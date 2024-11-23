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Новости Война
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Путину не удастся завершить войну в Украине без серьезных последствий для России, - The Telegraph

Володимир Путін не завершить війну без розвалу РФ

Российский диктатор Владимир Путин не сможет завершить войну в Украине без развала Российской Федерации. Политические экстремисты внутри страны могут "связать ему руки".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в колонке для издания The Telegraph написал эксперт по отношениям США и России со странами Ближнего Востока и Южной Азии Самуэль Рамани.

Он отметил, что российский диктатор выразил готовность обсудить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает замораживание конфликта. Однако публично в кремле говорят о том, что не собираются допускать этого.

Также Рамани добавил, что Путин отверг мирный план Турции относительно Украины, который предусматривал замораживание текущих боевых действий и отказ Украины от вступления в НАТО в течение не менее десяти лет. Кроме этого в плане предлагалось разместить международные войска на демилитаризованной границе на востоке нашей страны.

Эксперт считает, что подобный план Трамп может предложить Путину после своей инаугурации. Чтобы кремль согласился на переговоры, США придется пойти на максималистское видение Путина, которое предусматривает признание захваченных Россией территорий Украины и ее отказ от членства в НАТО на постоянной основе.

Еще одним "камнем преткновения" является Курская область. Рамани отметил, что Путин не собирается идти на мирные переговоры, пока не вернет этот регион под свой контроль. Он отметил, что шансы на то, что Трамп согласится на все требования российского диктатора - маловероятны.

Журналист добавил, что для РФ дипломатия - это инструмент психологической войны и возможность потянуть время для того, чтобы добиться как можно больше военных успехов.

Как только переговоры начнутся, Путин сразу же напомнит об ударах ракетами ATACMS по Украине и оккупации Курской области, заявил Рамани. По его словам, Россия хочет, чтобы Украина пошла на односторонние уступки.

Напомним, власти России используют спецслужбы за рубежом для устранения тех, кого считают угрозой кремлевскому режиму. Убийства политических противников Путина с высокой вероятностью будут продолжаться и в дальнейшем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Применение Россией новой баллистической ракеты – проявление отчаяния Путина, - Сикорский

Автор: 

путин владимир (31219) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+8
Скільки вже за майже три роки ми читали та слухали прогнози різних ексПЕРДтів... Ні один не справдився. Від цих ексПЕРДтів тільки ПЕРД залишається...
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23.11.2024 12:33
+7
Пишуть, що відеокартинка з ******, на якій воно розповідає про "Орешник", насправді створена з допомогою нейромереж ШІ.
По-перше, це інтер'єр бункеру, з якого х-ло виголошувало заяву про початок так званоЇ "СВО" 24.02 2022, співпадає із тим же на відео начебто від 21.11.2024 з точністю до деталей.
А по-друге, швидка прокрутка останнього відео вказує на те, що руки ***** начебто приклеєні до столу і не поворухнулись ні на сантиметр за час його промови.
За цім можна припустити, що правитель пітьми або мертвий або сховався так глибоко і далеко, що боїться навіть засвітитись на відео в бункері.
Що стосується відео із недавнього засідання рашистського "совбеза", яких за повідомленнями ворожих ЗМІ проходив в кремлі, то кислі обличчя членів цього органу саідчать про те, що розмова з їх правителем була віртуальною, а всі вони були учасниками телевистави.

Пруф-лінк відео: https://x.com/***************/status/1859858070559764673?t=MlYodwRHeBD2dyUkIUrRgg&s=19
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23.11.2024 12:39
+3
Режим в РФ вміє працювати з "політичними екстримістами" або просто опозицією по нашому. Немцов, Навальний, Жиріновский, Пригожин, в скорому часі я думаю і Гіркін. Смішно думати що влада в РФ легко може направляти сотні тисяч солдат на вірну смерть і майже не відчувати жодних проблем в країні але чомусь як тільки війна звершиться одразу сила режиму кудись зникне і всякі маргінали і калічі візмуть і почнуть революці, без підтримки заходу чи будь кого ще. Це просто дурна відмазка, така ж сама як слова путіна про те що програш росії це загроза сувернітету росії. Нічого з ними не буде страшного. Весь світ попіклується про те щоб там все було нормально і ніяка революція не почалась бо вона нікому крім України не потрібна а у нас занадто мало сили для таких речей.
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23.11.2024 13:03
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Правила форума Совет форумчан
А телеграф як завжди інтрига на інтризі і манюпулювання
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23.11.2024 12:33 Ответить
Скільки вже за майже три роки ми читали та слухали прогнози різних ексПЕРДтів... Ні один не справдився. Від цих ексПЕРДтів тільки ПЕРД залишається...
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23.11.2024 12:33 Ответить
Порада така - Довіряти можна лише НОВИМ прогнозам баби Ванги, ... на спіритичних сеансах лубянки вона точно передбачає що де коли кому.
Після "ізмененія орбіти Землі в 2023 году"...
В 2025 році - "Европа еще мало заселена" - тому треба ще трішки почекати заселенія...
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23.11.2024 12:47 Ответить
Журналіст додав, що для РФ дипломатія - це інструмент психологічної війни і можливість потягнути час для того, щоб домогтися якомога більше військових успіхів.
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23.11.2024 12:33 Ответить
Пишуть, що відеокартинка з ******, на якій воно розповідає про "Орешник", насправді створена з допомогою нейромереж ШІ.
По-перше, це інтер'єр бункеру, з якого х-ло виголошувало заяву про початок так званоЇ "СВО" 24.02 2022, співпадає із тим же на відео начебто від 21.11.2024 з точністю до деталей.
А по-друге, швидка прокрутка останнього відео вказує на те, що руки ***** начебто приклеєні до столу і не поворухнулись ні на сантиметр за час його промови.
За цім можна припустити, що правитель пітьми або мертвий або сховався так глибоко і далеко, що боїться навіть засвітитись на відео в бункері.
Що стосується відео із недавнього засідання рашистського "совбеза", яких за повідомленнями ворожих ЗМІ проходив в кремлі, то кислі обличчя членів цього органу саідчать про те, що розмова з їх правителем була віртуальною, а всі вони були учасниками телевистави.

Пруф-лінк відео: https://x.com/***************/status/1859858070559764673?t=MlYodwRHeBD2dyUkIUrRgg&s=19
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23.11.2024 12:39 Ответить
просто руки куйла приклеені примерзли до морозильника
Вкид про "смерть путіна" - стандартна заготовочка щоб перебити більш важливі новити - типу удару атакамсами по бункеру.
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23.11.2024 12:51 Ответить
По суті зараз не важливо живе воно, в морозильнику чи у форматі ШІ.
На пітьмі сформувалось колективне х-ло, яке там править під егідою Китаю. Тому Україна де-факто воює з ними обома, а також китайськими сателітами Іраном і КНДР. Це мають розуміти США і інші країни Заходу.
Бо якщо, не дай Бог, Україна потерпить поразку у цій війні, то пітьма з Китаєм не зупиняться і через років 20-30 від Західного Світу демократії і процвітання каменя на камені не залишиться.
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23.11.2024 16:05 Ответить
Суть глобального конфлікту банальна - бажання люмпенів пограбувати мільярдерів, щоб самим стати мільярдерами.
Суть сьогодення проста - "якщо у тебе є золотий мільйон доларів, то ти в лізі золотого мільярда - то ти людина - всі інші твої холопи".
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23.11.2024 16:19 Ответить
"Пограбувати" - це само собою.
Тут важливо зрозуміти нинішню ідеологію пітьми та інтерес її суверена.
Так, рашисти прагнуть, щоби Світ високих технологій і промисловості працював на них, а вони лише пильнували за тим, щоби ця опція була непорушна впродовж десятиліть. До цього часу це відбувалось через продаж викопних ресурсів і продуктів їх первинної переробки, а в перспективі - через корпоративне управління західними компаніями, взятих під контроль в результаті війни з наступним їх силовим утриманням.
Китай прагне забезпечити своє 1,44 мільярдне населення продовольством на найближчі 100 років та технологічний прорив у сфері літієвої революції. А для цього йому потрібна багата українська земля. Адже через 30 років, як вбачається, клімат на Землі докорінно зміниться - всі території до 48 градусів широти випалить сонячне проміння, де вирощувати якісь сільгоспкультури буде вкрай проблемно, якщо не неможливо. А ще раніше прийде кінець ері двигунів внутрішнього згорання, що працюють на основі палива із складових нафти. Все це призведе до зубожіння та загрози голоду для країн Півдня.
От тоді той, у кого будуть ресурси для виробництва харчів, вода і високі технології й буде управляти усіма країнами і людьми на Землі.
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23.11.2024 17:08 Ответить
Я не знаю жодної ідеології росії крім "стяжательства грошей-доларів-бабок".
Про Україну - це СВЯЩЕННА ТЕРИТОРІЯ - цент Європи, що знаходиться на Кристалічному Щиті - саме це визначає її призначення та долю - неминуче стати Центром Європи на який посяде Цар Всіх Царів для тисячолітнього правління.
Про "виробництво харчів" - існує ТИСЯЧА і ОДИН спосіб обійтися без Українських Чорноземів.
Самий типовий приклад - ЛІДЕР АГРАРНОЇ Промисловості Європи - НІДЕРЛАНДИ, що намивають штучні острови, інтенсифікують с/х і кормлять майже всю Європу.
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23.11.2024 17:51 Ответить
Справедливості ради, про наслідки колись сказав Жуков - "Баби еще нарожают" а щодо долі усіх незгодних з цим, так приклад показав Сталін з ГУЛАГом, куди в т.ч. відправив купу колишніх революціонерів, як тільки вони стали йому непотрібні. Нажаль, більшість експертів дивляться на власні демократії і прогнозують за їх прикладом події в ерефії.
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23.11.2024 12:41 Ответить
чому жюков та сралін з великої літери?
марна праця приміряти росію до інших країн.
росія - унікальне ЗЛО що більш ніде не змогло прорости
Саму точну їй характеристику дав Рональд Рейган - "імпєрія зла"
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23.11.2024 12:54 Ответить
В школі так навчили. Тим більше вони обидва - великі історичні постаті, котрі заслуговують не лише на велику букву в прізвищі, а і на велику шибеницю.
І ерефія (саме так, вони формально рф, а не росія), це не унікальне зло. Для нас так, але це лише тому, що біля нас, лише ці майже унікальні гниди. А ще є КНР, КНДР, Іран..... А Рейган мав на увазі СРСР, куди вибачаюсь, входила і Україна (хоч і не зовсім добровільно). А ерефія це не союз. Бо навіть комуністи звалили з Афганістана коли там загинули 15тисяч солдат, навіть їм не сподобались такі втрати. А ерефіянам зовсім плювати на життя - і чуже і власне.
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23.11.2024 13:04 Ответить
"історичні постаті" створює ПРОПАГАНДА - без пропаганди НІЯКИХ "історичних постатей" НЕ ІСНУЄ
До прикладу - перевір себе без вікі - скількох фараонів Єгипту з 31 династії чи імператорів Китаю ти знаєш?
Унакальне зло ЗАВЖДИ поряд та в боротьбі з УНІКАЛЬНИМ ДОБРОМ - це що потрібно розуміти.
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23.11.2024 13:21 Ответить
Ти яким чином порівняв існування історичних постатей і рівень освіти?
Історичних постатей створюють їх дії і вчинки які залишили слід і історії.
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23.11.2024 13:27 Ответить
А історію ХТО ПИШЕ? Пропагандисти. Вчи матчасть.
Неважливо що ти там зробив чи вчинив - важливо ЩО ПРО ЦЕ НАПИШУТЬ пропагандисти-історики... АБО НЕ НАПИШУТЬ НІКОЛИ.
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23.11.2024 13:33 Ответить
Історію ніхто НЕ пише. Скільки років я це повторюю різним дебілам. Пишуть підручники і методики, які до справжньої історії не мають ніякого відношення.
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23.11.2024 13:42 Ответить
Ну добре, добре, заспокойся - ніхто нічого не пише - а бібліотеки де мільярди паперових книжок - це обманка
Ну нехай - ХТО ТОДІ пише підручники та методички по історії? Дінастія "медінскіх"?
Прикольний ти чудак - лайк тобі - парадокс-на-парадоксі.
Історію ніхто не пише, підручники по історії ніякого відношення до історії не мають... але!!! "Історичних постатей створюють їх дії і вчинки які залишили слід і історії. "
ВАПРОС ЗНАТОКАМ - "ДЕ???" дізнатися про СЛІД в ІСТОРІЇ??? якщо історії не існує а методички брешуть??? 🤣
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23.11.2024 14:07 Ответить
Історія це події які відбуваються незалежно від того записуе їх хтось чи ні. Це по перше. Шкільні підручники з історії це макулатура, для засирання мізків. Так само як і шкільний вчитель історії що просто змушуе зубрити факти написані в книжці.

Справжні історики, яких насправді мало пишуть наукові роботи на базі скульпулюзних досліджень, де викладае більш-менш обьективні факти. Просто в обивателя в куцих мізках засіло :що історики пишуть від балади, по заказу, приховують факти і решту конспірологічної маячні.

Такі лікуються лише мотигою в голову.
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23.11.2024 15:15 Ответить
"Все так, але трішечки не так"...
Церковні книги, в яких записані народження/вінчання/смерті - це історія. А "житія святих" - це, як висловився пан, "макулатура".
Берестяні грамоти (якщо це не підробка) - це історія. А "Історія гасударства расєйскаґо" - це макулатура.
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23.11.2024 16:04 Ответить
Утрировано.
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23.11.2024 16:43 Ответить
Відконтрастовано.
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23.11.2024 16:51 Ответить
Ахааха. Невдалий для мене приклад, фараонів я знаю більше ніж генсеків СРСР. З Китаєм правда справа трохи гірша, їх історія ніколи не викликала в мене ентузіазму.
Я розумію таку точку зору, але розумію, не значить погоджуюсь. Все це не унікально для світу. І це напевно ще гірше, адже щоразу стикаючись зі злом, цивілізовані народи знову і знову роблять одні і ті ж помилки - вважають що з ним можна співіснувати.
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23.11.2024 13:28 Ответить
Головна мета зла - переконати ВСІХ, що ЗЛА НЕ ІСНУЄ, як самості.
Звідси неможливість розрізнити ЗЛО - і постіне однотипне страждання від нього.
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23.11.2024 13:37 Ответить
Зло і добро це персонажі дитячих казочок. В реальному світі не існує ні абсолютного добра, ні абсолютного зла. Це винятково людські категорії створенні для самозаспокоєння.
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23.11.2024 13:44 Ответить
Ну от - ти типовий приклад жертви ЗЛА
... нічого Друже мій НЕ ІСНУЄ - ми в матриці
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23.11.2024 14:02 Ответить
А у нас тут жертва спгс.
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23.11.2024 15:16 Ответить
А чому і ні Інформаційний простір можна записати в двоїчному коді... 1 абсолютне зло 0 абсолютне добро
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23.11.2024 15:18 Ответить
росія і путін - абсолютне зло.
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23.11.2024 18:00 Ответить
Думаю,що по курській може атомною дати,бо це ж в себе.
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23.11.2024 12:50 Ответить
Перший у черзі - Варонєш!
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23.11.2024 16:13 Ответить
Коли не буде масла,цукру,а головне бухла,оце наслідки які можуть діяти на русню.Все інше їм до пи...
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23.11.2024 13:02 Ответить
Було не проблеми взагалі. Гнати самогон можна буквально з чого завгодно.

А бувалі знатоки розкажуть як дістати спирт з будівельного клею.
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23.11.2024 13:46 Ответить
Режим в РФ вміє працювати з "політичними екстримістами" або просто опозицією по нашому. Немцов, Навальний, Жиріновский, Пригожин, в скорому часі я думаю і Гіркін. Смішно думати що влада в РФ легко може направляти сотні тисяч солдат на вірну смерть і майже не відчувати жодних проблем в країні але чомусь як тільки війна звершиться одразу сила режиму кудись зникне і всякі маргінали і калічі візмуть і почнуть революці, без підтримки заходу чи будь кого ще. Це просто дурна відмазка, така ж сама як слова путіна про те що програш росії це загроза сувернітету росії. Нічого з ними не буде страшного. Весь світ попіклується про те щоб там все було нормально і ніяка революція не почалась бо вона нікому крім України не потрібна а у нас занадто мало сили для таких речей.
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23.11.2024 13:03 Ответить
Революції навряд, а от зростання рівня криміналу, о так. Це буде. 90-ті, коли повернулися ті хто був в чечні будуть здаватися раем. В теорії нас таке теж може очікувати, якщо звісно держава не проявить розум і не покине напризволяще тех хто повернеться з фронту.
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23.11.2024 13:31 Ответить
Мне кажется Запад чувствует что переборщил с революциями.
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23.11.2024 14:03 Ответить
Так і буде.
І план Маршалла 2.0 швидше отримає росія, а не Україна (за прикладом післягітлерівської Німеччини).
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23.11.2024 16:21 Ответить
А шановні писаки з телеграф може вкажуть які процеси приведуть до цього? Ні. Тоді це чергове ніщо для інфо шуму.
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23.11.2024 13:29 Ответить
Російсьуої
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23.11.2024 14:39 Ответить
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23.11.2024 15:36 Ответить
"В'язниця народів" зникне, а разом з нею і її вертухаї-роськіє. Це могло статися і за розвалу совка, але тут втрутився головний страх Заходу - неконтрольованого розповзання ядерної зброї. "Ніжки Буша" наслідок цього страху. Сьогоднішня реальність спростувала цей страх - ядерна зброя поширюється причому саме зусиллями власне ерефії. Іранські ісламісти та чучхеїсти тому свідчення...
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23.11.2024 15:57 Ответить
Вся історія нашої "технологічної" цивілізації свідчить, що жодну технологію, цивільну або військову, довго приховувати від сусідів неможливо.
Більше того, технологічно "продвинуті" народи схильні добровільно ділитися, в першу чергу "цивільними" технологіями з "варварами". А "військові" технології згодом потрапляють до "варварів" завдяки баригам, які майже одразу продають "направо-наліво" продукти цих технологій, а згодом і самі технології.
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23.11.2024 16:46 Ответить
***** - барига, оригінально ...
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24.11.2024 00:03 Ответить
Головний страх окрім ЯО, ще страх появи купи дрібних країн які будуть між собою собачитися. Купа бананових республік з якими доведеться незрозуміло як налагоджувати стосунки, годувати, фінансувати гум. програми а саме головне, купа біженців що будуть тікати звідтіля. Простіше кажучи "сіра зона" нестабільності, конфліктів розміром з три четверті суші. Це повна жопа і геморой що нікому не був потрібний.
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23.11.2024 17:06 Ответить
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24.11.2024 00:07 Ответить
 
 