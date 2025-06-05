МЗС України про рішення Сейму Польщі щодо "геноциду ОУН і УПА": Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Сейму Польщі встановити 11 липня Днем памʼяті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що такі односторонні дії не сприяють порозумінню та примиренню, над якими обидві країни довго працювали, зокрема в межах Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу.

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МЗС підкреслило, що Україна завжди виступала за науковий і неупереджений підхід до складних сторінок спільної історії. Там переконані: шлях до примирення лежить через діалог, повагу та співпрацю істориків, а не через політичні оцінки.

Київ закликав польську сторону утриматися від дій, які можуть спричинити напруження у відносинах та звести нанівець результати конструктивного діалогу.

Незважаючи на політичний характер рішення Сейму, Україна продовжить пошуково-ексгумаційні роботи на своїй та польській території. МЗС нагадало: "Не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям - серед поляків. Ворог у нас спільний - Росія. Заради спільної сили, свободи та безпеки наших двох дружніх країн, маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх".

Як зазначається, 5 червня Сейм Польщі ухвалив закон, яким 11 липня встановлено Днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".

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