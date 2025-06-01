СБУ відпрацювала по чотирьох військових аеродромах РФ, - джерела
Сьогодні, 1 червня, у межах спецоперації СБУ відпрацювала відразу по чотирьох військових аеродромах у Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Так, уражено літаки на аеродромах "Белая", "Дягілево", "Оленья" та "Іваново".
За словами джерел, завдяки очільнику СБУ Малюку в Росії тепер "зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація"".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники.
Топ коментарі
+29 Eric Fisher
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+23 Yriii Yriii #538882
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01 червня, 2025, 14:54 ДТ
Дрони Служби безпеки України в неділю, 1 червня, завдали удару одразу по чотирьох військових https://zn.ua/ukr/WORLD/droni-sbu-urazili-ponad-40-rosijskikh-litakiv-sered-jakikh-tu-95-a-50-ta-tu-23-mz-zmi.html аеродромах на території країни-агресора. Мова йде про "Бєлая" в Іркутській (4 700 км від України), "Олєнья" в Мурманській (відстань від нашої країни - дві тисячі кілометрів), "Іваново" в Іванівській (відстань - 900 кілометрів) та "Дягілєво" в Рязанській областях (відстань - 700 кілометрів), вказало джерело в СБУ виданню https://t.me/suspilnenews/50768 "Суспільне".
Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко https://t.me/akovalenko1989/9341 заявив, що сьогодні було атаковано ті аеродроми, з яких окупаційні війська готували новий обстріл нашої країни.
"І щось там сталось, буває", - додав він.
За інформацією ЗМІ, СБУ сьогодні проводять спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення російської бомбардувальної авіації. Попередньо, уражено понад 40 літаків, зокрема, Ту-22 М3, А-50, Ту-95. Губернатор Іркутської області підтвердив, що сьогодні дрони вперше атакували Сибір (відстань до українського кордону понад 4 300 кілометрів).
Це масове знищення ядерного потенціалу русні! На бричках та ослах ракети запускати будуть!
Итоги атаки. Ядерную триаду росии *******, а потом об нее же вытерли ***
Але минулого року ****о хотіло світ здивувати/злякати і наказало зробити залп з 11 ракет по полігону.Не зрослося.Тоді вирішило ще кілька мільярдів спалити,і запустити сатану.Вибухнула в шахті...
Отак.Мільярди спалились,ракета не полетіла...
Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум Василь Малюк та колектив Служби.
Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
Вулики?
На початку 2022 було порівняння ситуації як: "п'яний ведмідь вдерся в український вулик".
Ролики ці були топорні та наївні, але потім, їх схоже побачив хтось в СБУ.....
Але "завдяки очільнику СБУ Малюку" - дивіться не залижіть чуваку одне місце. Організація і правильне керування - це надважливо, але ж він не сам в гаражі то все пиляв напільніком, тестував, розробляв, збирав, наводив на ціль. І якось дивно бачити, шо успіх роботи команди приписується лише керівнику. І це вже не в першій новині.
Одне радує - раз пішли такі заяви, то виконавців не накажуть (як у випадку з захопленням вагнерівців).
Пан забув, що будь яка справа проходить у 5 обов'язкових етапів, в числі яких:
...
4. Нагородження непричетних.
5. Покарання невинних.
Мы рождены, чтоб обосраться сильно,
Преодолев пространство и простор,
Нам от Совка достались эти крылья,
А украинцы нам вставили в сраку мавик как пламенный мотор.
Припев:
Всё дальше, и дальше, и дальше
Стремятся мавки украинских птиц,
И в каждом их пропеллере дышит
Жопа расейських границ.
З вогником, замість салютів!
Ну "нету" так нету.
А Иваново - город невест..."
СРОЧНО !!!Эксклюзивный инсайд: ВЧК-ОГПУ. Самолёт Судного дня экстренно поднят в воздух с Путиным на борту. Вместе с ним - Кабаева и дети. Очевидно, ситуация настолько серьезна, что решено было оперативно эвакуировать самое близкое окружение. Что происходит на самом деле - пока под грифом секретно, но события развиваются стремительно.
за яйцяхапає death hand
це вам не 2 роки умовно як у нас
Привітали , як слід !
Кількість підтверджених знищених літаків Ту-95 збільшилась до (!) 27.
Москва, як перший день літа?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B5%D1%91_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B5%D1%91_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
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більше не плодились мерзенні істоти на землі😡
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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