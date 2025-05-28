РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12235 посетителей онлайн
Новости Атаки БпЛА по РФ
14 171 39

Дроны массированно атаковали Зеленоград под Москвой: зафиксировано попадание в технопарк. ВИДЕО+ФОТО

Ударные БпЛА разных типов в течение ночи 28 мая атаковали разные регионы РФ. В Московской области под ударом оказался город Зеленоград.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам местных, ночью в области раздавались мощные взрывы. Вследствие удара в Зеленограде возник пожар на территории технопарка, повреждено здание.

Уже подтверждено повреждение объекта в Зеленограде - одном из научно-промышленных центров РФ, расположенном на северо-западе от центра Москвы.

Несмотря на заверения российских властей об "отсутствии серьезных повреждений", в сети появились многочисленные фото и видео моментов взрывов, пролета дронов, падения на территорию технопарка "Элма" и последующего пожара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на РФ: взрывы раздавались в Воронежской и Тульской областях

Что известно о технопарке "Элма"?

Расположен на расстоянии 43 км от Москвы. На его площадях активно производится сборка БпЛА.

Технопарк играет ключевую роль в развитии высокотехнологичного производства в России. Расположен на площади более 60 000 м², включает производственные, офисные и складские помещения.

Резидентами являются более 150 компаний с более чем 2 500 рабочих мест.

Технопарк "Элма" объединяет компании, работающие в сферах: микро- и радиоэлектроники, информационных технологий, аддитивного производства (3D-печать), оптических и контрольно-измерительных приборов, робототехники и нейротехнологий.

В 2024 году технопарк "Элма" был признан лучшим технопарком России по версии национального рейтинга технопарков.

Зеленоград часто называют "российской Кремниевой долиной" именно из-за высокой концентрации высокотехнологичных компаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ивановской области РФ прогремели взрывы: атакован химический завод. ФОТО

Атака на Зеленоград
Атака на Зеленоград

Автор: 

беспилотник (3727) Удары по РФ (315)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Вікна вибили?
показать весь комментарий
28.05.2025 06:56
+16
Може замість того щоб літати по різним регіонам поштучно та бити вікна,вдарити всім скопом по одному підприємству та знищити?
показать весь комментарий
28.05.2025 06:56
+14
Зеленоград ще з радянських часів є центром радіоелектронної промисловості. Дрони добре, але точкова ліквідація керівного і інженерного персоналу НДІ та заводу мікроелектроніки - ще краще.
показать весь комментарий
28.05.2025 06:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На решті роблять те що мали давно робити! Кожної ночі по Московії в саме серце!
показать весь комментарий
28.05.2025 06:43 Ответить
Вікна вибили?
показать весь комментарий
28.05.2025 06:56 Ответить
закрите небо для мокви то є біль
показать весь комментарий
28.05.2025 06:59 Ответить
Зате аж скільки вікон!
показать весь комментарий
28.05.2025 08:38 Ответить
Там роботи непочатий край з такими вибухами!
показать весь комментарий
28.05.2025 09:56 Ответить
Та у цьому хитрому прєдпріяітї може вистачити і вибитої кватирки, щоб вся «продукція» пішла коту під хвіст.
показать весь комментарий
28.05.2025 10:07 Ответить
форточки , так що це ще не " ето пізд#ц , пізд#ц у свинорилів ще попереду "
показать весь комментарий
28.05.2025 11:53 Ответить
Комарині укуси а не атаки, дрони це далеко не ракети
показать весь комментарий
28.05.2025 08:16 Ответить
Слабенько пошкодили, але ж кацапи трішки обісцялися і це добре!
показать весь комментарий
28.05.2025 06:53 Ответить
Зеленоград ще з радянських часів є центром радіоелектронної промисловості. Дрони добре, але точкова ліквідація керівного і інженерного персоналу НДІ та заводу мікроелектроніки - ще краще.
показать весь комментарий
28.05.2025 06:54 Ответить
це ж якби була мета закічити війну.
А мета цієї війни винищити як цапів так і українців звільнивши чорноземи для уманьців.
Бо там їм 1 іранська ракета і кінець вічності. А як заберуть пів України то значно убезпечаться.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:37 Ответить
Може замість того щоб літати по різним регіонам поштучно та бити вікна,вдарити всім скопом по одному підприємству та знищити?
показать весь комментарий
28.05.2025 06:56 Ответить
За словами місцевих вночі в області лунали потужні вибухи.

Даже окна не все выбило...
показать весь комментарий
28.05.2025 06:56 Ответить
Сходи, засунь ножаку в печінку керівному підіру рашисту.
показать весь комментарий
28.05.2025 06:59 Ответить
А тепер туди десять довгих Нептунів
показать весь комментарий
28.05.2025 07:06 Ответить
І гіперзвук " Смарагдовий піструн" (довгий) Зеленського.
показать весь комментарий
28.05.2025 08:25 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2025 07:07 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2025 07:09 Ответить
Точно - давайте валити не по військових підприємствах і нафтобазах, а по хрущовках. Який же дебіл цей Валєра...
показать весь комментарий
28.05.2025 14:38 Ответить
Выбитые окна и какая-то машина рядом горит. Супер Потужно!
показать весь комментарий
28.05.2025 07:30 Ответить
Патужно аж зансдто, атвєтва від ЗЄлі імітатора. Туфта він ЗЄзброда у всьому.
показать весь комментарий
28.05.2025 07:48 Ответить
Таки технопарк... А у нас є щось подібне, чи тільки "гулівери"?
показать весь комментарий
28.05.2025 08:03 Ответить
На тих заводах то об'єктах, реально, не прікол, за інфою ТГ Астра, пошкоджені дахи та склопакети. Реальний збиток ми можемо зробити тількі на НПЗ. Але чомуть зелені переконують мене, що ми постійно вражаємо НПЗ, хоча це явна брехня без жодного доказу.
показать весь комментарий
28.05.2025 08:24 Ответить
При чому тут зрада? RD-2 має 3 кг вибухівки, це у Вікі написано. Як він фізично винесе завод? Атаки наші БПЛА це добре, треба виснажувати іх ППО, план Ковер, не давати спати. Психологічно було би краще гатити по житловим кварталам. І не треба ліцемірства, наші БПЛА не винесуть завод, особливо якщо він займає 25 гектарів. НПЗ - да, буде ефект та збитки, але покажи меня хоч один налаючий НПЗ.
показать весь комментарий
28.05.2025 08:50 Ответить
Житлові квартали залишимо руснявій ППО. Непогано порається.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:32 Ответить
якби навіть малі дрони та з термітом та масово то НПЗ був пи палаєц.
Мабуть так не треба невтікшому і його зграї
показать весь комментарий
28.05.2025 09:38 Ответить
Чого воно взагалі туди долітає?
Це ж мАцква, що має найкраще ППО у світі.
Хіба проблема, при повній забезпеченості силами та засобами, збити низьколетючу повільну фанеру в кількості пара десятків штук - ще за 100 км до агломерації?
показать весь комментарий
28.05.2025 08:33 Ответить
без формул - для наглядності - що варто захистити територію 50 км і 100 км
показать весь комментарий
28.05.2025 09:53 Ответить
Для свєрхдєржави росії це не повинно бути проблемою.
Розробити рої автономних перехоплювачів при їх можливостях - це на раз-два. Тим більше що два роки тому вони вже анонсували такі рішення, саме проти "фанери". Ну то де вони?
показать весь комментарий
28.05.2025 09:58 Ответить
Ніщо не є проблемою, доки вам не потрібно цим займатися особисто....
показать весь комментарий
28.05.2025 14:40 Ответить
Таке собі. Хоч вікна побили рашистам. Представляю якби ми скопіювали шахеди і ними дубасили по Сосії який би там шухер був
показать весь комментарий
28.05.2025 09:01 Ответить
кожну ніч повинно летіти кудись..., кожну ніч, якщо в нас немає ніяких заявлених нептунів ні довгих, ні ще якихось там..., тоді може щось буде, якийсь результат..., раз на місяць у відповідь на масовані обстріли це ні про що, й чомусь не використовують дрони -імітатори, а вони теж можуть сильно зіпсувати настрої на москві...
показать весь комментарий
28.05.2025 09:06 Ответить
Тими засобами що квартал95 за 6 років правління Україною навипускав - можливо тільки кошмарити орків, щоб вони в аеропортах спізнювались на обід чи вечерю.
Ну і потужні відосіки. Але чомусь ними кошмарять не орків а українців. Попутали.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:27 Ответить
Ми ще не начинали, ось тоді буде піз....ец.
показать весь комментарий
28.05.2025 10:42 Ответить
На всілякі КБ, технопарки та заводи - треба щоб вдень летіло. Щоб техперсоналу поменшало. А вночі - все інше. Пару гребель їм б розгатити..
показать весь комментарий
28.05.2025 11:11 Ответить
Зеленоград Чернодымоград
показать весь комментарий
28.05.2025 12:20 Ответить
То як по πuz.gi долонькой..
Нєнастоящєє...
показать весь комментарий
28.05.2025 12:22 Ответить
Ех, ракетою б туди, та не однією.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:50 Ответить
 
 