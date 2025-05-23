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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Поражено ПАО "Энергия" в Липецкой области РФ, производящее комплектующие к КАБам и ракетам, - Генштаб

Поражено ПАО

Силы обороны Украины нанесли удар по объекту ВПК России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ночь на 23 мая 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.

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"Подтверждено попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов. На территории объекта возник пожар. Подробная информация о последствиях поражения уточняется", - говорится в сообщении.

ПАО "Энергия" является одним из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники. Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания.

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Автор: 

Генштаб ВС (6426) россия (96018) Удары по РФ (314)


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Топ комментарии
+8
По такому треба балістикою... І кілька ракет. А тут мало. Згоріла якась будівля...
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23.05.2025 14:49
+3
Війна таки справжня: Бахмута , Угледара, Мар'янки, Часового Яра, Торецька, Вовчанська вже не має від слова "зовсім".
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23.05.2025 15:03
+2
Бо війна в одні ворота
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23.05.2025 15:04
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По такому треба балістикою... І кілька ракет. А тут мало. Згоріла якась будівля...
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23.05.2025 14:49 Ответить
Треба. Але маємо те, що маємо. В наявності тільки таке.
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23.05.2025 15:06 Ответить
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23.05.2025 17:09 Ответить
Цель поражена. Зачем тебе баллистика, воин? И что ты понимаешь вообще под словом "баллистика"?
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23.05.2025 17:03 Ответить
Ішак кацапсяча твоя порода тупоголова іди **** на ***
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23.05.2025 23:01 Ответить
Четвертий рік війни...Як би це була справжня війна, ніякої Липицької області вже би не мало бути,не то що якоїсь Енергії
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23.05.2025 14:57 Ответить
Війна таки справжня: Бахмута , Угледара, Мар'янки, Часового Яра, Торецька, Вовчанська вже не має від слова "зовсім".
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23.05.2025 15:03 Ответить
Бо війна в одні ворота
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23.05.2025 15:04 Ответить
Звісно: у нас на складах лежать сотні тисяч крилатих ракет, пускові установки до них, в готовності два полка стратегічних бомбардувальників. Всі чекають наказ від Elen
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23.05.2025 16:36 Ответить
То як ти воювати збираєшся,наловити доходяг,дати їм лопатки саперські і якось буде?Чому немає виробництва власної зброї? Де гроші поділи,мародери? В я тобі скажу де гроші-їх вкрали і вивезли назад за кордон такі персонажі,як Рєзніков.І жодної відповідальності.То може Трамп таки прав,а ?
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23.05.2025 23:11 Ответить
Нічого там не зупиниться. Не той масштаб ураження.
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23.05.2025 15:05 Ответить
Тактика комариних укусів ні до чого не приведе, крім безглуздої втрати ресурсів. Ось так треба бити московських вурдалак ( бомбардування Гамбурга в 1943 році):

Ночью 24-25 июля в 0:57 британская авиация начала бомбардировку, продолжавшуюся в течение 50 минут. В налёте участвовал 791 самолёт: 728 бомбардировщиков сбросили 2400 тонн бомб. Сначала самолёты сбрасывали фугасные бомбы, разрушавшие крыши домов, а затем - зажигательные. Благодаря использованию Window - (це смуги алюмінієвої фольги, що скидалися з літаків для нейтралізації німецьких радарів) потери британской авиации составили всего 12 самолётов. Днём бомбардировку продолжили американские бомбардировщики.

Третья атака состоялась утром 26 июля, ночью в 0:20 вследствие плохой погоды на город было сброшено всего 2 бомбы.

В ночь 27-28 июля в рейде на Гамбург участвовало 787 самолётов: 353 бомбардировщика «Ланкастер», 244 бомбардировщика «Галифакс», 116 бомбардировщиков «Стирлинг» и 74 бомбардировщика «Веллингтон».

29 июля Гамбург вновь был атакован более чем 700 бомбардировщиками. Последняя атака состоялась 3 августа, когда вылетело 740 бомбардировщиков, однако неблагоприятные погодные условия помешали большинству из них долететь до цели.

За период с 24 по 30 июля 1943 года Королевские ВВС совершили 2355 ночных вылетов, американские - 235. Было уничтожено 74 % всех городских строений, сильные повреждения получили доки и 4 главные судоверфи[1]. За всё время операции «Гоморра» погибло не менее 50 тысяч человек, 200 тысяч человек были ранены и обожжены, около миллиона человек стали бездомными. Более 3 тысяч самолётов сбросили около 9 тысяч тонн бомб, 250 тысяч зданий было разрушено[2]. До конца войны на Гамбург было совершено ещё 69 налётов.
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23.05.2025 15:09 Ответить
Покажіть нам такі ж "правільниє" бомбардування України з боку русні.
Саме великих не прифронтових міст, до яких не долітають КАБи.
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23.05.2025 15:13 Ответить
Та скільки заводно: Бахмут , Угледар, Мар'янка, Часовий Яр, Торецьк, Вовчанськ, яких вже не має від слова "зовсім" і які дуже подібні до Гамбурга на кінець літа 1943 року.
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23.05.2025 15:17 Ответить
Чому в таких самих руїнах не лежать Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, на крайній випадок - Харків?
У русні не вистачає бомб та бортів для їх вільного скидання на міста?
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23.05.2025 15:20 Ответить
Саме так. А ракетні обстріли -це ду-у-уже дорогий вид бомбардування. Тому русня стирає з лиця землі те, до чого можуть дотягнутися її закривавлені руки.
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23.05.2025 16:03 Ответить
Тобто у русні, яка має величезний авіапарк, не вистачає бортів для подібних нальотів на міста, що далеко за лінією фронту, а ми, маючи крихту авіації, маємо робити нальоти на територію росії, яка і більша, і незрівнянно краще прикрита ППО та винищувачами.
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23.05.2025 16:23 Ответить
Забудь про масивні (килимові) бомбардування літаками. Ніхто не стане ризикувати літакми, які коштують захмарні гроші, і для знищення яких є ракети ППО. Це вже в минулому. Тепер для цього є дрони, але нальоти дронів повинні бути масивні , ну, мінімум, три тисячі дронів за один раз, коли б мова йшла, наприклад, про Москву. Це перевантажило б ППО і були б результати. А так результат: плюс-мінус нуль, статистична похибка.
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23.05.2025 16:50 Ответить
Знову повертаємось до русні.
Вона має ішакєди. Кожного дня по 200 штук. БЧ вже 90 кг.
Це 18 тон вибухівки. Щодня. Це якщо не зіб'ють нічого. А збивають десь відсотків 30. Тобто, десь 13 тонн на добу. І це при їх недоторканих заводах, постачанні з Ірану, допомозі Китаю.
Навіть якщо буде вдвічі більше. Нехай 30 тонн на добу.
На Гамбург вивалили 2400 тонн. За добу. 2400/30=80 діб на один Гамбург для України. Майже три місяці.
Це росія. З її можливостями.
Вони вже три роки ішакєди роблять. Більше 250 штук (і то після паузи) вони ще не запускали.
При всіх ресурсах і політичній волі, ішакєди досі не перетворили жоден з обласних центрів на руїни Гамбургу.
А ви хочете, щоб ми з ними подібне зробили.
Серйозно?
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23.05.2025 16:57 Ответить
"Герань -1" ("Шахед 131") БЧ- 15 кг. "Шахед 136"- БЧ-50 кг. Звідки 90 кг? БПЛА- точна зброя і не потребують килимових бомбардувань, як це було з літаками, де точність була вкрай незадовільна. Тому брали кількістю. Тепер точність БПЛА незрівнянно вище, а головна проблема- пробитися крізь ППО. Для цього потрібно запускати тисячі БПЛА, з різних напрямків, частина з яких може бути дешевими приманками, щоб перезавантажити ППО ворога. Що , власне , і робиться. Але кількість БПЛА катастрофічно недостатня
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23.05.2025 19:27 Ответить
Русня досі, при їх можливостях, не робить дійсно масові нальоти, щоб половина Запоріжжя у вогні була, як Дрезден.
Як ми можемо перевершити росію індустріально? Європа не збирається нам в цьому допомагати.
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26.05.2025 08:34 Ответить
Не підкажеш - де у нас "завалялися" 700 "Галіфаксів", з "Ланкастерами", "Ліберейторами" і "Бостонами", з "літаючими фортецями"? Я не пам"ятаю, у якому складі вони у нас валяються, без діла...
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23.05.2025 15:35 Ответить
Це все в минулому. Тепер масовані нальоти бомбардувальників можуть замінити такі ж масовані нальоти дронів. Чи ракет, але ракетами- це занадто дорого- не всяка економіка потягне. В будь-якому випадку, тактика комариних укусів -це ні про що.
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23.05.2025 16:07 Ответить
Це вже діло
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23.05.2025 15:09 Ответить
 
 