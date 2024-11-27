Польські фахівці упродовж доби готові виїхати в Україну для ексгумації жертв Волинської трагедії, - голова Інституту нацпам’яті Навроцький
Фахівці Інституту національної памʼяті Польщі готові упродовж 24 годин вирушити в Україну для здійснення пошуково-ексгумаційних робіт польських жертв Волинської трагедії.
Про це під час пресконференції у Варшаві заявив голова Інституту нацпамʼяті (IPN) РП Кароль Навроцький, який віднедавна є також незалежним кандидатом у президенти Польщі за підтримки правоконсервативної партії "Право і Справедливість" (PiS), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, політична декларація глав МЗС України і Польщі про відсутність перешкод для здійснення пошуково-ексгумаційних робіт повинна мати своє продовження в режимі перевірки задекларованих намірів.
"Якщо публічні декларації політиків не є лише політичними деклараціями, то ми в Інституті національної памʼяті готові до здійснення ексгумаційних робіт",- зазначив Навроцький.
Він додав, що це буде формальною відповіддю на запити IPN до українських органів влади в цьому питанні з 2017 року, які, за його словами, або залишалися без розгляду, або на них приходила формальна відмова.
"Я хочу чітко підтвердити, що Інститут національної памʼяті, наше бюро пошуку й ідентифікації готові упродовж 24 годин розпочати реальні пошукові роботи на Волині", - наголосив Навроцький.
Він додав, що чекає на формальне підтвердження інформації українського та польського міністрів закордонних справ.
Будь ласка, зачекайте...
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Кароль Навроцький що, читати не вміє?
Навіщо пускати хвилі без потреби?
От через такі речі захисники історичної пом'яті починають виглядати мутно.
вбивство цивільних будь якої національності це дикунство і злочин, але якщо вже шукати правди, то нехай і нам скажуть : чи були вбиті зайдами, які з'явилися на Волині після 1922 року, і чи були вони військовими - чинними чи в минулому ?
Ти не бачиш.
А ти почитай коментарі, кількість неадекватного бидла, зашкалює.
Більш того, як можна було бути таким дебілом і надати згоду??!