Дроны могли ударить по месту расположения российских военных в Рыльске на Курщине, - СМИ. ВИДЕО

В ночь на 31 мая 2025 года Рыльск и Льгов Курской области находились под атакой БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как отмечается Кремлевские СМИ пишут, что в Рыльске загорелись отель, квартира жилого дома и автомобиль. Есть также информация, что в Рыльске "прилет" по месту, где располагались российские военные.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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По данным местных властей, из-за ночной атаки якобы пострадали 10 человек. Есть повреждения.