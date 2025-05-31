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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Дроны могли ударить по месту расположения российских военных в Рыльске на Курщине, - СМИ. ВИДЕО

В ночь на 31 мая 2025 года Рыльск и Льгов Курской области находились под атакой БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как отмечается Кремлевские СМИ пишут, что в Рыльске загорелись отель, квартира жилого дома и автомобиль. Есть также информация, что в Рыльске "прилет" по месту, где располагались российские военные.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны атаковали в России завод, производящий крылатые ракеты и ряд других объектов, - Генштаб

По данным местных властей, из-за ночной атаки якобы пострадали 10 человек. Есть повреждения.

Автор: 

беспилотник (3736) Курск (1140) Удары по РФ (318)


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Топ комментарии
+9
Земля скловатою кацапській мерзоті. Вічно можна дивитися на вогонь, море і як насипають москалям солі на ×¥й.
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31.05.2025 08:11
+5
Forwarded from https://t.me/Sergeant482/1489 Рапорт Сержанта ✙

Непогано відпрацювали наші «дрончики» по кацапській «розпалазі» на Курщині. Русня плачеться, що дуже багато поранених лікарні «забиті». «200-их» також «жменька» є.
А, якщо буде балістика і буде дозвіл, то бункер хрякам прийдеться копати і не один.
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31.05.2025 08:16
+5
патерь нет__)))))) хотели бы за неделю париж взяли а так просто не дают команды,жалеют слабых хохлов,бк на ишаках заставляют подвозить,и на буханках с жигулями штурмовать покровск уже как год)
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31.05.2025 08:38
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ета всьо апять курскіє салавйі...
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31.05.2025 08:09 Ответить
Земля скловатою кацапській мерзоті. Вічно можна дивитися на вогонь, море і як насипають москалям солі на ×¥й.
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31.05.2025 08:11 Ответить
😍
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31.05.2025 08:11 Ответить
Forwarded from https://t.me/Sergeant482/1489 Рапорт Сержанта ✙

Непогано відпрацювали наші «дрончики» по кацапській «розпалазі» на Курщині. Русня плачеться, що дуже багато поранених лікарні «забиті». «200-их» також «жменька» є.
А, якщо буде балістика і буде дозвіл, то бункер хрякам прийдеться копати і не один.
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31.05.2025 08:16 Ответить
хряк-кацапською, кнур-українською
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31.05.2025 08:25 Ответить
Як розповідає гугл, кнур - це кабан, самець свіні з бубенцями, а хряк - це боров, кастрований самець. Українською вживаються обидва слова, доречі.
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31.05.2025 09:13 Ответить
В https://sum.in.ua/s/khrjak Академічному словнику Української мови слова "Хряк" немає, навіть як диалктичне.
Відтак - це русизм.
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31.05.2025 11:10 Ответить
не буде ніякої балістики. Захід не дасть, а зелене падло не зробить.
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31.05.2025 09:34 Ответить
Чому "могли"?(Саме так і треба використовувати частину дронів при можливості.
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31.05.2025 08:20 Ответить
ефеект від наших дронів -0,000001%
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31.05.2025 08:26 Ответить
патерь нет__)))))) хотели бы за неделю париж взяли а так просто не дают команды,жалеют слабых хохлов,бк на ишаках заставляют подвозить,и на буханках с жигулями штурмовать покровск уже как год)
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31.05.2025 08:38 Ответить
Од твого коментаря - теж...
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31.05.2025 08:51 Ответить
от ваших это от каких? ты же васятка в 2019 г. по приколу проголосовал, вот эффект от твоего выбора действительно-0,000001!
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31.05.2025 09:02 Ответить
Зелені, котрі мені потужно писали, що зелька зовсім не домовлявся не бити по НПЗ, скиньте хоч одно фото-відео. Бо я вам не вірю. Я розумію, що влада потужно піарить непотужні удари наших дронів, але по-факту ще ні на що не впливає. А психологічно потрібен удар балістикой по Москві. Но зелений дебіл цього не допустить.
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31.05.2025 09:32 Ответить
Рыльск - пригород Свинособакинска
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31.05.2025 11:29 Ответить
 
 