РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13207 посетителей онлайн
Новости Массовое уничтожение российских самолетов Спецоперация СБУ
11 083 91

Украина заранее предупредила администрацию Трампа о спецоперации СБУ на аэродромы РФ, - Axios (дополнено)

Операция Паутина — администрация Трампа заранее знала об атаке

Украина заранее проинформировала администрацию президента США Дональда Трампа о сегодняшней спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Дополнено в 18:55. CBS News, со ссылкой на источники в Белом доме, опровергает, что администрацию Трампа предупредили о подготовке спецоперации "Павутина".

"Украина наносит массированный удар беспилотниками по авиабазам в глубине России. Украина начала беспрецедентные удары с беспилотников в глубине России, поцелив в десятки стратегических бомбардировщиков на нескольких базах", - говорится в материале.

По словам украинского чиновника издания, Украина заранее уведомила администрацию Трампа об этой атаке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Паутина". ФОТО ДНЯ

Украинский чиновник сообщил Axios, что операция была проведена СБУ и планировалась более года.

По словам чиновника, ударные беспилотники были запущены с грузовиков, которые были тайно размещены вблизи российских авиабаз - одна из них расположена в Сибири - за тысячи километров от Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксклюзивное фото дронов, которыми СБУ атаковала российские аэродромы. ФОТО

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Спецоперацию "Павутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

Автор: 

США (27090) Трамп Дональд (5619) дроны (4074) Удары по РФ (319)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Не вірю,рижа ****** неодмінно би злила цю інформацію своєму плєшивому коханцю
показать весь комментарий
01.06.2025 18:06
+24
Сумніваюся а то Ілона з трумпом вже би доклад на стіл товаріща фсб положила .
показать весь комментарий
01.06.2025 18:01
+22
Сподіваюсь попередила вже по факту?
показать весь комментарий
01.06.2025 18:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сумніваюся а то Ілона з трумпом вже би доклад на стіл товаріща фсб положила .
показать весь комментарий
01.06.2025 18:01 Ответить
Так вихідний - трампуша був на гольфі.
І отаке....
показать весь комментарий
01.06.2025 18:10 Ответить
За це він по шапці отримає від *****, так що і Міланія ****…🤣🤣🤣
показать весь комментарий
01.06.2025 18:30 Ответить
Можливо і в званії понизять...
показать весь комментарий
01.06.2025 18:54 Ответить
...и партбилет на стол.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:57 Ответить
операцію таки хтось здав - кацапи недавно більшість літаків перекинули в Українку - єдиний аеродром до якого не доїхала фура
показать весь комментарий
01.06.2025 18:30 Ответить
А-ха-х.
Пішли коцапські казки - відмазки. Якби здали то жодна фура б не доїхала...
показать весь комментарий
01.06.2025 18:42 Ответить
там только намека было бы достаточно трампона как перекрыли бы все трассы вокруг аэродромов даже те 5 бомбардировщиков что нам показали уже перекрывают по стоимости 10 таких операций!
показать весь комментарий
01.06.2025 20:20 Ответить
Сподіваюсь попередила вже по факту?
показать весь комментарий
01.06.2025 18:02 Ответить
А то! 😊 І то просиди Трампа не будити, а повідомити йому після гольфу.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:12 Ответить
...але одна фура з дронами начебто не доїхала.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:27 Ответить
Останні кого треба попереджати, це америкоси, можуть тупо злити путіну для проступків з його боку
показать весь комментарий
01.06.2025 18:03 Ответить
За 15 хвилин це теж заздалегідь...
показать весь комментарий
01.06.2025 18:04 Ответить
і навіть більше: достатньо тільки П'ЯТЬ СЕКУНД!
показать весь комментарий
01.06.2025 19:41 Ответить
чудово, що обманістрація трампа з цього повідомлення нічого не вдупліла
показать весь комментарий
01.06.2025 18:05 Ответить
А никакого сообщения и не было - читайте в заголовке об "исправлении".
показать весь комментарий
01.06.2025 19:43 Ответить
Трамп в ****?
показать весь комментарий
01.06.2025 18:05 Ответить
Трамп тоді спав. А зараз - мабудь так...
показать весь комментарий
01.06.2025 18:10 Ответить
Гадаю, він до кінця не зрозумів. Ну атака і атака..
показать весь комментарий
01.06.2025 18:14 Ответить
Не вірю,рижа ****** неодмінно би злила цю інформацію своєму плєшивому коханцю
показать весь комментарий
01.06.2025 18:06 Ответить
- трамп ще спить?
- Так
- Як прокинеться, передайте йому що ми попереджали
показать весь комментарий
01.06.2025 18:14 Ответить
Надеюсь, Трампон к тому моменту уже закинулся дурью и не успел предупредить }{уйла?
показать весь комментарий
01.06.2025 18:06 Ответить
Отличный ход 😄
показать весь комментарий
01.06.2025 18:07 Ответить
ото трУмпона підставили 💛
показать весь комментарий
01.06.2025 18:10 Ответить
Трампу, показали козирні карти України, бо старий з прихвостнями, все скиглив, що в України їх немає!! А воно он, як неловко вийшло для Трампа!!!
показать весь комментарий
01.06.2025 18:10 Ответить
Ну а як ? Угодили всім! Один просив двіжухи, інший козирів..
показать весь комментарий
01.06.2025 18:29 Ответить
Axios - це американське інтернет-видання, засноване у 2017 році. Його назва походить від грецького слова «ἄξιος», що означає «гідний».

Ключові особливості Axios:

📌 Штаб-квартира: Арлінгтон, штат Вірджинія, США.

🧑‍💼 Засновники: Джим Вандегай (колишній головний редактор Politico), Майк Аллен (відомий політичний журналіст) та Рой Шварц.

📰 Формат подачі новин: дуже лаконічний, структурований, з акцентом на те, «що сталося», «чому це важливо» і «що далі». Такий стиль вони називають Smart Brevity - «розумна стислість».

🌐 Тематика: політика, економіка, технології, охорона здоров'я, зміни клімату, бізнес, ЗМІ тощо.

📬 Axios Newsletters: дуже популярні серед американської аудиторії - короткі щоденні/щотижневі розсилки на різні теми.
Рейтинги та репутація:

Axios має добру репутацію за точність і швидкість у висвітленні новин.

Вважається центристським або помірно-ліберальним за тоном.

Часто використовується аналітиками, політиками та бізнесменами через глибоку, але коротку аналітику.

Цікаво:

У 2022 році Cox Enterprises (власник телевізійних та інтернет-компаній) придбала Axios приблизно за 525 мільйонів доларів, але редакційна незалежність залишилася.

🔎 Якщо хочете - можу надіслати приклад типового матеріалу Axios або добірку з їхніх тем.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:10 Ответить
ось текст повідомлення

Україна завдає масований удар безпілотником по авіабазах глибоко всередині Росії



https://www.axios.com/authors/barak_ravid Барак Равід

facebook (відкривається в новому вікні)

Twitter (відкривається в новому вікні)

linkedin (відкривається в новому вікні)

електронна пошта (відкривається в новому вікні)



Солдати з артилерійського екіпажу поліцейського батальйону Стрилецького спецназу Головного управління Національної поліції у Запорізькій області готуються до бойової місії в Запорізькій області України 23 травня 2025 року. Фото: Дмитро Смолієнко/Укрінформ/NurPhoto через Getty Images

https://www.axios.com/2025/05/28/russia-propose-ukraine-peace-talks-istanbul Україна завдала безпрецедентних ударів безпілотників глибоко всередині https://www.axios.com/2025/05/27/senate-gop-russsia-sanctions-ukraine-putin-trump Росії, націлюючи десятки стратегічних бомбардувальників на кількох базах, згідно з українськими чиновниками та відео, опублікованими в соціальних мережах.

Чому це важливо: широкомасштабна атака відбулася незадовго до того, як президент України Володимир Зеленський оголосив, що відправляє делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим на https://www.axios.com/2025/05/28/russia-propose-ukraine-peace-talks-istanbul переговори про припинення вогню з Росією в Стамбулі в понеділок.
Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про напад, сказав український чиновник.

Новини: український чиновник повідомив Axios, що операція була проведена службою безпеки країни і була запланована більше року.
Чиновник заявив, що розвідники запустили ударні безпілотники з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз - деякі з них у Сибіру - за тисячі кілометрів від України.Повідомляється, що близько 40 російських військових літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники, були вражені під час атаки.Український чиновник заявив, що літаки, які були атаковані, були використані російськими військовими для авіаудару по українських містах.Протягом останніх 24 годин Росія завдала важких ударів безпілотниками по українських містах, включаючи Київ.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:13 Ответить
попросили дозволу? це війна вже четвертий рік, кожну хвилину гинуть українці.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:11 Ответить
Тут питання в тому, чи попередили ЦРУ, чи спільно з ЦРУ здійснили цю операцію...
показать весь комментарий
01.06.2025 18:11 Ответить
Це добре,)
показать весь комментарий
01.06.2025 18:11 Ответить
цікаво, чи Умеров , голова делегації , служака Ахмєтова та людина Ахмєтова=Єрмака БУВ ПОВІДОМЛЕНИЙ?
показать весь комментарий
01.06.2025 18:15 Ответить
А ще цікаво така детальпро видання - Засновники: Джим Вандегай (колишній головний редактор Politico), Майк Аллен (відомий політичний журналіст) та Рой Шварц.

... засновник -колишній головний редактор POLITICO , ну що знову повернемося до бомбезної статті про Єрмака?
показать весь комментарий
01.06.2025 18:18 Ответить
Так!, - Я особисто повідомив!, Виж там були,)
показать весь комментарий
01.06.2025 18:20 Ответить
Що, плющiть? Зеленскiй знав, Ермак знав, а Червiнскiй не знав. А-а-а-а Зилнеский атвлекает внимание, исстинавамгаварю!
показать весь комментарий
01.06.2025 18:21 Ответить
скажіть ще щось про Пороха НУУУУУ? +до Червінського
показать весь комментарий
01.06.2025 18:23 Ответить
не вірю! попередити це просто злити. Це навіть не стосується сьогоднішньої адміністрації рудого. Чим більше людей знають тим більше ризик провалу. Це аксіома!
показать весь комментарий
01.06.2025 18:15 Ответить
а ЧАС ПОВІДОМЛЕННЯ ВКАЗАНИЙ? Може за пару часів ДО ? А Умєров почув навіть пізніше ?
показать весь комментарий
01.06.2025 18:21 Ответить
Можно лише за 5 секунд до вибуху. І то уважно записувати весь ланцюжок - хто мав ту інформацію
показать весь комментарий
01.06.2025 18:50 Ответить
Виставили Трампу рахунок за 40 знищених стратегічних бомбардувальників. США можуть заощадити на цьому мільярди військового бюджету.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:18 Ответить
41.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:21 Ответить
+1 - це безкоштовний бонус
показать весь комментарий
01.06.2025 18:22 Ответить
Axios шо це за видання? З якого прутня Axios че висмоктав? Як щоб знала шобла Трампа то знав би і *****. Тому Axios виришив хайпануть і може направлятись на той прутень з якого це він висмоктав.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:20 Ответить
Трамп спав ще
показать весь комментарий
01.06.2025 18:51 Ответить
Трамп пише з 5 ранку у свому соушел а потім до 10 працює на себе по країні , з 5 хвилинним зосередженням на кожній новині а потім- ГОЛЬФ ГОЛЬФ ГОЛЬФ
показать весь комментарий
01.06.2025 18:57 Ответить
я дала справку про це видання вище ...почитайте
показать весь комментарий
01.06.2025 18:56 Ответить
Ах ты ж подлый Краснов, хитрый, изворотливый, работающий на СБУ!!!!
Не мог доложить - мол так и так - владимир стоп сбу???
бабушкі ліліпутіна памрут с інфаркту - і туда їм дарога!!!
показать весь комментарий
01.06.2025 18:20 Ответить
Навіщо? Чи існує якесь зобов'язання не використовувати навіть українську зброю?
показать весь комментарий
01.06.2025 18:20 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 18:23 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 18:23 Ответить
Что там Дональд Дак говорил ? У вас нет карт ? Есть. И не хилые.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:25 Ответить
Козир каже у вас нет карт - бо в перекладі з англ він і є КОЗИР
показать весь комментарий
01.06.2025 18:58 Ответить
...тобто він не з Україною - сам зізнається
показать весь комментарий
01.06.2025 19:00 Ответить
Й не дивно що Кремль дав Єрмаку погоняло КОЗИР . Трамп мабуть знає про це й каже прямим текстом - КОЗИРІ НЕ З УКРАЇНОЮ ( маразм шо поробиш - ***** вербувало його давно предавно)
показать весь комментарий
01.06.2025 19:02 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 18:26 Ответить
👍
показать весь комментарий
01.06.2025 18:28 Ответить
Да бросьте . Не верю
Скорее всего - звонили
А Дональд трубку не брал
показать весь комментарий
01.06.2025 18:26 Ответить
спочатку Україна попердила 5 аеродромів з 41 літаком ,а потім швиденько попередила про це США ...
показать весь комментарий
01.06.2025 18:29 Ответить
Тільки так!!!
Трампу можно повідомляти лише за 5 секунд до вибуху!! І то коли він спросоння! Бо кажуть злі язики, є там такий Краснов.... наче б то все підслуховує, занотовує і пише в мокву
показать весь комментарий
01.06.2025 18:41 Ответить
Miroslav Logiyko

https://www.facebook.com/mupoclove/posts/pfbid031cQdLun9V6aA8RxCwc34LoHFWe9KUi7afoKWyaNggDcvXvUyNm27ZwwEa8Zdinh3l?__cft__[0]=AZX5a0jKuGmbZk0uLCEkBIDQuBvezL98N7PWq3CuFDt78cu7gLfOiX2hQ7lNmo5l1uCPmlUmHMS6CviYqXxHJMEn0_e_L5T1gL2731sNwxV-IS4BWW-Bq-NvAvglmY5EWa7fb5eQxc1197T0XkWgh3gYj1ZReRFO2wGQ3owueCVstA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#

Суперова спецоперація. Чудово палає.

Я так розумію спецоперація "Павутина" вдалась, бо Єрмак з Зеленським не дозвонилися путіну та лукашенку, щоб злити її, попередивши їх, як вони це зробили з операцію "Авеню" з запланованою затримкою вагнерівців.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:33 Ответить
Зеленський с Малюком і Ермаком контролювали її у прямому ефірі
показать весь комментарий
01.06.2025 18:52 Ответить
Ща Трамп вийде в люди, щойно Америка прокинеться, і скаже що цю операцію лічно він санкціонував і планував відповідно
показать весь комментарий
01.06.2025 18:36 Ответить
Скорее краснов заявит что-то в духе "Украина не хочет мира, в отличие от его друга в.в.пуkина"
показать весь комментарий
01.06.2025 19:11 Ответить
Думаю, ні. Він навпаки скаже що відмовляв Зеленського щосили, але той недоговіроздатний. Не те що любімий класний парєнь Дабл Балодья.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:12 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 18:37 Ответить
Гойсійская а не ""гусская"
показать весь комментарий
01.06.2025 18:39 Ответить
По факту савєцкая...
показать весь комментарий
01.06.2025 18:45 Ответить
Сталинска
показать весь комментарий
01.06.2025 19:26 Ответить
А що, якщо дрони доставили з ліпецкай фабрікі в цукерках...?
показать весь комментарий
01.06.2025 18:38 Ответить
Клоунада ЗЕйо§ана!
За словами чиновника, ударні безпілотники були запущені з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз - одна з них розташована в Сибіру - за тисячі кілометрів від України. Джерело: https://censor.net/ua/n3555494

Вони ж завжди розповідають підробиці та всі деталі спецоперацій? Чи я не знаю про якісь вийнятки?
З такими ЗЕбілами і шпигунів не треба
показать весь комментарий
01.06.2025 18:38 Ответить
Ця версія операції - для кацапів і преси. Правду ніхто не взнає протягом 30-50 років.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:42 Ответить
За такий прокол кремль відкличе Краснова з тривалого відрядження до США. Втеча відбудеться під час офіційної зустрічі двох "президентів". Віце-президентові штатів приготуватися до переобрання влади на себе.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:41 Ответить
Попереджали чи не попереджали, але тепер буде якось невдобно доводити, що ти не на нашому боці
показать весь комментарий
01.06.2025 18:54 Ответить
аіні билі списані ещьо год назад і атпралєні на лом в русал
показать весь комментарий
01.06.2025 18:58 Ответить
Хоча б Малюка як Залужного не відправили б послом куди подалі, сумніваюся що ЗЕ і Єрмак були проінформовані, хіба що постфактум.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:58 Ответить
❗️США не були попереджені, що Україна сьогодні атакує аеродроми рф, - CBS News спростовує повідомлення Axios

Офіційних коментарів Трампа чи його адміністрації наразі немає.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:01 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 19:02 Ответить
ніхто не кого не попереджав , рудий би відразу все путину здав
показать весь комментарий
01.06.2025 19:04 Ответить
Лист надіслали українською.

А потім ще і загубили.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:08 Ответить
А Трамп понімає тільки руській язик, тому не зміг прочитати листа.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:54 Ответить
- Але,это белый дом? Предупреждаем - московия останется без стратегической авиации,может даже без самого ботокса,к которому в форточку теперь может влететь дрон в любой момент.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:08 Ответить
Той би здав все *****.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:32 Ответить
То була провокація! Заголовок вже змінили - "Україна НЕ попереджала адміністрацію Трампа про спецоперацію СБУ на аеродроми РФ, - Axios (виправлено)"
показать весь комментарий
01.06.2025 19:41 Ответить
насправді Трамп особисто віддав наказ бомбить русню
показать весь комментарий
01.06.2025 19:49 Ответить
Хотілося б запитати діда Донні: «А що з «козирями» друга Владіміра?».
показать весь комментарий
01.06.2025 19:50 Ответить
Дивна історія - *********** це у АКСІОС а на ЦН повинно йти як новина
показать весь комментарий
01.06.2025 19:52 Ответить
Ох і влетить від пуйла бубочці,козирю і краснову!
показать весь комментарий
01.06.2025 19:56 Ответить
А накуя трампищі у наших мірних опєраціях участвувати?
показать весь комментарий
01.06.2025 20:06 Ответить
мудре рішення
показать весь комментарий
01.06.2025 20:54 Ответить
 
 