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Новости Атаки БпЛА по РФ
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Российские регионы под ударами беспилотников: в Московской области - закрыты аэропорты, в Рязанской - горит НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 23 мая украинские беспилотники атаковали ряд регионов Российской Федерации. Взрывы раздавались в Московской, Тульской и Рязанской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Московская область

Вечером 22 мая и позже ночью Москву и область массированно атаковали беспилотники. В результате чего были закрыты ряд аэропортов.

Около часа ночи, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии российской ПВО шести беспилотников, летевших на Москву.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в московском районе Троицк и поселении Первомайское.

Впоследствии Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 17 беспилотников. На местах падения обломков "работают экстренные службы".

Тульская область

Около 4 утра 23 мая в Тульской области объявили об отбое тревоги по атаке БпЛА. Отмечается, что чрезвычайный режим длился 53 часа.

Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что это была самая массированная атака беспилотников на регион за последнее время. Над областью было уничтожено 37 вражеских БПЛА.

Жители Тулы сообщают о взрывах над городом, работает ПВО. У машин срабатывает сигнализация, в небе виднеются обломки сбитых беспилотников.

Рязанская область

Официальные сообщения об атаке дронов на регион пока отсутствуют. Однако накануне местные сообщили о работе ПВО рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Рязани.

Сервис Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), зафиксировал пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Рязани после удара дрона.


Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" входит в пять крупнейших в России и поставляет топливо, в том числе в московский регион.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны атаковали завод по производству аккумуляторов в Ельце Липецкой области РФ. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3723) Удары по РФ (314)


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Топ комментарии
+27
Московія повинна згоріти до тла,
разом з болотними
тварями , які не дають спокійно жити украінцям 😠

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23.05.2025 07:01
+17
https://t.me/voynareal/115229 🔥 «Летит еще один! С*бываемся! Свет туши! Туши свет!» - не допомогло русні виключене світло, дрони масовано рознесли завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області Це не просто найбільше російське підприємство з виробництва хімічних джерел струму, там виробляють акумулятори для БпЛА, а також використовують для ракетно-артилерійських комплексів, авіації та військово-морського флоту.
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23.05.2025 07:38
+15
А писали тут - "Трамп заборонив бить по НПЗ...". Чи він уже не котується, як "світовий розпорядник"?
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23.05.2025 06:59
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Правила форума Совет форумчан
А писали тут - "Трамп заборонив бить по НПЗ...". Чи він уже не котується, як "світовий розпорядник"?
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23.05.2025 06:59 Ответить
тут багато дурниць пишуть. була домовленість не бити по енергетиці - але кацапи її давно порушили
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23.05.2025 07:17 Ответить
Тактика комариних укусів ні до чого не приведе, крім безглуздої втрати ресурсів. Ось так треба бити московських вурдалак ( бомбардування Гамбурга в 1943 році):

Ночью 24-25 июля в 0:57 британская авиация начала бомбардировку, продолжавшуюся в течение 50 минут. В налёте участвовал 791 самолёт: 728 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA бомбардировщиков сбросили 2400 тонн бомб. Сначала самолёты сбрасывали фугасные бомбы, разрушавшие крыши домов, а затем - зажигательные. Благодаря использованию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 Window - (це смуги алюмінієвої фольги, що скидалися з літаків для нейтралізації німецьких радарів) потери британской авиации составили всего 12 самолётов. Днём бомбардировку продолжили американские бомбардировщики.

Третья атака состоялась утром 26 июля, ночью в 0:20 вследствие плохой погоды на город было сброшено всего 2 бомбы.

В ночь 27-28 июля в рейде на Гамбург участвовало 787 самолётов: 353 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Avro_Lancaster Ланкастер», 244 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Handley_Page_Halifax Галифакс», 116 бомбардировщиков «https://ru.wikipedia.org/wiki/Short_Stirling Стирлинг» и 74 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Vickers_Wellington Веллингтон».

29 июля Гамбург вновь был атакован более чем 700 бомбардировщиками. Последняя атака состоялась 3 августа, когда вылетело 740 бомбардировщиков, однако неблагоприятные погодные условия помешали большинству из них долететь до цели.

За период с 24 по 30 июля 1943 года Королевские ВВС совершили 2355 ночных вылетов, американские - 235. Было уничтожено 74 % всех городских строений, сильные повреждения получили доки и 4 главные судоверфиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#cite_note-1 [1]. За всё время операции «Гоморра» погибло не менее 50 тысяч человек, 200 тысяч человек были ранены и обожжены, около миллиона человек стали бездомными. Более 3 тысяч самолётов сбросили около 9 тысяч тонн бомб, 250 тысяч зданий было разрушеноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#cite_note-2 [2]. До конца войны на Гамбург было совершено ещё 69 налётов.
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23.05.2025 14:42 Ответить
Відосиків з тієї та нашої сторони повно. Але жодного про НПЗ не знайшов. Якщо є, киньте.
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23.05.2025 07:50 Ответить
Читай статтю. Я - перечитав...
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23.05.2025 08:06 Ответить
Я подивився всі новини, телеграмм канали, наші та не наші та моніторінг сайта НАСА. Думаю, Ермак вкидує про НПЗ, щоб Зельку не порвали. Якщо є по суті підтвердження, скидай, а не демагогію розводи.
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23.05.2025 08:10 Ответить
Рязанська область

Офіційні повідомлення про атаку дронів на регіон наразі відсутні. Проте напередодні місцеві повідомили про роботу ППО поряд з нафтопереробним заводом у Рязані.

Сервіс Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), зафіксував пожежу на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Рязані після удару дрона.

Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти" входить до п'яти найбільших у Росії та постачає паливо, зокрема московський регіон. Джерело: https://censor.net/ua/v3553827

Якщо ти чимось незадоволений - висувавй "пред"яви "Цензору"... А не мені...
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23.05.2025 08:48 Ответить
Запрет скорее всего был. Иначе чем объяснить полное отсутствие ударов по НПЗ и нефтебазам, а также спокойное 9 мая? Но теперь-то стало ясно, что краснов-трампудель слился (вернее вскрылся окончательно) и никакого перемирия не будет.
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23.05.2025 10:55 Ответить
Можливо... "Кацапам вірить - себе не поважать...". Їм "збрехать - що дурню з гори збігти...".
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23.05.2025 11:29 Ответить
Так эму оператор дрона ответил: "НПЗди!"
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23.05.2025 12:35 Ответить
Чудово! Нехай там все дотла згорить
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23.05.2025 07:01 Ответить
Московія повинна згоріти до тла,
разом з болотними
тварями , які не дають спокійно жити украінцям 😠

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23.05.2025 07:01 Ответить
Фсьо сбілі. Гаріт трава.
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23.05.2025 07:02 Ответить
То є так, тому що роз ібашили ємності, но потєрь нєт.
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23.05.2025 17:15 Ответить
А то нет бьют?..
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23.05.2025 07:11 Ответить
Бити,бити,і ще раз бити
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23.05.2025 07:13 Ответить
Не скули, Трамп запретил кацапами бить по енергетикє
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23.05.2025 07:21 Ответить
а по Батарейкам ?
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23.05.2025 07:39 Ответить
Так і не бьють. Це просто вкид Ермака, щоб народ був задоволений. Сайт НАСА фіуксує тисячи різного роду пожежь. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
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23.05.2025 08:01 Ответить
прикурив і зафіксувало
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23.05.2025 08:16 Ответить
Перданув(серанув) i фіксація
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24.05.2025 07:19 Ответить
https://t.me/voynareal/115229 🔥 «Летит еще один! С*бываемся! Свет туши! Туши свет!» - не допомогло русні виключене світло, дрони масовано рознесли завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області Це не просто найбільше російське підприємство з виробництва хімічних джерел струму, там виробляють акумулятори для БпЛА, а також використовують для ракетно-артилерійських комплексів, авіації та військово-морського флоту.
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23.05.2025 07:38 Ответить
Зробимо Московію безполітною зоною ,нехай їздять потягами
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23.05.2025 07:42 Ответить
болотною зоною
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23.05.2025 07:47 Ответить
їхні боїнги і так не обслуговуються
кацапи мають великі проблеми з безпекою польотів, закуповують комплектуючі деталі контрабандою або в обхід санкцій
кажуть над територією рашки зникло 18 літаків, які летіли транзитом, раптово заявили про несправність і вимушену посадку, більше про судна ніхто не чув
таким чином цапи викрадають літаки, за попередньою домовленістю з пілотами
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23.05.2025 08:11 Ответить
...а алени лучше
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23.05.2025 13:13 Ответить
В Омані домовились похеріть ракетну программу.
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23.05.2025 07:51 Ответить
В Рязані на сайті НАСА десь кілька десятків пожеж. А по РФ тисячі. Дивіться самі. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ Думаю, наші роблять вкид про НПЗ, щоб Зельку не лаяли. Поки не буде іншого підтвердження, не повірю.
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23.05.2025 07:59 Ответить
Перданув і фіксація
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24.05.2025 07:21 Ответить
Боже, який приємний початок дня
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23.05.2025 08:07 Ответить
Хай там все палає! Щоб бачили цапи, що війна по тєлєку і війна за вікном, це не свято!
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23.05.2025 08:25 Ответить
пошкодили, а потрібно день за днем атакувати сотнями БПЛА підприємства недоістот, те що вони роблять з нашими... Ці всі пошкодження як комарик вкусив
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23.05.2025 09:21 Ответить
Компресорну станцію кацапи відновляли півроку
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24.05.2025 07:23 Ответить
Який ще "Дмитро Міляєв"? Ви ще Байдена назвіть Йосипом, а Макрона - Мануйлом!
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23.05.2025 10:06 Ответить
Нарешті мпз почали знову горіти...
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23.05.2025 10:42 Ответить
А результат крім розбитих вікон?
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23.05.2025 10:55 Ответить
Зеля выходец из шоубиза, для этих людей пиар это всё. Они такими остаются на всю жизнь.
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23.05.2025 13:51 Ответить
https://x.com/ninezabuv/status/1925625793675252126
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23.05.2025 19:40 Ответить
 
 