Применение Россией новой баллистической ракеты – проявление отчаяния Путина, - Сикорский
Использование Россией новой баллистической ракеты для ударов по Украине является проявлением отчаяния российского диктатора Владимира Путина.
Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ.
У Сикорского спросили, считает ли он очередной эскалацией в войне недавнее использование Россией нового баллистического ракетного вооружения средней дальности для ударов по Украине.
"Есть много шума вокруг того, что именно ударило по Украине. Россия использует баллистические ракеты в ходе всей войны. Но, по сообщениям, эта могла быть межконтинентальной баллистической ракетой, которая обычно предназначена для другого применения. И если это так, то это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой - проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну", - считает польский министр.
Сикорский также отметил, что сейчас российская экономика "переживает стресс". Кроме этого, он отметил, что в российской армии наблюдается дезертирство.
Кроме этого, дипломат добавил, что привлечение Россией северокорейских войск не является проявлением силы.
РФ применила против Украины новую баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.
В Кремле сказали, что за полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.
26 ноября совет Украина-НАТО соберется на встречу из-за первого применения РФ для удара по Украине экспериментальной баллистической ракеты.
Впоследствии СМИ сообщили, что из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.
В ГУР МО сообщили, что российские войска 21 ноября атаковали город Днепр баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".
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Он думал что украинцев, как и русских достаточно пару раз хлеснуть плёткой и они упадут на колени и будут скулить. А оказалось, чем больше ты украинцев бьешь, тем агрессивнее и опаснее они становятся.
Украинцы это боевая нация. Нация которая тысячи лет закалялась в огнях сражений. Нация которая прошла атомный взрыв и росла дыша радиацией. В мире не существует такого оружия которое остановит украинский народ на пути к Свободе и желании Мести
Ніколи і ні перед ким. Наш народ завжди мав свій окремий статус. Завжди і ніхто не міг це зламати та змінити.
Саме тому збереглася наша мова, наша культура, наша держава, наш етнос та наша нація.