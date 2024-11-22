РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4165 посетителей онлайн
Новости Война
4 457 27

Удар баллистической ракетой "Орешник" по Украине был "политическим сигналом" РФ, - Минобороны Эстонии

Міноборони Естонії прокоментувало удар РФ по Україні 21 листопада

Применение Россией новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Украине можно рассматривать как политический сигнал.

Об этом заявил глава отдела боеготовности эстонского Минобороны Герта Каю, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Он напомнил утверждение роспропаганды, согласно которому удар "Орешником" стал ответом на применение Украиной западных ракет Storm Shadow и ATACMS по целям на российской территории.

Каю отметил, что речь идет о "том, что ранее не использовалось, совсем другую систему вооружений".

Читайте также: Звонок Шольца Путину был "стратегической ошибкой", - глава МИД Эстонии Цахкна

"Наступит ли за этим применение чего-то подобного, пока непонятно, но, скорее всего, это политический сигнал, потому что межконтинентальные баллистические ракеты значительно дороже других систем вооружения, которые используются ежедневно", - добавил представитель Минобороны Эстонии.

Каю также отметил, что в целом боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта в Украине. Российские войска продолжают продвижение несмотря на значительные потери - в некоторых случаях они составляют одного убитого на метр отвоеванной территории.

РФ применила против Украины новую баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

В Кремле сказали, что за полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

26 ноября совет Украина-НАТО соберется на встречу из-за первого применения РФ для удара по Украине экспериментальной баллистической ракеты.

Впоследствии СМИ сообщили, что из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.

В ГУР МО сообщили, что российские войска 21 ноября атаковали город Днепр баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".

Читайте также: Уже работаем с международными партнерами над новыми системами ПВО для защиты Украины, - Зеленский

Автор: 

путин владимир (31219) россия (95402) Эстония (1415) баллистические ракеты (369)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
кому сигнал, друже ЕСТОНЕЦЬ.... я вас люблю і поважаю, ви молодці. Але мені в Сумах сигнали вже не потрібні. Вони у мене не затихають
показать весь комментарий
22.11.2024 20:12
+3
Есть обобщающее слово ,, боярышник,,!
показать весь комментарий
22.11.2024 20:35
+2
Ах політичним... Тю... Розходимось , то Россєюжка не серйозно, шутіть ізволят-с.
показать весь комментарий
22.11.2024 20:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кому сигнал, друже ЕСТОНЕЦЬ.... я вас люблю і поважаю, ви молодці. Але мені в Сумах сигнали вже не потрібні. Вони у мене не затихають
показать весь комментарий
22.11.2024 20:12 Ответить
Давайте називати її "Рубєж-Орєшнік-Кєдр", бо люди вже плутаються...
показать весь комментарий
22.11.2024 20:16 Ответить
Есть обобщающее слово ,, боярышник,,!
показать весь комментарий
22.11.2024 20:35 Ответить
намагайтесь не плутати, бо попереду ще "валєжнік", "вакурнык" і "кочкарнік".
показать весь комментарий
22.11.2024 22:08 Ответить
Чебурашник !
показать весь комментарий
22.11.2024 22:19 Ответить
Любое непривычное для человека событие, может напугать людей но только один раз. Так устроен человеческий мозг, что он хочет изучить неведомое явление и выработать психологическую защиту.

Следующее применение этой куйни по Украине, уже никого не напугает и не введёт в депрессию. Поэтому, работаем дальше
показать весь комментарий
22.11.2024 20:25 Ответить
Герой ти наш
показать весь комментарий
22.11.2024 20:33 Ответить
А ти чекаєш?
показать весь комментарий
22.11.2024 20:40 Ответить
на Заході стратеги все оцінюють грошима. мовляв, дорого запускати по Україні МБР. ну по-перше, це не зовсім МБР, а її урізана частина, тобто вон вже дешевша за МБР. а по-друге, якщо той 1 орєшнік вартує десятка іскандерів чи крилатих ракет по грошах, то коли запускають десятки крилатих ракет вартістю кільканадцять орєшніків і ефекту 0, бо їх збивають, то натомість можуть запустити кілька таких орєшніків, які збити не зможуть. і що в підсумку? а в підсумку для каців запускати орєшніки може бути навіть ще вигідніше.
показать весь комментарий
22.11.2024 20:25 Ответить
Что если ракета стоимостью 500 000 долларов с кинетической боеголовкой перехватит ракету стоимостью 90-100 миллионов это будет выгодно для Рашки?
показать весь комментарий
22.11.2024 20:31 Ответить
ні, звісно невигідно. тільки тут питання в цьому "єслі". тому і був цей запуск експериментальний. більше того, дехто уже написав, що той орєшнік таки перехопили:

21.‎11.‎2024

Запуcк з території ракетного полігону Капустін Яр (4-й Державний центральний міжвидовий полігон РФ (4 ГЦМП), Астраханська РФ) МБР РС-26 "Рубіж" проводився з випробувального ракетного стенду на території полігону в зв'язку з відсутністю спеціалізованих мобільних пускових комплексів для ракет цього типу. Пуск на бойове використання забезпечували спеціалісти 4-о Центрального науково-дослідного інституту МО РФ.



Запущена з території ракетного полігону Капустін Яр (4-й Державний центральний міжвидовий полігон РФ (4 ГЦМП), Астраханська РФ) МБР РС-26 "Рубіж" є однією з двох реально існуючих екземплярів даного виду ракетних озброєнь на сьогоднішній день. Даний вид озброєнь був виключений в березні 2018 року з перспективної програми озброєнь до 2027 року, разом з БЖРК «Баргузин» на користь програми комплексів шахтного базування "Авангард".

хоча Генштаб наш нічого не підтверджував і не спростовував. взагалі не коментував цього і правильно робив.
показать весь комментарий
22.11.2024 20:53 Ответить
Де кілька маніпуляцій: "...тобто вона вже дешевша за МБР..." - ні, тому що МБР вже є, а це тільки розроблюється, а роки незалежності РФ показали, що Тополь літає мягко кажучи погано, "...які збити не зможуть..." - ні, зможуть, тому і не по Київу били, МБР не замінить крилату ракету тому, що точність не дуже, що не має значення при ядерному спорядженні, і зовсім інше "кіно" якщо БЧ звичайна - гроші на вітер, і останне - БЧ, що розділяється та з неядерним спорядженням, навряд є
показать весь комментарий
22.11.2024 20:37 Ответить
та нічого там не розробляється. а просто переробляється старе і допилюється, тіпа модернізується. у МБР 3 ступені (більше 6000 км). вони 1 ступінь прибрали (щоб було менше 6000 км дальності) і вийшов цей ********** у них.

звісно, вони це більше для кіно робили, бо там і справді точності нема. хоча може цю точність під час модернізації і допиляли трохи. так само можуть допиляти і боєголовки. головний у них розрахунок - це кіно для страху, віра у те, що її неможливо збити (про що так зверхньо ху йло лепетало у своєму зверненні, сидячи на чумадані у бункері). а гроші.. вони їх не рахують. для них значно важливіше, коли після запуску того **********а Верховна Рада скасувала своє засідання. а треба буде їм більше грошей, вони конфіскують валюту у свого люмпену і заморозять їхні вклади. "фсьо для фронта, фсьо для пабєди". і люмпен навіть не пискне, бо відразу таварісч майор постукає у двері з омоновцем.
показать весь комментарий
22.11.2024 21:05 Ответить
Звісно, що допилюють старі розробки, термін "розробляються" я використав так би мовити з "першоджерела". Але навить це у них виходить на порядок дорожче та не краще. Точність не «допилять» - закони фізики не бояться *****. Про те що гроші не рахують - згоден на всі 100, просто якщо формально, то «нова» ракета все ж дорожче старих - дуже дорого та неефективно і навіть неефектно: серед моїх знайомих навіть пенсіонери та домогосподарки не злякалися.
показать весь комментарий
22.11.2024 21:36 Ответить
не злякалися. бо по нам уже стільки всього прилетіло, шо це вже якось покуй, якщо відверто. проте. це кіно не нам адресувалось, а саме Заходу. от їх ху йло тим кіно і хоче налякати і трохи стримати. ось і вся байка. ну а для цього вони економити грошей не будуть. бо якщо трохи стримають поставки Заходом далекобійної зброї нам, то вони вже виправдали ці величезні витрати. тим паче, що те кіно підхопили на Заході всякі Орбани, Сіярто і Вучичі.. і це ще не весь список. консерви там будуть ще бахкати добряче. як старі, так і якісь нові консерви ще точно бахнуть. і не раз. синуня Трампа і Нейлон Муск, за яким стоять бабки Авена і Фрідмана на Твіттер.
показать весь комментарий
22.11.2024 23:07 Ответить
Ах політичним... Тю... Розходимось , то Россєюжка не серйозно, шутіть ізволят-с.
показать весь комментарий
22.11.2024 20:29 Ответить
Деякі західні чиновники припускають можливість повернення Україні ядерної зброї як гарантії безпеки від майбутніх воєн, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.
Видання пише, що США і Європа обговорюють гарантії безпеки для України, Київ прагне отримати запрошення в НАТО, однак це малоймовірно. "Американські та європейські чиновники обговорюють стримування як можливу гарантію безпеки для України, таку як накопичення звичайного арсеналу, достатнього для нанесення карального удару в разі порушення Росією режиму припинення вогню.
показать весь комментарий
22.11.2024 20:39 Ответить
ДЕЯКІ Західні політики...🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
22.11.2024 20:45 Ответить
а нащо ти сюди це тягнеш? це ж лівацька газета. твої ж слова. )) до того ж, там у цій статті один з неназваних чиновників говорить про те, що Байден задумується над тим, а чи не час повернути Україні ядерну зброю, яку у неї відібрали у 94-му році.. хм.. Байден і ядерна зброя. дуже не корелює із твоїми минулими заявами про те, що Байден домовився з ху йлом у 21-му році в Женеві про злив України ху йлу... то ти вже оприділись. )) то ти Байдена постійно куєсосив тут. а сьогодні він вже про ядерку для України говорить з посиланням на неназваного чиновника.
показать весь комментарий
22.11.2024 20:49 Ответить
Байден нічого Україні не дасть. Трамп дасть. А стаття про те, що чиновники вже дозріли до такого рішення
показать весь комментарий
22.11.2024 21:02 Ответить
то таки точно, шо не дасть. і не тому що Байден якийсь там лівак і боягуз, а тому що часу у нього на це вже не буде, бо йде на пенсію. хоча свою ядерну доктрину він весною значно змінив.
показать весь комментарий
22.11.2024 21:12 Ответить
Зачем Путин трясет «Орешник»

Леонид Швец,

"Утренняя ракетная атака на Днепр вызвала большое оживление у всех, кто внимательно следит за событиями на российско-украинской войне. Еще бы, впервые в истории была применена межконтинентальная баллистическая ракета! Во всяком случае, об этом сообщило командование Воздушных сил Украины.

Почти сразу эксперты стали выдвигать версии о том, каким именно оружием был нанесен удар по заводу «Южмаш», где когда-то, кстати, выпускались советские баллистические ракеты под руководством директора Леонида Кучмы. Высказывалось мнение и о том, что имело место применение экспериментальной ракеты средней дальности, а не межконтинентальной. Вечером Владимир Путин подтвердил эту версию: гиперзвуковая ракета средней дальности «Орешник».

Заявление Путина было выполнено в угрожающем тоне: дескать, ответим на любые шаги со стороны Запада. Это, наверное, должно звучать устрашающе, если не учитывать нескольких моментов.

«Орешник», как и гиперзвуковой «Циркон», по-прежнему имеет экспериментальный статус, до серийного производства этого изделия дело не дошло: очень дорого и проблемно, требуются запрещенные импортные компоненты. Лупить ими по Украине затратно и, в общем, бессмысленно: с той же задачей легче и дешевле справляются «Искандеры». По сути, имел место демонстрационно-испытательный запуск, призванный показать Западу, не Украине, что у России есть вот такое. Там, в общем, и так знали о том, что и в каком состоянии есть у России. Зато теперь узнали, что российский лидер готов к применению этих сырых, но от этого не менее, а может и более опасных ракет.

Иными словами, главный сигнал, который получили западные партнеры Украины, подтверждает все прежние сигналы, последний из которых услышал немецкий канцлер Олаф Шольц, поговорив с Путиным по телефону: российского лидера интересует исключительно капитуляция противника, причем противник тут не Киев, а именно Запад. И ради своей победы Россия готова демонстрировать любые признаки силы. И главным признаком силы являются не тактико-технические характеристики ракет, которых у Путина не так много и боевое состояние которых небезупречно, а демонстрация готовности пустить их в ход.

Решительность Запада в этой войне неоднократно подвергалась испытанию, и каждый раз этой решительности не хватало, но не хватало не настолько, чтобы совсем бросить Украину на съедение «освободителям». Теперь же речь идет не об Украине, Украина лишь предлог, чтобы Россия могла заявить о своем праве делать что угодно, потому что она вооружена и особо опасна. Демонстрация чрезвычайной опасности действительно пугает Запад и Европу в первую очередь, но испуг вызывает стремление не капитулировать, а сделать все, чтобы опасность купировать, то есть максимально Россию ослабить, сдувая ее агрессивный потенциал, а свою оборонную мощь нарастить. Какой еще нужен повод, чтобы на полную запустить маховик гонки вооружений и за счет укрепления Украины отгородиться от невменяемой Российской Федерации?

Итог сегодняшних угроз и картинных демонстраций будет виден не завтра, но послезавтра - гарантировано. Они наверняка произвели впечатление на пугливых натовцев и дадут неизбежный результат. Путин затеял драку, которую Россия не потянет. Уже не тянет, что уж говорить о будущем.

Что касается, собственно, Украины, ее невозможно больше ничем напугать. Сюда прилетало и прилетает все. Ну вот прилетел еще «Орешник». Тактическое ядерное оружие? А чем причиненные им разрушения будут отличаться от того, что русские сделали с десятками украинских городов на востоке Украины? Появится лишь еще один из тысячи поводов ненавидеть «братскую» Россию и оказывать ей самое ожесточенное сопротивление. Украину Путин проиграл навсегда."
показать весь комментарий
22.11.2024 20:46 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2024 22:21 Ответить
До речі смачні , бо Рошен , у них вся продукція смачна . )
показать весь комментарий
23.11.2024 00:04 Ответить
Черговий пердєшнік з болот, совпадєніє?
показать весь комментарий
22.11.2024 22:31 Ответить
Х.....абідєлось. ну шо він буде товстодупому Ину говорити, коли у бункері на території своєї резиденції в пилюку стерли і кацапського та корейського керманичів орд і знищили штаб північного угрупування. Ну який тоді з нього вожак.
показать весь комментарий
22.11.2024 22:49 Ответить
Поки що ,,орешника,, злякався тільки російський рубль 😏👌
показать весь комментарий
23.11.2024 10:14 Ответить
 
 