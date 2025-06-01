Украина заранее предупредила администрацию Трампа о спецоперации СБУ на аэродромы РФ, - Axios (дополнено)

Украина заранее проинформировала администрацию президента США Дональда Трампа о сегодняшней спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Дополнено в 18:55. CBS News, со ссылкой на источники в Белом доме, опровергает, что администрацию Трампа предупредили о подготовке спецоперации "Павутина".

"Украина наносит массированный удар беспилотниками по авиабазам в глубине России. Украина начала беспрецедентные удары с беспилотников в глубине России, поцелив в десятки стратегических бомбардировщиков на нескольких базах", - говорится в материале.

По словам украинского чиновника издания, Украина заранее уведомила администрацию Трампа об этой атаке.

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Украинский чиновник сообщил Axios, что операция была проведена СБУ и планировалась более года.

По словам чиновника, ударные беспилотники были запущены с грузовиков, которые были тайно размещены вблизи российских авиабаз - одна из них расположена в Сибири - за тысячи километров от Украины.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Спецоперацию "Павутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.