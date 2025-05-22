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Новости Атака дронов на регионы РФ Беспилотники атаковали Москву
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РФ заявила о сбивании якобы 159 украинских БПЛА за 12 часов. Власти Москвы говорят об отражении 11 дронов

Минобороны России утверждает, что якобы сбили 159 украинских беспилотников за 12 часов. В Москве заявляют об отражении дроновой атаки.

Об этом сообщает российское военное ведомство, передает Цензор.НЕТ.

В частности, с 8:00 до 20:00 якобы было сбито 159 беспилотников из Украины.

Отмечается, что больше всего дронов сбили над территорией Орловской области - 54 БпЛА, еще 22 - над Московским регионом.

Атака дронов на РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 22 мая заявил об отражении атаки 11 беспилотников, которые, по его словам, летели на Москву. В то же время, есть ли пострадавшие или разрушения от "обломков", он не сообщил.

Атака дронов на РФ

Украинская сторона этих заявлений пока не комментировала.

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Российские регионы, в частности столица РФ, третий день подряд подвергаются ударам беспилотниками.

Автор: 

беспилотник (3718) Минобороны (9400) москва (3088) Удары по РФ (311)


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Топ комментарии
+3
Московский авиационный транспортный узел сегодня фактически парализован постоянными налетами беспилотников. По сути повторяется ситуация перед 9 мая, когда одиночные, но постоянные налеты украинских БПЛА точно так же парализовали деятельность аэропортов. Ущерб, который нанесен, измеряется не разрушениями, а финансовыми потерями, и надо понимать, что для такого огромного мегаполиса фактическая блокировка аэропортов даже на сутки будет стоить очень большие деньги. Гораздо больше, чем стоимость всех задействованных беспилотников. (c)
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22.05.2025 23:03
+1
Смерть кацапам!
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22.05.2025 23:06
+1
кацапи дупля не можуть відбити в Україні вже 4-й рік,
а тут 159 дронів за 12 годин?
по перше їх було 477
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22.05.2025 23:10
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Московский авиационный транспортный узел сегодня фактически парализован постоянными налетами беспилотников. По сути повторяется ситуация перед 9 мая, когда одиночные, но постоянные налеты украинских БПЛА точно так же парализовали деятельность аэропортов. Ущерб, который нанесен, измеряется не разрушениями, а финансовыми потерями, и надо понимать, что для такого огромного мегаполиса фактическая блокировка аэропортов даже на сутки будет стоить очень большие деньги. Гораздо больше, чем стоимость всех задействованных беспилотников. (c)
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22.05.2025 23:03 Ответить
Все равно нужно работать над обходом кацапского ПВО.
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22.05.2025 23:11 Ответить
Непогано було б прочитати обгрунтовані фахівцями економічні оцінки втрат рашистів від припинення на добу роботи московського авіаційного транспортного вузла атаками наших дронів.
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22.05.2025 23:12 Ответить
Кілька тисяч кацапів на п'ять годин запізнилися на курорт у Таїланд і Туреччину. Ось і всі втрати
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22.05.2025 23:24 Ответить
у Собяніна істерика - вимагає припинити СВО
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22.05.2025 23:26 Ответить
Смерть кацапам!
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22.05.2025 23:06 Ответить
кацапи дупля не можуть відбити в Україні вже 4-й рік,
а тут 159 дронів за 12 годин?
по перше їх було 477
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22.05.2025 23:10 Ответить
Фу, как не стыдно пропаГАНДОНАМ! Стопятьсот тысяч сбито! Все стопятьст тысяч двадцать воскмь! Что случилось? Ращистская фантазия заканчивается? К дедушке путлера геббельсу обращайтесь.
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23.05.2025 00:01 Ответить
Мабуть вже час знайти, викопати залишки Гебельса і запропонувати їх Такеру Карлсону для феноменально цікавого спілкування віч-на віч.
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23.05.2025 00:16 Ответить
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23.05.2025 01:16 Ответить
БПЛА варто використовувати по москві тільки для відволікання ппо, а удари мають робити ракетами.А так це марно витрачені ресурси бо ефект близький до 0.
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23.05.2025 01:19 Ответить
Москва має бути спалена.
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23.05.2025 02:57 Ответить
А де обіцяні Янелохом ракети-дрони, на фоні яких він любить фотографуватися?
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23.05.2025 13:44 Ответить
 
 