Уже работаем с международными партнерами над новыми системами ПВО для защиты Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову проводить встречи с международными партнерами относительно получения новых систем противовоздушной обороны, которые должны защитить украинцев от новых угроз со стороны РФ.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами относительно новых систем ПВО - именно таких систем, которые способны защитить жизнь от новых рисков", - отметил он.

По словам Зеленского, сейчас уже установлено больше деталей относительно новой ракеты, которой Россия ударила по Днепру.

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"И мы дадим все детали журналистам - международным медиа. Мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, - это Россия. Именно для этого России нужны эскалации", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что использование Россией других страны для испытания своих новых ракет из-за террора является точно международным преступлением.

"И от России это издевательство над позицией таких государств, как Китай, государств Глобального Юга, некоторых лидеров, которые каждый раз призывают к сдержанности, а в ответ получают от Москвы неизменно какую-то новую эскалацию", - добавил он.

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РФ применила против Украины баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

В Кремле сказали, что за полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

26 ноября совет Украина-НАТО соберется на встречу из-за первого применения РФ для удара по Украине экспериментальной баллистической ракеты.

Впоследствии СМИ сообщили, что из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.

В ГУР МО сообщили, что российские войска 21 ноября атаковали город Днепр баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".

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