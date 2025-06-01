Дрони атакували військову частину в Іркутській області РФ, - місцева влада
Дрони атакували військову частину в Іркутській області РФ.
Про це повідомив губернатор російського регіону Ігор Кобзєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, на місці працюють оперативні служби.
Він також запевнив, що джерело, звідки були випущені дрони, вже нібито блоковано. За його словами, начебто йдеться про фуру, з якої дрони були запущені.
Топ коментарі
+11 drowsy_cat
показати весь коментар01.06.2025 14:55 Посилання
+6 Николай Декапольцев
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+6 уаыау
показати весь коментар01.06.2025 14:57 Посилання
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це були їхні,..
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От же ж, і придумали вагнерівці, оте шоу з димом, по московії!!
Слава Україні!,