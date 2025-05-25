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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В РФ заявили о якобы уничтожении 110 беспилотников над 12 регионами и Крымом

Украинские дроны атаковали территорию РФ

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 25 мая российская противовоздушная оборона якобы сбила 110 украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

В частности, россияне заявили, что дежурные средства ПВО якобы "уничтожили и перехватили" 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным российского оборонного ведомства, уничтожено:

  • 16 БпЛА - над территорией Тульской области,
  • по 14 БпЛА - над территориями Брянской и Калужской областей,
  • по 13 БпЛА - над территориями Московского региона и Тверской области,
  • по 10 БпЛА - над территориями Белгородской и Курской областей,
  • 8 БпЛА - над территорией Орловской области,
  • 2 БпЛА - над территорией Смоленской области,
  • по 1 БпЛА - над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.

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Кроме того, семь БпЛА якобы обезврежены над территорией оккупированного Крыма.

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Добре, але мало.
Європі пора би прокинутися, бо її доля незавидна із таким сусідом
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25.05.2025 10:30 Ответить
А чому нібито? Я щось не чув про наслідки роботи українських дронів. Навіть розбитих вікон немає. То куди ж вони поділись?
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25.05.2025 10:36 Ответить
А хто сказав що їх вчора пускали ? рашисти ? Ну ок
Інша справа , що теж треба працювати по домах і школах немитої
Бо тільки так до рашистів дійде ,що це - погано
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25.05.2025 11:18 Ответить
Зефілітики, де тисячі ракет, обіцяних вашим презом? Чому вони не падають на голови рашистів?

2025 році Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних https://suspilne.media/amp/tag/dron/ дронів, повідомив президент https://suspilne.media/amp/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=-s7iMEMcVs0 сказав, представляючи https://suspilne.media/amp/883125-zelenskij-u-radi-predstavlae-vnutrisnij-plan-stijkosti-ukraini/ план стійкості України у Верховній раді.
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25.05.2025 10:40 Ответить
 
 