Эксгумация жертв Волынской трагедии станет ключом к полному примирению наших народов, - Туск
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что декларация об отсутствии препятствий для осуществления поисково-эксгумационных работ жертв Волынской трагедии является ключом к полному примирению обоих народов.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Украина не будет блокировать эксгумацию жертв Волынской резни. Наши министры начинают работать над конкретикой. Надеюсь, на этот раз препятствий больше не будет. Это ключ к полному примирению наших народов, столь необходимый в этот драматический момент нашей общей истории", - отметил глава польского правительства.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
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відправте ваших "москалів" -колгоспників, що перекривають кордон з Україною
до землі привчені, енергії та часу багато
Перед тим як починати обговорення тих років, і не в затишних кабінетах елітного гівна, а в публічних шанованих СМІ і колах дійсно національної інтелигенції і її залишків, зі зверненнями до народу шановних людей і героїв, треба зробити просту річ - зробити врешті решт ексгумацію з поваги до загиблих, який кожен мав своє імя і життя, перепоховати по-людьскі, а не як бидло в бидломогильнику. А потім виразити співчуття за ті смерті, які на совісті Сталіна, Гітлера, Армії Крайової, уряду 2-ї Жечі Посполитої і її політики с Кресами, пацифікації, ОУН і партизан НКВД.
Порядні люди вибачаються навіть за чужі провини, тим самим признаючи що вони порядні! Але ділкреслюючи, що нинішне покоління українців не винне в тих кривавих подіях. Але покриваючи ту збродню ми неопосерковано беремо той злочин і на себе.
Треба визначитись - Україна в її розмаїтті чи недоторкане імя Бандери.
Бандера боровся проти окупантів, західних та східних, він є справжнім героєм України з недоторканим статусом.
По-друге - не створи собі кумира! Гітлер теж мав недоторканий статус як батько нації, який вигнав окупантів з Ельзасу, Лотарінгії і Судетів.
По-третье - перепоховайте людей по-людськи. Заодно встановите рівень жертв, бо до ексгумації число жертв Волинської трагедії в Польщі буде тільки зростати від виборів до виборів і завдяки тупості наших хісториків і діячів може навітьперевершити кількість жертв Холокосту!
В ті часи, коли воювали аристократи були серед офіцерів люди, які просто виходили з окопу з білим прапором щоб переговорити, хоча б виніс поранених з полю бою.
Але вони не вимагали від супротивники скласти зброю і відійти на півкілометра.
Бидло не здатне повірити в чесне слово, бо саме такого не мала з народження!
Я́рослав Ма́тей Франти́шек Га́шек -чешский писатель-сатирик, драматург, фельетонист, журналист, коммунист, комиссар рабоче-крестьянской Красной армии. Автор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка».
А до чого тут це? Я тобі привів приклад того, що підтвердило твої слова. Та ще й дав роз"яснення юридичного порядку (бо вивчав "Історію "права війни")... Ти ще мене звинувать у "більшовизмі"...
Адмірал Колчак був ворогом Радянської влади і був розстріляний більшовиками... Однак це не заважало морякам СРСР сімдесят років вивчать гідрологію та гідрографію Північного Льодовитого океану саме на основі книг, ним написаних... Бо він не тільки був військовим моряком - але й науковцем зі світовим іменем... Конвої, що ходили з Ісландії в Мурманськ та Архангельськ, під час ІІ Світової війни, користувалися його "розкладками". Те ж саме стосувалося і караванів, що йшли Північним морським шляхом... Тебе послухать - так треба було морякам порвать лоції, складені ним, і пливти "всліпу"? Ти хоч думай, що "ляпаєш"...
Пробач!
Саме після цього випадку В'ятрович заборонив полякам копирсатися в українській землі допоки не відновлять. І саме після цієї заборони випадки руйнування українських пам'яток в Польщі практично припинились. А до того за півтора роки було зруйновано "невідомими" аж 15.
хто там буде за українські інтереси боротись
Задовбали вже , пшаки
Наприклад:
"Вінстон Черчилль про поляків в контексті 1938 року: "Німці були не єдиними стерв'ятниками на трупі Чехословаччини. Поляки спішно, поки на них ще падав відблиск могутності Німеччини, поспішили прихопити свою частку в грабежі."
Одна чисто європейська - Польща, друга євроазійська - Расєя. От навіть від цього смердить шовінізмом. Розповідає він про страшні фотографії, неначе таке було тільки з одної сторони. А жолнєжі АК були суцільними лібералами з Амністі інтернешл.
Мого прадіда, до речі, до смерті забили польські легіонери під час польсько-совєцької війни, бо він заступився з сусідську дівчину, яку вони гвалтували. То що, мені знайти потомків тих легіонерів і зарізати по одному в темному кутку? Чи, може, й одного вистачить?
Подляцька нація.
а корона вам не жме? в двері ще проходите?? може і сонце встає через польщу і сідає також через неї?? 😂 да ви хворі! як і кацапи. 2 сорта лайна.
чи допоможе вам Польща знову?
та не засунув би ти свою польщу зі своєю вшивою "допомогою" кудись подалі в ср*ку?? нища країна на європейських подачках, жебраки на отсосі в германії! Да ви нуль без палочки без вливання ЄС.
а польські тварі і вбивці що забули на нашій землі, що їх тут жорстоко вбили? окупувати прийшли... Ви гірші ніж кацапи. Гієни європи. Мерзенні і огидні. Нападаєте на лежачих. Горіть у пеклі.
Не пиші мені більше. Гидую. Шкода що морду плюнути не можна.