Звонок Шольца Путину был "стратегической ошибкой", - глава МИД Эстонии Цахкна

Позвонив кремлевскому диктатору Владимиру Путину, канцлер Германии Олаф Шольц допустил стратегическую ошибку.

Об этом заявил Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Цахкна выразил надежду, что широкая международная критика, которая звучала в адрес Шольца, отговорит других европейских лидеров от разговоров с Путиным. По его словам, у стран Запада "был согласованный принцип, что мы держим Путина в изоляции".

"Это лишь ослабило наше единство и наши позиции. Это была стратегическая ошибка", - подчеркнул он.

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