Российские регионы под ударами беспилотников: в Московской области - закрыты аэропорты, в Рязанской - горит НПЗ. ВИДЕО
В ночь на 23 мая украинские беспилотники атаковали ряд регионов Российской Федерации. Взрывы раздавались в Московской, Тульской и Рязанской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Московская область
Вечером 22 мая и позже ночью Москву и область массированно атаковали беспилотники. В результате чего были закрыты ряд аэропортов.
Около часа ночи, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии российской ПВО шести беспилотников, летевших на Москву.
По словам очевидцев, взрывы были слышны в московском районе Троицк и поселении Первомайское.
Впоследствии Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 17 беспилотников. На местах падения обломков "работают экстренные службы".
Тульская область
Около 4 утра 23 мая в Тульской области объявили об отбое тревоги по атаке БпЛА. Отмечается, что чрезвычайный режим длился 53 часа.
Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что это была самая массированная атака беспилотников на регион за последнее время. Над областью было уничтожено 37 вражеских БПЛА.
Жители Тулы сообщают о взрывах над городом, работает ПВО. У машин срабатывает сигнализация, в небе виднеются обломки сбитых беспилотников.
Рязанская область
Официальные сообщения об атаке дронов на регион пока отсутствуют. Однако накануне местные сообщили о работе ПВО рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Рязани.
Сервис Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), зафиксировал пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Рязани после удара дрона.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" входит в пять крупнейших в России и поставляет топливо, в том числе в московский регион.
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Ночью 24-25 июля в 0:57 британская авиация начала бомбардировку, продолжавшуюся в течение 50 минут. В налёте участвовал 791 самолёт: 728 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA бомбардировщиков сбросили 2400 тонн бомб. Сначала самолёты сбрасывали фугасные бомбы, разрушавшие крыши домов, а затем - зажигательные. Благодаря использованию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 Window - (це смуги алюмінієвої фольги, що скидалися з літаків для нейтралізації німецьких радарів) потери британской авиации составили всего 12 самолётов. Днём бомбардировку продолжили американские бомбардировщики.
Третья атака состоялась утром 26 июля, ночью в 0:20 вследствие плохой погоды на город было сброшено всего 2 бомбы.
В ночь 27-28 июля в рейде на Гамбург участвовало 787 самолётов: 353 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Avro_Lancaster Ланкастер», 244 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Handley_Page_Halifax Галифакс», 116 бомбардировщиков «https://ru.wikipedia.org/wiki/Short_Stirling Стирлинг» и 74 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Vickers_Wellington Веллингтон».
29 июля Гамбург вновь был атакован более чем 700 бомбардировщиками. Последняя атака состоялась 3 августа, когда вылетело 740 бомбардировщиков, однако неблагоприятные погодные условия помешали большинству из них долететь до цели.
За период с 24 по 30 июля 1943 года Королевские ВВС совершили 2355 ночных вылетов, американские - 235. Было уничтожено 74 % всех городских строений, сильные повреждения получили доки и 4 главные судоверфиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#cite_note-1 [1]. За всё время операции «Гоморра» погибло не менее 50 тысяч человек, 200 тысяч человек были ранены и обожжены, около миллиона человек стали бездомными. Более 3 тысяч самолётов сбросили около 9 тысяч тонн бомб, 250 тысяч зданий было разрушеноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#cite_note-2 [2]. До конца войны на Гамбург было совершено ещё 69 налётов.
Офіційні повідомлення про атаку дронів на регіон наразі відсутні. Проте напередодні місцеві повідомили про роботу ППО поряд з нафтопереробним заводом у Рязані.
Сервіс Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), зафіксував пожежу на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Рязані після удару дрона.
Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти" входить до п'яти найбільших у Росії та постачає паливо, зокрема московський регіон. Джерело: https://censor.net/ua/v3553827
Якщо ти чимось незадоволений - висувавй "пред"яви "Цензору"... А не мені...
разом з болотними
тварями , які не дають спокійно жити украінцям 😠
кацапи мають великі проблеми з безпекою польотів, закуповують комплектуючі деталі контрабандою або в обхід санкцій
кажуть над територією рашки зникло 18 літаків, які летіли транзитом, раптово заявили про несправність і вимушену посадку, більше про судна ніхто не чув
таким чином цапи викрадають літаки, за попередньою домовленістю з пілотами