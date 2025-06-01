Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области РФ, - местные власти

Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области РФ.

Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Он также заверил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже якобы блокирован. По его словам, якобы речь идет о фуре, из которой дроны были запущены.

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