Дроны могли ударить по месту расположения российских военных в Рыльске на Курщине, - СМИ. ВИДЕО
В ночь на 31 мая 2025 года Рыльск и Льгов Курской области находились под атакой БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Как отмечается Кремлевские СМИ пишут, что в Рыльске загорелись отель, квартира жилого дома и автомобиль. Есть также информация, что в Рыльске "прилет" по месту, где располагались российские военные.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным местных властей, из-за ночной атаки якобы пострадали 10 человек. Есть повреждения.
Топ комментарии
+9 Luka Lukich #363772
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+5 Vitaliy Mauler #573781
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+5 chelsea man
показать весь комментарий31.05.2025 08:38 Ссылка
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Непогано відпрацювали наші «дрончики» по кацапській «розпалазі» на Курщині. Русня плачеться, що дуже багато поранених лікарні «забиті». «200-их» також «жменька» є.
А, якщо буде балістика і буде дозвіл, то бункер хрякам прийдеться копати і не один.
Відтак - це русизм.