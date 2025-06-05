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Новини Польща встановила День пам’яті "геноциду ОУН і УПА"
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МЗС України про рішення Сейму Польщі щодо "геноциду ОУН і УПА": Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння

Україна та Польща ведуть

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Сейму Польщі встановити 11 липня Днем памʼяті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що такі односторонні дії не сприяють порозумінню та примиренню, над якими обидві країни довго працювали, зокрема в межах Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу.

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МЗС підкреслило, що Україна завжди виступала за науковий і неупереджений підхід до складних сторінок спільної історії. Там переконані: шлях до примирення лежить через діалог, повагу та співпрацю істориків, а не через політичні оцінки.

Київ закликав польську сторону утриматися від дій, які можуть спричинити напруження у відносинах та звести нанівець результати конструктивного діалогу.

Незважаючи на політичний характер рішення Сейму, Україна продовжить пошуково-ексгумаційні роботи на своїй та польській території. МЗС нагадало: "Не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям - серед поляків. Ворог у нас спільний - Росія. Заради спільної сили, свободи та безпеки наших двох дружніх країн, маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх".

Як зазначається, 5 червня Сейм Польщі ухвалив закон, яким 11 липня встановлено Днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".

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Автор: 

МЗС (4169) ОУН (48) Польща (8625) УПА (141)


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Топ коментарі
+10
Так, які дні пам'яті жертв російського геноциду є у Польщі зараз?
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05.06.2025 14:01 Відповісти
+10
Не хочуть поляки повертати землі українські, що їм сталин подарував у 47 році.

взагалі то і Краків - це місто Руської країни ще часів Данііла Галицького.
Мовчать про це русіфіціровані історики
А УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗРОБИТИ ДЕНЬ ПАМЯТИ ОПЕРАЦІЇ ВІСЛА, як українців їх земель лишали поляки з россіянами . Це трагедія для українців
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05.06.2025 14:05 Відповісти
+10
Треба зробили 11 липня - день геноциду із сторони Польщі - і армія крайова і ще з козацьких часів та й. Прийняти і забути. Є проблеми більші чим історія
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05.06.2025 14:05 Відповісти
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Так, які дні пам'яті жертв російського геноциду є у Польщі зараз?
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05.06.2025 14:01 Відповісти
Польща заснувала 11 липня Днем пам'яті "жертв геноциду ОУН і УПА" - - Заява Сейму

У заяві йдеться, що в період з 1939 по 1946 рік організацією українських націоналістів і Українською повстанською армією було вбито понад 100 тисяч поляків. Ще стільки ж були змушені тікати з територій, які тоді входили до складу Польщі.
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05.06.2025 14:03 Відповісти
Русня поляків ніколи-ніколи масово не вбивала.
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05.06.2025 14:09 Відповісти
Особливо О.Суворов!
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05.06.2025 14:23 Відповісти
А Качинського кацапня замочила -та й хрен би з ним. Пшекам набагато важливіша історія столітньої давнини.
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05.06.2025 14:13 Відповісти
Поляки як і раша, починають дивитись в минуле, а не в майбутнє. Такі нації не мають шансів на виживання.
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05.06.2025 14:04 Відповісти
Не хочуть поляки повертати землі українські, що їм сталин подарував у 47 році.

взагалі то і Краків - це місто Руської країни ще часів Данііла Галицького.
Мовчать про це русіфіціровані історики
А УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗРОБИТИ ДЕНЬ ПАМЯТИ ОПЕРАЦІЇ ВІСЛА, як українців їх земель лишали поляки з россіянами . Це трагедія для українців
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05.06.2025 14:05 Відповісти
Не завадило б добавити до польських злочинів проти українців "Пацифікацію", поділ України навпіл разом з совіцькою рашкою, після того, як армія УНР під командуванням генерал-хорунжого Марка Безручко захистила від чкрвоної окупації Польщу в 1920 році під час так званого "Дива на Віслі".
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05.06.2025 14:13 Відповісти
Ще простіше: Польща, як агресор в чомусь подібний росії, проводила 300-річну політику геноциду, етноциду, асиміляції, боротьби з українською церквою, мовою і культурою. Жертви: багато мільйонів осіб. Навіть так: саме така політика щодо України призвела до усіх розділів Речі Посполитої, втрати незалежності і подій подібних Волинській трагедії, на жаль. Навіть Другої світової могло б не бути, якби зберігалась потужна Реч Посполита.
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05.06.2025 15:10 Відповісти
Абсолютно з Вами згоден!
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05.06.2025 15:19 Відповісти
Краків польський, Холм український.
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05.06.2025 15:14 Відповісти
Треба зробили 11 липня - день геноциду із сторони Польщі - і армія крайова і ще з козацьких часів та й. Прийняти і забути. Є проблеми більші чим історія
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05.06.2025 14:05 Відповісти
Розоритеся з сусідами, залиште одного Орбана - він нормальний
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05.06.2025 14:15 Відповісти
Перекладач налаштуй придурку підпшечний.
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05.06.2025 14:26 Відповісти
Це дуже слушна і здійсненна пропозиція: встановити День пам'яті геноциду поляками українців. І не тільки за час Другої світової війни, а починаючи від Хмельниччини. У польському державному гімні (Єщє Польска не згінела...) є згадка про Чарнецького- це того самого мерзотника, що розорив хутір Суботів і могилу Богдана Хмельницького. Дивно, що до сьогоднішнього дня українські історики не вказали полякам на таке хамство. Що цікаво, німці знищили 6 млн. поляків (з євреями включно), але жодних Днів пам'яті німецького геноциду поляків у Польщі немає. Давлять на тих, на кого можуть. І це треба зупинити, бо до добра це не приведе. Польські політики будуть змагатися між собою, хто сильніше нагне Україну і їм будуть підвивати польські ЗМІ.
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05.06.2025 14:32 Відповісти
Коли Україна стане такою, на яку страшно натиснути, то і тиснути перестануть.
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05.06.2025 14:55 Відповісти
Поменше чешіть язиками а краще встановіть день пам'яті жертв геноциду вчиненого армією крайовою.
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05.06.2025 14:09 Відповісти
На жаль, з угорських, словацьких та польських нацистів ми можемо запитати тількі після війни. І рижого ******** так просто не пошлешь, бо гроші є тількі у Ріната, у нас немає.
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05.06.2025 14:18 Відповісти
не заспокояться ніяк..інші народи давно помирились, хоча були великі жертви і живуть в мирі і спокої, а ці як кацапи що носяться з побєдой, причому чим далі ті події тим більше галасу
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05.06.2025 14:18 Відповісти
Это не совсем так. Обиды сохраняются столетиями даже у цивилизованных. Одна британская теннисистка недавно заявила что от француженки воняет (у британцев принято считать что у французов, мягко говоря, плохо с гигиеной). В интернете такой трэш начался, что во всех соцсетях и новостных сайтах пришлось закрывать комментарии.
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05.06.2025 14:29 Відповісти
Дурницю пишете. Кацапи і українці ніколи не помиряться, поки хоч один живий.
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05.06.2025 14:57 Відповісти
поляки мабуть хочуть вчити російску мову, ..
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05.06.2025 14:21 Відповісти
пшеки є пшеки.....
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05.06.2025 14:24 Відповісти
У відповідь зелена Верховна рада повинна прийняти якийсь документ про пацифікацію і геноцид українців в Галичині.
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05.06.2025 14:26 Відповісти
На Галичині, Волині і Холмщині.
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05.06.2025 15:18 Відповісти
Самое интересное почему этот вопрос начинает подниматься именно сейчас?
Кому выгодно кроме кацапов и их проституток?
Почему не освещается эта трагедия честно - погибшие и геноцид применялся обоими сторонами, так же не забывайте о прямом участии нквд как провокаторов.
Почему эти именно крикливые поляки ничего не кричат расстреле польских офицеров в Катыни?
Почему скромно молчат о практически доказанном убийстве кацапами польского правительства под Смоленском?
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05.06.2025 14:55 Відповісти
Ці польські політики ідіоти вже втомили саміж і розпалюють непорозуміння
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05.06.2025 14:57 Відповісти
Цікаво - який у цьому сенс ?
Тут багато під польським прапорцем - поясніть , що вони хочуть цим досягти ?
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05.06.2025 15:01 Відповісти
Зарабатывание политических очков на низменных инстинктах народа. В Восточной Европе популярный метод.
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05.06.2025 15:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B3z_eSqh9pM Орбанізація Польщі. Лех Валенса б'є на сполох!
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05.06.2025 15:15 Відповісти
Валенса потерял авторитет, после того как выявилось что он был стукачом КГБ.
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05.06.2025 15:17 Відповісти
 
 