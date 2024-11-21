ВР отменила заседание 22 ноября из-за информации о возможном ударе по правительственному кварталу, - СМИ
Из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская Правда со ссылкой на собственные источники, и нардепа Алексея Гончаренко.
Собеседники УП рассказали, что депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.
По словам Гончаренко, на заседании планировали провести час вопросов к правительству. Следующее заседание планируется в декабре.
Напомним, 21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
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@FranzMaser
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Світ стає смішним місцем... Путін попереджає США що запустить ракету. США попереджає Зеленського. Зеленський не попереджає нікого. Путін запускає ДЕВ'ЯТЬ ракет. Україна збиває ВСІ. США роблять круглі очі. Зеленський каже, що прилетіла одна. Путін заявляє про ескалацію
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Олег Леусенко
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@leusenko1
https://x.com/leusenko1/status/1859706736237740525
Наріт мріяв про слуг... Щоб, як у казках чЛєніна - все для народу. А обрали бояр - недоторканну касту, яка жирує під час війни за рахунок народу, набиває багажники, ліжка, офшори мільярдами баксів. А дурний народ перетворився на слуг олігархів ЗЕ. Зробили себе разом з усіх боків.
Світлини й відео про розтрощаний реабілітаційний пансіонат та згорілий дах приватної оселі були зроблено з місця подій, за 2,5 км від місця влучання бойових блоків цієї МБР. Про це повідомили ЗМІ, з посиланням на перше джерело поширення інформації. А від Південмашу та навкруги - руїни.
Від "гаранта" жодних конкретих коментарів, дій, заходів!!
Він вже не "гарант", а херант прострочений!
росия угрожает нанести ракетный удар по центру Киева, а люди обвиняют и злорадствуют своих же чиновников.
Сюрреализм... Мозг включите.
Ці уб* фактично вивісили запрошення путіну величезними літерами. Так що не треба тут розказувати, усі все пам'ятають
Навіть таку просту приказку як "Хочеш миру - готуйся до війни" вони не змогли посилити.
Засідання ВР скасоване через загрозу ударів по урядовому кварталу, але ми про це дізнаємося від "поінформованих джерел". Читай - від кількох опозиційних депутатів, які про це написали. Слуги як завжди мовчать.
Так само, як вони тихо і спокійно виїхали самі і вивезли родини з Києва іще у січні 22го. Доки Зеленський забезпечував димове прикриття у вигляді дня єднання, політична, чиновницька, силова верхівка його ставлеників проводила масову особисту евакуацію.
У регіонах теж знали, Миколаїв, Херсон, Маріуполь спорожніли задовго до. Це фонди Херсонського художнього музею не було кому вивезти, все лишили росіянам, а персональне майно і машини евакуювали фурами.
До речі, з приводу можливих ударів по Києву - чи буде заява МЗС, що депутати нагнітають і підіграють російському іпсо?
Я сама з Києва їхати не планую, сподіваюся на краще. Але урядовий квартал зробила б невиїзним у примусовому порядку. Хай би сиділи і молилися святому ППО, сподіваючись, що політичні та військові рішення їхнього власного Верховного головнокомандувача їх спасуть.
Небезпека- щоденна й для всіх громадян України і всіх міст і селищ. Щодня кияни кілька разів чують сигнали повітряної тривоги, спускаються в укриття і метро, але при цьому школи, лікарні, дитячі садочки, все функціонує. .....Ми мали сьогодні почути відповідь, як Україна реагує на те , що постійний член Радбезу ООН випробовує міжконтинентальні ракети на іншій країні. Й мабуть, це важливо- знати позицію влади. Але- ВР перепрацювалася.
..Але може тоді взагалі розпустити Раду, бо Путін в стилі Хрущова лупить туфлею по столу і погрожує ядеркою?.. Все це важко пояснити військовим на фронті, цивільним лікарям і вчителям.
В Києві- відбій тривоги і зараз ми б мали слухати міністра закордонних справ. Але ні, бо засідання сьогодні скасували. Боїтеся працювати депутатами- складайте мандати, а не скасовуйте засідання. Перепрацювались….