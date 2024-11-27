Польские специалисты в течение суток готовы выехать в Украину для эксгумации жертв Волынской трагедии, - глава Института нацпамяти Навроцкий

Специалисты Института национальной памяти Польши готовы в течение 24 часов отправиться в Украину для осуществления поисково-эксгумационных работ польских жертв Волынской трагедии.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил глава Института нацпамяти (IPN) РП Кароль Навроцкий, который с недавних пор является также независимым кандидатом в президенты Польши при поддержке правоконсервативной партии "Право и Справедливость" (PiS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, политическая декларация глав МИД Украины и Польши об отсутствии препятствий для осуществления поисково-эксгумационных работ должна иметь свое продолжение в режиме проверки задекларированных намерений.

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"Если публичные декларации политиков не являются лишь политическими декларациями, то мы в Институте национальной памяти готовы к осуществлению эксгумационных работ",- отметил Навроцкий.

Он добавил, что это будет формальным ответом на запросы IPN к украинским органам власти в этом вопросе с 2017 года, которые, по его словам, либо оставались без рассмотрения, либо на них приходил формальный отказ.

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"Я хочу четко подтвердить, что Институт национальной памяти, наше бюро поиска и идентификации готовы в течение 24 часов начать реальные поисковые работы на Волыни", - подчеркнул Навроцкий.

Он добавил, что ждет формального подтверждения информации украинского и польского министров иностранных дел.