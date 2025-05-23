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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Российский военный аэродром "Северный" атаковали беспилотники, - росСМИ

Дроны атаковали военный аэродром в России

Беспилотники атаковали военный аэродром "Северный" в городе Иваново. Обломки сбитых дронов упали за территорией аэродрома.

Об этом пишет русская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Региональный штаб заявил также о падении обломков на окраине Иванова, но не уточняет место.

"На окраине г. Иваново зафиксировали падение обломков БПЛА на территории частного сектора. Пострадавших нет. По предварительным данным, из повреждений - выбитое стекло в ряде частных домовладений", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг Росавиация дважды вводила ограничения на полеты в аэропорту "Южный", который обслуживает гражданские рейсы.

Смотрите: Российские регионы под ударами беспилотников: в Московской области - закрыты аэропорты, в Рязанской - горит НПЗ. ВИДЕО

Автор: 

россия (96018) аэродром (295) Удары по РФ (314)


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Топ комментарии
+11
ЦІкаво чи дочекаються українці "атаки безпілотників" по Чонгару який на багато ближче працює цілодобово і на якому навіть утворились черги з фур орків які везуть на фронт амуніцію і **********???
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23.05.2025 09:31
+7
А ще є важливий логістичний шлях: залізниця ростов-Крим,яку дивним чином оминають безпілотники.Сибір- так,туди-табу.
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23.05.2025 09:35
+4
можливо завітали на 308-й АРЗ, розвідка могла показати якісь борти на викатці з цеху.
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23.05.2025 09:38
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Ох вже ці уламки.
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23.05.2025 09:03 Ответить
Можливо доцільно назвати якусь з наших моделей ударних БПЛА словом "Уламок", бо саме "уламки", як слідує з доповідей рашистів, найчастіше попадють і уражають цілі
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23.05.2025 11:49 Ответить
ЦІкаво чи дочекаються українці "атаки безпілотників" по Чонгару який на багато ближче працює цілодобово і на якому навіть утворились черги з фур орків які везуть на фронт амуніцію і **********???
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23.05.2025 09:31 Ответить
А ще є важливий логістичний шлях: залізниця ростов-Крим,яку дивним чином оминають безпілотники.Сибір- так,туди-табу.
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23.05.2025 09:35 Ответить
І Чонгар, і залізницю БПЛА не виведеш з ладу, а всі пошкодження усуваються за лічені години.
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23.05.2025 10:32 Ответить
Так вони хотять,та і касапи далеко не китайці з їх технікою,щоби запросто...за лічені години.
Про міст вже і взагалі...
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23.05.2025 10:58 Ответить
Понтони кидають за лічені години.
Рейки і шпали міняють теж. Навіть у нас.
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23.05.2025 11:01 Ответить
Ну... десять разів вдарили і десять разів рейки і шпали міняють за лічені години під обстрілами фрв-дронів?
А якщо десять ешелонів підіб'ють також за лічені години міняють?
Почитайте,як касапи знищили логістику на "курськ",чому би не так само залізницю з ешелонами?
Чи краще,нехай вчасно їдуть постачати рос.війська на фронті?
Спроби-жодної.
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23.05.2025 11:14 Ответить
Подивіться на відстані біля Суджі та від Чонгара до найближчої контрольованої нами точки.
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23.05.2025 11:19 Ответить
Тому й така ситуація: якби перебили логістику наданими зах.ракетами,то все пішло б по інакшому.
А перенаправити на суджину.
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23.05.2025 11:53 Ответить
Ще раз: залізничне полотно і понтон лагодяться швидко та дешево.
Ракет мало і вони дорогі.
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23.05.2025 11:55 Ответить
То в цьому причина не бити по основній логістиці ворога на нашій території?
Нехай би це сирок десь сказав-написав.
Ви можете...Це позиція,я б сказав-оп,яке стоїть над усіма.
А негласна домовленість- не чіпати цю залізницю,не пояснює все?
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23.05.2025 12:10 Ответить
Так само добре пояснює відсутність власного виробництва аналогів ішакєдів та власних балістичних і крилатих ракет у відповідній кількості.
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23.05.2025 12:12 Ответить
Давайте так,в загальних рисах:
-Захід разом з США допомагають ракетами,озброєнням
-на війні логістика-головна мішень(касапи це по " курську" показали)
-спроб знищити головну логістику ворога на окуп.території не було
- будь при владі уряд нац.порятунку з новим ГК-першим ділом зайнялись би знищенням логістики ворога на окуп.території,методи,чим і як-діло воєнних..
Я давно читав,що цю залізницю спеціально оминають.
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23.05.2025 12:28 Ответить
Це де таке пишуть? Дайте почитати.
Бо колись писали, що Порошенко бойову техніку сепарам в рази дешевше ніж ЗСУ продає.
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23.05.2025 12:33 Ответить
Повно експертів,укр.,на тг,на ютубі,здається ТЧ.
Сам раніше не чув про таку залізницю: ніде нема про ню,певен що на нц більшість також не знає про таку залізницю .
А жодного удару,бо що?
Бо за кілька годин то-то?
Так,нехай ремонтують всю війну вони.
А вони по нашій логістиці- знаєте як?
В Зах.Україні,один об'єкт били шахедами(геранями),поки повністю не вивели,шахеди летіли через всю країну.
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23.05.2025 13:05 Ответить
Ніколи таких публікацій не стрічав.
Тільки коментарі в Інтернеті.
От якби ми мали такі ж потужності з випуску аналогів ішакєдів по масі БЧ, тоді можна було б розглядати варіант "бити щодня". А так - стрельнули раз і місяць накопичуємо.
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23.05.2025 13:07 Ответить
По факту -така залізнична гілка є,її будували касапи вже на окупованих землях і то прискореними темпами.
Тепер ще одне: будівництву ніяк не завадили,касапи будували собі у воєнних цілях,на окупованих територіях,тихо,ніби десь в Сибіру.
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23.05.2025 13:39 Ответить
Завадити можна лише регулярними обстрілами.
Для цього потрібно регулярне надходження засобів ураження, з урахуванням їх збиття та промахів.
Ми це маємо?
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23.05.2025 13:45 Ответить
Ось тут підходимо до головного: тоді не можна, тепер не можна і чия в тім вина?
Не напрошується висновок,без ніяких публікацій,що все наперед обумовлено?
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23.05.2025 14:27 Ответить
Можна, але неможливо через брак засобів ураження.
По військовим заводам і НПЗ он знову бити почали.
Бо там щось важливе легше пошкодити.
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23.05.2025 14:29 Ответить
По Одесі вдарили,балістикою,тепер.
По центрах "балістики" можна у відповідь?
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23.05.2025 14:40 Ответить
Можна, але де вона, балістика наша?
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23.05.2025 14:46 Ответить
Під асфальтом,певно...
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23.05.2025 14:48 Ответить
Виходить, що якби і дуже захотіли, то вдарити по руснявій логістиці можна хіба що асфальтом.
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23.05.2025 14:52 Ответить
Не виходить.
Виходить,як козир буратінці дасть добро,то той дасть добро,Козир даром хліб не їсть.
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23.05.2025 18:26 Ответить
Так немає власної балістики, немає чим бити.
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23.05.2025 18:28 Ответить
Скільки же той безпілотник має вибухівки на собі?
Герань тягне 90кг,касапи сотнями запускають.Такі би по них у відповідь.
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23.05.2025 09:31 Ответить
у Ан-196 б\ч така ж сама по вазі як і у шахедів.
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23.05.2025 09:45 Ответить
50-75, та ще і кількість самих анів далеко відстає .
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23.05.2025 10:15 Ответить
по ТТХ він несе 75 кг на дальність 1000+ км. Тому нема сенсу зменшувати вагу б\ч. Якщо до цілі до 500 км, то можно навіть збільшити вагу б\ч за рахунок зменшення об'єму палива.
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23.05.2025 12:22 Ответить
"Якщо- то можна" краще би замінили аналогами шахедів (геранів) і в такій же кількості.
Та шахед -це ж не засекречені технології.
Самі іранці скопіювали свій шахед від ізраїльських дронів.
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23.05.2025 13:18 Ответить
особливо нічого видатного у шахедах нема. Як зброя для поля бою він не придатний. Це зброя терору.
Ідея саме такого планера з дельтоподібним крилом для дрона, яке оснащене сервоприводами, і дозволяють безпілотнику виконувати плоскі розвороти і уникати складних маневрів, виникла ще наприкінці 80-х. І тоді німецька Dornier почала робити протирадіолокаційні дрони DAR
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23.05.2025 19:25 Ответить
Ось це німецьки DAR
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23.05.2025 19:30 Ответить
Відомо, що постановка DAR на озброєння бундесверу мала відбутись у 1990-х роках. Але так як "Холодна війна" завершилась, і противник, проти якого розроблялась ця система - зник, то й актуальність Die Drohne Antiradar як така відпала. Після чого "сліди" цього проекту вцілому *********, і виринають вже у ПАР під час війни за незалежність Намібії, де ВПС ПАР зустрілися з аналогічною проблемою - радянськими системами ППО, що перешкоджали їх роботі. Для вирішення цієї проблеми у ПАР теж вирішили використовувати БПЛА, що могли б боротися з радарами ЗРК. В рамках цієї програми був створений БПЛА Kentron ARD-10, який виглядав ось так:
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23.05.2025 19:36 Ответить
У 90-тих в Ізраїлі після операції в Лівані, ізраїльтяни вивчали аналогічний досвід своїх колег з ПАР, оскільки ці дві держави й раніше мали доволі тісну співпрацю у військовій сфері. В результаті було створено БПЛА IAI Harpy, який виглядав ось так:

Це була ефективна система озброєнь, що мала експортний успіх, і тоді Ізраіль продавав їх кому попало - в Індію, Туреччину, Китай, Чилі... Якимось дивом тоді не продали у рф, можливо через непублічний тиск з боку США, можливо зіграла свою роль відсталість радянського генералітету армії рф. Таким чином Harpy з Китаю попала в Іран. Така от історія цієї концепції.
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23.05.2025 19:52 Ответить
Приблизно 30 кг...
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23.05.2025 09:46 Ответить
приблизно - це у якого?
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23.05.2025 10:01 Ответить
можливо завітали на 308-й АРЗ, розвідка могла показати якісь борти на викатці з цеху.
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23.05.2025 09:38 Ответить
 
 