наостогидло. Скільки можна того пєтю проштовхувати? невже досі не зрозуміло, що срана рашка постійно контролювала наші вибори? І пєтю підставить, коли їй потрібно буде чи було. Ви ніколи не задумувались, чому ніколи українські націоналісти ніколи ні вибори, не перемагали, ні до парламенту не проходять, ні по ТВ їх не чути і не видно? Та тому що досі проросійський контроль, не дай боже, щоб вони десь виявились . КАЦАПИ БОЯТЬСЯ націоналістів, як вогню. Тому проходять всякі зеки. пєті. зєлі, які до України любов"ю не палають.
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23.11.2024 09:49 Ответить
ну буквально не можна. це ж наближені орієнтири. на президентські вибори в Україні ходить в середньому 70-75% виборців. не могли ж не прийти на вибори 30% щирих українців. так само не могли не прийти на вибори і всі 25% етнічних каців. так само як і серед етнічних рюске є немало таких, які з проукраїнською та проєвропейською позицією. аналогічно і серед етнічних українців немало є і малоросів..
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23.11.2024 09:51 Ответить
Коли почалось вторгнення першими за кордон "евакуювались" прокацаплені придурки, які не могли заробити на квиток самостійно бо тупі, агресивні і малоосвідчені. Біженець потребує допомоги в вивченні мови перші шість місяців. Далі, якщо він не працює, то це паразит. За кордоном маса паразитів з України. Думаю близько 3 мільйонів. ... Зате у нас їх стало менше...
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23.11.2024 07:48 Ответить
думаєте, всі тут дурні і будуть ще довго паразитів годувати? Не зміг інтегруватись - на вихід. Після нового року почнеться. Погано тільки, що вони дуууже довго приймають радикальні рішення. А за цей час стільки моїх податків спливає на це барахло!
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23.11.2024 09:51 Ответить
Як казала моя бабуся, царство їй небесне, "Дурних багато, але не всі разом ходять". В епоху постмодернізму толерантність виродилась в толерастію і люди почали діяти на шкоду собі, чим охоче користується всіляка погань та непотріб...
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23.11.2024 14:40 Ответить
Максимальна кількість кацапів в Україні ніколи не перевищувала 17%. Зараз, на материковій Україні етнічних росіян не більше 10%, з яких упоротими імперцями є мізерна меншість.
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23.11.2024 07:39 Ответить
ну не знаю точно. на момент розвалу совка в Україні було 20% етнічних рюске. навіть в Латвії їх було більше - близько 25%. та навіть якщо і 17% було їх, то тоді з нас ще більший спрос - як можна було до влади привести того шапкокрада..
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23.11.2024 07:52 Ответить
20% - це багато, росія спеціально насаджує цих личинок скрізь, щоб потім на них опиратись, сваїх нібрасаєм. спасаєм наших і т. п. Цієї наволочі не повинно бути в жодній країні, хай смердять там у себе.
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23.11.2024 12:49 Ответить
А у нас століттями насаджувалась повага до інородців! І що? Навчились чомусь? Ні - обрали зуйло...
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23.11.2024 14:45 Ответить
Коли мешканці цих територій і перед ким відмовлялися від свого національного статусу, культури та мови?

Ніколи і ні перед ким. Наш народ завжди мав свій окремий статус. Завжди і ніхто не міг це зламати та змінити.

Саме тому збереглася наша мова, наша культура, наша держава, наш етнос та наша нація.
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23.11.2024 01:07 Ответить
ну от.. то чому свій допис вище ви робили на цапському язику?
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23.11.2024 01:56 Ответить
Це по російському підручнику історії...а потім прийшли русскіє і нас від всіх визволили. Зараз вони вважають, що ми живемо під Америкою.
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23.11.2024 05:19 Ответить
та абсолютно пох що вони там вважають. )
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23.11.2024 05:52 Ответить
Хай пише, то росіянин. Хай знають, що ми не гречкосії. Але і гречкосіїв багато. Нам би вміти джихад оголошувати і різати, їх як баранів, за кожного вбитого в сім"ї, то ціни б нам не було. То отієї писанини росмовою на українському сайті давно б уже не було- не було б кому в Україні квакати чужинською ворожою мовою.
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23.11.2024 07:08 Ответить
Курди дотеперка немають своєї держави - хоча їх постійно використовували як файних воїнів ті хто їх завоювував .
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23.11.2024 10:32 Ответить
Мусимо віддати належне витримці цього «доброго» пана: п ро ексгумацію жодного слова.
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22.11.2024 23:42 Ответить
Поляки, балтийские страны такие же бесстрашные как украинцы. Всегда плевали кацапам в лицо.
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23.11.2024 06:22 Ответить
та годі вже Родиславе..годі.."Фермери" путінські без рублів з голоду попухли..Їдь до них..нагодуй
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23.11.2024 06:36 Ответить
І таких "РОЗПАЧІВ"у пуйла пару тисяч наберетьсч
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23.11.2024 06:49 Ответить
Эй Сикорский и все остальные до самой Португалии тебе подобные---- так усрались растерялись то вы, а пукин найн! Он то поймал кайф от того как все вы бздуны забегали черти драповые. Позорники этой эпохи! Мразюки ссыкливые.
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23.11.2024 08:40 Ответить
От якби така ракета прилетіла у Варшаву чи то Краків,хто би був у розпачі? Путяр чи можеСікорський зі своїми падлорольніками???
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23.11.2024 08:50 Ответить
Українцям від цього має бути легше? Та мабуть ні. Скаженого звіра просто вбивають, а не вмовляють, примушують до миру і посилають усілякі сигнали
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23.11.2024 08:54 Ответить
Включаючи критичне мислення (а не будучи зомбі від пропаганди) - скорійш не розпач, а планомірне нарощування потенціалу та здійснення своїх планів, насамперед глобальних.
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23.11.2024 09:51 Ответить
І тому поляки знову блокують кордон
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23.11.2024 12:44 Ответить
 
 