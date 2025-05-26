В Ивановской области РФ прогремели взрывы: атакован химический завод. ФОТО

В Кинешме Ивановской области РФ сегодня раздавались взрывы. Атакован Дмитриевский химический завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Власти РФ, как обычно, заявили, что атака БПЛА якобы была отражена. Однако в промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. Повреждено хозяйственное сооружение для хранения упаковки. На месте падения обломков работают спецслужбы.

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