В РФ заявили о якобы уничтожении 110 беспилотников над 12 регионами и Крымом
Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 25 мая российская противовоздушная оборона якобы сбила 110 украинских беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.
В частности, россияне заявили, что дежурные средства ПВО якобы "уничтожили и перехватили" 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По данным российского оборонного ведомства, уничтожено:
- 16 БпЛА - над территорией Тульской области,
- по 14 БпЛА - над территориями Брянской и Калужской областей,
- по 13 БпЛА - над территориями Московского региона и Тверской области,
- по 10 БпЛА - над территориями Белгородской и Курской областей,
- 8 БпЛА - над территорией Орловской области,
- 2 БпЛА - над территорией Смоленской области,
- по 1 БпЛА - над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.
Кроме того, семь БпЛА якобы обезврежены над территорией оккупированного Крыма.
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Європі пора би прокинутися, бо її доля незавидна із таким сусідом
Інша справа , що теж треба працювати по домах і школах немитої
Бо тільки так до рашистів дійде ,що це - погано
2025 році Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних https://suspilne.media/amp/tag/dron/ дронів, повідомив президент https://suspilne.media/amp/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.
Про це Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=-s7iMEMcVs0 сказав, представляючи https://suspilne.media/amp/883125-zelenskij-u-radi-predstavlae-vnutrisnij-plan-stijkosti-ukraini/ план стійкості України у Верховній раді.