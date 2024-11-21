ВР скасувала засідання 22 листопада через інформацію про можливий удар по урядовому кварталу, - ЗМІ
Через інформацію про можливість удару по урядовому кварталу в Києві Верховна Рада скасувала засідання 22 листопада.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Українська Правда з посиланням на власні джерела, та нардепа Олексія Гончаренка.
Співрозмовники УП розповіли, що депутатів попередили про загрозу обстрілу та закликали обмежити присутність їх та їхніх родин в межах урядового кварталу.
За словами Гончаренка, на засіданні планували провести годину запитань до уряду. Наступне засідання планується у грудні.
Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Топ коментарі
+29 Євген #585735
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+27 Ivan Ivanov #532898
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Світ стає смішним місцем... Путін попереджає США що запустить ракету. США попереджає Зеленського. Зеленський не попереджає нікого. Путін запускає ДЕВ'ЯТЬ ракет. Україна збиває ВСІ. США роблять круглі очі. Зеленський каже, що прилетіла одна. Путін заявляє про ескалацію
https://x.com/leusenko1
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
https://x.com/leusenko1/status/1859706736237740525
Наріт мріяв про слуг... Щоб, як у казках чЛєніна - все для народу. А обрали бояр - недоторканну касту, яка жирує під час війни за рахунок народу, набиває багажники, ліжка, офшори мільярдами баксів. А дурний народ перетворився на слуг олігархів ЗЕ. Зробили себе разом з усіх боків.
Світлини й відео про розтрощаний реабілітаційний пансіонат та згорілий дах приватної оселі були зроблено з місця подій, за 2,5 км від місця влучання бойових блоків цієї МБР. Про це повідомили ЗМІ, з посиланням на перше джерело поширення інформації. А від Південмашу та навкруги - руїни.
Від "гаранта" жодних конкретих коментарів, дій, заходів!!
Він вже не "гарант", а херант прострочений!
росия угрожает нанести ракетный удар по центру Киева, а люди обвиняют и злорадствуют своих же чиновников.
Сюрреализм... Мозг включите.
Ці уб* фактично вивісили запрошення путіну величезними літерами. Так що не треба тут розказувати, усі все пам'ятають
Навіть таку просту приказку як "Хочеш миру - готуйся до війни" вони не змогли посилити.
Засідання ВР скасоване через загрозу ударів по урядовому кварталу, але ми про це дізнаємося від "поінформованих джерел". Читай - від кількох опозиційних депутатів, які про це написали. Слуги як завжди мовчать.
Так само, як вони тихо і спокійно виїхали самі і вивезли родини з Києва іще у січні 22го. Доки Зеленський забезпечував димове прикриття у вигляді дня єднання, політична, чиновницька, силова верхівка його ставлеників проводила масову особисту евакуацію.
У регіонах теж знали, Миколаїв, Херсон, Маріуполь спорожніли задовго до. Це фонди Херсонського художнього музею не було кому вивезти, все лишили росіянам, а персональне майно і машини евакуювали фурами.
До речі, з приводу можливих ударів по Києву - чи буде заява МЗС, що депутати нагнітають і підіграють російському іпсо?
Я сама з Києва їхати не планую, сподіваюся на краще. Але урядовий квартал зробила б невиїзним у примусовому порядку. Хай би сиділи і молилися святому ППО, сподіваючись, що політичні та військові рішення їхнього власного Верховного головнокомандувача їх спасуть.
Небезпека- щоденна й для всіх громадян України і всіх міст і селищ. Щодня кияни кілька разів чують сигнали повітряної тривоги, спускаються в укриття і метро, але при цьому школи, лікарні, дитячі садочки, все функціонує. .....Ми мали сьогодні почути відповідь, як Україна реагує на те , що постійний член Радбезу ООН випробовує міжконтинентальні ракети на іншій країні. Й мабуть, це важливо- знати позицію влади. Але- ВР перепрацювалася.
..Але може тоді взагалі розпустити Раду, бо Путін в стилі Хрущова лупить туфлею по столу і погрожує ядеркою?.. Все це важко пояснити військовим на фронті, цивільним лікарям і вчителям.
В Києві- відбій тривоги і зараз ми б мали слухати міністра закордонних справ. Але ні, бо засідання сьогодні скасували. Боїтеся працювати депутатами- складайте мандати, а не скасовуйте засідання. Перепрацювались….