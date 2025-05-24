В России заявили об атаке на предприятие в Тульской области: поврежден газопровод

Российские власти уверяют, что предприятие атаковано в Новомосковске Тульской области, поврежден трубопровод с природным газом, 3 человека якобы пострадали.

Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, силы ПВО РФ отражали воздушную атаку с применением БпЛА.

"На одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано. Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется. Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте", - убеждает российский чиновник.

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"В Кимовском районе при падении обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений. Пострадавших нет", - добавил Миляев.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 24 мая в Ельце Липецкой области снова прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников на промышленную зону города. Всего в Минобороны РФ заявили о сбитии якобы 94 беспилотников.