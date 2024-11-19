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Звонок Шольца Путину был "стратегической ошибкой", - глава МИД Эстонии Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна

Позвонив кремлевскому диктатору Владимиру Путину, канцлер Германии Олаф Шольц допустил стратегическую ошибку.

Об этом заявил Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Цахкна выразил надежду, что широкая международная критика, которая звучала в адрес Шольца, отговорит других европейских лидеров от разговоров с Путиным. По его словам, у стран Запада "был согласованный принцип, что мы держим Путина в изоляции".

"Это лишь ослабило наше единство и наши позиции. Это была стратегическая ошибка", - подчеркнул он.

Читайте также: Шольц о поставках ракет Taurus Украине: "Не хочу нести ответственность"

Автор: 

путин владимир (31214) Эстония (1412) Шольц Олаф (905) Цахкна Маргус (43)


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Топ комментарии
+5
Тамара Горіха Зерня



Я не знаю, чи уявляє Зеленський, скільки свого часу було докладено зусиль, щоб переконати світ у тому, що у нас війна з росією.

Що це не громадянський конфлікт, що це не "бунтівні провінції" воюють з "метрополією", що не існує такого явища, як "народ Донбасу", і тим більше цей "народ" не прагне незалежності.

Бо росія витрачала колосальні ресурси на просування саме цих тез, використовуючи усі засоби. Ну хоч "іхтамнєт" пам'ятаєте, чи це вже теж стерлося з короткої пам'яті?

Жодна офіційна особа України не підписала двостороннього документа із т.зв. днр чи лнр, за цим з нашого боку дуже пильно стежили. Не дали навіть найменшого приводу для визнання цих утворень. (Ану, хто пригадає, чий підпис від України стоїть під Мінськими угодами?)

Мінські угоди, знову ж таки, були підписані представниками України, росії та ОБСЄ, хоч росія свого часу кістками лягала, щоб включити до складу підписантів свої квазі - республіки. Вони тягали у кулуари Пушиліна, намагаючись хоч боком, хоч скоком притулити його до переговорного процесу, але Порошенко був непохитним.

Нема ніякого внутрішнього конфлікту між областями України, нема ніякої громадянської війни, ми воюємо з росією, яка окупувала частину Донецької та Луганської областей і Крим.

Так от, своїм демонстративним святкуванням тисячі днів (що тут можна святкувати, Господи?!) Зеленський обнулив ці зусилля.

Спробуйте тепер пояснити пересічному поляку чи німцю, що ж таке у нас тут робилося з 14го року. Про розслідування воєнних злочинів чи перспективи якоїсь контрибуції більше не йдеться, я так розумію.
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19.11.2024 20:33
+3
"Я вам покажу, як потрібно розмовляти з Фюрером",-сказав Кремлівський Терорист і запустив по Україні більше 100 ракет.
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19.11.2024 20:53
+3
Якшо була така домовленість (тримати пуйла в ізоляції), то хєрр шольц фактично висрався усім європолітикам на голову.
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19.11.2024 21:39
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Тамара Горіха Зерня



Я не знаю, чи уявляє Зеленський, скільки свого часу було докладено зусиль, щоб переконати світ у тому, що у нас війна з росією.

Що це не громадянський конфлікт, що це не "бунтівні провінції" воюють з "метрополією", що не існує такого явища, як "народ Донбасу", і тим більше цей "народ" не прагне незалежності.

Бо росія витрачала колосальні ресурси на просування саме цих тез, використовуючи усі засоби. Ну хоч "іхтамнєт" пам'ятаєте, чи це вже теж стерлося з короткої пам'яті?

Жодна офіційна особа України не підписала двостороннього документа із т.зв. днр чи лнр, за цим з нашого боку дуже пильно стежили. Не дали навіть найменшого приводу для визнання цих утворень. (Ану, хто пригадає, чий підпис від України стоїть під Мінськими угодами?)

Мінські угоди, знову ж таки, були підписані представниками України, росії та ОБСЄ, хоч росія свого часу кістками лягала, щоб включити до складу підписантів свої квазі - республіки. Вони тягали у кулуари Пушиліна, намагаючись хоч боком, хоч скоком притулити його до переговорного процесу, але Порошенко був непохитним.

Нема ніякого внутрішнього конфлікту між областями України, нема ніякої громадянської війни, ми воюємо з росією, яка окупувала частину Донецької та Луганської областей і Крим.

Так от, своїм демонстративним святкуванням тисячі днів (що тут можна святкувати, Господи?!) Зеленський обнулив ці зусилля.

Спробуйте тепер пояснити пересічному поляку чи німцю, що ж таке у нас тут робилося з 14го року. Про розслідування воєнних злочинів чи перспективи якоїсь контрибуції більше не йдеться, я так розумію.
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19.11.2024 20:33 Ответить
Сначала найдите такого поляка или немца , которому интересно, что происходило в Украине десять лет назад. А что происходит сегодна - война с казластаном, знают все, никому объяснять не надо. Вы на того Писяграя скоро ташкентское землятресение 66года уже повесите.
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19.11.2024 23:26 Ответить
А з мого дивану/підвалу здається, що розмова Шольца з путлєром прискорила розвиток подій. От тільки здається не всі були до цього готові як в Україні, так і на Заході...
Але я не є експертом і то суто моя думка така...
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19.11.2024 20:44 Ответить
Ви випускаєте з виду той факт, що маск назвав Шольца дурнем.
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19.11.2024 20:52 Ответить
Отже, у підсумку Шольц подзвонив і сказав, що ***** не готове для переговорів. Не знаю про що вони тринділи цілу годину, але це непряма незгода Шольца з когортою трампакса. Чим закінчиться - подивимось.
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19.11.2024 20:54 Ответить
"Я вам покажу, як потрібно розмовляти з Фюрером",-сказав Кремлівський Терорист і запустив по Україні більше 100 ракет.
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19.11.2024 20:53 Ответить
Якби жив бен-ладен, він би і йому подзвонив, а заодно і гітлеру !!!
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19.11.2024 21:11 Ответить
Якшо була така домовленість (тримати пуйла в ізоляції), то хєрр шольц фактично висрався усім європолітикам на голову.
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19.11.2024 21:39 Ответить
Усім було б зрозуміло якби після цього дзвінку він одразу дав би Україні Тауруси.
А так можуть думати що він чогось злякався .
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19.11.2024 23:04 Ответить
Результатом звонка стало разрешение бить ракетами по казластану. Шольц сделал все правильно, позвонил, понял, что ***** по прежнему упирается, и сказал Байдену, что плешивый выродок слов не понимает, нужно принимать меры.
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19.11.2024 23:31 Ответить
 
 