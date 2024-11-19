Дзвінок Шольца Путіну був "стратегічною помилкою", - очільник МЗС Естонії Цахкна
Подзвонивши кремлівському диктатору Володимиру Путіну, канцлер Німеччини Олаф Шольц припустився стратегічної помилки.
Про це заявив Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Цахкна висловив сподівання, що широка міжнародна критика, яка лунала на адресу Шольца, відрадить інших європейських лідерів від розмов з Путіним. За його словами, у країн Заходу "був узгоджений принцип, що ми тримаємо Путіна в ізоляції".
"Це лише послабило нашу єдність і наші позиції. Це була стратегічна помилка", - наголосив він.
Топ коментарі
+5 саша паламарчук
показати весь коментар19.11.2024 20:33
+3 Саша Романіщенко #596423
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+3 Степан Лукашёв
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Я не знаю, чи уявляє Зеленський, скільки свого часу було докладено зусиль, щоб переконати світ у тому, що у нас війна з росією.
Що це не громадянський конфлікт, що це не "бунтівні провінції" воюють з "метрополією", що не існує такого явища, як "народ Донбасу", і тим більше цей "народ" не прагне незалежності.
Бо росія витрачала колосальні ресурси на просування саме цих тез, використовуючи усі засоби. Ну хоч "іхтамнєт" пам'ятаєте, чи це вже теж стерлося з короткої пам'яті?
Жодна офіційна особа України не підписала двостороннього документа із т.зв. днр чи лнр, за цим з нашого боку дуже пильно стежили. Не дали навіть найменшого приводу для визнання цих утворень. (Ану, хто пригадає, чий підпис від України стоїть під Мінськими угодами?)
Мінські угоди, знову ж таки, були підписані представниками України, росії та ОБСЄ, хоч росія свого часу кістками лягала, щоб включити до складу підписантів свої квазі - республіки. Вони тягали у кулуари Пушиліна, намагаючись хоч боком, хоч скоком притулити його до переговорного процесу, але Порошенко був непохитним.
Нема ніякого внутрішнього конфлікту між областями України, нема ніякої громадянської війни, ми воюємо з росією, яка окупувала частину Донецької та Луганської областей і Крим.
Так от, своїм демонстративним святкуванням тисячі днів (що тут можна святкувати, Господи?!) Зеленський обнулив ці зусилля.
Спробуйте тепер пояснити пересічному поляку чи німцю, що ж таке у нас тут робилося з 14го року. Про розслідування воєнних злочинів чи перспективи якоїсь контрибуції більше не йдеться, я так розумію.
Але я не є експертом і то суто моя думка така...
А так можуть думати що він чогось злякався .