Поражено ПАО "Энергия" в Липецкой области РФ, производящее комплектующие к КАБам и ракетам, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по объекту ВПК России.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в ночь на 23 мая 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.
"Подтверждено попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов. На территории объекта возник пожар. Подробная информация о последствиях поражения уточняется", - говорится в сообщении.
ПАО "Энергия" является одним из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.
Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники. Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания.
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Ночью 24-25 июля в 0:57 британская авиация начала бомбардировку, продолжавшуюся в течение 50 минут. В налёте участвовал 791 самолёт: 728 бомбардировщиков сбросили 2400 тонн бомб. Сначала самолёты сбрасывали фугасные бомбы, разрушавшие крыши домов, а затем - зажигательные. Благодаря использованию Window - (це смуги алюмінієвої фольги, що скидалися з літаків для нейтралізації німецьких радарів) потери британской авиации составили всего 12 самолётов. Днём бомбардировку продолжили американские бомбардировщики.
Третья атака состоялась утром 26 июля, ночью в 0:20 вследствие плохой погоды на город было сброшено всего 2 бомбы.
В ночь 27-28 июля в рейде на Гамбург участвовало 787 самолётов: 353 бомбардировщика «Ланкастер», 244 бомбардировщика «Галифакс», 116 бомбардировщиков «Стирлинг» и 74 бомбардировщика «Веллингтон».
29 июля Гамбург вновь был атакован более чем 700 бомбардировщиками. Последняя атака состоялась 3 августа, когда вылетело 740 бомбардировщиков, однако неблагоприятные погодные условия помешали большинству из них долететь до цели.
За период с 24 по 30 июля 1943 года Королевские ВВС совершили 2355 ночных вылетов, американские - 235. Было уничтожено 74 % всех городских строений, сильные повреждения получили доки и 4 главные судоверфи[1]. За всё время операции «Гоморра» погибло не менее 50 тысяч человек, 200 тысяч человек были ранены и обожжены, около миллиона человек стали бездомными. Более 3 тысяч самолётов сбросили около 9 тысяч тонн бомб, 250 тысяч зданий было разрушено[2]. До конца войны на Гамбург было совершено ещё 69 налётов.
Саме великих не прифронтових міст, до яких не долітають КАБи.
У русні не вистачає бомб та бортів для їх вільного скидання на міста?
Вона має ішакєди. Кожного дня по 200 штук. БЧ вже 90 кг.
Це 18 тон вибухівки. Щодня. Це якщо не зіб'ють нічого. А збивають десь відсотків 30. Тобто, десь 13 тонн на добу. І це при їх недоторканих заводах, постачанні з Ірану, допомозі Китаю.
Навіть якщо буде вдвічі більше. Нехай 30 тонн на добу.
На Гамбург вивалили 2400 тонн. За добу. 2400/30=80 діб на один Гамбург для України. Майже три місяці.
Це росія. З її можливостями.
Вони вже три роки ішакєди роблять. Більше 250 штук (і то після паузи) вони ще не запускали.
При всіх ресурсах і політичній волі, ішакєди досі не перетворили жоден з обласних центрів на руїни Гамбургу.
А ви хочете, щоб ми з ними подібне зробили.
Серйозно?
Як ми можемо перевершити росію індустріально? Європа не збирається нам в цьому допомагати.