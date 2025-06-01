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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области РФ, - местные власти

Украина создала тяжелый дрон-камикадзе с дальностью более 1000 км

Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области РФ.

Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Он также заверил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже якобы блокирован. По его словам, якобы речь идет о фуре, из которой дроны были запущены.

Также смотрите: Дроны могли ударить по месту расположения российских военных в Рыльске на Курщине, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3738) Удары по РФ (319)


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Топ комментарии
+13
Ні, це ми їм помстилися.
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01.06.2025 14:55
+7
Так це ж Бєлая і є
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01.06.2025 14:47
+7
Багато кацапів здохне ще до масованого виліту ...
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01.06.2025 14:57
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Так це ж Бєлая і є
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01.06.2025 14:47 Ответить
Кацапи будуть мститись. Тому треба превентивно цієї ночі масовий виліт на рф бабрів, лютих, барсів, паляниць, нептунів, трембітів тощо
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01.06.2025 14:47 Ответить
Ні, це ми їм помстилися.
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01.06.2025 14:55 Ответить
Багато кацапів здохне ще до масованого виліту ...
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01.06.2025 14:57 Ответить
за що мститися?
це були їхні,..
локаційно втрачені..
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01.06.2025 15:04 Ответить
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01.06.2025 15:03 Ответить
Это все местные хунхузы беспредельнтчают,нас там нет,все претензии к вежливым желтым людям..
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01.06.2025 15:10 Ответить
После запуска дронов фура поднялась в воздух, убрала колеса и моментально скрылась за горизонтом.
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01.06.2025 15:11 Ответить
Картинка не відповідає назві - зображено не дрони, а дрон.
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01.06.2025 15:15 Ответить
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01.06.2025 15:16 Ответить
Кацапи пишуть - хоч цей день ЩЕ не закінчився , вже можна визнати , що сьогодні СБУ отымели ВКС РФ у всіх позах з Камасутри !
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01.06.2025 15:20 Ответить
навіть в камасутрі тих поз немає!
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01.06.2025 15:35 Ответить
Тепер будуть !
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01.06.2025 15:50 Ответить
Местные уже выложили много видео с пожарами и пролетающими дронами,лапотные в шоке...
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01.06.2025 15:22 Ответить
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01.06.2025 15:36 Ответить
Схоже кацапню зсадили з неба...
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01.06.2025 15:39 Ответить
Так, сьогодні, відзначають вагнерівці, день народження Пригожина з кувалдою!! Він теж, у самольоті полетів…
От же ж, і придумали вагнерівці, оте шоу з димом, по московії!!
Слава Україні!,
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01.06.2025 15:55 Ответить
У коли буде атака Москви та Пітера ?
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01.06.2025 16:05 Ответить
 
 