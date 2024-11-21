ВР отменила заседание 22 ноября из-за информации о возможном ударе по правительственному кварталу, - СМИ

Из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская Правда со ссылкой на собственные источники, и нардепа Алексея Гончаренко.

Собеседники УП рассказали, что депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.

По словам Гончаренко, на заседании планировали провести час вопросов к правительству. Следующее заседание планируется в декабре.

Напомним, 21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

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