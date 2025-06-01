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Новости Фото Массовое уничтожение российских самолетов
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Спецоперация "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовилась более полутора лет. ФОТОрепортаж

Контролировал ход операции лично Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. А реализовывал замысел Василий Малюк и коллектив Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Как рассказывают наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

Есть уникальные фото, где видно, как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.

Спецоперація СБУ "Павутина"

Также читайте: СБУ отработала по четырем военным аэродромам РФ, - источники

Источники в СБУ подчеркивают, что люди, принимавшие участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.

Спецоперація СБУ "Павутина"
Спецоперація СБУ "Павутина"
Спецоперація СБУ "Павутина"
Спецоперація СБУ "Павутина"
Спецоперація СБУ "Павутина"

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых - стратегические бомбардировщики.

Автор: 

самолет (3620) СБУ (19994) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+33
Я *****, більше не знаю як прокоментувати
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01.06.2025 15:58
+27
СЛАВА СЛУЖБІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ!
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01.06.2025 15:58
+21
Молодці що розказують, хай Світ бачить, що Наше СБУ харкнуло в морду пуйлу!
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01.06.2025 16:00
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Страница 2 из 2
Я думаю наоборот, его вообще не посвятили в это дело. Если бы он знал, то знал бы Дерьмак, а это значит и русня. Вагнергейт как пример. А вот примазаться когда все прошло замечательно - это да. Что не скажешь о контрнасрупі в который по многим источникам именно вмешалось зеленое руководство...
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01.06.2025 16:17 Ответить
Зачем нужно было говорить что операция готовилась более полутора лет? Зачем? Для чего?
Надо было просто сказать что "мы не знаем ничего, что как можно запускать дроны на 5000 км, это не мы и дроны вообще российской сборки."
А то разбрехались как бабы на базаре..
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01.06.2025 16:17 Ответить
Пофіг на Сонцесяйному, якщо навіть половину уразили-це неймовірно."у України немає козирів"
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01.06.2025 16:18 Ответить
Трумп, не будь лошарою-лузером, приєднуйся до переможців, до України, поки не пізно..
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01.06.2025 16:18 Ответить
Трамп: "При старіку Байдені такого не було"
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01.06.2025 16:19 Ответить
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01.06.2025 16:19 Ответить
Интересную мысль высказал российский канал "Протесты в мире". Он не стал скрывать восхищения происходящим.
- "Вот как выглядит одна из самых дерзких страниц новой военной истории - атака ВСУ на аэродром стратегических бомбардировщиков. Украинские силы обороны не просто наносят удары - они меняют саму природу войны. Сегодняшняя операция против стратегической авиации РФ уже встает в один ряд с эпохальными атаками прошлого: налетом британцев на Таранто в 1940-м и японской атакой на Перл-Харбор в 1941-м. Тогда морская авиация впервые показала, что линкоры - это вчерашний день. Сейчас эту роль играют дроны. Маленькие, умные, точные. Они спокойно проникают за тысячи километров вглубь противника и делают то, что раньше было задачей целых флотов.Старые военные учебники можно смело сдавать в макулатуру: Украина пишет новые. И пишет их в прямом эфире", - написал ресурс.
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01.06.2025 16:21 Ответить
Досвід до підручників увійде.
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01.06.2025 16:23 Ответить
Є чудовий югославський фільм "Діверсанти.".
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01.06.2025 16:23 Ответить
Это панове, КРУТЬ КРУТЕЙШАЯ!! Мир не знает подобного рода операций!!! Слава нашим великим спец службам! Слава воинам ЗСУ!!! Слава народу непобедимой Украины!!!
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01.06.2025 16:24 Ответить
Але ще був визволенний о. Зміїний ...визволенна окупована теріторія України В. Залужним ...врятованний Київ від окупації ...захист Миколаїва ...це те ,про шо чмо 🤡 зеленське навіть не здогадувалося ...
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01.06.2025 16:52 Ответить
Шкода, що літаки були без БК, так би там все к херам би розпідорасило разом з облуговуючим персоналом
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01.06.2025 16:25 Ответить
На Олєнья з БК були. але їх вже немає 🤣🤣🤣
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01.06.2025 16:29 Ответить
Хотілось сподіватись що все так і є ,це повний крах рашиської стратегічної авіації ,навіть не вірится що таке можливо.
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01.06.2025 16:25 Ответить
Не повний. Скільки запчастин отримали!
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01.06.2025 16:47 Ответить
круче может быть только одновременное ночное проникновение fpv дронов через форточки в жилища военно-политического руководства страны-террориста... Надеюсь увидим и такое....
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01.06.2025 16:32 Ответить
***** приготуватись . Він тепер з бункера вже точно не вийде , а якщо й вийде то буде жахатись кожної фури ..
Тепер фур буде жахатись кожен кацапський військовий , і не тільки , чинуша . І вся рідня того чинуші . ! Дрон в будь який момент може прилетіти по його дружині наприклад !
Сьогодні народився новий вид партизанської війни в тилу ворога , тепер за допомогою дронів .
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01.06.2025 16:33 Ответить
З часом попусте! Міст підірвали теж фурою😁!
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01.06.2025 16:45 Ответить
Для чого розкривати деталі?
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01.06.2025 16:35 Ответить
Якщо це правда, то це ще крутіше, ніж коли заміновані Моссадом пейджери відривали яйця і копита хезболістам
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01.06.2025 16:37 Ответить
Для чого знову розповідати тактику виконання завдання? Дебіли повні!!
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01.06.2025 16:42 Ответить
Дебіли повні - ті, хто вважає це досі таємницею. Порожні контейнери, напевно, вже знайдені.
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01.06.2025 17:01 Ответить
Про особистий контроль і керувая зє?! В нього а ні мізків, ні фантазії на це не вистачить!
Навіщо брехнею псувати чудову новину?!
Мабуть керівники взяли до уваги злив "авеню" Бурби і досвід Залужного з Харківскою операцією.
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01.06.2025 16:43 Ответить
Україна зробила те чого 100 років боялася вся НАТА і сцишиа разом взяті
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01.06.2025 16:43 Ответить
Это были FPV - дроны на оптоволокне. Пять тыщ километров. Подумаешь.. )
Мы можем всё.. )
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01.06.2025 16:43 Ответить
Залишилося починати відвойовувати українські теріторії , які встиг 🤡 здати ,після відставки Генерала Залужрого ?!!!!!
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01.06.2025 16:44 Ответить
chfzzj цензор стер гілку де було наведено дані про розпач в постах сепарів з Донбасу.....
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01.06.2025 16:46 Ответить
ік статі сранно якщо домен ру заблокований то сепари ні читай хто завгодно
і без кстаті 5 млн українців читають в ЄС ВСЕ а туточки теж все через ТОР тому ігри в стирання вказують на замаскованих КГБшників
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01.06.2025 16:49 Ответить
,,Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський......- Та не смішіть моі капці ! Бо ми вже всі добре навчені і добре знаємо- що все те, що особисто контролював найвеличнійший піськограй - все йшло шкареберть і догори ногами з трагічним фіналом. І тільки те все все проходило з успіхом , про що він і гадки і не мав! Те що зараз вліпили цю совкову фразу що тільки завдяки йому і під його чітким керівництвом і контролем - це ознака єлементарного ЗЕжополизтва і віддає сморідом лайна....
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01.06.2025 16:47 Ответить

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01.06.2025 16:47 Ответить
мацква, кремль, срочно указ путена- перенести празднование дня ВКС на 1 июня!
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01.06.2025 16:49 Ответить
1 червня - вітаю з Днем Малюка!
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01.06.2025 16:51 Ответить
тут значить командував особисто Зе. Ясно, а що з курською операцією яка стала Сумською? Чонгар? Вагнергейт? і так далі
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01.06.2025 16:53 Ответить
Видео, как взлетают с фуры FPV - дроны:
https://www.youtube.com/shorts/AqPnHkXNZnM?feature=share
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01.06.2025 17:02 Ответить
Исторический момент! Браво! Браво! Браво!
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01.06.2025 17:02 Ответить
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