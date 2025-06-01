Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области РФ, - местные власти
Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области РФ.
Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, на месте работают оперативные службы.
Он также заверил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже якобы блокирован. По его словам, якобы речь идет о фуре, из которой дроны были запущены.
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+13 drowsy_cat
показать весь комментарий01.06.2025 14:55 Ссылка
+7 Николай Декапольцев
показать весь комментарий01.06.2025 14:47 Ссылка
+7 уаыау
показать весь комментарий01.06.2025 14:57 Ссылка
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це були їхні,..
локаційно втрачені..
От же ж, і придумали вагнерівці, оте шоу з димом, по московії!!
Слава Україні!,