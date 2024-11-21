Пентагон об "Орешнике": Экспериментальная баллистическая ракета создана на основе модели РС-26 "Рубеж"

21 ноября Пентагон подтвердил применение Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Украине.

Об этом на брифинге заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Я могу подтвердить, что Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Она была создана на основе российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж"", - подчеркнула Сингх.

Она также добавила, что США "были предварительно кратко проинформированы перед запуском ракеты через каналы уменьшения ядерного риска".

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РФ применила против Украины баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

Представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине.

Президент Владимир Зеленский отметил, что ударом баллистической ракетой по Днепру кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны.

США заранее предупредили Украину о возможной атаке России экспериментальной ракетой.

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