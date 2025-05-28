Дроны массированно атаковали Зеленоград под Москвой: зафиксировано попадание в технопарк. ВИДЕО+ФОТО
Ударные БпЛА разных типов в течение ночи 28 мая атаковали разные регионы РФ. В Московской области под ударом оказался город Зеленоград.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
По словам местных, ночью в области раздавались мощные взрывы. Вследствие удара в Зеленограде возник пожар на территории технопарка, повреждено здание.
Уже подтверждено повреждение объекта в Зеленограде - одном из научно-промышленных центров РФ, расположенном на северо-западе от центра Москвы.
Несмотря на заверения российских властей об "отсутствии серьезных повреждений", в сети появились многочисленные фото и видео моментов взрывов, пролета дронов, падения на территорию технопарка "Элма" и последующего пожара.
Что известно о технопарке "Элма"?
Расположен на расстоянии 43 км от Москвы. На его площадях активно производится сборка БпЛА.
Технопарк играет ключевую роль в развитии высокотехнологичного производства в России. Расположен на площади более 60 000 м², включает производственные, офисные и складские помещения.
Резидентами являются более 150 компаний с более чем 2 500 рабочих мест.
Технопарк "Элма" объединяет компании, работающие в сферах: микро- и радиоэлектроники, информационных технологий, аддитивного производства (3D-печать), оптических и контрольно-измерительных приборов, робототехники и нейротехнологий.
В 2024 году технопарк "Элма" был признан лучшим технопарком России по версии национального рейтинга технопарков.
Зеленоград часто называют "российской Кремниевой долиной" именно из-за высокой концентрации высокотехнологичных компаний.
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А мета цієї війни винищити як цапів так і українців звільнивши чорноземи для уманьців.
Бо там їм 1 іранська ракета і кінець вічності. А як заберуть пів України то значно убезпечаться.
Даже окна не все выбило...
Мабуть так не треба невтікшому і його зграї
Це ж мАцква, що має найкраще ППО у світі.
Хіба проблема, при повній забезпеченості силами та засобами, збити низьколетючу повільну фанеру в кількості пара десятків штук - ще за 100 км до агломерації?
Розробити рої автономних перехоплювачів при їх можливостях - це на раз-два. Тим більше що два роки тому вони вже анонсували такі рішення, саме проти "фанери". Ну то де вони?
Ну і потужні відосіки. Але чомусь ними кошмарять не орків а українців. Попутали.
ЗеленоградЧернодымоград
Нєнастоящєє...