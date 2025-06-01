Украина заранее предупредила администрацию Трампа о спецоперации СБУ на аэродромы РФ, - Axios (дополнено)
Украина заранее проинформировала администрацию президента США Дональда Трампа о сегодняшней спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает Цензор.НЕТ.
Дополнено в 18:55. CBS News, со ссылкой на источники в Белом доме, опровергает, что администрацию Трампа предупредили о подготовке спецоперации "Павутина".
"Украина наносит массированный удар беспилотниками по авиабазам в глубине России. Украина начала беспрецедентные удары с беспилотников в глубине России, поцелив в десятки стратегических бомбардировщиков на нескольких базах", - говорится в материале.
По словам украинского чиновника издания, Украина заранее уведомила администрацию Трампа об этой атаке.
Украинский чиновник сообщил Axios, что операция была проведена СБУ и планировалась более года.
По словам чиновника, ударные беспилотники были запущены с грузовиков, которые были тайно размещены вблизи российских авиабаз - одна из них расположена в Сибири - за тысячи километров от Украины.
Спецоперация СБУ "Павутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Спецоперацию "Павутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.
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І отаке....
Пішли коцапські казки - відмазки. Якби здали то жодна фура б не доїхала...
- Так
- Як прокинеться, передайте йому що ми попереджали
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Україна завдає масований удар безпілотником по авіабазах глибоко всередині Росії
https://www.axios.com/authors/barak_ravid Барак Равід
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Солдати з артилерійського екіпажу поліцейського батальйону Стрилецького спецназу Головного управління Національної поліції у Запорізькій області готуються до бойової місії в Запорізькій області України 23 травня 2025 року. Фото: Дмитро Смолієнко/Укрінформ/NurPhoto через Getty Images
https://www.axios.com/2025/05/28/russia-propose-ukraine-peace-talks-istanbul Україна завдала безпрецедентних ударів безпілотників глибоко всередині https://www.axios.com/2025/05/27/senate-gop-russsia-sanctions-ukraine-putin-trump Росії, націлюючи десятки стратегічних бомбардувальників на кількох базах, згідно з українськими чиновниками та відео, опублікованими в соціальних мережах.
Чому це важливо: широкомасштабна атака відбулася незадовго до того, як президент України Володимир Зеленський оголосив, що відправляє делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим на https://www.axios.com/2025/05/28/russia-propose-ukraine-peace-talks-istanbul переговори про припинення вогню з Росією в Стамбулі в понеділок.
Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про напад, сказав український чиновник.
Новини: український чиновник повідомив Axios, що операція була проведена службою безпеки країни і була запланована більше року.
Чиновник заявив, що розвідники запустили ударні безпілотники з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз - деякі з них у Сибіру - за тисячі кілометрів від України.Повідомляється, що близько 40 російських військових літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники, були вражені під час атаки.Український чиновник заявив, що літаки, які були атаковані, були використані російськими військовими для авіаудару по українських містах.Протягом останніх 24 годин Росія завдала важких ударів безпілотниками по українських містах, включаючи Київ.
... засновник -колишній головний редактор POLITICO , ну що знову повернемося до бомбезної статті про Єрмака?
Не мог доложить - мол так и так - владимир стоп сбу???
бабушкі ліліпутіна памрут с інфаркту - і туда їм дарога!!!
Скорее всего - звонили
А Дональд трубку не брал
Трампу можно повідомляти лише за 5 секунд до вибуху!! І то коли він спросоння! Бо кажуть злі язики, є там такий Краснов.... наче б то все підслуховує, занотовує і пише в мокву
https://www.facebook.com/mupoclove/posts/pfbid031cQdLun9V6aA8RxCwc34LoHFWe9KUi7afoKWyaNggDcvXvUyNm27ZwwEa8Zdinh3l?__cft__[0]=AZX5a0jKuGmbZk0uLCEkBIDQuBvezL98N7PWq3CuFDt78cu7gLfOiX2hQ7lNmo5l1uCPmlUmHMS6CviYqXxHJMEn0_e_L5T1gL2731sNwxV-IS4BWW-Bq-NvAvglmY5EWa7fb5eQxc1197T0XkWgh3gYj1ZReRFO2wGQ3owueCVstA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#
Суперова спецоперація. Чудово палає.
Я так розумію спецоперація "Павутина" вдалась, бо Єрмак з Зеленським не дозвонилися путіну та лукашенку, щоб злити її, попередивши їх, як вони це зробили з операцію "Авеню" з запланованою затримкою вагнерівців.
За словами чиновника, ударні безпілотники були запущені з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз - одна з них розташована в Сибіру - за тисячі кілометрів від України. Джерело: https://censor.net/ua/n3555494
Вони ж завжди розповідають підробиці та всі деталі спецоперацій? Чи я не знаю про якісь вийнятки?
З такими ЗЕбілами і шпигунів не треба
Офіційних коментарів Трампа чи його адміністрації наразі немає.
А потім ще і загубили.