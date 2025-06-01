Спецоперация "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовилась более полутора лет. ФОТОрепортаж
Контролировал ход операции лично Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. А реализовывал замысел Василий Малюк и коллектив Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Как рассказывают наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.
Есть уникальные фото, где видно, как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.
Источники в СБУ подчеркивают, что люди, принимавшие участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых - стратегические бомбардировщики.
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Надо было просто сказать что "мы не знаем ничего, что как можно запускать дроны на 5000 км, это не мы и дроны вообще российской сборки."
А то разбрехались как бабы на базаре..
- "Вот как выглядит одна из самых дерзких страниц новой военной истории - атака ВСУ на аэродром стратегических бомбардировщиков. Украинские силы обороны не просто наносят удары - они меняют саму природу войны. Сегодняшняя операция против стратегической авиации РФ уже встает в один ряд с эпохальными атаками прошлого: налетом британцев на Таранто в 1940-м и японской атакой на Перл-Харбор в 1941-м. Тогда морская авиация впервые показала, что линкоры - это вчерашний день. Сейчас эту роль играют дроны. Маленькие, умные, точные. Они спокойно проникают за тысячи километров вглубь противника и делают то, что раньше было задачей целых флотов.Старые военные учебники можно смело сдавать в макулатуру: Украина пишет новые. И пишет их в прямом эфире", - написал ресурс.
Тепер фур буде жахатись кожен кацапський військовий , і не тільки , чинуша . І вся рідня того чинуші . ! Дрон в будь який момент може прилетіти по його дружині наприклад !
Сьогодні народився новий вид партизанської війни в тилу ворога , тепер за допомогою дронів .
Навіщо брехнею псувати чудову новину?!
Мабуть керівники взяли до уваги злив "авеню" Бурби і досвід Залужного з Харківскою операцією.
Мы можем всё.. )
і без кстаті 5 млн українців читають в ЄС ВСЕ а туточки теж все через ТОР тому ігри в стирання вказують на замаскованих КГБшників
https://www.youtube.com/shorts/AqPnHkXNZnM?feature=share