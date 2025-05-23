Российский военный аэродром "Северный" атаковали беспилотники, - росСМИ

Беспилотники атаковали военный аэродром "Северный" в городе Иваново. Обломки сбитых дронов упали за территорией аэродрома.

Об этом пишет русская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Региональный штаб заявил также о падении обломков на окраине Иванова, но не уточняет место.

"На окраине г. Иваново зафиксировали падение обломков БПЛА на территории частного сектора. Пострадавших нет. По предварительным данным, из повреждений - выбитое стекло в ряде частных домовладений", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг Росавиация дважды вводила ограничения на полеты в аэропорту "Южный", который обслуживает гражданские рейсы.

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