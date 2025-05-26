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В Ивановской области РФ прогремели взрывы: атакован химический завод. ФОТО
В Кинешме Ивановской области РФ сегодня раздавались взрывы. Атакован Дмитриевский химический завод.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Власти РФ, как обычно, заявили, что атака БПЛА якобы была отражена. Однако в промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. Повреждено хозяйственное сооружение для хранения упаковки. На месте падения обломков работают спецслужбы.
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+27 Михайло Иляш
показать весь комментарий26.05.2025 07:39 Ссылка
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+5 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий26.05.2025 07:48 Ссылка
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МИ ЗА ЦЕЙ ЧАС
"кава в Криму"
"контрнаступ"
"переговори" - хоч навіть імбіцилам ясно що ніколи і ніяких переговорів не буде - лише фейкові щоб потягнути і розвести
нуууууууу і ТЕЛЕМАРАФОН. А те що прилітає уже по Франківській і по 300 кожний день загалом - та це фігня, головне шо не барига
Тобі подобається неспати вночі?? Коли ракети й кацапольоти сотнями летять???
Мені - ні. І я рада, що п@дари не спали сьогодні!!!
І мені наср@ти глибоко й всестороннє на твої бажання.
Бб.
До АБ Сольци летіло вже влітку 23-го. На Рязанський НПЗ почало теж летіти весна-літо 23-го. Тоді ж була атака на Редкінський дослідний завод,який виробляє децилін... У Дягілєво, до речі, теж прилітало наприкінці 22-го року. Можно звісно ще потренувати пам'ять на сьомому десятку.
Ото років надцять тому - Подол трохи не змило у Дніпро. Бо два дебіла толуол пластиковим шлангом качати задумали.
І два ще дебіла в Німеччині перекинули цистерну, трохи отої пів Німеччини в @п@ня не відлетіло.
Толуол отримують перегонкою нафти на НПЗ. На вищезгаданий завод він надходить як сировина.