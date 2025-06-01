УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13627 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
4 388 17

Дрони атакували військову частину в Іркутській області РФ, - місцева влада

Україна створила важкий дрон-камікадзе з дальністю понад 1000 км

Дрони атакували військову частину в Іркутській області РФ.

Про це повідомив губернатор російського регіону Ігор Кобзєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, на місці працюють оперативні служби.

Він також запевнив, що джерело, звідки були випущені дрони, вже нібито блоковано. За його словами, начебто йдеться про фуру, з якої дрони були запущені.

Також дивіться: Дрони могли вдарити по місцю розташування російських військових у Рильську на Курщині, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4307) Удари по РФ (321)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Ні, це ми їм помстилися.
показати весь коментар
01.06.2025 14:55
+6
Так це ж Бєлая і є
показати весь коментар
01.06.2025 14:47
+6
Багато кацапів здохне ще до масованого виліту ...
показати весь коментар
01.06.2025 14:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так це ж Бєлая і є
показати весь коментар
01.06.2025 14:47 Відповісти
Кацапи будуть мститись. Тому треба превентивно цієї ночі масовий виліт на рф бабрів, лютих, барсів, паляниць, нептунів, трембітів тощо
показати весь коментар
01.06.2025 14:47 Відповісти
Ні, це ми їм помстилися.
показати весь коментар
01.06.2025 14:55 Відповісти
Багато кацапів здохне ще до масованого виліту ...
показати весь коментар
01.06.2025 14:57 Відповісти
за що мститися?
це були їхні,..
локаційно втрачені..
показати весь коментар
01.06.2025 15:04 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2025 15:03 Відповісти
Это все местные хунхузы беспредельнтчают,нас там нет,все претензии к вежливым желтым людям..
показати весь коментар
01.06.2025 15:10 Відповісти
После запуска дронов фура поднялась в воздух, убрала колеса и моментально скрылась за горизонтом.
показати весь коментар
01.06.2025 15:11 Відповісти
Картинка не відповідає назві - зображено не дрони, а дрон.
показати весь коментар
01.06.2025 15:15 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2025 15:16 Відповісти
Кацапи пишуть - хоч цей день ЩЕ не закінчився , вже можна визнати , що сьогодні СБУ отымели ВКС РФ у всіх позах з Камасутри !
показати весь коментар
01.06.2025 15:20 Відповісти
навіть в камасутрі тих поз немає!
показати весь коментар
01.06.2025 15:35 Відповісти
Тепер будуть !
показати весь коментар
01.06.2025 15:50 Відповісти
Местные уже выложили много видео с пожарами и пролетающими дронами,лапотные в шоке...
показати весь коментар
01.06.2025 15:22 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2025 15:36 Відповісти
Схоже кацапню зсадили з неба...
показати весь коментар
01.06.2025 15:39 Відповісти
Так, сьогодні, відзначають вагнерівці, день народження Пригожина з кувалдою!! Він теж, у самольоті полетів…
От же ж, і придумали вагнерівці, оте шоу з димом, по московії!!
Слава Україні!,
показати весь коментар
01.06.2025 15:55 Відповісти
 
 