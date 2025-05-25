В РФ заявили о якобы уничтожении 110 беспилотников над 12 регионами и Крымом

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 25 мая российская противовоздушная оборона якобы сбила 110 украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

В частности, россияне заявили, что дежурные средства ПВО якобы "уничтожили и перехватили" 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным российского оборонного ведомства, уничтожено:

16 БпЛА - над территорией Тульской области,

по 14 БпЛА - над территориями Брянской и Калужской областей,

по 13 БпЛА - над территориями Московского региона и Тверской области,

по 10 БпЛА - над территориями Белгородской и Курской областей,

8 БпЛА - над территорией Орловской области,

2 БпЛА - над территорией Смоленской области,

по 1 БпЛА - над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.

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Кроме того, семь БпЛА якобы обезврежены над территорией оккупированного Крыма.