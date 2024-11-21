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ВР скасувала засідання 22 листопада через інформацію про можливий удар по урядовому кварталу, - ЗМІ

Верховна Рада

Через інформацію про можливість удару по урядовому кварталу в Києві Верховна Рада скасувала засідання 22 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Українська Правда з посиланням на власні джерела, та нардепа Олексія Гончаренка.

Співрозмовники УП розповіли, що депутатів попередили про загрозу обстрілу та закликали обмежити присутність їх та їхніх родин в межах урядового кварталу.

За словами Гончаренка, на засіданні планували провести годину запитань до уряду. Наступне засідання планується у грудні.

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон про "Орєшнік": Експериментальна балістична ракета створена на основі моделі РС-26 "Рубеж"

Автор: 

ВР (14943) обстріл (28284)


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Топ коментарі
+29
Всралися тварюки!!
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21.11.2024 23:35
+28
БЗДУНИ
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21.11.2024 23:34
+27
навпаки, треба їм якраз зібратися усім в одному місці
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21.11.2024 23:34
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Для більшого ефекту треба було ще й ішака запросити. Бездарі зелені...
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22.11.2024 07:31 Відповісти
Ой, а як же дезінформація, чи то тільки 20 листопада?
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22.11.2024 07:42 Відповісти
Та не будуть вони бити по ВР. Там найбільше їхніх агентів.
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22.11.2024 08:17 Відповісти
Там всі їхні агенти! Спецоперація російського фсб проти України відбулась в 2019 році на виборах до Парламенту України, Президента України, Виборах місцевого самоврядування. "Даєш Квартал-95" - всі горлопанили!!! Ну, тепер горлопаньте далі, танцюйте, співайте, членограйте по раялю зі свої "презіком"!
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22.11.2024 09:07 Відповісти
Куршавель зажигает огни!
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22.11.2024 08:19 Відповісти
https://x.com/FranzMaser



https://x.com/FranzMaser

tZE inform



https://x.com/FranzMaser

@FranzMaser


https://x.com/FranzMaser/status/1859705470610702657

Світ стає смішним місцем... Путін попереджає США що запустить ракету. США попереджає Зеленського. Зеленський не попереджає нікого. Путін запускає ДЕВ'ЯТЬ ракет. Україна збиває ВСІ. США роблять круглі очі. Зеленський каже, що прилетіла одна. Путін заявляє про ескалацію
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22.11.2024 08:34 Відповісти
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


https://x.com/leusenko1/status/1859706736237740525

Наріт мріяв про слуг... Щоб, як у казках чЛєніна - все для народу. А обрали бояр - недоторканну касту, яка жирує під час війни за рахунок народу, набиває багажники, ліжка, офшори мільярдами баксів. А дурний народ перетворився на слуг олігархів ЗЕ. Зробили себе разом з усіх боків.
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22.11.2024 08:46 Відповісти
А населення Дніпра не попередили про удар МБР, хоча США зеленого шута про можливість удару сповістили. Шашлики номер 2
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22.11.2024 08:58 Відповісти
Респект Вам! А ні слова не було сказано, а ні мезинця не загнули, щоб щось зробити!
Світлини й відео про розтрощаний реабілітаційний пансіонат та згорілий дах приватної оселі були зроблено з місця подій, за 2,5 км від місця влучання бойових блоків цієї МБР. Про це повідомили ЗМІ, з посиланням на перше джерело поширення інформації. А від Південмашу та навкруги - руїни.
Від "гаранта" жодних конкретих коментарів, дій, заходів!!
Він вже не "гарант", а херант прострочений!
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22.11.2024 09:04 Відповісти
Інформація пройшла, так - без конкретики але попередження про обов'язковий перехід на дистанційку і уважність до тривог впродовж було.
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22.11.2024 09:09 Відповісти
Після влучань цією МБР по Дніпру, вони тепер й думати забудуть про "зібратися під купалом Верховної Ради"! Окремі "діячі" вже валізи пакують й гроші за кордон переводять, а деякі посольства заявили про: "... тимчасове обмеження в роботі, через можливі влучання ракет". Це з офіційних об'яв.
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22.11.2024 08:59 Відповісти
Ще ж не встигли аеропорт Бориспіль відкрити, як же так?
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22.11.2024 10:19 Відповісти
Можна сказати що влада просто втекла, якщо коротко і по суті
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22.11.2024 09:19 Відповісти
В Суми їх ***@єй! На виїздне засідання! По Сумах ніякої інформації попереджувальної інформації. Працюй досхочу!
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22.11.2024 09:40 Відповісти
+100500! Підтримую!
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22.11.2024 09:47 Відповісти
"Спасіба, влвдімірвладіміровіч, за етот нєожиданний вихадной!" (с) СН

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22.11.2024 09:49 Відповісти
В комментариях стокгольмский синдром.
росия угрожает нанести ракетный удар по центру Киева, а люди обвиняют и злорадствуют своих же чиновников.
Сюрреализм... Мозг включите.
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22.11.2024 09:50 Відповісти
Ці чиновники, спочатку дозволили росії напасти, а тепер з родинами ховають за спинами громадян, яких грабували. Ну ладно, без родин, їх родини вже давно закордоном.
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22.11.2024 09:56 Відповісти
это как как они позволили? они такие же люди, почему ты не запретил путину напасть?
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22.11.2024 09:59 Відповісти
Зрив оборонного замовлення у 20-21роках, зрив будівництва захищених складів ***********, розставляння російських кротів у СБУ на найвищі посади, ""є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський" (с), розмінування на Донбасі і на Крим, знищення протипіхотних мін і т.д.
Ці уб* фактично вивісили запрошення путіну величезними літерами. Так що не треба тут розказувати, усі все пам'ятають
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22.11.2024 10:10 Відповісти
Ще нагадаю як в 19-му російські чиновники і медіа топили за Зеленського, а весь проросійський електорат голосував за нього у другому турі. З чого б це?

Навіть таку просту приказку як "Хочеш миру - готуйся до війни" вони не змогли посилити.
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22.11.2024 10:21 Відповісти
Иди за кораблём вместе с этими "людьми"!
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22.11.2024 11:04 Відповісти
А по Кончі -Заспі чи по Козину ,вони не хочуть нанести удар ?
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22.11.2024 12:38 Відповісти
ну, нах шмигалям звітувати?
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22.11.2024 10:33 Відповісти
Тамара Горіх

Засідання ВР скасоване через загрозу ударів по урядовому кварталу, але ми про це дізнаємося від "поінформованих джерел". Читай - від кількох опозиційних депутатів, які про це написали. Слуги як завжди мовчать.

Так само, як вони тихо і спокійно виїхали самі і вивезли родини з Києва іще у січні 22го. Доки Зеленський забезпечував димове прикриття у вигляді дня єднання, політична, чиновницька, силова верхівка його ставлеників проводила масову особисту евакуацію.

У регіонах теж знали, Миколаїв, Херсон, Маріуполь спорожніли задовго до. Це фонди Херсонського художнього музею не було кому вивезти, все лишили росіянам, а персональне майно і машини евакуювали фурами.

До речі, з приводу можливих ударів по Києву - чи буде заява МЗС, що депутати нагнітають і підіграють російському іпсо?

Я сама з Києва їхати не планую, сподіваюся на краще. Але урядовий квартал зробила б невиїзним у примусовому порядку. Хай би сиділи і молилися святому ППО, сподіваючись, що політичні та військові рішення їхнього власного Верховного головнокомандувача їх спасуть.
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22.11.2024 11:22 Відповісти
."...Небезпека для урядового кварталу дійсно є, але ж вона виникла не сьогодні. А в лютому 22!

Небезпека- щоденна й для всіх громадян України і всіх міст і селищ. Щодня кияни кілька разів чують сигнали повітряної тривоги, спускаються в укриття і метро, але при цьому школи, лікарні, дитячі садочки, все функціонує. .....Ми мали сьогодні почути відповідь, як Україна реагує на те , що постійний член Радбезу ООН випробовує міжконтинентальні ракети на іншій країні. Й мабуть, це важливо- знати позицію влади. Але- ВР перепрацювалася.

..Але може тоді взагалі розпустити Раду, бо Путін в стилі Хрущова лупить туфлею по столу і погрожує ядеркою?.. Все це важко пояснити військовим на фронті, цивільним лікарям і вчителям.

В Києві- відбій тривоги і зараз ми б мали слухати міністра закордонних справ. Але ні, бо засідання сьогодні скасували. Боїтеся працювати депутатами- складайте мандати, а не скасовуйте засідання. Перепрацювались….
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22.11.2024 11:37 Відповісти
А чому кацапи не обстрілювали Урядовий квартал в березні 2022 року коли лінія фронту проходила за 20 кілометрів вд ОПи ,тоді в них було набагато більш можливостей поцілити в центр прінятія рєшеній ,а тому не обстілювали ,бо там знаходиться їхня агєнтура .
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22.11.2024 12:36 Відповісти
НІ, я особисто прихильно нормальних парламентарів, а не шобли!
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22.11.2024 13:40 Відповісти
То усе ФЕЙКИ!! Ідіть працюйте!
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22.11.2024 13:37 Відповісти
Знайшли причину нічого не робити. обісранці
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22.11.2024 14:00 Відповісти
убд им хоть не раздали???)))
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22.11.2024 14:44 Відповісти
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