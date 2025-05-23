Украинские дроны атаковали завод по производству аккумуляторов в Ельце Липецкой области РФ. ВИДЕО

В ночь на 23 мая неизвестные беспилотники атаковали Липецкую область. Под ударом оказался завод по производству химических источников тока "Энергия" в Ельце.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Местные жители в городских чатах сообщают, что слышали более 10 взрывов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в промышленной зоне упали обломки, вызвав возгорание. Впоследствии он заявил, что в результате "падения беспилотника в промышленной зоне" в городе Елец пострадали восемь человек.

Местные жители пишут в группах в соцсетях о нескольких "прилетах" беспилотников по заводу "Энергия", производителю аккумуляторов и батарей.

Губернатора сообщает, что обломки другого беспилотника упали на крышу жилого дома.

"Жители были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы", - уверяет губернатор и сообщает, что в Ельце "продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО".

Что известно об атакованном предприятии?

ПАО "Энергия" - крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока.

Основное направление деятельности: разработка и производство автономных источников питания для: авиации, гражданского речного и морского флотов, для радиотехники, бытовых электронных и электрических приборов, медицинской техники, игрушек и игр, аварийной связи и сигнализации на воде, в воздухе и на земле, систем пожаротушения и другого оборудования различного назначения.

Предприятие стабильно удерживает ведущие позиции по разработке и производству.

Основными потребителями продукции являются: Роскосмос, Минобороны рф, МЧС, "Газпром", авиакомпании, РЖД, предприятия и организации МПС и связи.

Среди производимой продукции также "вращающиеся" источники тока, предназначенные для нужд Министерства обороны, используемые для наведения на цель артиллерийских снарядов.

Предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США и Японии.

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