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Новини
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Ексгумація жертв Волинської трагедії стане ключем до повного примирення наших народів, - Туск

Туск прокоментував спільну заяву України й Польщі щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що декларація про відсутність перешкод для здійснення пошуково-ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії є ключем до повного примирення обох народів.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської різанини. Наші міністри починають працювати над конкретикою. Сподіваюся, цього разу перешкод більше не буде. Це ключ до повного примирення наших народів, такий необхідний в цей драматичний момент нашої спільної історії", - зазначив глава польського уряду.

Туск прокоментував спільну заяву України й Польщі щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Читайте також: Польща не шантажуватиме Україну Волинською трагедією, - Дуда

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

Читайте: Більшість польських заяв про ексгумацію в Україні - не фахові. Ну це просто смішно, - Дробович

Автор: 

Польща (8471) Туск (512) ексгумація (139) Волинська трагедія (127)


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Топ коментарі
+22
От різали тоді поляки українців, українці різали поляків. Шо даст це копирсання у старих кістках коли спільний та віковічний ворог українців і поляків зараз ріже українців та мріє почати різати поляків?
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27.11.2024 10:48
+19
Коли немає що запропонувати для майбутнього кулупаються у минулому.
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27.11.2024 10:59
+17
Ключем до повного примирення будуть бурятські танки у Варшаві.
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27.11.2024 11:18
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серйозно? політика реваншизму скінчиться? мало вірю
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27.11.2024 10:46 Відповісти
Ключем до повного примирення будуть бурятські танки у Варшаві.
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27.11.2024 11:18 Відповісти
И это говорит ПОЛИТИК !!! Я в шоке ! Да этим будут бряцать лет 20 все польские ультра-правые! И так Дружба чисто прагматичная! Зато вражда станет реалистичная!!! Опять срашка победила!!!
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27.11.2024 13:41 Відповісти
От різали тоді поляки українців, українці різали поляків. Шо даст це копирсання у старих кістках коли спільний та віковічний ворог українців і поляків зараз ріже українців та мріє почати різати поляків?
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27.11.2024 10:48 Відповісти
Коли немає що запропонувати для майбутнього кулупаються у минулому.
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27.11.2024 10:59 Відповісти
Тому що поляки не вважають їх ворогами. У ********* толерантному суспільстві не можна нікого називати ворогом. Це проблема всього Заходу. Не хочу розчаровувати, але кацапи вороги тільки українців. Тепер кацапи смертельні вороги назавжди.
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27.11.2024 11:09 Відповісти
зараз саме час цим займатися!
відправте ваших "москалів" -колгоспників, що перекривають кордон з Україною
до землі привчені, енергії та часу багато
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27.11.2024 10:50 Відповісти
Як вони вже заї....
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27.11.2024 10:51 Відповісти
Ключом могла би бути відсутність бажання спекулювати на кістках.
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27.11.2024 10:52 Відповісти
Як ви вже дістали цим.
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27.11.2024 10:55 Відповісти
А потім прийдуть якісь імперські леваки в поляндії і виставлять нам рахунок, чи скажуть що бачачі історичні приклади після ексгумації ця країна не заслуговує на вступ в ЕС. Вони всю історію були і є нашими ворогами після москалів, а в деяких історічних проміжках навіть ще гірше. Такі шаги можно робити тільки з урахуванням всіх негативних факторів-але це судячи з історії правління цієї влади котра не може рахувати на 10 кроків вперед і тільки портачить,виглядає це поганою ініціативою.
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27.11.2024 10:57 Відповісти
Я взагалі не розумію, навіщо свариться з народом котрий нам допомагає, за злочин и здійснені представниками ссср нквдістамі
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27.11.2024 10:58 Відповісти
А ти постав питання інакше - задай його полякам...
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27.11.2024 11:06 Відповісти
Малані зелені - їм би тільки обговорювати де я який гешефт можна зробити.
Перед тим як починати обговорення тих років, і не в затишних кабінетах елітного гівна, а в публічних шанованих СМІ і колах дійсно національної інтелигенції і її залишків, зі зверненнями до народу шановних людей і героїв, треба зробити просту річ - зробити врешті решт ексгумацію з поваги до загиблих, який кожен мав своє імя і життя, перепоховати по-людьскі, а не як бидло в бидломогильнику. А потім виразити співчуття за ті смерті, які на совісті Сталіна, Гітлера, Армії Крайової, уряду 2-ї Жечі Посполитої і її політики с Кресами, пацифікації, ОУН і партизан НКВД.
Порядні люди вибачаються навіть за чужі провини, тим самим признаючи що вони порядні! Але ділкреслюючи, що нинішне покоління українців не винне в тих кривавих подіях. Але покриваючи ту збродню ми неопосерковано беремо той злочин і на себе.
Треба визначитись - Україна в її розмаїтті чи недоторкане імя Бандери.
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27.11.2024 11:00 Відповісти
Поляки окуповували українські землі, а не навпаки. За що нам вибачатись?
Бандера боровся проти окупантів, західних та східних, він є справжнім героєм України з недоторканим статусом.
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27.11.2024 11:09 Відповісти
По-перше - немає доказів, що Бандера віддав прямий наказ боївкам УПА знищувати польске цивільне населення. Але місцеві бойовики УПА просто могли допомогти сусіду по селу "розібратися" з поляком-колоністом. Або Вятрович щось знає.
По-друге - не створи собі кумира! Гітлер теж мав недоторканий статус як батько нації, який вигнав окупантів з Ельзасу, Лотарінгії і Судетів.
По-третье - перепоховайте людей по-людськи. Заодно встановите рівень жертв, бо до ексгумації число жертв Волинської трагедії в Польщі буде тільки зростати від виборів до виборів і завдяки тупості наших хісториків і діячів може навітьперевершити кількість жертв Холокосту!
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27.11.2024 11:25 Відповісти
в Україні заборонили пошукові експедиції. Саме так ПОШУКОВІ ЕКСПЕДИЦІЇ а не ексгумацію(бо це лайно про ексгумацію вже задовбало) у відповідь на те що поляки знищували могили українців на території Польщі. Тож виконуйте свою частину забов'язань щоб ми виконували свою.
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27.11.2024 14:05 Відповісти
Одне питання більш - менш порішали - випускаите фермерів!
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27.11.2024 11:02 Відповісти
Ну, тоді почніть з відновлення розбитих пам"ятників на могилах бійців УПА, на території Польски... Подайте приклад і "дружню руку"...
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27.11.2024 11:05 Відповісти
100%, але цим ніхто займатись не буде, бо "не на часі", і зараз про це ні слова ні від кого
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27.11.2024 11:25 Відповісти
Ось чому більшість "стрілок" закінчується стрільбою - ніхно не хоче покласти першим зброю на землю, бо не вірить конкуренту.
В ті часи, коли воювали аристократи були серед офіцерів люди, які просто виходили з окопу з білим прапором щоб переговорити, хоча б виніс поранених з полю бою.
Але вони не вимагали від супротивники скласти зброю і відійти на півкілометра.
Бидло не здатне повірити в чесне слово, бо саме такого не мала з народження!
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27.11.2024 11:30 Відповісти
Це передбачалося тодішнім "правом війни"... У Ярослава Гашека, в "Походеньках бравого солдата Швейка", про подібне згадується. Там говориться про порядок збору поранених та вбитих на полі бою. Так зване "генеральське посвідчення". На практиці це вигляділо так: Відповідний командир підписував наказ офіцеру, на якого покладався обов"язок організації виносу вбитих та поранених з поля бою. Потім піднімався білий прапор і горніст трубив два сигнали: "Увага!" і сигнал, який попереджав противника про вихід санітарів. Після цього офіцер з білим прапором виходив на поле бою і з таким же офіцером противника контролював роботу санітарів та поведінку своїх поранених солдат (щоб ніхто не почав стрілянину) Санітари обох сторін працювали поряд один одного. І до кінця цієї роботи ні одна з сторін не мала права вистрелить... Знаєш, адже ж "подлянами" у цьому, першими, почали займаться саме "більшовики"... Піднімали білий прапор і йшли, нібито, здаваться в полон цілими групами... А, підійшовши ближче до противника, відкривали вогонь з прихованої зброї та кидали гранати... Це почалося в Громадянську. А коли вони подібне "поставили на потік" з німцями, у ІІ Світову - німці перестали підпускать до себе групи під білим прапором - стріляли на ураження. Вимагали, щоб ті, що здаються в полон, підходили по одному... Про подібні "кандібобери", як про "ваенную хитрость", багато писали у післявоєнних спогадах. Пізніше подібні "спогади" вилучалися КДБістами з бібліотек і знищували...
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27.11.2024 11:52 Відповісти
Ну ти й вибрав експерта - Ярослав Гашек!!!
Я́рослав Ма́тей Франти́шек Га́шек -чешский писатель-сатирик, драматург, фельетонист, журналист, коммунист, комиссар рабоче-крестьянской Красной армии. Автор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка».

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27.11.2024 13:02 Відповісти
ну ви й вибрали джерело - кацапську вікіпедію
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27.11.2024 13:16 Відповісти
Експерт якраз такий, як треба, компеетентний, бо сам пройшов дорогами Першої світової війни. І все, про що він писав, пережив на власній шкурі. І, на хвилиночку, "Пригоди бравого солдата Швейка"-це із скарбниці світової класики.
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27.11.2024 13:20 Відповісти
"Ляп штаньми об асфальт!!!"
А до чого тут це? Я тобі привів приклад того, що підтвердило твої слова. Та ще й дав роз"яснення юридичного порядку (бо вивчав "Історію "права війни")... Ти ще мене звинувать у "більшовизмі"...
Адмірал Колчак був ворогом Радянської влади і був розстріляний більшовиками... Однак це не заважало морякам СРСР сімдесят років вивчать гідрологію та гідрографію Північного Льодовитого океану саме на основі книг, ним написаних... Бо він не тільки був військовим моряком - але й науковцем зі світовим іменем... Конвої, що ходили з Ісландії в Мурманськ та Архангельськ, під час ІІ Світової війни, користувалися його "розкладками". Те ж саме стосувалося і караванів, що йшли Північним морським шляхом... Тебе послухать - так треба було морякам порвать лоції, складені ним, і пливти "всліпу"? Ти хоч думай, що "ляпаєш"...
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27.11.2024 15:45 Відповісти
Ну ляпнув, не прочитавши уважно - побачів імя Гашека, кумира і співака дезертирів, і відригнув...
Пробач!
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27.11.2024 16:10 Відповісти
Повернуть лемків на прадідівські землі ? Відбудують зруйновані церкви ? ......?......?
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27.11.2024 11:05 Відповісти
Этот дятел помалкивал, когда кацапы уничтожили польское руководство, а на Украину, борющуюся за выживание подгавкивает, как шавка из-за забора..
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27.11.2024 11:06 Відповісти
У поляків дивна вибірковість: німці знищили 6 млн. поляків, але до них нульові претензії. Крім того поляки не збираються відновлювати знищені могили бійців УПА, які опинились, завдяки Сталіну на території Польщі. Одним словом, поляки давлять на тих, на кого можна безкарно давити.
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27.11.2024 13:25 Відповісти
На немцев они также иногда рот открывают, но осторожно, бо все "экономическое чудо" Польши стало возможным только за счет немецких денег из ЕС.
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27.11.2024 13:38 Відповісти
Це просто якесь ***********, не думала що поляки також варвари як і рашисти
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27.11.2024 11:21 Відповісти
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27.11.2024 11:25 Відповісти
Це вони закидають таку ниточку за котру можна потім буде смикати під час прийому в ЄС чи НАТО. Буде - то давайте там меморіал, то визнати місце священим, то там буде польський музей... Та короче будь що, головне офіційний прийнятий Україною важіль впливу чи шантажу. І не говоріть, що з нам нічого не спросять бо то була частина Польщі чи НКВД. Спросять, бо чомусь вже напівпретензії саме до України 🤬
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27.11.2024 11:29 Відповісти
Нічого це не дасть. Поляки можуть втратити державність, що не один раз бувало в історії, коли вони сварились з українцями. Треба будувати спільне майбутнє, а не розбурхувати складне минуле.
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27.11.2024 11:44 Відповісти
Хай вже копають під Жовтими Водами, де в 1648 році відбулася битва, яка завершилась перемогою козацько-татарського війська проти Речі Посполитої під час національно-визвольної війни 1648-1657 років.
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27.11.2024 12:14 Відповісти
Спочатку поляки зроблять з цього театралізоване шоу, а потім видумають для нас ще якісь претензії.
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27.11.2024 12:27 Відповісти
Ексгумація Польщі буде ключем до повного примирення. Імперське чванство не лікується.
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27.11.2024 12:29 Відповісти
Як би там не було, але з поляками нам потрібні дружні відносини.
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27.11.2024 13:47 Відповісти
готовий стати на коліна і прийняти що на тебе зверху попаде?
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27.11.2024 14:08 Відповісти
Я шось не чув, щоб поляки той пам'ятник у Грушовицях відновили який вони в 15-му році знисли у прямому ефірі на телебаченні під радісні вигуки місцевих та телеглядачів.
Саме після цього випадку В'ятрович заборонив полякам копирсатися в українській землі допоки не відновлять. І саме після цієї заборони випадки руйнування українських пам'яток в Польщі практично припинились. А до того за півтора роки було зруйновано "невідомими" аж 15.
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27.11.2024 13:52 Відповісти
та наче відновили але без таблички із іменами, на "віддовбись".
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27.11.2024 14:10 Відповісти
Аааа, справді, шось пригадую таке невеличке....
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27.11.2024 14:55 Відповісти
Вороги і гниди керують, зливаючи всі інтереси України на всіх напрямках!
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27.11.2024 15:10 Відповісти
Не бачу ніякої проблеми в встановленні істини (наскільки це можливо). Якщо дійсно багато порізали поляків, ну що ж, українці вкотре показали що здатні боротись за свободу. Якщо мало порізали, то нема приводу полякам піднімати це питання. Потрібно Верховній Раді зробити заяву, що ми відкриті до встановлення істини. Але сторони можуть мати різні погляди на події. Тому хай наукові колективи сторін викладуть свої погляди, докази і наративи. І звернутися до парламентарів таких країн як США, Велика Британія і Франція, які мають поважні наукові заклади, створити міждержавний науковий колектив з науковців цих країн, який вивчить і викладе свою версію подій і окремо дасть оцінку розбіжностям в оцінці подій українською і польською сторонами і їх наративам. Без незалежної оцінки третьої сторони це питання буде мусолитися вічно, що негативно для співпраці України з Польщею. Хоча для Польщі можливо вигідне таке становище - вони вже починають боротися (і не тільки вони) за ресурси ЄС. Але нам своє робити. Така заява Верховної Ради і відкритість буде солідно виглядати на фоні заяв польської сторони.
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27.11.2024 16:11 Відповісти
ви нашу ВР бачили ?
хто там буде за українські інтереси боротись
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27.11.2024 16:19 Відповісти
А не хочете вбитих вами українців викопати ?
Задовбали вже , пшаки
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27.11.2024 16:18 Відповісти
А покаяння Польской за 20-ти річчя нацистського режиму Речі Посполітой Пілсудського над українцями Галичини та Волині стане ключем до примирення? А виплата репарацій за знущання? Коли на дверях писали: вхід українцям і псам заборонено...Чи нинішні галичани та волиняни про це не чули? Чи може цього не було в 1919-1939 р.р.?
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27.11.2024 16:25 Відповісти
Вони ні за що не визнають, що в Польщі був в міжвоєнний період фашистський режим. Недарма ж Польщу тих часів називали "гієною Європи". Уїнстон Черчиль не довіряв польським політикам і не приховував цього, говорив публічно.
Наприклад:
"Вінстон Черчилль про поляків в контексті 1938 року: "Німці були не єдиними стерв'ятниками на трупі Чехословаччини. Поляки спішно, поки на них ще падав відблиск могутності Німеччини, поспішили прихопити свою частку в грабежі."
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27.11.2024 18:54 Відповісти
Поляки також читають записи на цьому форумі. І вони бачать тут, чи варто було відкрити власні будинки та всю країну для біженців з України. Стільки ненависті до Польщі та антиполішних заяв дуже допомагає Україні. Тут немає історичної істини та бажання її знати. Але питання Вольхінії не є проблемою Польщі. Це проблема України, і нічого не змінить. Документи та фотографії дітей, вбиті сокирами, нарізані сокирою та роздутою жінками, старі люди з подрібненими головами доступні для всіх у світі. Свідчення, які вижили, написані, записані та зняті, є матеріальними доказами. Ніхто цього не підірве. Навіть німці, хоча вони намагалися (і знищували концтабори), не в змозі порушити правду про геноцид. Дійсно, питання про Вольхінію є реальною проблемою для України та лише України.
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27.11.2024 17:38 Відповісти
Проблема Вольхінії є проблемою України. І це не перебільшення, що це може стати важливим питанням виживання України. Якщо Польща вирішить, що не має сенсу допомагати Україні (і багато провідних польських політиків це говорять), то основні маршрути зброї та гуманітарної допомоги можуть бути закриті.
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27.11.2024 18:20 Відповісти
В Європі є дві країни заражені шовінізмом.
Одна чисто європейська - Польща, друга євроазійська - Расєя. От навіть від цього смердить шовінізмом. Розповідає він про страшні фотографії, неначе таке було тільки з одної сторони. А жолнєжі АК були суцільними лібералами з Амністі інтернешл.
Мого прадіда, до речі, до смерті забили польські легіонери під час польсько-совєцької війни, бо він заступився з сусідську дівчину, яку вони гвалтували. То що, мені знайти потомків тих легіонерів і зарізати по одному в темному кутку? Чи, може, й одного вистачить?
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27.11.2024 18:45 Відповісти
Ukraina całkowicie świadomie boi się ekshumacji. Pozostałości pomordowanych i ich stan, zbadane przez patologów, będą wiecznym dowodem tego, co się wydarzyło. Podkreślam jednak, że tworzenie wroga z Polski nie leży w interesie Ukrainy. Zarówno militarne, jak i gospodarcze. Właściwa opcja wróci do zarządzania w Polsce. I nie będzie to tylko rząd PIS. Będzie to PIS i "Konfederacja", a to zupełnie inna perspektywa stosunków Polski i Ukrainy. Będzie bardziej bezlitosny i nacjonalistyczny. Ukrainie kończy się czas na nawiązanie dobrych stosunków z Polską, a obecnie ulegają one pogorszeniu.
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27.11.2024 19:14 Відповісти
які ви огидні потвори! мерзенні, ненависні тварі. Підіть до кацапів, повимагайте. Вони вам швидко х* в жо*пу засунуть, будете в норці сидіти і скавучати, але тихенько щоб ніхо не чув. І про смоленськ і про катинь. А ось проти українців, які в крові, свій кроваий пісюн можна навострити. Горіть у пеклі.
Подляцька нація.
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28.11.2024 01:10 Відповісти
Монстри?! Тож "монстри" змусили весь світ допомогти Україні у війні з Росією? Зрештою, німці, Франція та інші голосно сказали, що немає сенсу допомагати Україні, оскільки це триватиме не більше 3 днів. Саме "монстри" з Польщі змусили європейські країни та світ підтримувати Україну. Чи "монстри" для мільйонів українських жінок та дітей дали допомогу та притулок? І не пишіть тут, що якби не в Україні, російські війська були б у Варшаві. Росіяни не наважуються розпочати війну з будь -якою країною НАТО. Такі записи надзвичайно дурні. Не тільки дурний, але й самогубство. Тому що після таких текстів ми бачимо в українських ЗМІ, зростає лише гнів на Україну. Можливо, незабаром відбудеться якась російська -Українська мирна угода. Але коли знову буде ще одна війна, ви дізнаєтесь, чи допоможе вам Польща знову. І така війна відбудеться через кілька років. Росія не перестане боротися з Україною. Через кілька років Польща закінчить посилення програм і буде ще сильнішою, ніж сьогодні. І сьогодні польський військовий потенціал оцінюється дуже високим. Чи дійсно варто зробити полюси ворожою та неохочею нацією? І від імені що? Згода на ексгумацію жорстоко вбитих польських дітей, жінок та старих людей?
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28.11.2024 09:43 Відповісти
змусили весь світ допомогти Україні?? змусили європейські країни та світ підтримувати Україну???

а корона вам не жме? в двері ще проходите?? може і сонце встає через польщу і сідає також через неї?? 😂 да ви хворі! як і кацапи. 2 сорта лайна.

чи допоможе вам Польща знову?
та не засунув би ти свою польщу зі своєю вшивою "допомогою" кудись подалі в ср*ку?? нища країна на європейських подачках, жебраки на отсосі в германії! Да ви нуль без палочки без вливання ЄС.

а польські тварі і вбивці що забули на нашій землі, що їх тут жорстоко вбили? окупувати прийшли... Ви гірші ніж кацапи. Гієни європи. Мерзенні і огидні. Нападаєте на лежачих. Горіть у пеклі.

Не пиші мені більше. Гидую. Шкода що морду плюнути не можна.
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28.11.2024 23:54 Відповісти
Американцям - надра , полякам - історію , росіянам - території. Якийсь гандль почався.
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27.11.2024 23:37 Відповісти
 
 