Путину не удастся завершить войну в Украине без серьезных последствий для России, - The Telegraph
Российский диктатор Владимир Путин не сможет завершить войну в Украине без развала Российской Федерации. Политические экстремисты внутри страны могут "связать ему руки".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в колонке для издания The Telegraph написал эксперт по отношениям США и России со странами Ближнего Востока и Южной Азии Самуэль Рамани.
Он отметил, что российский диктатор выразил готовность обсудить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает замораживание конфликта. Однако публично в кремле говорят о том, что не собираются допускать этого.
Также Рамани добавил, что Путин отверг мирный план Турции относительно Украины, который предусматривал замораживание текущих боевых действий и отказ Украины от вступления в НАТО в течение не менее десяти лет. Кроме этого в плане предлагалось разместить международные войска на демилитаризованной границе на востоке нашей страны.
Эксперт считает, что подобный план Трамп может предложить Путину после своей инаугурации. Чтобы кремль согласился на переговоры, США придется пойти на максималистское видение Путина, которое предусматривает признание захваченных Россией территорий Украины и ее отказ от членства в НАТО на постоянной основе.
Еще одним "камнем преткновения" является Курская область. Рамани отметил, что Путин не собирается идти на мирные переговоры, пока не вернет этот регион под свой контроль. Он отметил, что шансы на то, что Трамп согласится на все требования российского диктатора - маловероятны.
Журналист добавил, что для РФ дипломатия - это инструмент психологической войны и возможность потянуть время для того, чтобы добиться как можно больше военных успехов.
Как только переговоры начнутся, Путин сразу же напомнит об ударах ракетами ATACMS по Украине и оккупации Курской области, заявил Рамани. По его словам, Россия хочет, чтобы Украина пошла на односторонние уступки.
Напомним, власти России используют спецслужбы за рубежом для устранения тех, кого считают угрозой кремлевскому режиму. Убийства политических противников Путина с высокой вероятностью будут продолжаться и в дальнейшем.
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Після "ізмененія орбіти Землі в 2023 году"...
В 2025 році - "Европа еще мало заселена" - тому треба ще трішки почекати заселенія...
По-перше, це інтер'єр бункеру, з якого х-ло виголошувало заяву про початок так званоЇ "СВО" 24.02 2022, співпадає із тим же на відео начебто від 21.11.2024 з точністю до деталей.
А по-друге, швидка прокрутка останнього відео вказує на те, що руки ***** начебто приклеєні до столу і не поворухнулись ні на сантиметр за час його промови.
За цім можна припустити, що правитель пітьми або мертвий або сховався так глибоко і далеко, що боїться навіть засвітитись на відео в бункері.
Що стосується відео із недавнього засідання рашистського "совбеза", яких за повідомленнями ворожих ЗМІ проходив в кремлі, то кислі обличчя членів цього органу саідчать про те, що розмова з їх правителем була віртуальною, а всі вони були учасниками телевистави.
Пруф-лінк відео: https://x.com/***************/status/1859858070559764673?t=MlYodwRHeBD2dyUkIUrRgg&s=19
приклееніпримерзли до морозильника
Вкид про "смерть путіна" - стандартна заготовочка щоб перебити більш важливі новити - типу удару атакамсами по бункеру.
На пітьмі сформувалось колективне х-ло, яке там править під егідою Китаю. Тому Україна де-факто воює з ними обома, а також китайськими сателітами Іраном і КНДР. Це мають розуміти США і інші країни Заходу.
Бо якщо, не дай Бог, Україна потерпить поразку у цій війні, то пітьма з Китаєм не зупиняться і через років 20-30 від Західного Світу демократії і процвітання каменя на камені не залишиться.
Суть сьогодення проста - "якщо у тебе є золотий мільйон доларів, то ти в лізі золотого мільярда - то ти людина - всі інші твої холопи".
Тут важливо зрозуміти нинішню ідеологію пітьми та інтерес її суверена.
Так, рашисти прагнуть, щоби Світ високих технологій і промисловості працював на них, а вони лише пильнували за тим, щоби ця опція була непорушна впродовж десятиліть. До цього часу це відбувалось через продаж викопних ресурсів і продуктів їх первинної переробки, а в перспективі - через корпоративне управління західними компаніями, взятих під контроль в результаті війни з наступним їх силовим утриманням.
Китай прагне забезпечити своє 1,44 мільярдне населення продовольством на найближчі 100 років та технологічний прорив у сфері літієвої революції. А для цього йому потрібна багата українська земля. Адже через 30 років, як вбачається, клімат на Землі докорінно зміниться - всі території до 48 градусів широти випалить сонячне проміння, де вирощувати якісь сільгоспкультури буде вкрай проблемно, якщо не неможливо. А ще раніше прийде кінець ері двигунів внутрішнього згорання, що працюють на основі палива із складових нафти. Все це призведе до зубожіння та загрози голоду для країн Півдня.
От тоді той, у кого будуть ресурси для виробництва харчів, вода і високі технології й буде управляти усіма країнами і людьми на Землі.
Про Україну - це СВЯЩЕННА ТЕРИТОРІЯ - цент Європи, що знаходиться на Кристалічному Щиті - саме це визначає її призначення та долю - неминуче стати Центром Європи на який посяде Цар Всіх Царів для тисячолітнього правління.
Про "виробництво харчів" - існує ТИСЯЧА і ОДИН спосіб обійтися без Українських Чорноземів.
Самий типовий приклад - ЛІДЕР АГРАРНОЇ Промисловості Європи - НІДЕРЛАНДИ, що намивають штучні острови, інтенсифікують с/х і кормлять майже всю Європу.
марна праця приміряти росію до інших країн.
росія - унікальне ЗЛО що більш ніде не змогло прорости
Саму точну їй характеристику дав Рональд Рейган - "імпєрія зла"
І ерефія (саме так, вони формально рф, а не росія), це не унікальне зло. Для нас так, але це лише тому, що біля нас, лише ці майже унікальні гниди. А ще є КНР, КНДР, Іран..... А Рейган мав на увазі СРСР, куди вибачаюсь, входила і Україна (хоч і не зовсім добровільно). А ерефія це не союз. Бо навіть комуністи звалили з Афганістана коли там загинули 15тисяч солдат, навіть їм не сподобались такі втрати. А ерефіянам зовсім плювати на життя - і чуже і власне.
До прикладу - перевір себе без вікі - скількох фараонів Єгипту з 31 династії чи імператорів Китаю ти знаєш?
Унакальне зло ЗАВЖДИ поряд та в боротьбі з УНІКАЛЬНИМ ДОБРОМ - це що потрібно розуміти.
Історичних постатей створюють їх дії і вчинки які залишили слід і історії.
Неважливо що ти там зробив чи вчинив - важливо ЩО ПРО ЦЕ НАПИШУТЬ пропагандисти-історики... АБО НЕ НАПИШУТЬ НІКОЛИ.
Ну нехай - ХТО ТОДІ пише підручники та методички по історії? Дінастія "медінскіх"?
Прикольний ти чудак - лайк тобі - парадокс-на-парадоксі.
Історію ніхто не пише, підручники по історії ніякого відношення до історії не мають... але!!! "Історичних постатей створюють їх дії і вчинки які залишили слід і історії. "
ВАПРОС ЗНАТОКАМ - "ДЕ???" дізнатися про СЛІД в ІСТОРІЇ??? якщо історії не існує а методички брешуть??? 🤣
Справжні історики, яких насправді мало пишуть наукові роботи на базі скульпулюзних досліджень, де викладае більш-менш обьективні факти. Просто в обивателя в куцих мізках засіло :що історики пишуть від балади, по заказу, приховують факти і решту конспірологічної маячні.
Такі лікуються лише мотигою в голову.
Церковні книги, в яких записані народження/вінчання/смерті - це історія. А "житія святих" - це, як висловився пан, "макулатура".
Берестяні грамоти (якщо це не підробка) - це історія. А "Історія гасударства расєйскаґо" - це макулатура.
Я розумію таку точку зору, але розумію, не значить погоджуюсь. Все це не унікально для світу. І це напевно ще гірше, адже щоразу стикаючись зі злом, цивілізовані народи знову і знову роблять одні і ті ж помилки - вважають що з ним можна співіснувати.
Звідси неможливість розрізнити ЗЛО - і постіне однотипне страждання від нього.
... нічого Друже мій НЕ ІСНУЄ - ми в матриці
А бувалі знатоки розкажуть як дістати спирт з будівельного клею.
І план Маршалла 2.0 швидше отримає росія, а не Україна (за прикладом післягітлерівської Німеччини).
Більше того, технологічно "продвинуті" народи схильні добровільно ділитися, в першу чергу "цивільними" технологіями з "варварами". А "військові" технології згодом потрапляють до "варварів" завдяки баригам, які майже одразу продають "направо-наліво" продукти цих технологій, а згодом і самі технології.