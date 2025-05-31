Дрони могли вдарити по місцю розташування російських військових у Рильську на Курщині, - ЗМІ. ВIДЕО

У ніч на 31 травня 2025 року Рильськ та Льгов Курської області перебували під атакою БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається Кремлівські ЗМІ пишуть, що в Рильську спалахнули готель, квартира житлового будинку та автомобіль. Є також інформація, що у Рильську "приліт" по місцю, де розташовувалися російські військові.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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За даними місцевої влади, через нічну атаку нібито постраждали 10 осіб. Є пошкодження.