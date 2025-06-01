СБУ відпрацювала по чотирьох військових аеродромах РФ, - джерела

Сьогодні, 1 червня, у межах спецоперації СБУ відпрацювала відразу по чотирьох військових аеродромах у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, уражено літаки на аеродромах "Белая", "Дягілево", "Оленья" та "Іваново".

За словами джерел, завдяки очільнику СБУ Малюку в Росії тепер "зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація"".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники.