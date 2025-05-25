У РФ заявили про нібито знищення 110 безпілотників над 12 регіонами та Кримом
Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч проти 25 травня російська протиповітряна оборона нібито збила 110 українських безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.
Так, росіяни заявили, що чергові засоби ППО нібито "знищили і перехопили" 110 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.
За даними російського оборонного відомства, знищено:
- 16 БпЛА - над територією Тульської області,
- по 14 БпЛА - над територіями Брянської та Калузької областей,
- по 13 БпЛА - над територіями Московського регіону та Тверської області,
- по 10 БпЛА – над територіями Бєлгородської та Курської областей,
- 8 БпЛА – над територією Орловської області,
- 2 БпЛА – над територією Смоленської області,
- по 1 БпЛА – над територіями Липецької, Нижньогородської та Новгородської областей.
Крім того, сім БпЛА нібито знешкоджено над територією окупованого Криму.
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Європі пора би прокинутися, бо її доля незавидна із таким сусідом
Інша справа , що теж треба працювати по домах і школах немитої
Бо тільки так до рашистів дійде ,що це - погано
2025 році Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних https://suspilne.media/amp/tag/dron/ дронів, повідомив президент https://suspilne.media/amp/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.
Про це Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=-s7iMEMcVs0 сказав, представляючи https://suspilne.media/amp/883125-zelenskij-u-radi-predstavlae-vnutrisnij-plan-stijkosti-ukraini/ план стійкості України у Верховній раді.