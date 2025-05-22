РФ заявила о сбивании якобы 159 украинских БПЛА за 12 часов. Власти Москвы говорят об отражении 11 дронов

Минобороны России утверждает, что якобы сбили 159 украинских беспилотников за 12 часов. В Москве заявляют об отражении дроновой атаки.

Об этом сообщает российское военное ведомство, передает Цензор.НЕТ.

В частности, с 8:00 до 20:00 якобы было сбито 159 беспилотников из Украины.

Отмечается, что больше всего дронов сбили над территорией Орловской области - 54 БпЛА, еще 22 - над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 22 мая заявил об отражении атаки 11 беспилотников, которые, по его словам, летели на Москву. В то же время, есть ли пострадавшие или разрушения от "обломков", он не сообщил.

Украинская сторона этих заявлений пока не комментировала.

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Российские регионы, в частности столица РФ, третий день подряд подвергаются ударам беспилотниками.