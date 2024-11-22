Применение Россией новой баллистической ракеты – проявление отчаяния Путина, - Сикорский

Использование Россией новой баллистической ракеты для ударов по Украине является проявлением отчаяния российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ.

У Сикорского спросили, считает ли он очередной эскалацией в войне недавнее использование Россией нового баллистического ракетного вооружения средней дальности для ударов по Украине.

"Есть много шума вокруг того, что именно ударило по Украине. Россия использует баллистические ракеты в ходе всей войны. Но, по сообщениям, эта могла быть межконтинентальной баллистической ракетой, которая обычно предназначена для другого применения. И если это так, то это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой - проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну", - считает польский министр.

Сикорский также отметил, что сейчас российская экономика "переживает стресс". Кроме этого, он отметил, что в российской армии наблюдается дезертирство.

Кроме этого, дипломат добавил, что привлечение Россией северокорейских войск не является проявлением силы.

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РФ применила против Украины новую баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

В Кремле сказали, что за полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

26 ноября совет Украина-НАТО соберется на встречу из-за первого применения РФ для удара по Украине экспериментальной баллистической ракеты.

Впоследствии СМИ сообщили, что из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.

В ГУР МО сообщили, что российские войска 21 ноября атаковали город Днепр баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".

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