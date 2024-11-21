Пентагон про "Орєшнік": Експериментальна балістична ракета створена на основі моделі РС-26 "Рубеж"
21 листопада Пентагон підтвердив застосування Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" по Україні.
Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Я можу підтвердити, що Росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Вона була створена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж"", - наголосила Сінгх.
Вона також додала, що США "були попередньо коротко проінформовані перед запуском ракети через канали зменшення ядерного ризику".
РФ застосувала проти України балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.
Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ попередила США про запуск ракети "Орєшнік" за 30 хвилин до удару по Україні.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що ударом балістичною ракетою по Дніпру кремлівський диктатор Володимир Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни.
США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки Росії експериментальною ракетою
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Слабые и нерешительные политики должны уйти дав дорогу тем кто смелее и решительнее. Тем кто не будет преклоняться перед бункерным нацистом 21 века
Орковская армия - это азиатско-совковая орда:
НАТО официально отказалось бить ядерным оружием по Орде даже в случае массированной ядерной атаки Мордора против западных стран:
официально заявили, что из гуманных соображений уничтожат весь военно-промышленный комплекс, все центры управления, все штабы, все флоты, все военные базы и гарнизоны обычным высокоточным неядерным оружием...
Про це пишуть аналітики https://defence-ua.com/news/scho_tse_mozhe_buti_za_oreshnik_pro_jakij_zajaviv_putin_ta_chomu_na_tse_poznachennja_ne_varto_vestis-17253.html Defense Express .
У відкритих джерелах немає інформації про російську ракету під назвою Орешник. Проте відомо, що кремлівський режим часто «грається у неймінг», зазначає портал.
тільки погрожує а сам сере у чемодан
Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр: Нам відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності. ... Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватись.
"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. ... Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
*****, ****, без комментариев.
Долбаное дежа-вю.
Шашлыки в обе руки.
Ви Українською можете писати?
На скільки зараз "грім" летить - то про це навіть сам саливон не знає. Думаю, що вже у діапазоні середньої дальності.
Хоча, чого я питаю: куколдизм у США стає основою міжнародних відносин.
#Don't look up,
#головне зберегти ліцо путіну,
#на_Україну_ж_впало_а_не_на_сша
https://t.me/guraanton/43703
При стандартной скорости звука у земли 340 м/с скорость М = 5 составит 1700 м/с.
По каким признакам на упмянутых вами видео вы определили и утверждаете, что ГММ боевых блоков и прочих несгоревших составных частей "экспериментальной" РС-26 столкнулись с землей на скорости меньше М=5 ?
Вот Европа и должна реагировать.
В чём здесь "фишка"? А в том, что о запуске таких ракет предварительно уведомляют (чтобы не нарваться на встречно-опережающий удар). РФ и уведомила. Но... Кто даст гарантию, что в следующий раз РФ уведомить - уведомит, но шарахнет не по Украине, а по Польше и/или Германии, и не массогабаритным эквивалентом, а ЯБЧ? Перехватить-то боеголовки, по факту, невозможно. Сидеть и каждый раз потом обливаться? Это не выход.
Есть выход? Их есть у меня.
Надо просто "закрыть" небо над Украиной (как повод). Обоснование: в связи с риском применения БРСД с ЯБЧ по Европе (о чём вы нас не предупреждали (предупреждали США, но не нас)), мы, дабы отодвинуть на восток рубеж обнаружения пуска и "обсчета" траектории, а так же гарантируя себе возможность нанесения встречно-опережающего удара по объектам РФ (неядерными средствами дальнего и среднего радиуса действия), "закрываем" небо (будем сбивать любые ЛА РФ) над территорией Украины; будем вести непрерывный ДРЛ-поиск и наблюдение средствами спутниковой разведки силами НАТО (ну, и Украине данные передавать в реальном времени); развернем дежурные средства ПВО в Польше, Румынии и Болгарии и будем сбивать любые ракеты РФ, запущенные по Украине. Вот, собственно, и всё.
Это была бы самая адекватная реакция Зап.Европы на происходящие "понты". А это именно "понты": гораздо дешевле и эффективнее было бы забросать Днепропетровск (Днепр) золотыми слитками...