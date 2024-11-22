Удар баллистической ракетой "Орешник" по Украине был "политическим сигналом" РФ, - Минобороны Эстонии
Применение Россией новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Украине можно рассматривать как политический сигнал.
Об этом заявил глава отдела боеготовности эстонского Минобороны Герта Каю, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Он напомнил утверждение роспропаганды, согласно которому удар "Орешником" стал ответом на применение Украиной западных ракет Storm Shadow и ATACMS по целям на российской территории.
Каю отметил, что речь идет о "том, что ранее не использовалось, совсем другую систему вооружений".
"Наступит ли за этим применение чего-то подобного, пока непонятно, но, скорее всего, это политический сигнал, потому что межконтинентальные баллистические ракеты значительно дороже других систем вооружения, которые используются ежедневно", - добавил представитель Минобороны Эстонии.
Каю также отметил, что в целом боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта в Украине. Российские войска продолжают продвижение несмотря на значительные потери - в некоторых случаях они составляют одного убитого на метр отвоеванной территории.
РФ применила против Украины новую баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.
В Кремле сказали, что за полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.
26 ноября совет Украина-НАТО соберется на встречу из-за первого применения РФ для удара по Украине экспериментальной баллистической ракеты.
Впоследствии СМИ сообщили, что из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.
В ГУР МО сообщили, что российские войска 21 ноября атаковали город Днепр баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".
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Следующее применение этой куйни по Украине, уже никого не напугает и не введёт в депрессию. Поэтому, работаем дальше
21.11.2024
Запуcк з території ракетного полігону Капустін Яр (4-й Державний центральний міжвидовий полігон РФ (4 ГЦМП), Астраханська РФ) МБР РС-26 "Рубіж" проводився з випробувального ракетного стенду на території полігону в зв'язку з відсутністю спеціалізованих мобільних пускових комплексів для ракет цього типу. Пуск на бойове використання забезпечували спеціалісти 4-о Центрального науково-дослідного інституту МО РФ.
Запущена з території ракетного полігону Капустін Яр (4-й Державний центральний міжвидовий полігон РФ (4 ГЦМП), Астраханська РФ) МБР РС-26 "Рубіж" є однією з двох реально існуючих екземплярів даного виду ракетних озброєнь на сьогоднішній день. Даний вид озброєнь був виключений в березні 2018 року з перспективної програми озброєнь до 2027 року, разом з БЖРК «Баргузин» на користь програми комплексів шахтного базування "Авангард".
хоча Генштаб наш нічого не підтверджував і не спростовував. взагалі не коментував цього і правильно робив.
звісно, вони це більше для кіно робили, бо там і справді точності нема. хоча може цю точність під час модернізації і допиляли трохи. так само можуть допиляти і боєголовки. головний у них розрахунок - це кіно для страху, віра у те, що її неможливо збити (про що так зверхньо ху йло лепетало у своєму зверненні, сидячи на чумадані у бункері). а гроші.. вони їх не рахують. для них значно важливіше, коли після запуску того **********а Верховна Рада скасувала своє засідання. а треба буде їм більше грошей, вони конфіскують валюту у свого люмпену і заморозять їхні вклади. "фсьо для фронта, фсьо для пабєди". і люмпен навіть не пискне, бо відразу таварісч майор постукає у двері з омоновцем.
Видання пише, що США і Європа обговорюють гарантії безпеки для України, Київ прагне отримати запрошення в НАТО, однак це малоймовірно. "Американські та європейські чиновники обговорюють стримування як можливу гарантію безпеки для України, таку як накопичення звичайного арсеналу, достатнього для нанесення карального удару в разі порушення Росією режиму припинення вогню.
Леонид Швец,
"Утренняя ракетная атака на Днепр вызвала большое оживление у всех, кто внимательно следит за событиями на российско-украинской войне. Еще бы, впервые в истории была применена межконтинентальная баллистическая ракета! Во всяком случае, об этом сообщило командование Воздушных сил Украины.
Почти сразу эксперты стали выдвигать версии о том, каким именно оружием был нанесен удар по заводу «Южмаш», где когда-то, кстати, выпускались советские баллистические ракеты под руководством директора Леонида Кучмы. Высказывалось мнение и о том, что имело место применение экспериментальной ракеты средней дальности, а не межконтинентальной. Вечером Владимир Путин подтвердил эту версию: гиперзвуковая ракета средней дальности «Орешник».
Заявление Путина было выполнено в угрожающем тоне: дескать, ответим на любые шаги со стороны Запада. Это, наверное, должно звучать устрашающе, если не учитывать нескольких моментов.
«Орешник», как и гиперзвуковой «Циркон», по-прежнему имеет экспериментальный статус, до серийного производства этого изделия дело не дошло: очень дорого и проблемно, требуются запрещенные импортные компоненты. Лупить ими по Украине затратно и, в общем, бессмысленно: с той же задачей легче и дешевле справляются «Искандеры». По сути, имел место демонстрационно-испытательный запуск, призванный показать Западу, не Украине, что у России есть вот такое. Там, в общем, и так знали о том, что и в каком состоянии есть у России. Зато теперь узнали, что российский лидер готов к применению этих сырых, но от этого не менее, а может и более опасных ракет.
Иными словами, главный сигнал, который получили западные партнеры Украины, подтверждает все прежние сигналы, последний из которых услышал немецкий канцлер Олаф Шольц, поговорив с Путиным по телефону: российского лидера интересует исключительно капитуляция противника, причем противник тут не Киев, а именно Запад. И ради своей победы Россия готова демонстрировать любые признаки силы. И главным признаком силы являются не тактико-технические характеристики ракет, которых у Путина не так много и боевое состояние которых небезупречно, а демонстрация готовности пустить их в ход.
Решительность Запада в этой войне неоднократно подвергалась испытанию, и каждый раз этой решительности не хватало, но не хватало не настолько, чтобы совсем бросить Украину на съедение «освободителям». Теперь же речь идет не об Украине, Украина лишь предлог, чтобы Россия могла заявить о своем праве делать что угодно, потому что она вооружена и особо опасна. Демонстрация чрезвычайной опасности действительно пугает Запад и Европу в первую очередь, но испуг вызывает стремление не капитулировать, а сделать все, чтобы опасность купировать, то есть максимально Россию ослабить, сдувая ее агрессивный потенциал, а свою оборонную мощь нарастить. Какой еще нужен повод, чтобы на полную запустить маховик гонки вооружений и за счет укрепления Украины отгородиться от невменяемой Российской Федерации?
Итог сегодняшних угроз и картинных демонстраций будет виден не завтра, но послезавтра - гарантировано. Они наверняка произвели впечатление на пугливых натовцев и дадут неизбежный результат. Путин затеял драку, которую Россия не потянет. Уже не тянет, что уж говорить о будущем.
Что касается, собственно, Украины, ее невозможно больше ничем напугать. Сюда прилетало и прилетает все. Ну вот прилетел еще «Орешник». Тактическое ядерное оружие? А чем причиненные им разрушения будут отличаться от того, что русские сделали с десятками украинских городов на востоке Украины? Появится лишь еще один из тысячи поводов ненавидеть «братскую» Россию и оказывать ей самое ожесточенное сопротивление. Украину Путин проиграл навсегда."