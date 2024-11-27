Ексгумація жертв Волинської трагедії стане ключем до повного примирення наших народів, - Туск

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що декларація про відсутність перешкод для здійснення пошуково-ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії є ключем до повного примирення обох народів.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської різанини. Наші міністри починають працювати над конкретикою. Сподіваюся, цього разу перешкод більше не буде. Це ключ до повного примирення наших народів, такий необхідний в цей драматичний момент нашої спільної історії", - зазначив глава польського уряду.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

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