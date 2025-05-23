Российские регионы под ударами беспилотников: в Московской области - закрыты аэропорты, в Рязанской - горит НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 23 мая украинские беспилотники атаковали ряд регионов Российской Федерации. Взрывы раздавались в Московской, Тульской и Рязанской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Московская область

Вечером 22 мая и позже ночью Москву и область массированно атаковали беспилотники. В результате чего были закрыты ряд аэропортов.

Около часа ночи, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии российской ПВО шести беспилотников, летевших на Москву.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в московском районе Троицк и поселении Первомайское.

Впоследствии Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 17 беспилотников. На местах падения обломков "работают экстренные службы".

Тульская область

Около 4 утра 23 мая в Тульской области объявили об отбое тревоги по атаке БпЛА. Отмечается, что чрезвычайный режим длился 53 часа.

Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что это была самая массированная атака беспилотников на регион за последнее время. Над областью было уничтожено 37 вражеских БПЛА.

Жители Тулы сообщают о взрывах над городом, работает ПВО. У машин срабатывает сигнализация, в небе виднеются обломки сбитых беспилотников.

Рязанская область

Официальные сообщения об атаке дронов на регион пока отсутствуют. Однако накануне местные сообщили о работе ПВО рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Рязани.



Сервис Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), зафиксировал пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Рязани после удара дрона.





Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" входит в пять крупнейших в России и поставляет топливо, в том числе в московский регион.

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