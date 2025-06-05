МЗС України про рішення Сейму Польщі щодо "геноциду ОУН і УПА": Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння
Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Сейму Польщі встановити 11 липня Днем памʼяті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин.
Про це йдеться в офіційній заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві наголосили, що такі односторонні дії не сприяють порозумінню та примиренню, над якими обидві країни довго працювали, зокрема в межах Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу.
МЗС підкреслило, що Україна завжди виступала за науковий і неупереджений підхід до складних сторінок спільної історії. Там переконані: шлях до примирення лежить через діалог, повагу та співпрацю істориків, а не через політичні оцінки.
Київ закликав польську сторону утриматися від дій, які можуть спричинити напруження у відносинах та звести нанівець результати конструктивного діалогу.
Незважаючи на політичний характер рішення Сейму, Україна продовжить пошуково-ексгумаційні роботи на своїй та польській території. МЗС нагадало: "Не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям - серед поляків. Ворог у нас спільний - Росія. Заради спільної сили, свободи та безпеки наших двох дружніх країн, маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх".
Як зазначається, 5 червня Сейм Польщі ухвалив закон, яким 11 липня встановлено Днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".
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У заяві йдеться, що в період з 1939 по 1946 рік організацією українських націоналістів і Українською повстанською армією було вбито понад 100 тисяч поляків. Ще стільки ж були змушені тікати з територій, які тоді входили до складу Польщі.
взагалі то і Краків - це місто Руської країни ще часів Данііла Галицького.
Мовчать про це русіфіціровані історики
А УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗРОБИТИ ДЕНЬ ПАМЯТИ ОПЕРАЦІЇ ВІСЛА, як українців їх земель лишали поляки з россіянами . Це трагедія для українців
Кому выгодно кроме кацапов и их проституток?
Почему не освещается эта трагедия честно - погибшие и геноцид применялся обоими сторонами, так же не забывайте о прямом участии нквд как провокаторов.
Почему эти именно крикливые поляки ничего не кричат расстреле польских офицеров в Катыни?
Почему скромно молчат о практически доказанном убийстве кацапами польского правительства под Смоленском?
Тут багато під польським прапорцем - поясніть , що вони хочуть цим досягти ?