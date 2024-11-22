Удар баллистической ракетой "Орешник" по Украине был "политическим сигналом" РФ, - Минобороны Эстонии

Применение Россией новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Украине можно рассматривать как политический сигнал.

Об этом заявил глава отдела боеготовности эстонского Минобороны Герта Каю, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Он напомнил утверждение роспропаганды, согласно которому удар "Орешником" стал ответом на применение Украиной западных ракет Storm Shadow и ATACMS по целям на российской территории.

Каю отметил, что речь идет о "том, что ранее не использовалось, совсем другую систему вооружений".

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"Наступит ли за этим применение чего-то подобного, пока непонятно, но, скорее всего, это политический сигнал, потому что межконтинентальные баллистические ракеты значительно дороже других систем вооружения, которые используются ежедневно", - добавил представитель Минобороны Эстонии.

Каю также отметил, что в целом боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта в Украине. Российские войска продолжают продвижение несмотря на значительные потери - в некоторых случаях они составляют одного убитого на метр отвоеванной территории.

РФ применила против Украины новую баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

В Кремле сказали, что за полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

26 ноября совет Украина-НАТО соберется на встречу из-за первого применения РФ для удара по Украине экспериментальной баллистической ракеты.

Впоследствии СМИ сообщили, что из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.

В ГУР МО сообщили, что российские войска 21 ноября атаковали город Днепр баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".

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