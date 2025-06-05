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Новости Операция СБУ Павутина
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Кремль ждал "жесткого осуждения" спецоперации СБУ по уничтожению самолетов, - Песков

Песков о мирных переговорах

В Кремле выразили недовольство международной реакцией на спецоперацию СБУ, в результате которой были уничтожены десятки самолетов стратегической авиации России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Если говорить в целом о международной оценке, то, конечно, хотели бы слышать по меньшей мере жесткое осуждение этого террористического акта", - заявил Песков.

Ему задали вопрос, считает ли Кремль достаточной реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, который сообщил, что не был проинформирован о подготовке украинской операции. Впрочем, в Кремле, как свидетельствуют слова спикера, ожидали публичного осуждения действий Украины на международном уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В частных разговорах Трамп восхищался операцией Украины по объектам на территории РФ, - Axios

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин действительно говорил Трампу, что РФ ответит на атаку по аэродромам, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1937) СБУ (20033)


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Топ комментарии
+43
Боже, які кончені...
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05.06.2025 15:25 Ответить
+42
Осуд знищення бойових літаків під час війни? Літаків, що гатять по дитячих лікарнях ракетами??? Воно геть *******...
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05.06.2025 15:27 Ответить
+33
оце його вштирило. осуд через знищення військової техніки на війні? як це повинно працювати?
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05.06.2025 15:26 Ответить
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Боже, які кончені...
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05.06.2025 15:25 Ответить
Це такий вишуканий цинізм у кацапів... Чи дійсно зв'язок з реальність дуже давно втрачено...
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05.06.2025 16:23 Ответить
На жаль, схоже на перше але не без другого...
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05.06.2025 16:26 Ответить
Розрахунок на: - А вдруг пройдЬЙот.
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05.06.2025 17:27 Ответить
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05.06.2025 15:25 Ответить
Який осуд????? Законні цілі, це не по цивільному населенню бити, як підарососіяни завжди роблять
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05.06.2025 15:26 Ответить
оце його вштирило. осуд через знищення військової техніки на війні? як це повинно працювати?
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05.06.2025 15:26 Ответить
Мабуть коняка через послів свіжу партію наркотиків завіз, не може же так вставляти від стекломию або бояришніку
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05.06.2025 15:38 Ответить
І що поганого в цьому? путєн казав що російському народу не вистачає двіжухи і гойди. Ну, от вона. Шта не так?
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05.06.2025 15:57 Ответить
Йоршик! Почитай визначення терміну "тероризм"
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05.06.2025 15:27 Ответить
Осуд знищення бойових літаків під час війни? Літаків, що гатять по дитячих лікарнях ракетами??? Воно геть *******...
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05.06.2025 15:27 Ответить
воно не *******. воно хитре.
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05.06.2025 17:14 Ответить
Вони там всі *******. І так. ще й хитрі.
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05.06.2025 17:44 Ответить
Талібану інтернет проведуть і буде у вас все ладушкі.
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05.06.2025 15:28 Ответить
Ні, не буде. Талібан їх гакне, і переведе трохи нафтових фублєй в Нігерію 😂
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05.06.2025 15:30 Ответить
Просто сюр ***
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05.06.2025 15:28 Ответить
Не звертайте уваги, все нормально.
Нахабство кацапське звичайне. Мали вже всі звикнути за більш ніж три роки.
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05.06.2025 15:29 Ответить
Тупо знущаються зі здорового глузду, перевертаючи все з ніг на голову. І роблять це свідомо, знаючи, що на заході є чимало корисних ідіотів, яке це із радістю проковтнуть.
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05.06.2025 15:29 Ответить
Стогін із паралельного всесвіту кацапської мерзоти. Вони там реально вірять у власноруч побудований світ тотального брехні, абсурду, маніпуляцій та провокацій. Довбаний лепрозорій.
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05.06.2025 15:29 Ответить
Там какая то своя даже не параллельная - а перпендикулярная реальность. Хотя конечно Запад сам виноват в этом - из за его куколдизма начиная с 2007 года минимум Хло почувствовал что ему все можно. И по моему он очень удивляется когда почему то получается не совсем так как он хочет. Обижается как ребенок. Походу он действительно сам верит в свое величие. Клинический случай.
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05.06.2025 15:29 Ответить
Намагаються паралізувати тендітних європейців своєю нахабністю.
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05.06.2025 15:38 Ответить
Святая простота
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05.06.2025 15:30 Ответить
Скорее, дьявольская борзота.
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05.06.2025 17:15 Ответить
Примите мои искренние издевательства!
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05.06.2025 15:30 Ответить
Посміялись над пуйлом всім селом
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05.06.2025 15:30 Ответить
Логіка кацапів-смердюків на біле казати чорне і навпаки....
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05.06.2025 15:30 Ответить
Пєсков, тобі треба сглотнуть .
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05.06.2025 15:30 Ответить
Он уже стал в очередь.
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05.06.2025 17:16 Ответить
Не рвіть серце, шановні! Ви що, не бачите, що маєте справу з нелюдями? Причому,ж з різних сторін!
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05.06.2025 15:32 Ответить
100% На те у них і розрахунок, аби тільки гадити, гадити і гадити. Аби люди у розпачі з розуму сходили.
Воно ущербне гадає, що на його донці, як і на інших викидишах унилої лошари, пуйла, медведки це ніяким чином не відобразиться. Гадаю що ні, дуже відобразиться...
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05.06.2025 17:40 Ответить
,,МОЖЕМ ПАВТАРИТЬ".
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05.06.2025 15:33 Ответить
Зовсім з глузду з'їхали, жаліються що дітей не зможуть убивать. Піськов мабуть валізу перенюхав
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05.06.2025 15:33 Ответить
Он як воно виходить: маніяк мирно вбиває населення і знищує все що можна, а жертва повинна бути засуджена, бо тероризує маніяка своїм захистом.
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05.06.2025 15:34 Ответить
осуд був за удари ракетами з цих підарольотів по Охматдиту, дитячих садках, школах, шпиталях, пологових, житлових будинак та мирних.
за знищення дронами Служби Божої підарольотів - тільки овації та подяка усього цивілізованого світу
як правильно зазначила одна мудра людина:
СБУ-Моссад: рахунок 1:1
далі буде...
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05.06.2025 15:35 Ответить
Висер з серії "А нас за чьто?!?"
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05.06.2025 15:35 Ответить
Це вже більше ніж «А нас за што?» - це «Праклятиє біндєравци нас разапьялі как мальчікав в трусіках!»
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05.06.2025 16:00 Ответить
Влажные мечты маняков, когда жертва ****** нападающего, он требует суд засудить этот факт!
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05.06.2025 15:35 Ответить
"Караул! ******** зрєнія лішают! -
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05.06.2025 15:37 Ответить
Світ розуміє що терорист, це путін з парашою, а літаками вони вчиняють терористичні акти проти мирного населення України, і наша держава мала повне право захищати себе в такий спосіб.
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05.06.2025 15:37 Ответить
Кацапи, ви дограєтеся... можему москву взяти за 3 дні. Басаєв брав Норд-Ост, ми візьмем москву і поміняєм владу.
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05.06.2025 15:38 Ответить
"мирні бомбрдувальники" знищили які "просто бомбили центри міст і енергетику"

ЖЕСТЬ
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05.06.2025 15:39 Ответить
Наскільки правий був Орвел: "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила".
Все з ніг на голову.
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05.06.2025 15:40 Ответить
хто багато знає той багато забуває
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05.06.2025 15:43 Ответить
всі були в захваті
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05.06.2025 15:41 Ответить
Може ще за крейсер "Москва" вибачитися та за Кримський міст заодно?? За угнаних дітей? За тисячі вбитих цивільних,жінок,дітей,старих.... Тварини безбожні! Горіти вам в Аду!!
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05.06.2025 15:44 Ответить
Путлєр захоплювався міністр пропаганди нацистської Німеччини Йозефом Геббельсом,заявляючи, що Геббельс є талановитою людиною.
Таку думку висловив фюрер кацапстану на зустрічі з представниками міжнародних громадських і релігійних організацій.
Він процитував Геббельса: "Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. Він (Геббельс) домагався свого, він був талановитою людиною".
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05.06.2025 15:47 Ответить
Було таке. Мабуть Трумпу з Венсом сподобалось.
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05.06.2025 16:32 Ответить
Путлєр захоплювався міністром*. (Звиняйте,не дописав слово.)
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05.06.2025 18:05 Ответить
Особисто я висловлюю найбільше занепокоєння та розчарування. Щодо того факту, що не ВСІ літаки були знищені 😁
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05.06.2025 15:49 Ответить
так підозрюю шо було знищено більше ніж 41 , виття на болотах не зупиняється
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05.06.2025 15:49 Ответить
Судячи з усього, безповоротно знищено 12, ще 29 пошкоджено, тобто виведено з ладу на невизначений період.
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05.06.2025 16:00 Ответить
Їх США підтрима ли так що аж червона краватка за плечі загорнулась.
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05.06.2025 15:52 Ответить
Який осуд,тільки овації.Далі буде!
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05.06.2025 15:54 Ответить
УжОс шта делается, ваще!
Трамп оправдывался, но не убедительно?
Может он на коленях стоял, пескав прасти его.
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05.06.2025 15:55 Ответить
забув які експерти, кажуть що стратегічні літаки спеціально стояли некриючись бо за якоюсь міжнародною угодою так повинно бути. типу щоб сили ядерної триади можна було порахувати зі супутника. тому типу в них неможна було стрілять.
А якже тоді підводні човни і наземні "іскандери" . їх що теж не потрібно приховувати щоб їх зі супутників рахували?
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05.06.2025 15:55 Ответить
Якби вони не стріляли по Україні, Україна б не запускала по ним дрони.
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05.06.2025 16:01 Ответить
Такого зобов'язання не було.
По договору ОСВ їх не можна було маскувати, а в ангари чи капоніри - будь ласка.
Але головне що ху-йло в 2023 році з понтом з того договору вийшо...
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05.06.2025 16:05 Ответить
Значит мы на правильном пути.

Жаль что у нас такое ТЦК конченное.
У меня идеальное знание языков, идеальное знание истории, есть водительские права, есть навыки паяния и сбора дронов, навыки общения с цифровой техникой на низком уровне. Даже гимн их знаю.

Мог бы запросто быть диверсантом, даже обучать не надо.

Но мясом не пойду !
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05.06.2025 15:58 Ответить
Це ще в Чапека було:
- Ворог підло напав на наші бомбардувальники які мирно бомбили його міста.
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05.06.2025 15:59 Ответить
Це ж який цинізм повинен бути в цих упирів московських боліт?Вони з цих літаків "Охмадити"розстрілюють,критичну інфраструктуру,житлову забудову і чекають на осуд.В слідуючий серії башти кремля впадуть.
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05.06.2025 16:09 Ответить
***, які ідіоти...
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05.06.2025 16:11 Ответить
ПІСЬКОВ- ДЕБІЛ. На всю голівоньку!!!
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05.06.2025 16:40 Ответить
у відповідь ну цю заяву піськова наші дипломати могли би скликати засідання ООН, де публічно на весь світ довести кацапам, що знищення болотних літаків - це зовсім не тероризм, а акт самооборони.
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05.06.2025 16:58 Ответить
Все що може зробити Трамбон з росією, -це гучно всратись.
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05.06.2025 16:59 Ответить
Цинічні потвори. Думаю жд мости підірвали самі росіяни.
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05.06.2025 17:26 Ответить
Однозначно, що це робота ФСБшників, так би мовити різновид "рязанського цукру". Щоб ця диверсія була проведена українськими спецслужбами, то слідчі ФСБ день і ніч пересівали б на дрібне сито кожен грам пилу, а так через годину самі підірвали залишки мостів, бігом все підмели, полили водою і пустили потяги. Все! Фініт аля комедія. Розходимся.
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05.06.2025 18:03 Ответить
хто витягнув цей унітазний йоршик з унітазу? запхайте в зад в унітаз!
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05.06.2025 17:42 Ответить
 
 