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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У РФ заявили про нібито знищення 110 безпілотників над 12 регіонами та Кримом

Українські дрони атакували територію РФ

Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч проти 25 травня російська протиповітряна оборона нібито збила 110 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

Так, росіяни заявили, що чергові засоби ППО нібито "знищили і перехопили" 110 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

За даними російського оборонного відомства, знищено:

  • 16 БпЛА - над територією Тульської області,
  • по 14 БпЛА - над територіями Брянської та Калузької областей,
  • по 13 БпЛА - над територіями Московського регіону та Тверської області,
  • по 10 БпЛА – над територіями Бєлгородської та Курської областей,
  • 8 БпЛА – над територією Орловської області,
  • 2 БпЛА – над територією Смоленської області,
  • по 1 БпЛА – над територіями Липецької, Нижньогородської та Новгородської областей.

Також читайте: У Росії заявили про атаку на підприємство в Тульській області: пошкоджено газопровід

Крім того, сім БпЛА нібито знешкоджено над територією окупованого Криму.

Автор: 

безпілотник (4288) Міноборони рф (714) Удари по РФ (316)


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Добре, але мало.
Європі пора би прокинутися, бо її доля незавидна із таким сусідом
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25.05.2025 10:30 Відповісти
А чому нібито? Я щось не чув про наслідки роботи українських дронів. Навіть розбитих вікон немає. То куди ж вони поділись?
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25.05.2025 10:36 Відповісти
А хто сказав що їх вчора пускали ? рашисти ? Ну ок
Інша справа , що теж треба працювати по домах і школах немитої
Бо тільки так до рашистів дійде ,що це - погано
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25.05.2025 11:18 Відповісти
Зефілітики, де тисячі ракет, обіцяних вашим презом? Чому вони не падають на голови рашистів?

2025 році Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних https://suspilne.media/amp/tag/dron/ дронів, повідомив президент https://suspilne.media/amp/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=-s7iMEMcVs0 сказав, представляючи https://suspilne.media/amp/883125-zelenskij-u-radi-predstavlae-vnutrisnij-plan-stijkosti-ukraini/ план стійкості України у Верховній раді.
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25.05.2025 10:40 Відповісти
 
 