РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9228 посетителей онлайн
Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
6 642 18

Украинские дроны атаковали завод по производству аккумуляторов в Ельце Липецкой области РФ. ВИДЕО

В ночь на 23 мая неизвестные беспилотники атаковали Липецкую область. Под ударом оказался завод по производству химических источников тока "Энергия" в Ельце.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Местные жители в городских чатах сообщают, что слышали более 10 взрывов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в промышленной зоне упали обломки, вызвав возгорание. Впоследствии он заявил, что в результате "падения беспилотника в промышленной зоне" в городе Елец пострадали восемь человек.

Местные жители пишут в группах в соцсетях о нескольких "прилетах" беспилотников по заводу "Энергия", производителю аккумуляторов и батарей.

Губернатора сообщает, что обломки другого беспилотника упали на крышу жилого дома.

"Жители были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы", - уверяет губернатор и сообщает, что в Ельце "продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО".

Что известно об атакованном предприятии?

ПАО "Энергия" - крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока.

Основное направление деятельности: разработка и производство автономных источников питания для: авиации, гражданского речного и морского флотов, для радиотехники, бытовых электронных и электрических приборов, медицинской техники, игрушек и игр, аварийной связи и сигнализации на воде, в воздухе и на земле, систем пожаротушения и другого оборудования различного назначения.

Предприятие стабильно удерживает ведущие позиции по разработке и производству.

Основными потребителями продукции являются: Роскосмос, Минобороны рф, МЧС, "Газпром", авиакомпании, РЖД, предприятия и организации МПС и связи.

Среди производимой продукции также "вращающиеся" источники тока, предназначенные для нужд Министерства обороны, используемые для наведения на цель артиллерийских снарядов.

Предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США и Японии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ заявила о сбитии якобы 159 украинских БпЛА за 12 часов. Власти Москвы говорят об отражении 11 дронов

Автор: 

беспилотник (3723) Удары по РФ (314)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
ачєрєдним українським асколкам-ачєрєдной рєспєкт...
показать весь комментарий
23.05.2025 06:20
+8
Жаль что слабо пока достают Елабугу где Шахеды собирают,скорей бы свои новые ракеты крылатые там испытали.
показать весь комментарий
23.05.2025 06:28
+4
Ще було б файно вгатити по рузьгому виробництву пластикових вікон або валіз.
показать весь комментарий
23.05.2025 06:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще було б файно вгатити по рузьгому виробництву пластикових вікон або валіз.
показать весь комментарий
23.05.2025 06:18 Ответить
ачєрєдним українським асколкам-ачєрєдной рєспєкт...
показать весь комментарий
23.05.2025 06:20 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2025 09:16 Ответить
результат є?
показать весь комментарий
23.05.2025 06:26 Ответить
Жаль что слабо пока достают Елабугу где Шахеды собирают,скорей бы свои новые ракеты крылатые там испытали.
показать весь комментарий
23.05.2025 06:28 Ответить
1200 км по прямій від Харкова, та і загальна площа восьми виробничих цехів вже 16+ гектарів, тому вироблять там будуть незалежно від прильотів. Крім того ще іжевський "Купол" виробляє, до якого від Харкова 1400 км. Так що шахеди будуть, поки є рф.
показать весь комментарий
23.05.2025 07:52 Ответить
якось раніше і кацапські нпз палали тижнями, а зараз все злупилось на ніякове..
показать весь комментарий
23.05.2025 06:30 Ответить
В Ельце ещё есть учеба в/ч 03870 войск связи и радиолокационные войск, вот туда бы нептуном!!!
показать весь комментарий
23.05.2025 06:52 Ответить
навряд чи та в\ч на Допризовників зараз існує, та і у Єльці є ще виробництва, які дотичні до ВПК.
показать весь комментарий
23.05.2025 07:43 Ответить
Это всё хорошо, что там с нпз, Крымским мостом и т.д фсбєшник Елдак получил новые инструкции из кремля, а Оманский Нарик нагоняй от тампона??
показать весь комментарий
23.05.2025 07:00 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный: Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, И тлеет вещий избирком.

Никто не выжил - все сгорели,

Все: Фурсин, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели,

Горели ******* так!
показать весь комментарий
23.05.2025 07:47 Ответить
Але жодного відео та інфи про НПЗ. Вкидують тількі наші рязанський, в кого є хоч одне відео, скиньте. Дивився сайт НАСА, ну таке. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
показать весь комментарий
23.05.2025 08:03 Ответить
Прибежали в Ельце дети
Второпях зовут отца:
- А «Энергию» то *******
Нет завода, с*ка, *** !
показать весь комментарий
23.05.2025 08:25 Ответить
Щось його б'ють-б'ють, ніяк не доб'ють. Вже не перший раз прилітає по цій "Енергії", а вона все працює...
показать весь комментарий
23.05.2025 10:06 Ответить
"Пятоэлементный горит..."
показать весь комментарий
23.05.2025 12:33 Ответить
А что случилось? Почему на россии взрывается что-то, сирены гудят, люди волнуются? Может помочь чем-то?
показать весь комментарий
23.05.2025 12:50 Ответить
 
 