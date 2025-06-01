СБУ отработала по четырем военным аэродромам РФ, - источники

Сегодня, 1 июня, в рамках спецоперации СБУ отработала сразу по четырем военным аэродромам в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, поражены самолеты на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

По словам источников, благодаря главе СБУ Малюку в России теперь "поняли истинное значение слова "демилитаризация"".

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Напомним, ранее сообщалось, что СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики.