США допомогли Україні підготуватися до запуску РФ експериментальної балістичної ракети, - Білий дім
Сполучені Штати інформували Україну та партнерів про запуск РФ балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", щоб допомогти їм підготуватися до цього.
Про це заявила в четвер речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Отже, очевидно, ми знаємо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності по Україні",- зазначила представниця адміністрації США.
Вона наголосила, що українці за останні два роки витримали "незліченну кількість" ракетних атак з боку Росії.
"Останніми днями ми інформували українців та наших найближчих союзників і партнерів, щоб допомогти їм підготуватися", - сказала Жан-П’єр.
Вона також нагадала, що Сполучені Штати виділили для України сотні ракет Patriot і AMRAAM для посилення протиповітряної оборони. Багато з них уже були доставлені, поставки додаткових ракет ППО тривають.
Крім того, речниця Білого дому підтвердила, що Сполучені Штати не бачать підстав змінювати свою політику ядерного стримування на тлі останніх заяв та дій Росії.
РФ застосувала проти України балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.
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чи ти їбанутий, чи всіх навколо вважаєш такими.
хто цілий день триндів, шо то просто кацапське ІПСО ?
«Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід - божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого», - сказав президент під час вечірнього звернення.
Наголосив, що «інформаційне нагнітання» та «панічні повідомлення» лише допомагають країні-агресору Росії.
Та ще й проти країни гарантом безпеки якої ви виступили. Ганьба!
2014 і 2022 роки це дуже чітко підтвердили.
Але такий він, men's world. Треба якось виживати.
Уявити собі не можу, щоб нормальні люди так з кимось вчинили. Отже вони ненормальні. І не набагато краще каців. А якщо послухати трампа - то можливо навіть гірші.
А
men's world is the man of his word.
збираються нанести ударзапустити МБР РС-26 Рубеж"експериментальну балістичну ракету" по українському місту , використовуючи місто та його цивільних мешканців, як дослідних істот для експериментів...
Попередили, бо були "глибоко занепокоєні", тим, що США піднме ядерну тріаду і заборонить рашистам "експерименти по вбивству людей та знищенню міста".
Але, що ви думаєте зробив наш головний партнер, спостерігаючи зліт і удар
МБР РС-26 Рубеж"експериментальної балістичної ракети" по українському місту? 1) Заспокоїв путіна заявою:
"Сполучені Штати не бачать підстав змінювати свою політику ядерного стримування на тлі останніх заяв та дій Росії." Джерело:
2)"...українці за останні два роки витримали "незліченну кількість" ракетних атак з боку Росії." Джерело:
Однією ракетою більше, однією менше...
Ми вже чули заохочення путіна на широкомасштабне вторгнення, бо США не мають підстав втручання армії США, а тепер головний партнер ніби заохочує терористів спокійно і безкарно продовжити "експериментальні" вбивства українців, бо не мають підстав змінювати свою політику ядерного стримування? Поверніть Україні ЯЗ стримування, яку ви видурили в України в обмін на "гарантії безпеки"!
Засідання Ради завтра не відбудеться. Мала бути година запитань до Уряду, але тепер спитати Уряд про їхні дурнуваті рішення не вдасться.
Наступне засідання Ради планується вже в грудні.
Так що на диво не розраховуйте
Про це пишуть аналітики https://defence-ua.com/news/scho_tse_mozhe_buti_za_oreshnik_pro_jakij_zajaviv_putin_ta_chomu_na_tse_poznachennja_ne_varto_vestis-17253.html Defense Express .
Це більше засіб для масштабного залякування. Адже в головах багатьох (на Заході в т.ч.) МБР = ядерна зброя.
Це більше засіб залякування, або для прориву одинокої захищеної цілі (урядового кварталу наприклад) а не реальна зброя для неядерного конфлікту. І судячи з реакцій в соцмережах, це таке працює - паніки більше ніж коли летить 100 ракет одночасно.
Масова Х-101 - 400кг., Калібр до 450, Кінжал - 500, Іскандер - 500, Х-22 - 960.
Наскільки страшніша ця зброя? Ті ж Іскандери рашисти запускають практично кожен день.
Згадав на останок - північнокорейське лайно - 1000кг. І регулярно вибухає в польоті.
Тому це засіб паніки, а не засіб масової руйнації міст.
Хоча звісно приємного мало, саме погане - мало часу для реагування для переміщення в укриття.
Саме ж падло заліло під землю на надцять рівнів з мівіною та дерьмаком.
«Останніми днями ми інформували українців та наших найближчих союзників і партнерів, щоб допомогти їм підготуватися»,- зазначила Жан-П'єр.
Раніше
посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну.
Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.
Казахстан закликав громадян покинути країну
Висновок, найближчі союзники та партнери, котрі поінформовані та повірили:
Іспанія, Італія, Греція та Казахстан
«Отже, очевидно, ми знаємо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності по Україні»
Висновок, самі не знали, проте без доступу встановили тип ракети менше ніж за 24 години
Таке вже було, коли ракети впали в Польші, та з початку були ідентифіковані "російські" ракети,
а коли в США наступив робочий день, то нова заява ракети "не російські"
дивує, чому довго не могли встановити та підтвердити поставки дронів, ракет з ірану та пів.кореї, включаючи солдат