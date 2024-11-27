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Польские специалисты в течение суток готовы выехать в Украину для эксгумации жертв Волынской трагедии, - глава Института нацпамяти Навроцкий

Голова Інституту нацпам’яті (IPN) РП Кароль Навроцький

Специалисты Института национальной памяти Польши готовы в течение 24 часов отправиться в Украину для осуществления поисково-эксгумационных работ польских жертв Волынской трагедии.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил глава Института нацпамяти (IPN) РП Кароль Навроцкий, который с недавних пор является также независимым кандидатом в президенты Польши при поддержке правоконсервативной партии "Право и Справедливость" (PiS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, политическая декларация глав МИД Украины и Польши об отсутствии препятствий для осуществления поисково-эксгумационных работ должна иметь свое продолжение в режиме проверки задекларированных намерений.

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"Если публичные декларации политиков не являются лишь политическими декларациями, то мы в Институте национальной памяти готовы к осуществлению эксгумационных работ",- отметил Навроцкий.

Он добавил, что это будет формальным ответом на запросы IPN к украинским органам власти в этом вопросе с 2017 года, которые, по его словам, либо оставались без рассмотрения, либо на них приходил формальный отказ.

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"Я хочу четко подтвердить, что Институт национальной памяти, наше бюро поиска и идентификации готовы в течение 24 часов начать реальные поисковые работы на Волыни", - подчеркнул Навроцкий.

Он добавил, что ждет формального подтверждения информации украинского и польского министров иностранных дел.

Автор: 

Польша (8405) эксгумация (142) Волынская трагедия (200) Навроцкий Кароль (6)


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Топ комментарии
+17
Волинське питання закриється - відкриється Бандера. Закриється Бандера - відкриється Коліївщина. Закриється Коліївщина - скажуть шо то українці навчили євреїв розіпʼяти Христа.
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27.11.2024 15:01
+15
Польські фахівці упродовж доби готові виїхати в Україну для проведення танців на кістках...
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27.11.2024 14:50
+13
Будуть описувати які звірства чинили українці і вимагати вибачень. А хто буде вибачатися за знущання польських панів над українським народом і православною церквою, за жорстоку "пацифікацію" в Галичині, яку проводили поляки, українців часто забивали до смерті.
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27.11.2024 14:59
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Вороги і гниди керують, зливаючи всі інтереси України на всіх напрямках! А чому не перевіряють жертв польської операції "Вісла"!
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27.11.2024 15:13 Ответить
Можеш піти заблокувати кордон, назбиравши з собою однодумців і вимагати свої вимоги🤣
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27.11.2024 15:22 Ответить
В підписаному документі вказаний термін ексгумації - 2025 рік.
Кароль Навроцький що, читати не вміє?
Навіщо пускати хвилі без потреби?
От через такі речі захисники історичної пом'яті починають виглядати мутно.
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27.11.2024 15:15 Ответить
Міжетнічне ворогування між українцями та поляками у той період створене керівництвом Третього рейху та комуняцької кацапщини
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27.11.2024 15:18 Ответить
тільки нехай потім після ексгумації опублікують статистику : в якому році ці жертви приїхали на Волинь, і чи служили чоловіки-жертви в польських збройних формуваннях, добровольних чи офіційних, чи може були вояками у відставці

вбивство цивільних будь якої національності це дикунство і злочин, але якщо вже шукати правди, то нехай і нам скажуть : чи були вбиті зайдами, які з'явилися на Волині після 1922 року, і чи були вони військовими - чинними чи в минулому ?
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27.11.2024 15:24 Ответить
24 години, десь я це вже чув
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27.11.2024 15:32 Ответить
А фахівці Інституту національної памʼяті Польщі не хочуть , часом , дослідити про закатованих українців під час польської окупації ?!
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27.11.2024 15:37 Ответить
А укоаїнські фахівці не хочуть часом?
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27.11.2024 15:39 Ответить
І и а у й.
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27.11.2024 15:49 Ответить
Не бачу сенсу перешкоджати ексгумації жертв волинської трагедії, від цього залежить нормалізація відносин з нашими найближчими сусідами, і так лідор ********** перебрався із всіма, з ким тільки можна
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27.11.2024 15:43 Ответить
Я не бачу.
Ти не бачиш.
А ти почитай коментарі, кількість неадекватного бидла, зашкалює.
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27.11.2024 15:51 Ответить
якщо б у вас були трохи вищі когнітивні здібності, ви б зрозуміли, що від того не залежить нормалізація відносин з нашими найближчими сусідами.
Більш того, як можна було бути таким дебілом і надати згоду??!
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28.11.2024 00:43 Ответить
Ну і навіщо займатися цим зараз??? Йде війна а полякам похрєну, головне ексгумація!!! Що то за така потреба??? Згоду дали, тепер чекайте коли на це буде час!!!! Єпануті!!!!
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27.11.2024 15:48 Ответить
а ці гоноровиє фахівці вже визначилися з кількістю "жертв",які вони будуть ексгумувати: 36,75 тис.,100 тис,180 тис чи 500 тис? Саме такі цифри "жертв" озвучували ці "фахівці" за останні 30 років....
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27.11.2024 16:30 Ответить
Плять, на часі. І памперсів нехай наберуть, бо у нас повітряні тривоги.
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27.11.2024 16:55 Ответить
А саме цікаве: всю цю "кашу" - з "Волинською різаниною" вперше підняв заступник командувача ВМС Польщі (начальник Політуправління) Саме цікаве - КИМ він був у війну... А був він командиром польського підрозділу диверсійного загону НКВС. Його підрозділ, перевдягнутий бандерівцями, вирізав одне з польських сіл... Це послужило поштовхом до обопільної різанини. Після війни сталінський режим йому віддячив - дав адміральську посаду. А потім він написав "правдиву" книжку, яка й стала "тригером" для всього цього "срачу"...
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27.11.2024 17:24 Ответить
Наберіть в гуглі Пацифікація в Галичині 1930 року. Поляки були окупантами і поводилися як окупанти. Переселяли своїх на українські землі, а місцеве українське населення планували ассимілювати, а тих, хто чинив спротив знищували. Самі створили передумови для трагедії. Волинська трагедія - це наслідок політики польського уряду. Потрібно звертати увагу на першопричину того, що відбулось. Польські політики спекулюють на цій трагедії заради збільшення свого рейтингу. Ніби більш важливих проблем у Польщі немає.Давно не мали кордону з агресивною імперією
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27.11.2024 23:26 Ответить
не можна якось шахеди підшаманити, щоб локаційно втрачалися в цьому місці? з ссикливих подлякв станеться залізти в нору і с*ратися до кінця війни. А потім пошлемо вже їх куди подалі.
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28.11.2024 00:45 Ответить
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