РФ заявила о сбивании якобы 159 украинских БПЛА за 12 часов. Власти Москвы говорят об отражении 11 дронов
Минобороны России утверждает, что якобы сбили 159 украинских беспилотников за 12 часов. В Москве заявляют об отражении дроновой атаки.
Об этом сообщает российское военное ведомство, передает Цензор.НЕТ.
В частности, с 8:00 до 20:00 якобы было сбито 159 беспилотников из Украины.
Отмечается, что больше всего дронов сбили над территорией Орловской области - 54 БпЛА, еще 22 - над Московским регионом.
Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 22 мая заявил об отражении атаки 11 беспилотников, которые, по его словам, летели на Москву. В то же время, есть ли пострадавшие или разрушения от "обломков", он не сообщил.
Украинская сторона этих заявлений пока не комментировала.
Российские регионы, в частности столица РФ, третий день подряд подвергаются ударам беспилотниками.
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а тут 159 дронів за 12 годин?
по перше їх було 477