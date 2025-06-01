Спецоперация "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовилась более полутора лет. ФОТОрепортаж

Контролировал ход операции лично Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. А реализовывал замысел Василий Малюк и коллектив Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Как рассказывают наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

Есть уникальные фото, где видно, как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.

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Источники в СБУ подчеркивают, что люди, принимавшие участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.











Напомним, ранее сообщалось, что СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых - стратегические бомбардировщики.