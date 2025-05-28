РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12260 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 716 8

Силы обороны атаковали в России завод, производящий крылатые ракеты и ряд других объектов, - Генштаб

Удары по России. Что атаковали дроны Сил обороны

Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, подразделения ССО и СБУ нанесли удар по АО "Кронштадт", что в городе Дубна, Московской области.

"В районе предприятия отмечалась интенсивная работа вражеского ПВО, подтверждено поражение объекта. Акционерное общество специализируется на беспилотных авиационных системах. Здесь, в частности, изготавливаются БПЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", наземные комплексы управления.

В этом же населенном пункте, в рамках единого замысла, подразделения СБУ отдельно поразили завод "Радуга". Он изготавливает крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". Среди продукции завода Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми рф терроризирует население и бьет по гражданским объектам в Украине", - говорится в сообщении.

Также сегодня подразделения Сил беспилотных систем поразили АО "Ангстрем" в Московской области.

Также читайте: Дроны массированно атаковали Зеленоград под Москвой: зафиксировано попадание в технопарк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Зафиксировано попадание в район цели. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, которая широко используется предприятиями военно-промышленного комплекса РФ", - отметили там.

Накануне Силы беспилотных систем также успешно атаковали комбинат Дмитровский, в Ивановской области РФ.

"Фиксировались взрывы на территории завода. Предприятие производит органические химические вещества - компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу. Поставляет продукцию в ряд других предприятий ВПК России", - подытожили в Генштабе.

Также смотрите: В подмосковной Дубне украинские БПЛА атаковали предприятие "Кронштадт". ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6430) россия (96038) Удары по РФ (315)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завод з виробництва шахедів також атакували.
Правда після цього замість 200 шахедів в день стало летіти 300.
показать весь комментарий
28.05.2025 15:12 Ответить
по сша что то летело?
показать весь комментарий
28.05.2025 15:16 Ответить
По таким об'єктам треба регулярно довбати, щоб толк був, а не один раз на блакитний місяць.
показать весь комментарий
28.05.2025 15:22 Ответить
міліон дронів, тіки гундос промовчав, що на болотах, а не в Україні
показать весь комментарий
28.05.2025 16:19 Ответить
І технопарк "Елма" рознесли вщент! )))
показать весь комментарий
28.05.2025 15:27 Ответить
В кращому випадку пошкодять вікна і шифер...
показать весь комментарий
28.05.2025 15:27 Ответить
Це не "уразили". Це трохи налякали. Уразили - це склали цехи та вивели з ладу об'єкт.
показать весь комментарий
28.05.2025 15:27 Ответить
фейкккккккккккк идет просто имитация.люди проснитесь они тупо дроны сливают в окна и все...и бомбежки киева усиливаются
показать весь комментарий
28.05.2025 16:52 Ответить
 
 