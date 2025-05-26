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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Єлабугу у Татарстані: під ударом завод, що виробляє "шахеди". ВIДЕО

З вечора 25 травня невідомі безпілотники атакували Єлабугу у Татарстані. Місцеві мешканці повідомили про численні вибухи.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що вибухи пролунали поблизу заводу, який виробляє безпілотники типу "Шахед". Також підприємство виготовляє розвідувальні дрони "Альбатрос".

Саме місто розташоване за близько 1200 кілометрів від кордону з Україною.

Серія вибухів у небі почалася приблизно о 22:40. До цього вже закрили аеропорт в Нижнєкамську, який не приймає і не відправляє літаки.

Також у мережі поширили кадри з Єлабуги цієї ночі. На відео чутно роботу сил протиповітряної оборони, вибухи, а також видно спалахи у небі та прольоти безпілотників.

Що відомо про завод, який був атакований

Завод дронів у Єлабузі (Татарстан) - російський військовий завод, побудований 2023 року в особливій економічній зоні "Алабуга" для широкомасштабного виробництва російської версії іранського БПЛА "Shahed 136" під назвою "Герань-2" для використання в російському вторгненні в Україну.

У лютому 2023 року видання The Wall Street Journal повідомило, що в особливій економічній зоні "Алабуга" в Єлабузі будують завод із випуску дронів за іранською технологією - продуктивністю 6 тисяч штук на рік. Видання повідомило, що на заводі будуть випускати вдосконалену модель дрона "Shahed 136" з новим двигуном.

2 квітня 2024 року о 5:45 ранку за московським часом невідомі дрони завдали удару по ймовірному місцю розташування заводу. У мережу потрапили кадри прильоту невідомого БпЛА по корпусу гуртожитку Політеху "Алабуга". З'явилася інформація про влучання по безпосередньо цехах заводу,Після удару представники ОЕЗ "Алабуга" підтвердили удари у своєму телеграм-каналі.

Стаття Wall Street Journal, супутникові знімки та удар українськими БпЛА побічно підтверджують розташування заводу з виробництва військових дронів у цій місцевості.

Серед постраждалих виявилися громадяни дев'яти країн - Росії, Киргизстану, Шрі-Ланки, Зімбабве, Руанди, Конго, Кенії, Нігерії, Південного Судану. Раніше стало відомо, що на завод активно заманювалися іноземці з найбідніших країн світу.

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Автор: 

безпілотник (4293) Татарстан (39) Удари по РФ (317)


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Топ коментарі
+15
Доброго ранку! Ми з України!👏🥳🤣😊
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26.05.2025 07:03
+15
Там потрібно десятком ракет влупити щоб якось порушити виробництво. А так тільки дах спалять та вікна поб'ють.
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26.05.2025 07:26
+10
На жаль,дрони виробляють вже не тільки в Єлабузі.
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26.05.2025 07:14
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Доброго ранку! Ми з України!👏🥳🤣😊
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26.05.2025 07:03 Відповісти
Добродрони завітали з бавовною 😍
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26.05.2025 07:10 Відповісти
На жаль,дрони виробляють вже не тільки в Єлабузі.
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26.05.2025 07:14 Відповісти
Більше оптимізму! Здохнуть!
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26.05.2025 07:25 Відповісти
Більше аглесіі, Малина!Більше стратегічних диванів з Малинами!
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26.05.2025 08:27 Відповісти
Тю..вам зуби вибили?? Що сталось, що буква Р випала?))
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26.05.2025 08:32 Відповісти
Правильно! Именно эти заводы надо атаковать в первую очередь, но гении из ОП раньше приказывали бесконечно бить по НПЗ и Спиртзаводам, что абсолютно никак не влияет на войну и является только хорошей картинкой для Телемарафона!
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26.05.2025 07:16 Відповісти
Там потрібно десятком ракет влупити щоб якось порушити виробництво. А так тільки дах спалять та вікна поб'ють.
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26.05.2025 07:26 Відповісти
Та хоть щось! Знаєте, після гучної ночі - це така кльова новина!)))
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26.05.2025 07:31 Відповісти
І що? Не бити взагалі? Вода камінь точить
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26.05.2025 14:13 Відповісти
Татари радіють шо їх не забувають
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26.05.2025 07:42 Відповісти
Це добре що атакуют стратегічні обєкти ворога в рф ,але чому не атакують рашиські казарми і логістику ворога на окупованих територіях зокрема лднр там перебуває понад 600 тисяч рашиських убивць.
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26.05.2025 07:49 Відповісти
Цікаве питання.
Русскіє в Україні зносять не те, що розташування військових, а цілеспрямовано лікарні, і не обов'язково військові шпиталя.
А по по русскім...там хитроопа відмазка від кацапо ферштеєрів опи: «укрАіна нєтакая... ми жє люді...блаблабла».
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26.05.2025 08:10 Відповісти
Безтолковая трата ресурсов. И россияне характеризуются в первую очередь полным отстсутствием осознанности. У них нет ни совести ни ответственности. Они даже не поймут за что их. Будут считать себя жертвами. А беспилотников у Украины мало. Не стоит тратить на зомби.
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26.05.2025 10:50 Відповісти
Ця єлабуга хір знає де, рядом біля яких-то набєрєжних членів. Туди дістали, а по параду не дістали. Мабуть зелькі намікнули, що якщо щось трапиться з парадом, то мамму рімму жде участь Андрія Портнова
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26.05.2025 09:15 Відповісти
Чи тато сашу?))
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26.05.2025 09:44 Відповісти
Крим треба рівняти з землею.
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26.05.2025 10:27 Відповісти
прилітати у ОЕЗ "Алабуга" буде до самого кінця гарячої фази війни, точно так же як будуть постійно летіти "герані" по нам кожен день. Бо знищити це виробництво, цехи якого займають площу 19 гектарів, дронами неможливо. Як і виробництво "гєранєй" на іжевському "куполі" за 1400 км від Харкова.
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26.05.2025 10:58 Відповісти
Тегерань
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26.05.2025 14:33 Відповісти
 
 