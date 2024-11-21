Пентагон об "Орешнике": Экспериментальная баллистическая ракета создана на основе модели РС-26 "Рубеж"
21 ноября Пентагон подтвердил применение Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Украине.
Об этом на брифинге заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Я могу подтвердить, что Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Она была создана на основе российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж"", - подчеркнула Сингх.
Она также добавила, что США "были предварительно кратко проинформированы перед запуском ракеты через каналы уменьшения ядерного риска".
РФ применила против Украины баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.
Представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине.
Президент Владимир Зеленский отметил, что ударом баллистической ракетой по Днепру кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны.
США заранее предупредили Украину о возможной атаке России экспериментальной ракетой.
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Слабые и нерешительные политики должны уйти дав дорогу тем кто смелее и решительнее. Тем кто не будет преклоняться перед бункерным нацистом 21 века
Орковская армия - это азиатско-совковая орда:
НАТО официально отказалось бить ядерным оружием по Орде даже в случае массированной ядерной атаки Мордора против западных стран:
официально заявили, что из гуманных соображений уничтожат весь военно-промышленный комплекс, все центры управления, все штабы, все флоты, все военные базы и гарнизоны обычным высокоточным неядерным оружием...
Про це пишуть аналітики https://defence-ua.com/news/scho_tse_mozhe_buti_za_oreshnik_pro_jakij_zajaviv_putin_ta_chomu_na_tse_poznachennja_ne_varto_vestis-17253.html Defense Express .
У відкритих джерелах немає інформації про російську ракету під назвою Орешник. Проте відомо, що кремлівський режим часто «грається у неймінг», зазначає портал.
тільки погрожує а сам сере у чемодан
Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр: Нам відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності. ... Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватись.
"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. ... Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
*****, ****, без комментариев.
Долбаное дежа-вю.
Шашлыки в обе руки.
Ви Українською можете писати?
На скільки зараз "грім" летить - то про це навіть сам саливон не знає. Думаю, що вже у діапазоні середньої дальності.
Хоча, чого я питаю: куколдизм у США стає основою міжнародних відносин.
#Don't look up,
#головне зберегти ліцо путіну,
#на_Україну_ж_впало_а_не_на_сша
https://t.me/guraanton/43703
При стандартной скорости звука у земли 340 м/с скорость М = 5 составит 1700 м/с.
По каким признакам на упмянутых вами видео вы определили и утверждаете, что ГММ боевых блоков и прочих несгоревших составных частей "экспериментальной" РС-26 столкнулись с землей на скорости меньше М=5 ?
Вот Европа и должна реагировать.
В чём здесь "фишка"? А в том, что о запуске таких ракет предварительно уведомляют (чтобы не нарваться на встречно-опережающий удар). РФ и уведомила. Но... Кто даст гарантию, что в следующий раз РФ уведомить - уведомит, но шарахнет не по Украине, а по Польше и/или Германии, и не массогабаритным эквивалентом, а ЯБЧ? Перехватить-то боеголовки, по факту, невозможно. Сидеть и каждый раз потом обливаться? Это не выход.
Есть выход? Их есть у меня.
Надо просто "закрыть" небо над Украиной (как повод). Обоснование: в связи с риском применения БРСД с ЯБЧ по Европе (о чём вы нас не предупреждали (предупреждали США, но не нас)), мы, дабы отодвинуть на восток рубеж обнаружения пуска и "обсчета" траектории, а так же гарантируя себе возможность нанесения встречно-опережающего удара по объектам РФ (неядерными средствами дальнего и среднего радиуса действия), "закрываем" небо (будем сбивать любые ЛА РФ) над территорией Украины; будем вести непрерывный ДРЛ-поиск и наблюдение средствами спутниковой разведки силами НАТО (ну, и Украине данные передавать в реальном времени); развернем дежурные средства ПВО в Польше, Румынии и Болгарии и будем сбивать любые ракеты РФ, запущенные по Украине. Вот, собственно, и всё.
Это была бы самая адекватная реакция Зап.Европы на происходящие "понты". А это именно "понты": гораздо дешевле и эффективнее было бы забросать Днепропетровск (Днепр) золотыми слитками...