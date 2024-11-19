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Новини
2 017 12

Дзвінок Шольца Путіну був "стратегічною помилкою", - очільник МЗС Естонії Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна

Подзвонивши кремлівському диктатору Володимиру Путіну, канцлер Німеччини Олаф Шольц припустився стратегічної помилки.

Про це заявив Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Цахкна висловив сподівання, що широка міжнародна критика, яка лунала на адресу Шольца, відрадить інших європейських лідерів від розмов з Путіним. За його словами, у країн Заходу "був узгоджений принцип, що ми тримаємо Путіна в ізоляції".

"Це лише послабило нашу єдність і наші позиції. Це була стратегічна помилка", - наголосив він.

Також читайте: Шольц про постачання ракет Taurus Україні: "Не хочу нести відповідальність"

Автор: 

путін володимир (23790) Естонія (1609) Шольц Олаф (1136) Цахкна Маргус (56)


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Топ коментарі
+5
Тамара Горіха Зерня



Я не знаю, чи уявляє Зеленський, скільки свого часу було докладено зусиль, щоб переконати світ у тому, що у нас війна з росією.

Що це не громадянський конфлікт, що це не "бунтівні провінції" воюють з "метрополією", що не існує такого явища, як "народ Донбасу", і тим більше цей "народ" не прагне незалежності.

Бо росія витрачала колосальні ресурси на просування саме цих тез, використовуючи усі засоби. Ну хоч "іхтамнєт" пам'ятаєте, чи це вже теж стерлося з короткої пам'яті?

Жодна офіційна особа України не підписала двостороннього документа із т.зв. днр чи лнр, за цим з нашого боку дуже пильно стежили. Не дали навіть найменшого приводу для визнання цих утворень. (Ану, хто пригадає, чий підпис від України стоїть під Мінськими угодами?)

Мінські угоди, знову ж таки, були підписані представниками України, росії та ОБСЄ, хоч росія свого часу кістками лягала, щоб включити до складу підписантів свої квазі - республіки. Вони тягали у кулуари Пушиліна, намагаючись хоч боком, хоч скоком притулити його до переговорного процесу, але Порошенко був непохитним.

Нема ніякого внутрішнього конфлікту між областями України, нема ніякої громадянської війни, ми воюємо з росією, яка окупувала частину Донецької та Луганської областей і Крим.

Так от, своїм демонстративним святкуванням тисячі днів (що тут можна святкувати, Господи?!) Зеленський обнулив ці зусилля.

Спробуйте тепер пояснити пересічному поляку чи німцю, що ж таке у нас тут робилося з 14го року. Про розслідування воєнних злочинів чи перспективи якоїсь контрибуції більше не йдеться, я так розумію.
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19.11.2024 20:33
+3
"Я вам покажу, як потрібно розмовляти з Фюрером",-сказав Кремлівський Терорист і запустив по Україні більше 100 ракет.
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19.11.2024 20:53
+3
Якшо була така домовленість (тримати пуйла в ізоляції), то хєрр шольц фактично висрався усім європолітикам на голову.
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19.11.2024 21:39
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Тамара Горіха Зерня



Я не знаю, чи уявляє Зеленський, скільки свого часу було докладено зусиль, щоб переконати світ у тому, що у нас війна з росією.

Що це не громадянський конфлікт, що це не "бунтівні провінції" воюють з "метрополією", що не існує такого явища, як "народ Донбасу", і тим більше цей "народ" не прагне незалежності.

Бо росія витрачала колосальні ресурси на просування саме цих тез, використовуючи усі засоби. Ну хоч "іхтамнєт" пам'ятаєте, чи це вже теж стерлося з короткої пам'яті?

Жодна офіційна особа України не підписала двостороннього документа із т.зв. днр чи лнр, за цим з нашого боку дуже пильно стежили. Не дали навіть найменшого приводу для визнання цих утворень. (Ану, хто пригадає, чий підпис від України стоїть під Мінськими угодами?)

Мінські угоди, знову ж таки, були підписані представниками України, росії та ОБСЄ, хоч росія свого часу кістками лягала, щоб включити до складу підписантів свої квазі - республіки. Вони тягали у кулуари Пушиліна, намагаючись хоч боком, хоч скоком притулити його до переговорного процесу, але Порошенко був непохитним.

Нема ніякого внутрішнього конфлікту між областями України, нема ніякої громадянської війни, ми воюємо з росією, яка окупувала частину Донецької та Луганської областей і Крим.

Так от, своїм демонстративним святкуванням тисячі днів (що тут можна святкувати, Господи?!) Зеленський обнулив ці зусилля.

Спробуйте тепер пояснити пересічному поляку чи німцю, що ж таке у нас тут робилося з 14го року. Про розслідування воєнних злочинів чи перспективи якоїсь контрибуції більше не йдеться, я так розумію.
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19.11.2024 20:33 Відповісти
Сначала найдите такого поляка или немца , которому интересно, что происходило в Украине десять лет назад. А что происходит сегодна - война с казластаном, знают все, никому объяснять не надо. Вы на того Писяграя скоро ташкентское землятресение 66года уже повесите.
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19.11.2024 23:26 Відповісти
А з мого дивану/підвалу здається, що розмова Шольца з путлєром прискорила розвиток подій. От тільки здається не всі були до цього готові як в Україні, так і на Заході...
Але я не є експертом і то суто моя думка така...
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19.11.2024 20:44 Відповісти
Ви випускаєте з виду той факт, що маск назвав Шольца дурнем.
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19.11.2024 20:52 Відповісти
Отже, у підсумку Шольц подзвонив і сказав, що ***** не готове для переговорів. Не знаю про що вони тринділи цілу годину, але це непряма незгода Шольца з когортою трампакса. Чим закінчиться - подивимось.
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19.11.2024 20:54 Відповісти
"Я вам покажу, як потрібно розмовляти з Фюрером",-сказав Кремлівський Терорист і запустив по Україні більше 100 ракет.
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19.11.2024 20:53 Відповісти
Якби жив бен-ладен, він би і йому подзвонив, а заодно і гітлеру !!!
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19.11.2024 21:11 Відповісти
Якшо була така домовленість (тримати пуйла в ізоляції), то хєрр шольц фактично висрався усім європолітикам на голову.
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19.11.2024 21:39 Відповісти
Усім було б зрозуміло якби після цього дзвінку він одразу дав би Україні Тауруси.
А так можуть думати що він чогось злякався .
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19.11.2024 23:04 Відповісти
Результатом звонка стало разрешение бить ракетами по казластану. Шольц сделал все правильно, позвонил, понял, что ***** по прежнему упирается, и сказал Байдену, что плешивый выродок слов не понимает, нужно принимать меры.
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19.11.2024 23:31 Відповісти
 
 