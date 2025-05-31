Дрони могли вдарити по місцю розташування російських військових у Рильську на Курщині, - ЗМІ. ВIДЕО
У ніч на 31 травня 2025 року Рильськ та Льгов Курської області перебували під атакою БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Як зазначається Кремлівські ЗМІ пишуть, що в Рильську спалахнули готель, квартира житлового будинку та автомобіль. Є також інформація, що у Рильську "приліт" по місцю, де розташовувалися російські військові.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
За даними місцевої влади, через нічну атаку нібито постраждали 10 осіб. Є пошкодження.
Топ коментарі
+8 Luka Lukich #363772
показати весь коментар31.05.2025 08:11 Посилання
+5 chelsea man
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+4 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар31.05.2025 08:16 Посилання
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Непогано відпрацювали наші «дрончики» по кацапській «розпалазі» на Курщині. Русня плачеться, що дуже багато поранених лікарні «забиті». «200-их» також «жменька» є.
А, якщо буде балістика і буде дозвіл, то бункер хрякам прийдеться копати і не один.
Відтак - це русизм.