Поражено ПАО "Энергия" в Липецкой области РФ, производящее комплектующие к КАБам и ракетам, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удар по объекту ВПК России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ночь на 23 мая 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.

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"Подтверждено попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов. На территории объекта возник пожар. Подробная информация о последствиях поражения уточняется", - говорится в сообщении.

ПАО "Энергия" является одним из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники. Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания.

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