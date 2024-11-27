Ексгумація жертв Волинської трагедії стане ключем до повного примирення наших народів, - Туск
Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що декларація про відсутність перешкод для здійснення пошуково-ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії є ключем до повного примирення обох народів.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської різанини. Наші міністри починають працювати над конкретикою. Сподіваюся, цього разу перешкод більше не буде. Це ключ до повного примирення наших народів, такий необхідний в цей драматичний момент нашої спільної історії", - зазначив глава польського уряду.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.
Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.
Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".
4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
відправте ваших "москалів" -колгоспників, що перекривають кордон з Україною
до землі привчені, енергії та часу багато
Перед тим як починати обговорення тих років, і не в затишних кабінетах елітного гівна, а в публічних шанованих СМІ і колах дійсно національної інтелигенції і її залишків, зі зверненнями до народу шановних людей і героїв, треба зробити просту річ - зробити врешті решт ексгумацію з поваги до загиблих, який кожен мав своє імя і життя, перепоховати по-людьскі, а не як бидло в бидломогильнику. А потім виразити співчуття за ті смерті, які на совісті Сталіна, Гітлера, Армії Крайової, уряду 2-ї Жечі Посполитої і її політики с Кресами, пацифікації, ОУН і партизан НКВД.
Порядні люди вибачаються навіть за чужі провини, тим самим признаючи що вони порядні! Але ділкреслюючи, що нинішне покоління українців не винне в тих кривавих подіях. Але покриваючи ту збродню ми неопосерковано беремо той злочин і на себе.
Треба визначитись - Україна в її розмаїтті чи недоторкане імя Бандери.
Бандера боровся проти окупантів, західних та східних, він є справжнім героєм України з недоторканим статусом.
По-друге - не створи собі кумира! Гітлер теж мав недоторканий статус як батько нації, який вигнав окупантів з Ельзасу, Лотарінгії і Судетів.
По-третье - перепоховайте людей по-людськи. Заодно встановите рівень жертв, бо до ексгумації число жертв Волинської трагедії в Польщі буде тільки зростати від виборів до виборів і завдяки тупості наших хісториків і діячів може навітьперевершити кількість жертв Холокосту!
В ті часи, коли воювали аристократи були серед офіцерів люди, які просто виходили з окопу з білим прапором щоб переговорити, хоча б виніс поранених з полю бою.
Але вони не вимагали від супротивники скласти зброю і відійти на півкілометра.
Бидло не здатне повірити в чесне слово, бо саме такого не мала з народження!
Я́рослав Ма́тей Франти́шек Га́шек -чешский писатель-сатирик, драматург, фельетонист, журналист, коммунист, комиссар рабоче-крестьянской Красной армии. Автор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка».
А до чого тут це? Я тобі привів приклад того, що підтвердило твої слова. Та ще й дав роз"яснення юридичного порядку (бо вивчав "Історію "права війни")... Ти ще мене звинувать у "більшовизмі"...
Адмірал Колчак був ворогом Радянської влади і був розстріляний більшовиками... Однак це не заважало морякам СРСР сімдесят років вивчать гідрологію та гідрографію Північного Льодовитого океану саме на основі книг, ним написаних... Бо він не тільки був військовим моряком - але й науковцем зі світовим іменем... Конвої, що ходили з Ісландії в Мурманськ та Архангельськ, під час ІІ Світової війни, користувалися його "розкладками". Те ж саме стосувалося і караванів, що йшли Північним морським шляхом... Тебе послухать - так треба було морякам порвать лоції, складені ним, і пливти "всліпу"? Ти хоч думай, що "ляпаєш"...
Пробач!
Саме після цього випадку В'ятрович заборонив полякам копирсатися в українській землі допоки не відновлять. І саме після цієї заборони випадки руйнування українських пам'яток в Польщі практично припинились. А до того за півтора роки було зруйновано "невідомими" аж 15.
хто там буде за українські інтереси боротись
Задовбали вже , пшаки
Наприклад:
"Вінстон Черчилль про поляків в контексті 1938 року: "Німці були не єдиними стерв'ятниками на трупі Чехословаччини. Поляки спішно, поки на них ще падав відблиск могутності Німеччини, поспішили прихопити свою частку в грабежі."
Одна чисто європейська - Польща, друга євроазійська - Расєя. От навіть від цього смердить шовінізмом. Розповідає він про страшні фотографії, неначе таке було тільки з одної сторони. А жолнєжі АК були суцільними лібералами з Амністі інтернешл.
Мого прадіда, до речі, до смерті забили польські легіонери під час польсько-совєцької війни, бо він заступився з сусідську дівчину, яку вони гвалтували. То що, мені знайти потомків тих легіонерів і зарізати по одному в темному кутку? Чи, може, й одного вистачить?
Подляцька нація.
а корона вам не жме? в двері ще проходите?? може і сонце встає через польщу і сідає також через неї?? 😂 да ви хворі! як і кацапи. 2 сорта лайна.
чи допоможе вам Польща знову?
та не засунув би ти свою польщу зі своєю вшивою "допомогою" кудись подалі в ср*ку?? нища країна на європейських подачках, жебраки на отсосі в германії! Да ви нуль без палочки без вливання ЄС.
а польські тварі і вбивці що забули на нашій землі, що їх тут жорстоко вбили? окупувати прийшли... Ви гірші ніж кацапи. Гієни європи. Мерзенні і огидні. Нападаєте на лежачих. Горіть у пеклі.
Не пиші мені більше. Гидую. Шкода що морду плюнути не можна.