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Пентагон про "Орєшнік": Експериментальна балістична ракета створена на основі моделі РС-26 "Рубеж"

Пентагон підтвердив застосування Росією експериментальної балістичної ракети Орєшнік по Україні

21 листопада Пентагон підтвердив застосування Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" по Україні. 

Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Я можу підтвердити, що Росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Вона була створена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж"", - наголосила Сінгх.

Вона також додала, що США "були попередньо коротко проінформовані перед запуском ракети через канали зменшення ядерного ризику".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США допомогли Україні підготуватися до запуску РФ експериментальної балістичної ракети, - Білий дім

РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Читайте також: Зеленський про удар балістикою: Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до розширення цієї війни

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ попередила США про запуск ракети "Орєшнік" за 30 хвилин до удару по Україні.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ударом балістичною ракетою по Дніпру кремлівський диктатор Володимир Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни.

США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки Росії експериментальною ракетою

Також читайте: У генсека ООН закликали усі сторони війни в Україні зробити "термінові кроки для запобігання ескалації"

Автор: 

обстріл (28284) Пентагон (1417) ракети (4009) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+33
До тех пор пока в Европе и США будут те кто боится путина, он и будет нагнетать дальше. Любое проявление слабости позволяет ему чувствовать себя выше и важнее чем европейские и американские чиновники. Шольц, Орбан, Фицо и другие политические ссыкуны, должны понять что именно они являются причиной эскалации.

Слабые и нерешительные политики должны уйти дав дорогу тем кто смелее и решительнее. Тем кто не будет преклоняться перед бункерным нацистом 21 века
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21.11.2024 23:02
+31
Бабченко-

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр: Нам відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності. ... Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватись.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. ... Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

*****, ****, без комментариев.
Долбаное дежа-вю.
Шашлыки в обе руки.
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21.11.2024 23:10
+21
Не те що наш лідор!То все захід і америкост!!!А наш знову застереження проігнорив!Еконрміку,видно,беріг.Паніки не піднімав!Щоб люди з під удару не втікли...
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21.11.2024 23:07
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До тех пор пока в Европе и США будут те кто боится путина, он и будет нагнетать дальше. Любое проявление слабости позволяет ему чувствовать себя выше и важнее чем европейские и американские чиновники. Шольц, Орбан, Фицо и другие политические ссыкуны, должны понять что именно они являются причиной эскалации.

Слабые и нерешительные политики должны уйти дав дорогу тем кто смелее и решительнее. Тем кто не будет преклоняться перед бункерным нацистом 21 века
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21.11.2024 23:02 Відповісти
Не те що наш лідор!То все захід і америкост!!!А наш знову застереження проігнорив!Еконрміку,видно,беріг.Паніки не піднімав!Щоб люди з під удару не втікли...
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21.11.2024 23:07 Відповісти
Американці наплутали - насправді "Валєжник"...
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21.11.2024 23:12 Відповісти
Радієш? Весело тобі?
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25.11.2024 00:15 Відповісти
Усім смішно.
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25.11.2024 00:30 Відповісти
Даремно Шольца згадав у цій компанії. Шольц дав Україні другий по вартості об'єм допомоги.
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21.11.2024 23:38 Відповісти
"Леопарди" чиї? Так от - більше всього "Леопардів" нам гадала Іспанія...
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22.11.2024 07:44 Відповісти
леопарди, невігласе, це не вся допомога, ти тільки про Леопарди написало, а мова про допомогу взагалі. і будеш далі триндіти.
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25.11.2024 17:33 Відповісти
а ти вже розібралося, об'єм в чому вимірюють, в м.кв. чи в м.куб.? чи й далі будеш мені триндіти упороте.
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25.11.2024 17:35 Відповісти
Так скажи, щоб ваші Слуги Урода саморозігналися із Ради, і клоуна вашого, щоб із собою прихватили.
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22.11.2024 00:03 Відповісти
Приклад сцикунства вони беруть у Байдена
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22.11.2024 00:18 Відповісти
Прийдуть потужні , яких вскормив , прикупив Путлер , , а рило кагебєшне воно сунуло по всьому Світу
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22.11.2024 00:27 Відповісти
Очередной совковый аналоговнет 1970-х годов, а вони сколько по этому поводу...

Орковская армия - это азиатско-совковая орда:

НАТО официально отказалось бить ядерным оружием по Орде даже в случае массированной ядерной атаки Мордора против западных стран:

официально заявили, что из гуманных соображений уничтожат весь военно-промышленный комплекс, все центры управления, все штабы, все флоты, все военные базы и гарнизоны обычным высокоточным неядерным оружием...
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23.11.2024 07:59 Відповісти
І що? Чим тобі не вирішення проблеми?
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25.11.2024 00:17 Відповісти
Тим шо кацапи виживуть
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25.11.2024 00:41 Відповісти
а жерти вони шо будуть
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25.11.2024 07:38 Відповісти
І шо? - путлєр відчуває безнаказаність і иде далі
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21.11.2024 23:05 Відповісти
Експериментальна балістична https://nv.ua/ukr/world/countries/putin-zayaviv-shcho-rosiya-zastosuvala-proti-ukrajini-21-listopada-novitnyu-sistemu-serednoji-dalnosti-oreshnik-50468412.html ракета середньої дальності Орешник , якою, за словами диктатора Володимира Путіна, РФ атакувала Україну 21 листопада, може мати другу, більш популярну назву - РС-26 Рубеж.

Про це пишуть аналітики https://defence-ua.com/news/scho_tse_mozhe_buti_za_oreshnik_pro_jakij_zajaviv_putin_ta_chomu_na_tse_poznachennja_ne_varto_vestis-17253.html Defense Express .

У відкритих джерелах немає інформації про російську ракету під назвою Орешник. Проте відомо, що кремлівський режим часто «грається у неймінг», зазначає портал.
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21.11.2024 23:05 Відповісти
Блііін. Пуцину знову втулили фуфло, зате освоїли реальне бабло. Напевне дуже скоро будуть чергові посадки хитрих інженерів.
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21.11.2024 23:12 Відповісти
Реально бабло долетіло до Дніпра і вʼїбало куди їм треба. Тобі недостатньо?
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25.11.2024 00:18 Відповісти
Іііі? Який результат? Супутникові знімки бачив?
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25.11.2024 00:22 Відповісти
Там болванки летіли, який результат ти хотів? Чи дійсно хотів щоби замість болванок шість боєголовок по мегатонні прилетіло - це Дніпро просто стерло би =(
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25.11.2024 01:53 Відповісти
не сци, вони бьють з 22 усім що може нести ядерку, цей орещнік дебільний нічого не додає
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25.11.2024 07:40 Відповісти
В принципі так, але остальне ми хоть маємо шанс збити і там все таки одна боєголовка. А тут реально буде мінус місто мільйоник...
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25.11.2024 12:40 Відповісти
воно сцикливе та старе, яка ядерка? він розуміє шо тоді його точно зітруть у попіл
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25.11.2024 16:34 Відповісти
Воно нажаль саме несцикливе серед всіх лідерів, особливо на Заході - блін одні сцикуни! Китай звичайно буде сильно не довольний, це напевне і стримує його від удару, но із за нас ніхто нікого стирати не буде =( Навпаки ще можуть допомогу зрізати щоби далі ескалації не було =(
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25.11.2024 16:43 Відповісти
воно саме сцикливе з усіх, та ще й тупе як валєнок

тільки погрожує а сам сере у чемодан
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26.11.2024 05:33 Відповісти
Бабченко-

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр: Нам відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності. ... Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватись.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. ... Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

*****, ****, без комментариев.
Долбаное дежа-вю.
Шашлыки в обе руки.
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21.11.2024 23:10 Відповісти
Іобаний гівнюк... Дєд Ванга попереджав....
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22.11.2024 00:39 Відповісти
Чомусь попередження я бачив лише в Телеграмі.
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22.11.2024 10:26 Відповісти
Похоже, после совершённого и понимания, что сделал и какие могут быть последствия, при настолько незначительном первичном эффекте, после того как экспертиза точно укажет, что за ракета была применена по Днепру, у кое-кого в Кремле пятая точка сузилась до размеров ушка иголки и из неё тут же выпал "Орешник".
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21.11.2024 23:10 Відповісти
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21.11.2024 23:15 Відповісти
18ть 200тих?? негусто для 8 ракет....
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21.11.2024 23:48 Відповісти
Залежить від посад!
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22.11.2024 00:00 Відповісти
Гадаєте, туди усіх полканів та генералів нагнали? Там нижче капітанів у якості адьютантів генералітету і так не було. Карочє, нормально бункерна кацапня отримала на горіхи!
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22.11.2024 09:47 Відповісти
пишуть що там іще штук 500 корейців здохло , але оскільки вони кацапами не облікуються , то у зведенні лише орки.
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24.11.2024 19:17 Відповісти
Написати можна що завгодно
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25.11.2024 00:19 Відповісти
Коли пишуть що путін -***** , тобі не так ? ((
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25.11.2024 00:58 Відповісти
Може жінка-медік з "легким пораненням" і є Солодчук ген-лёйтнанд? Фрау Солодчук, у зв'язку з легким пораненням? Крупі б її - та б за пьять К одразу у прокуратуру направила...
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22.11.2024 00:45 Відповісти
Що???
Ви Українською можете писати?
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22.11.2024 01:15 Відповісти
И Украина и Запад, а конкретно союзники должны четко понимать что перед бункерным нацистом нельзя сдавать назад. Он вашу нерешительность и страх носом чует и любой сдвиг назад тут же повлечет продолжение террора. Вы боитесь эскалации, а это страх и он его чует и он будет наступать дальше. Только безоговорочная решительность и желание идти до конца поставит бункерного на место. Другого выхода нет.
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21.11.2024 23:17 Відповісти
Другого выхода нет, ни для Украины ни для Вас, так как он попрет дальше из того что вы боитесь
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21.11.2024 23:20 Відповісти
Он как раз тоже бриться переть туда на НАТО.
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21.11.2024 23:26 Відповісти
Прикметно,що такий удар нанесений по Дніпру...По тому самому Дніпру де діє Южмаш з його знаменитими ракетними технологіями (правда ракет ніхто не бачив ще з часів Кучми). а недалеко від Дніпра з2явилася надія всього людства Зюзя,з його знаменитими 5 системами ракет на чолі з легендарною Паляницею....
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21.11.2024 23:19 Відповісти
від Краматорщини до КапЯру трохи більше 600 км. Сподіваюсь, що у наступному році і наша балістика долетить до 788-го науково-випробувального центру озброєнь, та випалить там увесь орєшнік разом з прутняком і саксаулами.
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21.11.2024 23:31 Відповісти
Він тепер Знаменськ називається, Кап'Яр - то село поруч.
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21.11.2024 23:50 Відповісти
ну, Знамєнск - то Знамєнск, а 4-й державний центральний полігон (в\ч 15644) разом із 788-м центром все одно залишився Капустіним Яром. А від Знамєнска до полігону по прямій степом кілометрів сім.
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22.11.2024 00:52 Відповісти
По-відео трохи інша балістика... Іспити нема з відкіль робити... Ще й років декілька..
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22.11.2024 00:47 Відповісти
якщо маєте на увазі "Грім", то вона вже літала на іспитах. Американі приїздили із своєю тєлєметрією спостерігати.
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22.11.2024 00:55 Відповісти
Грім це не балістика до 5000...
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22.11.2024 01:09 Відповісти
"грім" - це балістика малої дальності, до 500 км. Була. На час проведення випробувань. Бо діяли обмеження.
На скільки зараз "грім" летить - то про це навіть сам саливон не знає. Думаю, що вже у діапазоні середньої дальності.
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22.11.2024 01:17 Відповісти
Хоча й можу помилятися.
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22.11.2024 01:10 Відповісти
Може більше контролювали - не дай боже БРСД?
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22.11.2024 01:11 Відповісти
ми тоді їх самі запрошуали. Вони свою тєлєметрію та РЕБ-завади біля мішені ставили. Відстань була від точки пуску 490 км.
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22.11.2024 01:21 Відповісти
кацапи свій сармат передрали з нашої Сатани. Не здивуюсь, якщо і той орєшнік з чогось нашого передрали.
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21.11.2024 23:32 Відповісти
Рубєж перетворився на Орєшнік після того як стало зрозуміло що він розвалився у повітрі
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21.11.2024 23:36 Відповісти
звісно, як руки з сраки виросли, то ні рубєж ні орешнік не допоможуть.
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22.11.2024 10:18 Відповісти
Полетіли останні арєшкі ×уйла.
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21.11.2024 23:47 Відповісти
Хіба ця ракета не заборонена до 2027 року згідно двостороннього договору про стримування між США і росією?

Хоча, чого я питаю: куколдизм у США стає основою міжнародних відносин.

#Don't look up,
#головне зберегти ліцо путіну,
#на_Україну_ж_впало_а_не_на_сша
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22.11.2024 00:37 Відповісти
Что то на видео я не заметил боевых головок с гипер звуковой скоростью .
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22.11.2024 00:57 Відповісти
На цьому відео?
https://t.me/guraanton/43703
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22.11.2024 01:17 Відповісти
Я видел видео этого прилета с разных ракурсов. Там нет гиперзвука боевых блоков.
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22.11.2024 01:54 Відповісти
Умник, какой гиперзвук в плотных слоях?
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22.11.2024 11:36 Відповісти
Боевые блоки массой около 200 кг - "морковки", внешне похожие на заостренную бутыль от кулера, с термоядерным зарядом около 300 кТ, вероятно были заменены в "экспериментальной" РС-26 на габаритно-масовые модели б/б или попросту болванки.
При стандартной скорости звука у земли 340 м/с скорость М = 5 составит 1700 м/с.
По каким признакам на упмянутых вами видео вы определили и утверждаете, что ГММ боевых блоков и прочих несгоревших составных частей "экспериментальной" РС-26 столкнулись с землей на скорости меньше М=5 ?
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22.11.2024 13:11 Відповісти
Вбийте лучника замість всього того гемора з перехопленням ракет.
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22.11.2024 02:21 Відповісти
Кацапня нічого нового зробити не може, це переіменований тополь з видуманими ттх, типа с500.
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22.11.2024 03:22 Відповісти
Хто вже той путінський орєшнік роздовбає..
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22.11.2024 08:25 Відповісти
Пентагон підтвердив... отакої! А так не хотілося...
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22.11.2024 09:39 Відповісти
Путин повышает смертельные ставки, взирая на осторожный Запад с наглой бандитской ухмылкой. Украина же платит кровавую цену за эту осторожность.
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23.11.2024 08:27 Відповісти
БРСД (дальность полета от 1К до 5,5К км), вне зависимости от того, как показала себя РС-26 (а, судя по видео, как минимум, 2 боеголовки РБЧ просто-напросто развалились при прохождении твердых слоев атмосферы), опасны, прежде всего, для Европы (ну, и для КНР). Для США их применение в варианте мобильного комплекса, более или менее, побоку (они до США просто не долетают).
Вот Европа и должна реагировать.
В чём здесь "фишка"? А в том, что о запуске таких ракет предварительно уведомляют (чтобы не нарваться на встречно-опережающий удар). РФ и уведомила. Но... Кто даст гарантию, что в следующий раз РФ уведомить - уведомит, но шарахнет не по Украине, а по Польше и/или Германии, и не массогабаритным эквивалентом, а ЯБЧ? Перехватить-то боеголовки, по факту, невозможно. Сидеть и каждый раз потом обливаться? Это не выход.
Есть выход? Их есть у меня.
Надо просто "закрыть" небо над Украиной (как повод). Обоснование: в связи с риском применения БРСД с ЯБЧ по Европе (о чём вы нас не предупреждали (предупреждали США, но не нас)), мы, дабы отодвинуть на восток рубеж обнаружения пуска и "обсчета" траектории, а так же гарантируя себе возможность нанесения встречно-опережающего удара по объектам РФ (неядерными средствами дальнего и среднего радиуса действия), "закрываем" небо (будем сбивать любые ЛА РФ) над территорией Украины; будем вести непрерывный ДРЛ-поиск и наблюдение средствами спутниковой разведки силами НАТО (ну, и Украине данные передавать в реальном времени); развернем дежурные средства ПВО в Польше, Румынии и Болгарии и будем сбивать любые ракеты РФ, запущенные по Украине. Вот, собственно, и всё.
Это была бы самая адекватная реакция Зап.Европы на происходящие "понты". А это именно "понты": гораздо дешевле и эффективнее было бы забросать Днепропетровск (Днепр) золотыми слитками...
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25.11.2024 02:33 Відповісти
Пардон, не "твердых слоев", а "плотных слоёв".
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25.11.2024 02:35 Відповісти
 
 