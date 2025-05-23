Українські дрони атакували завод з виробництва акумуляторів у Єльці Липецької області РФ. ВIДЕО

У ніч на 23 травня невідомі безпілотники атакували Липецьку область. Під ударом опинився завод із виробництва хімічних джерел струму "Енергія" у Єльці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські телеграм-канали.

Місцеві жителі в міських чатах повідомляють, що чули понад 10 вибухів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що в промисловій зоні впали уламки, спричинивши загоряння. Згодом він заявив, що унаслідок "падіння безпілотника в промисловій зоні" в місті Єлець постраждали вісім осіб.

Місцеві жителі пишуть у групах у соцмережах про кілька "прильотів" безпілотників по заводу "Енергія", виробнику акумуляторів і батарей.

Губернатора повідомляє, що уламки іншого безпілотника впали на дах житлового будинку.

"Мешканці були оперативно евакуйовані, постраждалих немає. Будівля не зруйнована. На місці працюють вибухотехніки та екстрені служби", - запевняє губернатор і сповіщає, що в Єльці "продовжують працювати системи радіоелектронної боротьби та ППО".

Що відомо про атаковане підприємство?

ПАТ "Енергія" - найбільше в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

Основний напрямок діяльності: розробка і виробництво автономних джерел живлення для: авіації, цивільного річкового і морського флотів, для радіотехніки, побутових електронних і електричних приладів, медичної техніки, іграшок та ігор, аварійного зв'язку та сигналізації на воді, у повітрі і на землі, систем пожежогасіння та іншого обладнання різного призначення.

Підприємство стабільно утримує провідні позиції з розробки та виробництва.

Основними споживачами продукції є: Роскосмос, Міноборони рф, МНС, "Газпром", авіакомпанії, РЖД, підприємства та організації МПС і зв'язку.

Серед виробленої продукції також "обертові" джерела струму, призначені для потреб Міністерства оборони, що використовуються для наведення на ціль артилерійських снарядів.

Підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США і Японії.

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