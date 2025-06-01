РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13440 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Массовое уничтожение российских самолетов
6 785 76

СБУ отработала по четырем военным аэродромам РФ, - источники

СБУ атаковала 4 военных аэродрома РФ

Сегодня, 1 июня, в рамках спецоперации СБУ отработала сразу по четырем военным аэродромам в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, поражены самолеты на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

По словам источников, благодаря главе СБУ Малюку в России теперь "поняли истинное значение слова "демилитаризация"".

Также читайте: Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области РФ, - местные власти

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики.

Автор: 

россия (96095) СБУ (19994) уничтожение (7183) аэродром (295)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Слава Україні, Героям Слава 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
показать весь комментарий
01.06.2025 15:41
+15

Итоги атаки. Ядерную триаду росии *******, а потом об нее же вытерли ***
показать весь комментарий
01.06.2025 15:43
+14
❗️Не тільки Ту-95МС, а й бомбардувальники Ту-160 були уражені на ае «Белая» - опубліковані нами результати ще не кінець! Операція українських спецслужб продовжується!

Це масове знищення ядерного потенціалу русні! На бричках та ослах ракети запускати будуть!
показать весь комментарий
01.06.2025 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Україні, Героям Слава 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
показать весь комментарий
01.06.2025 15:41 Ответить
СБУ АТАКУВАЛИ ЛІТАКИ НА ЧОТИРЬОХ АЕРОДРОМАХ РФ - ЗМІ

01 червня, 2025, 14:54 ДТ

Дрони Служби безпеки України в неділю, 1 червня, завдали удару одразу по чотирьох військових https://zn.ua/ukr/WORLD/droni-sbu-urazili-ponad-40-rosijskikh-litakiv-sered-jakikh-tu-95-a-50-ta-tu-23-mz-zmi.html аеродромах на території країни-агресора. Мова йде про "Бєлая" в Іркутській (4 700 км від України), "Олєнья" в Мурманській (відстань від нашої країни - дві тисячі кілометрів), "Іваново" в Іванівській (відстань - 900 кілометрів) та "Дягілєво" в Рязанській областях (відстань - 700 кілометрів), вказало джерело в СБУ виданню https://t.me/suspilnenews/50768 "Суспільне".

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко https://t.me/akovalenko1989/9341 заявив, що сьогодні було атаковано ті аеродроми, з яких окупаційні війська готували новий обстріл нашої країни.

"І щось там сталось, буває", - додав він.

За інформацією ЗМІ, СБУ сьогодні проводять спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення російської бомбардувальної авіації. Попередньо, уражено понад 40 літаків, зокрема, Ту-22 М3, А-50, Ту-95. Губернатор Іркутської області підтвердив, що сьогодні дрони вперше атакували Сибір (відстань до українського кордону понад 4 300 кілометрів).
показать весь комментарий
01.06.2025 15:48 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 15:50 Ответить
❗️Не тільки Ту-95МС, а й бомбардувальники Ту-160 були уражені на ае «Белая» - опубліковані нами результати ще не кінець! Операція українських спецслужб продовжується!

Це масове знищення ядерного потенціалу русні! На бричках та ослах ракети запускати будуть!
показать весь комментарий
01.06.2025 15:42 Ответить
На батуті 😄
показать весь комментарий
01.06.2025 15:45 Ответить
Та ми й з попередньої новини зрозуміли, дякуємо!
показать весь комментарий
01.06.2025 15:42 Ответить

Итоги атаки. Ядерную триаду росии *******, а потом об нее же вытерли ***
показать весь комментарий
01.06.2025 15:43 Ответить
1/3 тріади. Найслабшу.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:45 Ответить
Хоча ця частина і найслабша, але наразі вона забезпечувала найбільші проблеми для України, тому що могла пуляти і конвенційними ракетами (шо і робили постійно). Інші частини тріади таких проблем не створюють.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:50 Ответить
Я б не сказав,що літаки найслабша ядерна тріада.Бояться АПЧ,раша ними лякає весь світ.
Але минулого року ****о хотіло світ здивувати/злякати і наказало зробити залп з 11 ракет по полігону.Не зрослося.Тоді вирішило ще кілька мільярдів спалити,і запустити сатану.Вибухнула в шахті...
Отак.Мільярди спалились,ракета не полетіла...
показать весь комментарий
01.06.2025 15:58 Ответить
Мало , хлопці. Херачьте усі аеродроми і аеропорти . Щоб над рашею стала мертва зона для полетів
показать весь комментарий
01.06.2025 15:43 Ответить
За даними наших джерел, спецоперацію «Павутина», в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки

Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум Василь Малюк та колектив Служби.

Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:44 Ответить
https://t.me/voynareal/115742 Фото
показать весь комментарий
01.06.2025 15:47 Ответить
Малі дерев'яні будиночки.
Вулики?
показать весь комментарий
01.06.2025 15:48 Ответить
с бджолами
показать весь комментарий
01.06.2025 15:50 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 15:52 Ответить
Нашли кого скринить... Бездарь редкостный.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:25 Ответить
Це провідний український спеціаліст по бджолам. ЧИ ви вже забули?
показать весь комментарий
01.06.2025 16:26 Ответить
Любитель говорить много и ни о чём и лазать на Говерлу.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:34 Ответить
Було б іронічно.
На початку 2022 було порівняння ситуації як: "п'яний ведмідь вдерся в український вулик".
показать весь комментарий
01.06.2025 15:54 Ответить
Гадаю тут зЄжаба ні до чого, якби знав, то здав би пуйлу
показать весь комментарий
01.06.2025 15:49 Ответить
Для чого відкривати наші секрети для москальні ?
показать весь комментарий
01.06.2025 16:01 Ответить
Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:45 Ответить
А претензії рашисти нехай направляють китайцям. Сі Цзіньпіню. Адже це вони досить давно показували у вигляді комп'ютерної анімації (не одні лише рашисти "сильні" в фейкових роликах), ідею доставки дронів прямо на територію противника в контейнерах, для швидкого і неочікуваного удару.
Ролики ці були топорні та наївні, але потім, їх схоже побачив хтось в СБУ.....
показать весь комментарий
01.06.2025 15:45 Ответить
Двіжуха + гойда . Все як на росії *******)
показать весь комментарий
01.06.2025 15:46 Ответить
Цусіма-2025.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:47 Ответить
СБУ молодці.
Але "завдяки очільнику СБУ Малюку" - дивіться не залижіть чуваку одне місце. Організація і правильне керування - це надважливо, але ж він не сам в гаражі то все пиляв напільніком, тестував, розробляв, збирав, наводив на ціль. І якось дивно бачити, шо успіх роботи команди приписується лише керівнику. І це вже не в першій новині.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:47 Ответить
Баканов зараз думає
показать весь комментарий
01.06.2025 15:53 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 15:57 Ответить
А вгадайте, хто "особисто контролював хід операції"?
показать весь комментарий
01.06.2025 16:11 Ответить
Та я вже прочитав в наступній новині ))).
Одне радує - раз пішли такі заяви, то виконавців не накажуть (як у випадку з захопленням вагнерівців).
показать весь комментарий
01.06.2025 16:22 Ответить
"виконавців не накажуть..."
Пан забув, що будь яка справа проходить у 5 обов'язкових етапів, в числі яких:
...
4. Нагородження непричетних.
5. Покарання невинних.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:56 Ответить
Марш касабських авітарів-вбивць

Мы рождены, чтоб обосраться сильно,
Преодолев пространство и простор,
Нам от Совка достались эти крылья,
А украинцы нам вставили в сраку мавик как пламенный мотор.
Припев:
Всё дальше, и дальше, и дальше
Стремятся мавки украинских птиц,
И в каждом их пропеллере дышит
Жопа расейських границ.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:48 Ответить
Будем завтра посмотреть на кислую рожу лишнехромосомного Мединского в Стамбуле и как он будет зачитывать ультиматум после такой конфузии..
показать весь комментарий
01.06.2025 15:49 Ответить
І оком не моргне. Іх там спеціально тренують пальоною водярою. Так шо офіційні кацапи можуть нести абсолютно будь яку хєрню без жодної зупинки.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:00 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 15:49 Ответить
Це на московії, так відзначають день народження Пригожина з кувалдою, його соратники?!?! Ох і придумщики!!
З вогником, замість салютів!
показать весь комментарий
01.06.2025 15:49 Ответить
Як там ***** понти колотило "у Расіі нєту граніц!"..
Ну "нету" так нету.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:49 Ответить
"Так и знай, я уеду в Иваново,
А Иваново - город невест..."
показать весь комментарий
01.06.2025 15:50 Ответить
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ срывает хайп!

СРОЧНО !!!Эксклюзивный инсайд: ВЧК-ОГПУ. Самолёт Судного дня экстренно поднят в воздух с Путиным на борту. Вместе с ним - Кабаева и дети. Очевидно, ситуация настолько серьезна, что решено было оперативно эвакуировать самое близкое окружение. Что происходит на самом деле - пока под грифом секретно, но события развиваются стремительно.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:52 Ответить
чєта Кабаєвих: Аліна, Володя та діти
показать весь комментарий
01.06.2025 15:54 Ответить
А лабрадора , часом , не забули ...?
показать весь комментарий
01.06.2025 15:56 Ответить
ахахахахаха!!!!!
показать весь комментарий
01.06.2025 15:57 Ответить
судного дня? на суд в Гаагу?
показать весь комментарий
01.06.2025 16:18 Ответить
Нє, це той, якого за яйця хапає death hand
показать весь комментарий
01.06.2025 16:46 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 15:53 Ответить
Дерев'яний Лавров? Оригінально
показать весь комментарий
01.06.2025 16:13 Ответить
Кацапи кажуть що дрони вилітали з фури. Власне відос є.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:55 Ответить
І водій фури вже страчений.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:59 Ответить
швидко кацапи зі зрадниками справляються
це вам не 2 роки умовно як у нас
показать весь комментарий
01.06.2025 17:01 Ответить
СЛАВА СЛУЖБІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ!
показать весь комментарий
01.06.2025 15:55 Ответить
Жители Оленегорска сообщают, что в данный момент населению запрещено покидать город. Также закрыт въезд в город.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:56 Ответить
Ствсняюсь спитать: а "хахлов" у тому олені - ґорску багато?
показать весь комментарий
01.06.2025 17:00 Ответить
До речі - "1 июня - День Северного флота ВМФ РФ" ...
Привітали , як слід !
показать весь комментарий
01.06.2025 15:57 Ответить
⚡️Знищено всі Ту-95МС, які перебували на аеродромі «Оленья»: частина з них вже була споряджена крилатими ракетами Х-101

Кількість підтверджених знищених літаків Ту-95 збільшилась до (!) 27.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:00 Ответить
Японапідарасамать! (то я в захваті!) Вони ж ці балалайки вже сто років як не випускають!
показать весь комментарий
01.06.2025 16:02 Ответить
🔥До москви - рукою подати: підтверджено ураження пʼятого аеродрому, і це «Воскресенськ» в Підмосковʼї

Москва, як перший день літа?
показать весь комментарий
01.06.2025 16:01 Ответить
Потепліло 🤣
показать весь комментарий
01.06.2025 16:14 Ответить
Відчуваю, що пуйло подохне від фпв дрона.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:01 Ответить
Як казав Олександр № 3: "У России есть только два союзника - её армия и флот", то про літаки там нічого не сказано, так што то *** з тіми самольотами

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B5%D1%91_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B5%D1%91_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82

"
показать весь комментарий
01.06.2025 16:02 Ответить
водіїв використовували в темну ,одного кацапи зі злості задушили
показать весь комментарий
01.06.2025 16:02 Ответить
Ждем теперь пост тупого алкаша Медведева в Телеграме, где он опять обвинит во всем Запад и пригрозит всем Ядерным Оружием!
показать весь комментарий
01.06.2025 16:03 Ответить
пуканом буде запускати ЯО ?
показать весь комментарий
01.06.2025 16:09 Ответить
Ху@ло і Кабаєва повинні здохнути разом , щоби
більше не плодились мерзенні істоти на землі😡
показать весь комментарий
01.06.2025 16:08 Ответить
https://t.me/voynareal/115749 🔥Унікальні відео атаки СБУ по стратегічних бомбардувальниках на російському аеродромі
показать весь комментарий
01.06.2025 16:13 Ответить
уже 5й под ударом в вознесенске в подмасковье
показать весь комментарий
01.06.2025 16:16 Ответить
може така красота вийшла ,тому шо 🤡 та 💩 про це не знали ? мабудь якись секрети були від ОПи...побачимо ...як зеленський буде розкази роскручювати ...
показать весь комментарий
01.06.2025 16:18 Ответить
Это похоже на переговоры с позиции силы
показать весь комментарий
01.06.2025 16:18 Ответить
Російський ракетний крейсер УРАЖЕНО В Північноморську, - росЗМІ.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:19 Ответить
процес перетворення тріади у діаду рухається.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:28 Ответить
новина світового масштабу, а у провідних європейських новинах на першому місці зараз Палестина
показать весь комментарий
01.06.2025 16:31 Ответить
На обісцяному "fox news" навіть кнопки "War in Ukraine" немає у верхній частині екрану. Зате є "Biden cover-up", ще й червоним виділено.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:56 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 16:45 Ответить
Добрі справи тре робити тихо, не хизуючись. До перемоги ще далеко.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
01.06.2025 17:00 Ответить
Видео, как взлетают с фуры FPV - дроны:
https://www.youtube.com/shorts/AqPnHkXNZnM?feature=share
показать весь комментарий
01.06.2025 17:03 Ответить
 
 