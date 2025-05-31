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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Дрони могли вдарити по місцю розташування російських військових у Рильську на Курщині, - ЗМІ. ВIДЕО

У ніч на 31 травня 2025 року Рильськ та Льгов Курської області перебували під атакою БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається Кремлівські ЗМІ пишуть, що в Рильську спалахнули готель, квартира житлового будинку та автомобіль. Є також інформація, що у Рильську "приліт" по місцю, де розташовувалися російські військові.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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За даними місцевої влади, через нічну атаку нібито постраждали 10 осіб. Є пошкодження.

Автор: 

безпілотник (4304) Курськ (1151) Удари по РФ (320)


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Топ коментарі
+8
Земля скловатою кацапській мерзоті. Вічно можна дивитися на вогонь, море і як насипають москалям солі на ×¥й.
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31.05.2025 08:11
+5
патерь нет__)))))) хотели бы за неделю париж взяли а так просто не дают команды,жалеют слабых хохлов,бк на ишаках заставляют подвозить,и на буханках с жигулями штурмовать покровск уже как год)
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31.05.2025 08:38
+4
Forwarded from https://t.me/Sergeant482/1489 Рапорт Сержанта ✙

Непогано відпрацювали наші «дрончики» по кацапській «розпалазі» на Курщині. Русня плачеться, що дуже багато поранених лікарні «забиті». «200-их» також «жменька» є.
А, якщо буде балістика і буде дозвіл, то бункер хрякам прийдеться копати і не один.
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31.05.2025 08:16
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ета всьо апять курскіє салавйі...
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31.05.2025 08:09 Відповісти
Земля скловатою кацапській мерзоті. Вічно можна дивитися на вогонь, море і як насипають москалям солі на ×¥й.
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31.05.2025 08:11 Відповісти
😍
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31.05.2025 08:11 Відповісти
Forwarded from https://t.me/Sergeant482/1489 Рапорт Сержанта ✙

Непогано відпрацювали наші «дрончики» по кацапській «розпалазі» на Курщині. Русня плачеться, що дуже багато поранених лікарні «забиті». «200-их» також «жменька» є.
А, якщо буде балістика і буде дозвіл, то бункер хрякам прийдеться копати і не один.
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31.05.2025 08:16 Відповісти
хряк-кацапською, кнур-українською
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31.05.2025 08:25 Відповісти
Як розповідає гугл, кнур - це кабан, самець свіні з бубенцями, а хряк - це боров, кастрований самець. Українською вживаються обидва слова, доречі.
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31.05.2025 09:13 Відповісти
В https://sum.in.ua/s/khrjak Академічному словнику Української мови слова "Хряк" немає, навіть як диалктичне.
Відтак - це русизм.
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31.05.2025 11:10 Відповісти
не буде ніякої балістики. Захід не дасть, а зелене падло не зробить.
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31.05.2025 09:34 Відповісти
Чому "могли"?(Саме так і треба використовувати частину дронів при можливості.
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31.05.2025 08:20 Відповісти
ефеект від наших дронів -0,000001%
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31.05.2025 08:26 Відповісти
патерь нет__)))))) хотели бы за неделю париж взяли а так просто не дают команды,жалеют слабых хохлов,бк на ишаках заставляют подвозить,и на буханках с жигулями штурмовать покровск уже как год)
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31.05.2025 08:38 Відповісти
Од твого коментаря - теж...
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31.05.2025 08:51 Відповісти
от ваших это от каких? ты же васятка в 2019 г. по приколу проголосовал, вот эффект от твоего выбора действительно-0,000001!
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31.05.2025 09:02 Відповісти
Зелені, котрі мені потужно писали, що зелька зовсім не домовлявся не бити по НПЗ, скиньте хоч одно фото-відео. Бо я вам не вірю. Я розумію, що влада потужно піарить непотужні удари наших дронів, але по-факту ще ні на що не впливає. А психологічно потрібен удар балістикой по Москві. Но зелений дебіл цього не допустить.
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31.05.2025 09:32 Відповісти
 
 