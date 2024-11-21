Пентагон про "Орєшнік": Експериментальна балістична ракета створена на основі моделі РС-26 "Рубеж"

21 листопада Пентагон підтвердив застосування Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" по Україні.

Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Я можу підтвердити, що Росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Вона була створена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж"", - наголосила Сінгх.

Вона також додала, що США "були попередньо коротко проінформовані перед запуском ракети через канали зменшення ядерного ризику".

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РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

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21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ попередила США про запуск ракети "Орєшнік" за 30 хвилин до удару по Україні.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ударом балістичною ракетою по Дніпру кремлівський диктатор Володимир Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни.

США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки Росії експериментальною ракетою

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