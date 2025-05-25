У РФ заявили про нібито знищення 110 безпілотників над 12 регіонами та Кримом

Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч проти 25 травня російська протиповітряна оборона нібито збила 110 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

Так, росіяни заявили, що чергові засоби ППО нібито "знищили і перехопили" 110 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

За даними російського оборонного відомства, знищено:

16 БпЛА - над територією Тульської області,

по 14 БпЛА - над територіями Брянської та Калузької областей,

по 13 БпЛА - над територіями Московського регіону та Тверської області,

по 10 БпЛА – над територіями Бєлгородської та Курської областей,

8 БпЛА – над територією Орловської області,

2 БпЛА – над територією Смоленської області,

по 1 БпЛА – над територіями Липецької, Нижньогородської та Новгородської областей.

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Крім того, сім БпЛА нібито знешкоджено над територією окупованого Криму.