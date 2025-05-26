Дрони атакували Єлабугу у Татарстані: під ударом завод, що виробляє "шахеди". ВIДЕО

З вечора 25 травня невідомі безпілотники атакували Єлабугу у Татарстані. Місцеві мешканці повідомили про численні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що вибухи пролунали поблизу заводу, який виробляє безпілотники типу "Шахед". Також підприємство виготовляє розвідувальні дрони "Альбатрос".

Саме місто розташоване за близько 1200 кілометрів від кордону з Україною.

Серія вибухів у небі почалася приблизно о 22:40. До цього вже закрили аеропорт в Нижнєкамську, який не приймає і не відправляє літаки.

Також у мережі поширили кадри з Єлабуги цієї ночі. На відео чутно роботу сил протиповітряної оборони, вибухи, а також видно спалахи у небі та прольоти безпілотників.

Що відомо про завод, який був атакований

Завод дронів у Єлабузі (Татарстан) - російський військовий завод, побудований 2023 року в особливій економічній зоні "Алабуга" для широкомасштабного виробництва російської версії іранського БПЛА "Shahed 136" під назвою "Герань-2" для використання в російському вторгненні в Україну.

У лютому 2023 року видання The Wall Street Journal повідомило, що в особливій економічній зоні "Алабуга" в Єлабузі будують завод із випуску дронів за іранською технологією - продуктивністю 6 тисяч штук на рік. Видання повідомило, що на заводі будуть випускати вдосконалену модель дрона "Shahed 136" з новим двигуном.

2 квітня 2024 року о 5:45 ранку за московським часом невідомі дрони завдали удару по ймовірному місцю розташування заводу. У мережу потрапили кадри прильоту невідомого БпЛА по корпусу гуртожитку Політеху "Алабуга". З'явилася інформація про влучання по безпосередньо цехах заводу,Після удару представники ОЕЗ "Алабуга" підтвердили удари у своєму телеграм-каналі.

Стаття Wall Street Journal, супутникові знімки та удар українськими БпЛА побічно підтверджують розташування заводу з виробництва військових дронів у цій місцевості.

Серед постраждалих виявилися громадяни дев'яти країн - Росії, Киргизстану, Шрі-Ланки, Зімбабве, Руанди, Конго, Кенії, Нігерії, Південного Судану. Раніше стало відомо, що на завод активно заманювалися іноземці з найбідніших країн світу.

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