Российский военный аэродром "Северный" атаковали беспилотники, - росСМИ
Беспилотники атаковали военный аэродром "Северный" в городе Иваново. Обломки сбитых дронов упали за территорией аэродрома.
Об этом пишет русская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ.
Региональный штаб заявил также о падении обломков на окраине Иванова, но не уточняет место.
"На окраине г. Иваново зафиксировали падение обломков БПЛА на территории частного сектора. Пострадавших нет. По предварительным данным, из повреждений - выбитое стекло в ряде частных домовладений", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг Росавиация дважды вводила ограничения на полеты в аэропорту "Южный", который обслуживает гражданские рейсы.
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+11 Олег Шестакович
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+7 Lemberg #565313
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Про міст вже і взагалі...
Рейки і шпали міняють теж. Навіть у нас.
А якщо десять ешелонів підіб'ють також за лічені години міняють?
Почитайте,як касапи знищили логістику на "курськ",чому би не так само залізницю з ешелонами?
Чи краще,нехай вчасно їдуть постачати рос.війська на фронті?
Спроби-жодної.
А перенаправити на суджину.
Ракет мало і вони дорогі.
Нехай би це сирок десь сказав-написав.
Ви можете...Це позиція,я б сказав-оп,яке стоїть над усіма.
А негласна домовленість- не чіпати цю залізницю,не пояснює все?
-Захід разом з США допомагають ракетами,озброєнням
-на війні логістика-головна мішень(касапи це по " курську" показали)
-спроб знищити головну логістику ворога на окуп.території не було
- будь при владі уряд нац.порятунку з новим ГК-першим ділом зайнялись би знищенням логістики ворога на окуп.території,методи,чим і як-діло воєнних..
Я давно читав,що цю залізницю спеціально оминають.
Бо колись писали, що Порошенко бойову техніку сепарам в рази дешевше ніж ЗСУ продає.
Сам раніше не чув про таку залізницю: ніде нема про ню,певен що на нц більшість також не знає про таку залізницю .
А жодного удару,бо що?
Бо за кілька годин то-то?
Так,нехай ремонтують всю війну вони.
А вони по нашій логістиці- знаєте як?
В Зах.Україні,один об'єкт били шахедами(геранями),поки повністю не вивели,шахеди летіли через всю країну.
Тільки коментарі в Інтернеті.
От якби ми мали такі ж потужності з випуску аналогів ішакєдів по масі БЧ, тоді можна було б розглядати варіант "бити щодня". А так - стрельнули раз і місяць накопичуємо.
Тепер ще одне: будівництву ніяк не завадили,касапи будували собі у воєнних цілях,на окупованих територіях,тихо,ніби десь в Сибіру.
Для цього потрібно регулярне надходження засобів ураження, з урахуванням їх збиття та промахів.
Ми це маємо?
Не напрошується висновок,без ніяких публікацій,що все наперед обумовлено?
По військовим заводам і НПЗ он знову бити почали.
Бо там щось важливе легше пошкодити.
По центрах "балістики" можна у відповідь?
Виходить,як козир буратінці дасть добро,то той дасть добро,Козир даром хліб не їсть.
Герань тягне 90кг,касапи сотнями запускають.Такі би по них у відповідь.
Та шахед -це ж не засекречені технології.
Самі іранці скопіювали свій шахед від ізраїльських дронів.
Ідея саме такого планера з дельтоподібним крилом для дрона, яке оснащене сервоприводами, і дозволяють безпілотнику виконувати плоскі розвороти і уникати складних маневрів, виникла ще наприкінці 80-х. І тоді німецька Dornier почала робити протирадіолокаційні дрони DAR
Це була ефективна система озброєнь, що мала експортний успіх, і тоді Ізраіль продавав їх кому попало - в Індію, Туреччину, Китай, Чилі... Якимось дивом тоді не продали у рф, можливо через непублічний тиск з боку США, можливо зіграла свою роль відсталість радянського генералітету армії рф. Таким чином Harpy з Китаю попала в Іран. Така от історія цієї концепції.