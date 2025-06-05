Кремль ждал "жесткого осуждения" спецоперации СБУ по уничтожению самолетов, - Песков
В Кремле выразили недовольство международной реакцией на спецоперацию СБУ, в результате которой были уничтожены десятки самолетов стратегической авиации России.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Если говорить в целом о международной оценке, то, конечно, хотели бы слышать по меньшей мере жесткое осуждение этого террористического акта", - заявил Песков.
Ему задали вопрос, считает ли Кремль достаточной реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, который сообщил, что не был проинформирован о подготовке украинской операции. Впрочем, в Кремле, как свидетельствуют слова спикера, ожидали публичного осуждения действий Украины на международном уровне.
Спецоперация СБУ "Паутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
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Нахабство кацапське звичайне. Мали вже всі звикнути за більш ніж три роки.
Воно ущербне гадає, що на його донці, як і на інших викидишах унилої лошари, пуйла, медведки це ніяким чином не відобразиться. Гадаю що ні, дуже відобразиться...
за знищення дронами Служби Божої підарольотів - тільки овації та подяка усього цивілізованого світу
як правильно зазначила одна мудра людина:
СБУ-Моссад: рахунок 1:1
далі буде...
ЖЕСТЬ
Все з ніг на голову.
Таку думку висловив фюрер кацапстану на зустрічі з представниками міжнародних громадських і релігійних організацій.
Він процитував Геббельса: "Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. Він (Геббельс) домагався свого, він був талановитою людиною".
Трамп оправдывался, но не убедительно?
Может он на коленях стоял, пескав прасти его.
А якже тоді підводні човни і наземні "іскандери" . їх що теж не потрібно приховувати щоб їх зі супутників рахували?
По договору ОСВ їх не можна було маскувати, а в ангари чи капоніри - будь ласка.
Але головне що ху-йло в 2023 році з понтом з того договору вийшо...
Жаль что у нас такое ТЦК конченное.
У меня идеальное знание языков, идеальное знание истории, есть водительские права, есть навыки паяния и сбора дронов, навыки общения с цифровой техникой на низком уровне. Даже гимн их знаю.
Мог бы запросто быть диверсантом, даже обучать не надо.
Но мясом не пойду !
- Ворог підло напав на наші бомбардувальники які мирно бомбили його міста.