РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4165 посетителей онлайн
Новости
1 287 15

Уже работаем с международными партнерами над новыми системами ПВО для защиты Украины, - Зеленский

Міноборони працює з партнерами над новими системами ППО для України

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову проводить встречи с международными партнерами относительно получения новых систем противовоздушной обороны, которые должны защитить украинцев от новых угроз со стороны РФ.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами относительно новых систем ПВО - именно таких систем, которые способны защитить жизнь от новых рисков", - отметил он.

По словам Зеленского, сейчас уже установлено больше деталей относительно новой ракеты, которой Россия ударила по Днепру.

Читайте также: В Киеве создали Штаб противовоздушной обороны, - Генштаб ВСУ

"И мы дадим все детали журналистам - международным медиа. Мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, - это Россия. Именно для этого России нужны эскалации", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что использование Россией других страны для испытания своих новых ракет из-за террора является точно международным преступлением.

"И от России это издевательство над позицией таких государств, как Китай, государств Глобального Юга, некоторых лидеров, которые каждый раз призывают к сдержанности, а в ответ получают от Москвы неизменно какую-то новую эскалацию", - добавил он.

Читайте также: Когда нет воздушной тревоги, все должны работать, от Верховной Рады до производств, - Зеленский. ВИДЕО

РФ применила против Украины баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

В Кремле сказали, что за полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

26 ноября совет Украина-НАТО соберется на встречу из-за первого применения РФ для удара по Украине экспериментальной баллистической ракеты.

Впоследствии СМИ сообщили, что из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.

В ГУР МО сообщили, что российские войска 21 ноября атаковали город Днепр баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".

Читайте также: Шольц об ударе "Орешника" по Днепру: Это ужасная эскалация

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) ПВО (2721) баллистические ракеты (369) Умеров Рустем (509)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
закінчувався третій рік вбивства українського народу і руйнації України "зелений ворог" язиком як працював з 2019 року,так і не перестає ним працювати...
показать весь комментарий
22.11.2024 20:07
+3
бедный Умеров ппо от про не отличает, а его работать заставляют....
показать весь комментарий
22.11.2024 19:48
+2
турбуюся за зелю, хоч би перепочивав іноді,
а то пухне вже працею зморений...
показать весь комментарий
22.11.2024 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бедный Умеров ппо от про не отличает, а его работать заставляют....
показать весь комментарий
22.11.2024 19:48 Ответить
"І ми дамо всі деталі журналістам - міжнародним медіа." Джерело:

Курва! А Громадяни України знову будуть дізнаватись про все з публікацій західних ЗМІ? В МО , ОПі, МЗС немає своїх прес-секретарів? Що це за комунікації? Чи "плєбсу" повинно вистачати "вечірніх хриплосиків" ні про що?
Не розумію!
показать весь комментарий
22.11.2024 19:56 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2024 20:01 Ответить
закінчувався третій рік вбивства українського народу і руйнації України "зелений ворог" язиком як працював з 2019 року,так і не перестає ним працювати...
показать весь комментарий
22.11.2024 20:07 Ответить
У бункерного скоро выбьют из рук последний козырь и есть чем.
показать весь комментарий
22.11.2024 20:08 Ответить
''Ми пахали, я і трактор''
показать весь комментарий
22.11.2024 20:09 Ответить
турбуюся за зелю, хоч би перепочивав іноді,
а то пухне вже працею зморений...
показать весь комментарий
22.11.2024 20:10 Ответить
Ага, роботоголік. Аби передоз бува не трапився.
показать весь комментарий
22.11.2024 20:15 Ответить
Букувель букувель-басейна і аквапарк захищай, щоб твої опариши низлякались
показать весь комментарий
22.11.2024 20:13 Ответить
Зе эскалалатор? А ну на работу, шо есть свободное время песдеть по вечерам?
Даешь новый суперплан!
показать весь комментарий
22.11.2024 20:28 Ответить
Потужно доручив, а партнери про це знають?
показать весь комментарий
22.11.2024 20:29 Ответить
Треба створити Міністерство праці з нашими партнерами по ППО, і незламно написати потужний План запланованого ППО.
показать весь комментарий
22.11.2024 20:42 Ответить
Чепуха бесполезная.
показать весь комментарий
22.11.2024 22:30 Ответить
Коли воно вже безглузде відползе від керування країною. Похибка природи
показать весь комментарий
23.11.2024 07:49 Ответить
 
 