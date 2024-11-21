ВР скасувала засідання 22 листопада через інформацію про можливий удар по урядовому кварталу, - ЗМІ

Через інформацію про можливість удару по урядовому кварталу в Києві Верховна Рада скасувала засідання 22 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Українська Правда з посиланням на власні джерела, та нардепа Олексія Гончаренка.

Співрозмовники УП розповіли, що депутатів попередили про загрозу обстрілу та закликали обмежити присутність їх та їхніх родин в межах урядового кварталу.

За словами Гончаренка, на засіданні планували провести годину запитань до уряду. Наступне засідання планується у грудні.

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон про "Орєшнік": Експериментальна балістична ракета створена на основі моделі РС-26 "Рубеж"