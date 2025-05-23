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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Українські дрони атакували завод з виробництва акумуляторів у Єльці Липецької області РФ. ВIДЕО

У ніч на 23 травня невідомі безпілотники атакували Липецьку область. Під ударом опинився завод із виробництва хімічних джерел струму "Енергія" у Єльці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські телеграм-канали.

Місцеві жителі в міських чатах повідомляють, що чули понад 10 вибухів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов  повідомив, що в промисловій зоні впали уламки, спричинивши загоряння. Згодом він заявив, що унаслідок "падіння безпілотника в промисловій зоні" в місті Єлець постраждали вісім осіб.

Місцеві жителі пишуть у групах у соцмережах про кілька "прильотів" безпілотників по заводу "Енергія", виробнику акумуляторів і батарей.

Губернатора повідомляє, що уламки іншого безпілотника впали на дах житлового будинку.

"Мешканці були оперативно евакуйовані, постраждалих немає. Будівля не зруйнована. На місці працюють вибухотехніки та екстрені служби", - запевняє губернатор і сповіщає, що в Єльці "продовжують працювати системи радіоелектронної боротьби та ППО".

Що відомо про атаковане підприємство?

ПАТ "Енергія" - найбільше в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

Основний напрямок діяльності: розробка і виробництво автономних джерел живлення для: авіації, цивільного річкового і морського флотів, для радіотехніки, побутових електронних і електричних приладів, медичної техніки, іграшок та ігор, аварійного зв'язку та сигналізації на воді, у повітрі і на землі, систем пожежогасіння та іншого обладнання різного призначення.

Підприємство стабільно утримує провідні позиції з розробки та виробництва.

Основними споживачами продукції є: Роскосмос, Міноборони рф, МНС, "Газпром", авіакомпанії, РЖД, підприємства та організації МПС і зв'язку.

Серед виробленої продукції також "обертові" джерела струму, призначені для потреб Міністерства оборони, що використовуються для наведення на ціль артилерійських снарядів.

Підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США і Японії.

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Автор: 

безпілотник (4288) Удари по РФ (316)


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Топ коментарі
+12
ачєрєдним українським асколкам-ачєрєдной рєспєкт...
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23.05.2025 06:20
+8
Жаль что слабо пока достают Елабугу где Шахеды собирают,скорей бы свои новые ракеты крылатые там испытали.
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23.05.2025 06:28
+4
Ще було б файно вгатити по рузьгому виробництву пластикових вікон або валіз.
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23.05.2025 06:18
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Ще було б файно вгатити по рузьгому виробництву пластикових вікон або валіз.
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23.05.2025 06:18 Відповісти
ачєрєдним українським асколкам-ачєрєдной рєспєкт...
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23.05.2025 06:20 Відповісти
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23.05.2025 09:16 Відповісти
результат є?
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23.05.2025 06:26 Відповісти
Жаль что слабо пока достают Елабугу где Шахеды собирают,скорей бы свои новые ракеты крылатые там испытали.
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23.05.2025 06:28 Відповісти
1200 км по прямій від Харкова, та і загальна площа восьми виробничих цехів вже 16+ гектарів, тому вироблять там будуть незалежно від прильотів. Крім того ще іжевський "Купол" виробляє, до якого від Харкова 1400 км. Так що шахеди будуть, поки є рф.
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23.05.2025 07:52 Відповісти
якось раніше і кацапські нпз палали тижнями, а зараз все злупилось на ніякове..
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23.05.2025 06:30 Відповісти
В Ельце ещё есть учеба в/ч 03870 войск связи и радиолокационные войск, вот туда бы нептуном!!!
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23.05.2025 06:52 Відповісти
навряд чи та в\ч на Допризовників зараз існує, та і у Єльці є ще виробництва, які дотичні до ВПК.
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23.05.2025 07:43 Відповісти
Это всё хорошо, что там с нпз, Крымским мостом и т.д фсбєшник Елдак получил новые инструкции из кремля, а Оманский Нарик нагоняй от тампона??
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23.05.2025 07:00 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный: Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, И тлеет вещий избирком.

Никто не выжил - все сгорели,

Все: Фурсин, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели,

Горели ******* так!
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23.05.2025 07:47 Відповісти
Але жодного відео та інфи про НПЗ. Вкидують тількі наші рязанський, в кого є хоч одне відео, скиньте. Дивився сайт НАСА, ну таке. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
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23.05.2025 08:03 Відповісти
Прибежали в Ельце дети
Второпях зовут отца:
- А «Энергию» то *******
Нет завода, с*ка, *** !
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23.05.2025 08:25 Відповісти
Щось його б'ють-б'ють, ніяк не доб'ють. Вже не перший раз прилітає по цій "Енергії", а вона все працює...
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23.05.2025 10:06 Відповісти
"Пятоэлементный горит..."
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23.05.2025 12:33 Відповісти
А что случилось? Почему на россии взрывается что-то, сирены гудят, люди волнуются? Может помочь чем-то?
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23.05.2025 12:50 Відповісти
 
 