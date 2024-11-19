Звонок Шольца Путину был "стратегической ошибкой", - глава МИД Эстонии Цахкна
Позвонив кремлевскому диктатору Владимиру Путину, канцлер Германии Олаф Шольц допустил стратегическую ошибку.
Об этом заявил Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Цахкна выразил надежду, что широкая международная критика, которая звучала в адрес Шольца, отговорит других европейских лидеров от разговоров с Путиным. По его словам, у стран Запада "был согласованный принцип, что мы держим Путина в изоляции".
"Это лишь ослабило наше единство и наши позиции. Это была стратегическая ошибка", - подчеркнул он.
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+5 саша паламарчук
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Я не знаю, чи уявляє Зеленський, скільки свого часу було докладено зусиль, щоб переконати світ у тому, що у нас війна з росією.
Що це не громадянський конфлікт, що це не "бунтівні провінції" воюють з "метрополією", що не існує такого явища, як "народ Донбасу", і тим більше цей "народ" не прагне незалежності.
Бо росія витрачала колосальні ресурси на просування саме цих тез, використовуючи усі засоби. Ну хоч "іхтамнєт" пам'ятаєте, чи це вже теж стерлося з короткої пам'яті?
Жодна офіційна особа України не підписала двостороннього документа із т.зв. днр чи лнр, за цим з нашого боку дуже пильно стежили. Не дали навіть найменшого приводу для визнання цих утворень. (Ану, хто пригадає, чий підпис від України стоїть під Мінськими угодами?)
Мінські угоди, знову ж таки, були підписані представниками України, росії та ОБСЄ, хоч росія свого часу кістками лягала, щоб включити до складу підписантів свої квазі - республіки. Вони тягали у кулуари Пушиліна, намагаючись хоч боком, хоч скоком притулити його до переговорного процесу, але Порошенко був непохитним.
Нема ніякого внутрішнього конфлікту між областями України, нема ніякої громадянської війни, ми воюємо з росією, яка окупувала частину Донецької та Луганської областей і Крим.
Так от, своїм демонстративним святкуванням тисячі днів (що тут можна святкувати, Господи?!) Зеленський обнулив ці зусилля.
Спробуйте тепер пояснити пересічному поляку чи німцю, що ж таке у нас тут робилося з 14го року. Про розслідування воєнних злочинів чи перспективи якоїсь контрибуції більше не йдеться, я так розумію.
Але я не є експертом і то суто моя думка така...
А так можуть думати що він чогось злякався .