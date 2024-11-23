Путину не удастся завершить войну в Украине без серьезных последствий для России, - The Telegraph

Российский диктатор Владимир Путин не сможет завершить войну в Украине без развала Российской Федерации. Политические экстремисты внутри страны могут "связать ему руки".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в колонке для издания The Telegraph написал эксперт по отношениям США и России со странами Ближнего Востока и Южной Азии Самуэль Рамани.

Он отметил, что российский диктатор выразил готовность обсудить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает замораживание конфликта. Однако публично в кремле говорят о том, что не собираются допускать этого.

Также Рамани добавил, что Путин отверг мирный план Турции относительно Украины, который предусматривал замораживание текущих боевых действий и отказ Украины от вступления в НАТО в течение не менее десяти лет. Кроме этого в плане предлагалось разместить международные войска на демилитаризованной границе на востоке нашей страны.

Эксперт считает, что подобный план Трамп может предложить Путину после своей инаугурации. Чтобы кремль согласился на переговоры, США придется пойти на максималистское видение Путина, которое предусматривает признание захваченных Россией территорий Украины и ее отказ от членства в НАТО на постоянной основе.

Еще одним "камнем преткновения" является Курская область. Рамани отметил, что Путин не собирается идти на мирные переговоры, пока не вернет этот регион под свой контроль. Он отметил, что шансы на то, что Трамп согласится на все требования российского диктатора - маловероятны.

Журналист добавил, что для РФ дипломатия - это инструмент психологической войны и возможность потянуть время для того, чтобы добиться как можно больше военных успехов.

Как только переговоры начнутся, Путин сразу же напомнит об ударах ракетами ATACMS по Украине и оккупации Курской области, заявил Рамани. По его словам, Россия хочет, чтобы Украина пошла на односторонние уступки.

Напомним, власти России используют спецслужбы за рубежом для устранения тех, кого считают угрозой кремлевскому режиму. Убийства политических противников Путина с высокой вероятностью будут продолжаться и в дальнейшем.

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