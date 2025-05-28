Силы обороны атаковали в России завод, производящий крылатые ракеты и ряд других объектов, - Генштаб

Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, подразделения ССО и СБУ нанесли удар по АО "Кронштадт", что в городе Дубна, Московской области.

"В районе предприятия отмечалась интенсивная работа вражеского ПВО, подтверждено поражение объекта. Акционерное общество специализируется на беспилотных авиационных системах. Здесь, в частности, изготавливаются БПЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", наземные комплексы управления.



В этом же населенном пункте, в рамках единого замысла, подразделения СБУ отдельно поразили завод "Радуга". Он изготавливает крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". Среди продукции завода Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми рф терроризирует население и бьет по гражданским объектам в Украине", - говорится в сообщении.

Также сегодня подразделения Сил беспилотных систем поразили АО "Ангстрем" в Московской области.

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"Зафиксировано попадание в район цели. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, которая широко используется предприятиями военно-промышленного комплекса РФ", - отметили там.

Накануне Силы беспилотных систем также успешно атаковали комбинат Дмитровский, в Ивановской области РФ.

"Фиксировались взрывы на территории завода. Предприятие производит органические химические вещества - компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу. Поставляет продукцию в ряд других предприятий ВПК России", - подытожили в Генштабе.

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