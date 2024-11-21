США допомогли Україні підготуватися до запуску РФ експериментальної балістичної ракети, - Білий дім

Сполучені Штати інформували Україну та партнерів про запуск РФ балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", щоб допомогти їм підготуватися до цього.

Про це заявила в четвер речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Отже, очевидно, ми знаємо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності по Україні",- зазначила представниця адміністрації США.

Вона наголосила, що українці за останні два роки витримали "незліченну кількість" ракетних атак з боку Росії.

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"Останніми днями ми інформували українців та наших найближчих союзників і партнерів, щоб допомогти їм підготуватися", - сказала Жан-П’єр.

Вона також нагадала, що Сполучені Штати виділили для України сотні ракет Patriot і AMRAAM для посилення протиповітряної оборони. Багато з них уже були доставлені, поставки додаткових ракет ППО тривають.

Крім того, речниця Білого дому підтвердила, що Сполучені Штати не бачать підстав змінювати свою політику ядерного стримування на тлі останніх заяв та дій Росії.

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РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.