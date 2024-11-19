Дзвінок Шольца Путіну був "стратегічною помилкою", - очільник МЗС Естонії Цахкна

Подзвонивши кремлівському диктатору Володимиру Путіну, канцлер Німеччини Олаф Шольц припустився стратегічної помилки.

Про це заявив Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Цахкна висловив сподівання, що широка міжнародна критика, яка лунала на адресу Шольца, відрадить інших європейських лідерів від розмов з Путіним. За його словами, у країн Заходу "був узгоджений принцип, що ми тримаємо Путіна в ізоляції".

"Це лише послабило нашу єдність і наші позиції. Це була стратегічна помилка", - наголосив він.

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