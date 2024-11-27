Польские специалисты в течение суток готовы выехать в Украину для эксгумации жертв Волынской трагедии, - глава Института нацпамяти Навроцкий
Специалисты Института национальной памяти Польши готовы в течение 24 часов отправиться в Украину для осуществления поисково-эксгумационных работ польских жертв Волынской трагедии.
Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил глава Института нацпамяти (IPN) РП Кароль Навроцкий, который с недавних пор является также независимым кандидатом в президенты Польши при поддержке правоконсервативной партии "Право и Справедливость" (PiS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, политическая декларация глав МИД Украины и Польши об отсутствии препятствий для осуществления поисково-эксгумационных работ должна иметь свое продолжение в режиме проверки задекларированных намерений.
"Если публичные декларации политиков не являются лишь политическими декларациями, то мы в Институте национальной памяти готовы к осуществлению эксгумационных работ",- отметил Навроцкий.
Он добавил, что это будет формальным ответом на запросы IPN к украинским органам власти в этом вопросе с 2017 года, которые, по его словам, либо оставались без рассмотрения, либо на них приходил формальный отказ.
"Я хочу четко подтвердить, что Институт национальной памяти, наше бюро поиска и идентификации готовы в течение 24 часов начать реальные поисковые работы на Волыни", - подчеркнул Навроцкий.
Он добавил, что ждет формального подтверждения информации украинского и польского министров иностранных дел.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кароль Навроцький що, читати не вміє?
Навіщо пускати хвилі без потреби?
От через такі речі захисники історичної пом'яті починають виглядати мутно.
вбивство цивільних будь якої національності це дикунство і злочин, але якщо вже шукати правди, то нехай і нам скажуть : чи були вбиті зайдами, які з'явилися на Волині після 1922 року, і чи були вони військовими - чинними чи в минулому ?
Ти не бачиш.
А ти почитай коментарі, кількість неадекватного бидла, зашкалює.
Більш того, як можна було бути таким дебілом і надати згоду??!